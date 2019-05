Релиз ядра Linux 5.1

«The idea is for the kernel to handle the symmetric encryption and decryption, while leaving the handshake processing to user space. The feature uses the user-space API to the kernel's crypto subsystem, which is accessed via sockets created using the AF_ALG address family.» https://lwn.net/Articles/666509/ Суть идеи в том, что таким образом выполняется offloading функций Record Layer TLS, он отвечает за передачу фактических данных, всё остальное остаётся в userspace, более того libressl и openssl взаимодействуют с KTLS.