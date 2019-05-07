Релиз дистрибутива Tails 3.13.2 и браузера Tor Browser 8.0.9

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails 3.13.2 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 Гб.

Одновременно, выпущена новая версия браузера Tor Browser 8.0.9, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. В новых выпусках Tails и Tor Browser решены проблемы с пропаданием дополнения NoScript из-за просроченного промежуточного сертификата, используемого в цепочке цифровых подписей Mozilla. Пользователям, изменявшим настройку "xpinstall.signatures.required", в качестве обходного пути для решения проблемы рекомендовано в about:config вернуть её в значение "true" для возобновления проверки цифровых подписей. Кроме того до версии 10.6.1 обновлено дополнение NoScript с исправлением ложного предупреждения об XSS-атаке при отправке поискового запроса в DuckDuckGo со страницы about:tor.

Из специфичных для Tails 3.13.2 изменений отмечается удаление с верхней навигационной панели апплета OpenPGP и пиктограммы с уведомлениями Pidgin. Данные апплеты перемещены в системный лоток, показываемый в нижнем левом углу экрана (лоток раскрывается при подведении курсора к серой строке в левом нижнем углу, рядом со списком окон). Для возвращения в верхнюю панель можно использовать команду "gnome-shell-extension-tool --enable-extension=TopIcons@phocean.net", но размещение в верхней панели реализуется при помощи расширения TopIcons, которое осталось без сопровождения, приводит к крахам и не будет включено в ветку Tails 5.0, основанную на Debian 11.

В системное меню добавлена кнопка перехода в спящий режим, а в меню, показываемое во время блокировки экрана, добавлены кнопки перехода в спящий режим, перезапуска и завершения работы. Для национальных алфавитов задействовано семейство шрифтов Noto. Пакетная база обновлена до Debian 9.9. Версия Thunderbird обновлена до 60.6.1.