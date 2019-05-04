Все дополнения к Firefox отключены из-за истечения срока сертификата Mozilla (исправлено)

2.21 , Аноним ( 21 ), 09:42, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –14 + / – >Я пока на хроме. А там видно будет. Исправил за тебя. Не надо обрезок пропагандировать.

3.47 , Аноним ( - ), 10:07, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А что там такого нужного обрезано?

4.70 , Fyjybv755 ( ? ), 10:42, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Телеметрия.

5.106 , MrClon ( ok ), 12:02, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уверен? Я подозреваю что как-раз она там не обрезана

5.115 , донни ( ? ), 12:17, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты наверно путаешь с ungoogled chromium

5.127 , Аноним84701 ( ok ), 12:49, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> [...] обрезано?

> Телеметрия. Тем не менее, из "недовырезанных остатков" можно собрать не слишком мелкую утилиту, WM или эмулятор терминала …

https://github.com/Eloston/ungoogled-chromium/tree/master/patches

% grep -chR "^-" /tmp/ungoogled-chromium/patches|awk '{s+=$1} END {print s}'

3409

2.27 , Аноним ( 27 ), 09:51, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Я пока на хроме А нормальный браузер подобрать не судьба? Обязательно на хроме сидеть?

3.39 , JL2001 ( ok ), 10:02, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – >> Я пока на хроме

> А нормальный браузер подобрать не судьба? Обязательно на хроме сидеть? edge или как там его? или сафари может??? а то целая опера чтоль??? где вы нормальные браузеры нашли кроме фокса и хромиума?

4.49 , Аноним ( 27 ), 10:10, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > edge или как там его? или сафари может??? а то целая опера

> чтоль???

> где вы нормальные браузеры нашли кроме фокса и хромиума? Я лично сижу на: User agent: Goanna/4.2 PaleMoon/28.5.0a2

5.81 , Аноним ( 81 ), 11:09, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И я

5.100 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 11:48, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >PaleMoon Он на чьей кодовой базе? Есть подозрение, что решение сильно временное. Даже если работает «вот прям ща». С той же alsa-1 как? С аддонами?

6.129 , nox ( ?? ), 12:54, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Есть подозрение, что решение сильно временное Палемун-то? Временное? Браузеру уже десяток (10) лет стукнуло. О каких периодах времени идет речь?

7.139 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 13:12, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Браузеру уже десяток (10) лет стукнуло. Это не имеет отношение к вопросу.

PaleMoon так или иначе вынужден следовать за Firefox в плане изменений, сомневаюсь, что у разработчика есть ресурсы на полностью самостоятельное развитие проекта такого масштаба. А значит, даже если на данный момент в PaleMoon нет всех тех косяков, которые оттолкнули пользователей от Firefox, то в скором времени они всё равно там появятся. Т. .е решение, в лучшем случае, временное. В худшем — заметной разницы нет уже сейчас.

8.167 , Штолман ( ? ), 14:54, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать палемун уже давно ответвился от фаерфокса, он уже ничего не вынужден чего-то там... 8.185 , Аноним ( 27 ), 16:07, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Для меня ФФ был временным решением После того, как он вконец офоршмачился, выбо... 8.188 , Аноним ( 27 ), 16:16, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У вас информация устарела - обновите, пожалуйста Луна использует свой independe... 7.164 , Аноним ( 164 ), 14:49, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Десяток лет? Он же против австралиса появился. А это 2014 год.

8.174 , Штолман ( ? ), 15:06, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать 2014-й год Что-то Палемун 15-й ветки вышел в 2012-м году Самые первые версии ... 3.99 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 11:46, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать А какой Вот был лучший браузер всех времён и народов Firefox Но его начали ур... 4.121 , DerRoteBaron ( ok ), 12:34, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть еще Pale Moon, выбравший в себя все лучшее со всех времен тoрмозиллы -

1. Неудобный интерфейс

2. Тормознутось

3. Нeадекватных разработчиков (хотя и в несколько другом ключе)

5.131 , Штолман ( ? ), 12:58, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > 1. Неудобный интерфейс Что неудобного? Меню, адр. строка, вкладки. Все обычно и стандартно. > 2. Тормознутось Гораздо быстрее фф и хрома. Если это тормознутось, то такая тормознутось мне нужна. > 3. Нeадекватных разработчиков (хотя и в несколько другом ключе) Тыщу раз говорили, что унификация проекта и кодовый суверенитет не только не вредит, а наоборот идет на пользу.

6.151 , DerRoteBaron ( ok ), 13:55, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Что неудобного? Меню, адр. строка, вкладки. Все обычно и стандартно. К собственно браузерной части вопросов нет, чтобы её испортить надо быть не меньше чем дизайнерами гугла. Но менюшки сверх меры злоупотребляют выпадающими элементами (прямо в духе нулевых и софта под XP), а в настройках невозможно ничего найти (по крайней мере после 5 лет не использования Firefox <29). > Гораздо быстрее фф и хрома Пока не приходится работать с современным вебом. Конечно век бы с ним не работать, но приходится, и тут отставание Gecko от WebKit/Blink, вылезшее в 2014-2017 годах и неплохо скомпенсированное затыканием части компонентов кусками Servo, весьма очевидно.

5.141 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 13:17, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про PaleMoon выше ответил: проекту не хватает самостоятельности. А значит, все значимые недостатки Firefox он так и так впитает. В лучшем случае — с лагом в полгода год. Ну и стоит оно того, чтобы заморачиваться с поиском источников для установки, ручным обновлением (в ряде случаев, в некоторых дистрах есть сторонние репы) и т.д.? Как в PaleMoon с alsa?

Поддержка дополнений в полном объёме?

Магазин дополнений свой или модерируемый Мозиллой?

Австралис тоже, поди, есть, без дополнений и css нормальный внешний вид не настроить?

6.157 , dango ( ok ), 14:17, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как в PaleMoon с alsa? Работает

> Поддержка дополнений в полном объёме? Только не webext

А на деле проверять надо работоспособность.

> Магазин дополнений свой или модерируемый Мозиллой? Свой, если это можно назвать магазином http://addons.palemoon.org/extensions/

Там 192 или около того.

По сути, ошметки былого.

> Австралис тоже, поди, есть, без дополнений и css нормальный внешний вид не настроить? Австралиса нет, а темы да http://addons.palemoon.org/themes/

