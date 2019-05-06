Релиз ядра Linux 5.1

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|1.1, EuPhobos (ok), 09:06, 06/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–14 +/–
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> возможность использования NVDIMM в качестве ОЗУ
Хмм-хмм, интересненько, оно только с Nouveau наверное будет работать?
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|3.6, Аноним (6), 09:55, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Получается так, Николай Владимирович. Все мы так понемногу...
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|1.7, Аноним (7), 10:11, 06/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Добавлена поддержка ускорителей для систем машинного обеспечения Habana AI;
ЩИТО?
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|1.8, ффф (?), 10:54, 06/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Во встроенную релизацию протокола TLS
- зачем оно там? и зачем тогда опен/либра_ssl?
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|2.11, Штирлиц (?), 11:09, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тов. майор попросил. А ты думал, гранты от корпораций Торвальдсу за красивые глаза прилетают?
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|2.17, zanswer CCNA RS and S (?), 11:36, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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«The idea is for the kernel to handle the symmetric encryption and decryption, while leaving the handshake processing to user space. The feature uses the user-space API to the kernel's crypto subsystem, which is accessed via sockets created using the AF_ALG address family.»
https://lwn.net/Articles/666509/
Суть идеи в том, что таким образом выполняется offloading функций Record Layer TLS, он отвечает за передачу фактических данных, всё остальное остаётся в userspace, более того libressl и openssl взаимодействуют с KTLS.
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|3.37, КО (?), 13:21, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Суть идеи в том, что
теперь при атаке человек по средине, если кто-то додумается отправить в ответ 4T пакет, то упадет не Ваш любимый Appache/Nginx/Chrome/FF/нужное подставить, а сразу йадро.
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|1.10, Аноним (10), 11:06, 06/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В XFS реализован режим always_cow, при котором вместо замены данных в блоках по месту применяется модель COW
А что, так можно было??
COW там только для данных или для метаданных тоже можно?
> В файловой системе Btrfs добавлена возможность настройки уровня сжатия для алгоритма zstd
несколько не по адресу, конечно, но лучше бы в zfs уже zstd добавили, пару лет уже висит https://github.com/zfsonlinux/zfs/issues/6247 и давным-давно патчи готовы, но нет, чем довести это до ума и получить zstd в рабочей и стабильной ФС, некие странные люди предпочитают ковырять далекий от продакшена btrfs.
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|2.14, Fracta1L (ok), 11:22, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Классический пример zfs-фанбоя - возмущается, что люди предпочитают пилить Btrfs, а не полумёртвую zfs, примотанную к ядру сбоку скотчем.
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|3.18, Аноним (10), 11:42, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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zfs я готов использовать в продакшене хоть сейчас в любой момент. Да, там есть нюансы (связанные как с тем, что это модуль вне ядра, так и прикрученным сбоку к ядру управлением памятью / spl), но тем не менее. Я точно знаю, какой прирост производительности я получу из-за ARC, какую надежность я получу из-за COW, контрольных сумм и прочего. В других задачах - какой объем я получу из-за raidz при отсутствии рисков типичного рейда. И так далее.
А вот кто возьмет btrfs, над тем буду долго смеяться. Вы не видели, как она бьется с потерей данных пользователя? Я видел. Очень по-глупому она может умирать. И не спроста, повисев несколько лет в статусе экспериментальной в RHEL ее в итоге выкинули в статус прекращения поддержки. До лучших времен, которые не факт что наступят.
Проблема btrfs в том, что так и не достигнув стабильности, она оказалась не нужна никому. Даже создатели от нее отказались. Стал доступным рабочий, проверенный годами zfs, к тому же не обладающий некоторыми косяками btrfs. И в своей нише zfs сидит плотно, btfs туда толком войти не может. А в нишу xfs/ext4 btrfs тоже не потянул, принципиальные проблемы как со скоростью, так и со стабильностью. Для обхода проблем с производительностью предлагают атрибут для отключения COW - это же курам на смех. Типа "ну да, так вы теряете почти все преимущества, зато формально все еще можете хвастаться знакомым админам, что используете btrfs, ура-ура!"
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|4.19, Fracta1L (ok), 11:44, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Твои мысли и переживания на этот счёт крайне важны, я думаю что ты должен их написать в письме разработчикам ядра, чтобы они перестали заниматься Btrfs и засели за ZFS.
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|5.31, Аноним (31), 12:40, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Btrfs лучше работает с зоопарком дисков. Разные размеры, добавление по одному, можно даже убрать диск и не заменять. В датацентрах это не нужно, а дома нужно.
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|6.40, Stax (ok), 14:05, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Btrfs лучше работает с зоопарком дисков. Разные размеры, добавление по одному, можно даже убрать диск и не заменять. В датацентрах это не нужно, а дома нужно.
А можно подробнее?
Я так понимаю, полноценного и рекомендованного к использованию аналога raid-z/2/3 в btrfs нет. Но какие-либо ограничения на установку диска меньшего размера в zfs присутствуют только в этом случае. Большего размера, кстати, без проблем можно.
Если мы говорим не про raidz, а про любую другую конфигурацию пула из нескольких vdev (например, страйп зеркал, как наиболее типичный в продакшене), то там не накладывается никаких ограничений. Хоть дешевые флешки подмешивать в пул. Большие, маленькие, добавлять и заменять по одному - никаких ограничений (ну, точнее есть одно естественное ограничение - если у нас страйп из зеркальных пар, то при замене одного из дисков в паре новый должен быть не меньше старого. Но ведь никто не запрещает заменить диск в другой паре либо же добавить новую, можно даже из одного этого диска). Производительность будет, конечно, не ахти, т.к. zfs будет размазывать данные по vdev'ам разных размеров так, чтобы был примерно похожий % заполненности на каждом, что приведет к перекосу IOPS'ов, на диски большего размера их будет попадать куда больше. Но тут уж се ля ви.
> можно даже убрать диск и не заменять
А где нельзя-то? Никто не мешает в zfs заоффлайнить диск, хоть рабочий хоть мертвый, и так и жить до возможности замены. Если при этом в принципе можно восстановить данные (за счет зеркала либо raidz), то пул будет работать как ни в чем не бывало.
А вообще, с *настоящим* зоопарком дисков с возможностью делать почти что угодно могут работать только штуки типа Unraid, к сожалению.
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|4.27, Аноним (-), 12:03, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Она не нужна никому не из-за плохой стабильности, а потому что это фс для сверх быстрых снепшотов, которые реализованы в угоду общей производительности. Снепшоты, разумеется, нужны не всем. Базу на ней не покрутишь, и систему ставить тоже никто не будет. А вот для файлопомойки она самое то. Проще говоря, у нее просто узкая специализация.
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|5.41, Stax (ok), 14:16, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Она не нужна никому не из-за плохой стабильности, а потому что это
> фс для сверх быстрых снепшотов, которые реализованы в угоду общей производительности.
> Снепшоты, разумеется, нужны не всем. Базу на ней не покрутишь, и
Угумс. Но вот на той же zfs база обычно сильно, нет вот прямо СИЛЬНО быстрее и лучше работает, чем на ext4/zfs. Хоть там и COW и все остальное. Потому что во-первых сжатие обычно очень хорошо работает для таблиц (на том же постгресе коэффициент сжатия для lz4 в zfs порядка 2-3 при блоках 32k - влегкую), что при многих шаблонах работы позволяет хорошо экономить IOPS'ы. А во-вторых ARC с его раздельным кэшем часто используемых и последних используемых данных это просто бомба по сравнению со штатным кэшем линукса, которых для данных умеет кэшировать только последнее использование.
Может если у вас Оракл то можно и без этого, там свои умные кэши вместо системных, но у постгри, полагающейся на системный кэш просто крылья появляются при использовании ARC вместо обычной реализации.
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|1.13, InuYasha (?), 11:21, 06/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>>проблемы 2038 года
Никогда не понимал: при создании какого-то типа или структуры так трудно просчитать, какие числа она может хранить?? Очередной детский сад из 1980-ых, наверное... (-_-)
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|2.16, Аноним (16), 11:33, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то 1 января 1970 года. Так и представляю, как в 70х (да хоть и в 80х) годах процессор использует 64х битные числа для хранения UNIX-time.
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|3.26, InuYasha (?), 12:00, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А не обязательно. Достаточно структуры с двумя 32-битными числами, обрабатываемыми по необходимости. Проблема в том, что хотели unix time использовать "лишь" для часов, но - увы и ах! - оно влезло всюду. О том, что в unix time не запишешь дату падения Российской Империи, думаю, разработчики догадывались. Верили, наверное, что выхлопные газы и ГМО не дадут им дожить до конца unix time, но вот уже не за горами :D
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|4.33, Аноним (33), 12:57, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема не в хранении, а в вычислении. Накладные расходы сильно возрастают.
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|5.36, Аноним (16), 13:20, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И в хранении проблема. В те времена память исчислялась килобайтами.
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|1.28, Нанобот (ok), 12:04, 06/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Реализована безопасная доставка сигналов, учитывающая возможность повторного использования PID
хорошо, конечно, давно нужно было сделать. мне бы эта функция пригодилась ещё где-то лет пятнадцать назад
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|1.30, Анимайзер (?), 12:32, 06/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена возможность использования устройств постоянной памяти (persistent-memory, например NVDIMM) в качестве ОЗУ
Единая, быстрая память (MRAM или аналоги) без разделения на ПЗУ и ОЗУ. Это будет началом новой эпохи в развитии архитектуры ПК, а новые архитектуры потребуют и написания принципиально новых операционных систем. К этому рано или поздно все и придут. Выходит, Дмитрий Завалишин предвидел будущее и был всё-таки прав со своей Фантом ОС.
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|2.38, Ууаа (?), 13:25, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Единая, быстрая память (MRAM или аналоги) без разделения на ПЗУ и ОЗУ. Это будет началом новой эпохи в развитии архитектуры ПК,
Это будет новым вызовом нам, храбрейшим и умнейшим сынам каменных джунглей!
Но мы знаем, мы уверены, что приложим все свои великие силы, будем жертвовать сном и бананами, но сможем эффективно занять и эту память одним тяжелым веб-приложением аналога калькулятора на нативном, близком к железу Браузере!
У-у-а, товарищи! У-у-а!
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|2.39, КО (?), 13:35, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>К этому рано или поздно все и придут
Или не придут. :)
А если быть точным от этого уже давно ушли. Ибо, пока, ограничения на ресурс и долговременное хранение очень сильно влияют на скорость чтения-записи и цену.
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|1.32, Аноним (32), 12:46, 06/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Добавлена возможность загрузки с файловой системы, размещённой на устройстве device-mapper, без применения initramfs.
Ну наконец-то!!! Всегда удивлялся отсутствию этой сверхнеобходимой фичи. LVMу уж 100 лет в обед, а ядро без костылей могло грузиться только с обычных разделов. Компиляю 5.1 и выкидываю initramfs-tools!!!
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|2.42, Аноним (42), 14:17, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давай, давай, компиляй ядро без патчей. Посмотрим что у тебя отвалится. Кажется в 4.14 билась файловая система.
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