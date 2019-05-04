Все дополнения к Firefox отключены из-за истечения срока сертификата Mozilla (исправлено)

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|6.135, Аноним (135), 13:04, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть вы не согласны с разработчиками дополнений, которые утверждают что она бесполезна (из новости) и вас не смутило то, что существует метод обхода для тех кто хочет сделать что-то плохое (тоже из новости)?
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|7.149, AnonPlus (?), 13:50, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А где вы там видите разработчиков? Там мнение ровно одного разработчика - некоего Дэна Стиллмана. Это очень репрезентативная выборка (нет)
Я вам легко найду айтишника, который скажет, что опеннет не нужен, что ж, закрываем опеннет?
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|8.153, Аноним (135), 14:01, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ОК, а что же тогда вы скажете про страницу на github со способом обхода этой про... текст свёрнут, показать
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|2.116, Аноне (?), 12:18, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Совершенных людей нет, все косячат, а кто сверхкритичен - тот вообще часто не делает ничего, потому что боится накосячить, и, как следствие, недоволен жизнью.
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|3.155, Хромой Лис (?), 14:12, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Очень уместно. Повторяй себе это почаще. Рукожопов, должно быть, такие мотивирующие фразочки эффективно стимулируют направо и налево косячить, не боясь снова и снова ошибиться. К слову, мозилловским рукожопам не мешало бы быть сверхкритичными, ибо в их случае от ничегонеделанья прока было бы больше, чем от того ущербного продукта, которым они кормят своих пользователей.
|
|2.123, Филимон Печальный (?), 12:45, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Когда Гугл сожрёт Мозиллу, интернет будет выглядеть как сегодня, а то и ещё хуже... Тебе станет грустно и стыдно за то, что ты их ругал. Не надо устраивать очередной акт потребительского терроризма - косяки бывают у всех.
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|3.159, Хромой Лис (?), 14:21, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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я погляжу, это уже настоящий тренд в среде фанатиков мозиллы: обвинение в потребительском терроризме как универсальный ответ на адекватную реакцию пользователей по поводу нестабильности работы браузера и его многочисленных косяков. Секта.
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|4.190, Аноним (190), 16:21, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нестабильности адекватна (сюрприз -- для тех кто недопонимает смысл слов, которые пишет) нестабильность. О каких трендах можно говорить в таком случае?
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|4.194, Аноне (?), 17:01, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Адекватная реакция просто слишком примитивна - вздор и негодования, и нечего конструктивного не несёт. Кому надо, тот пользуется, кому не нравится, тот выбирает другое, всё остальное - самоутверждение на чужих ошибках, ведь своего то - ничего (когда кто-то хуже - значит ты - лучше, осуждаешь - значит ты умнее и правильней). Суть бомбёжки то в чём: человек сидит на чужих плодах, вдруг произошло, что у него из-под низа что-то пропало, копчиком ударился, и виноват - тот, кто создаёт. Иллюзии владения тем, что на самом деле не принадлежит всегда ведут к разрыву пукана.
А я давно на хромиуме сижу, если что.
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|3.200, Аноним (-), 17:34, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но мозилла давно проводит идеологически схожие с гугловскими решения в своем браузере. Сегодняшний инцидент произошел именно вследствие этого.
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|2.160, Модератыр (?), 14:24, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Т.е. етот комент нормалный, а комент про то, что лиса говно - нет и удалён. Яснаясна...
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|3.173, Аноним (173), 15:06, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Исправили вчера? А проблема появилась только сегодня. Настрадамус вы наш. ))
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|1.3, Аноним (3), 09:09, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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откатываем время, ждем синхронизации, отрубаем авто синхронизацию, возвращаем время -_-
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|2.21, Аноним (21), 09:42, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–14 +/–
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>Я пока на хроме. А там видно будет.
Исправил за тебя. Не надо обрезок пропагандировать.
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|2.27, Аноним (27), 09:51, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Я пока на хроме
А нормальный браузер подобрать не судьба? Обязательно на хроме сидеть?
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|3.39, JL2001 (ok), 10:02, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>> Я пока на хроме
> А нормальный браузер подобрать не судьба? Обязательно на хроме сидеть?
edge или как там его? или сафари может??? а то целая опера чтоль???
где вы нормальные браузеры нашли кроме фокса и хромиума?
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|4.49, Аноним (27), 10:10, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> edge или как там его? или сафари может??? а то целая опера
> чтоль???
> где вы нормальные браузеры нашли кроме фокса и хромиума?
Я лично сижу на:
User agent: Goanna/4.2 PaleMoon/28.5.0a2
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|5.100, AlexYeCu_not_logged (?), 11:48, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>PaleMoon
Он на чьей кодовой базе? Есть подозрение, что решение сильно временное. Даже если работает «вот прям ща». С той же alsa-1 как? С аддонами?
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|6.129, nox (??), 12:54, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Есть подозрение, что решение сильно временное
Палемун-то? Временное? Браузеру уже десяток (10) лет стукнуло. О каких периодах времени идет речь?
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|7.139, AlexYeCu_not_logged (?), 13:12, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Браузеру уже десяток (10) лет стукнуло.
Это не имеет отношение к вопросу.
PaleMoon так или иначе вынужден следовать за Firefox в плане изменений, сомневаюсь, что у разработчика есть ресурсы на полностью самостоятельное развитие проекта такого масштаба. А значит, даже если на данный момент в PaleMoon нет всех тех косяков, которые оттолкнули пользователей от Firefox, то в скором времени они всё равно там появятся. Т. .е решение, в лучшем случае, временное. В худшем — заметной разницы нет уже сейчас.
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|4.121, DerRoteBaron (ok), 12:34, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть еще Pale Moon, выбравший в себя все лучшее со всех времен тoрмозиллы -
1. Неудобный интерфейс
2. Тормознутось
3. Нeадекватных разработчиков (хотя и в несколько другом ключе)
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|5.131, Штолман (?), 12:58, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> 1. Неудобный интерфейс
Что неудобного? Меню, адр. строка, вкладки. Все обычно и стандартно.
> 2. Тормознутось
Гораздо быстрее фф и хрома. Если это тормознутось, то такая тормознутось мне нужна.
> 3. Нeадекватных разработчиков (хотя и в несколько другом ключе)
Тыщу раз говорили, что унификация проекта и кодовый суверенитет не только не вредит, а наоборот идет на пользу.
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|6.151, DerRoteBaron (ok), 13:55, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что неудобного? Меню, адр. строка, вкладки. Все обычно и стандартно.
К собственно браузерной части вопросов нет, чтобы её испортить надо быть не меньше чем дизайнерами гугла. Но менюшки сверх меры злоупотребляют выпадающими элементами (прямо в духе нулевых и софта под XP), а в настройках невозможно ничего найти (по крайней мере после 5 лет не использования Firefox <29).
> Гораздо быстрее фф и хрома
Пока не приходится работать с современным вебом. Конечно век бы с ним не работать, но приходится, и тут отставание Gecko от WebKit/Blink, вылезшее в 2014-2017 годах и неплохо скомпенсированное затыканием части компонентов кусками Servo, весьма очевидно.
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|5.141, AlexYeCu_not_logged (?), 13:17, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про PaleMoon выше ответил: проекту не хватает самостоятельности. А значит, все значимые недостатки Firefox он так и так впитает. В лучшем случае — с лагом в полгода год. Ну и стоит оно того, чтобы заморачиваться с поиском источников для установки, ручным обновлением (в ряде случаев, в некоторых дистрах есть сторонние репы) и т.д.?
Как в PaleMoon с alsa?
Поддержка дополнений в полном объёме?
Магазин дополнений свой или модерируемый Мозиллой?
Австралис тоже, поди, есть, без дополнений и css нормальный внешний вид не настроить?
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|6.157, dango (ok), 14:17, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как в PaleMoon с alsa?
Работает
> Поддержка дополнений в полном объёме?
Только не webext
А на деле проверять надо работоспособность.
> Магазин дополнений свой или модерируемый Мозиллой?
Свой, если это можно назвать магазином http://addons.palemoon.org/extensions/
Там 192 или около того.
По сути, ошметки былого.
> Австралис тоже, поди, есть, без дополнений и css нормальный внешний вид не настроить?
Австралиса нет, а темы да http://addons.palemoon.org/themes/
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|2.17, Константавр (ok), 09:36, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вдвойне странно, потому что все дополнения работают и никаких предупреждений небыло. Но я уже неделю фокс не закрывал. Может при перезапуске всё отключится? Тады ой.
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|3.52, . (?), 10:14, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Нет, у меня все расширения отвалились внезапно, посреди работы браузера. Всплыла куча нотификаций об отключенных расширениях.
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|1.9, необновленец (?), 09:23, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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у секты необновленцев всё норм. а еретеки должны страдать за свои обновления!
ибо как завещали предки Работает?- ничего не меняй!
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|2.13, Аноним (164), 09:29, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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> у секты необновленцев всё норм
У вас 4 мая не наступило? Поздравляю. Но пишут что у всех, даже на 45 версии, сейчас сломались расширения.
> ибо как завещали предки Работает?- ничего не меняй!
Сейчас это и произошло. Работал сертификат - не трогай. Ой, наступило 4 мая и всё сломалось...
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|3.48, Аноним (43), 10:07, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>У вас 4 мая не наступило?
Просто он не обновлял календарь с 1918 года.
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|1.10, НеСмузихлёб (?), 09:23, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
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Выдумывание ненужных языков и соблюдение СоС не оставило времени на такие мелочи. Подумаешь, дополнения отвалились. Лисолюбы сожрут, им не привыкать.
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|2.71, Fyjybv755 (?), 10:44, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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В СоС ничего не было про своевременное продление сертификатов, значит, оно и не нужно.
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|1.11, Аноним (11), 09:26, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Так а чо, так долго пересобрать с новым сертификатом для них и запушить это всё в систему обновлений? Что-то странно это всё.
Так-то подождём, конечно, но весьма неприятно.
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|2.57, Аноним (43), 10:22, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Новый сертификат должен проходить проверку старым, а старый то просрочен. Это как цепь доверия сертификатов, но реализованная дураками.
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|2.23, Аноним (21), 09:45, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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На эту убоженьку, где половина интернета не робит? Сдурел?
Только хром может спасти эту заблудшую душу!
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|3.25, Аноним (27), 09:49, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> На эту убоженьку, где половина интернета не робит? Сдурел?
Не пори ерунду.
> Только хром может спасти эту заблудшую душу!
Ага. Упаси меня на этом генераторе телеметрии сидеть.
|
|2.26, Аноним (26), 09:49, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Рад, что вовремя успел свалить с Мозиллы на Палемун.
О, секта свидетелей браузера от мохнатой версии Дениса Попова подъехала.
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|3.34, Аноним (27), 09:59, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Палемун - простой, быстрый и эффективный браузер, где разработчик постепенно исключает избыточные компоненты, вместе с этим исправляя баги и шлифуя всё остальное, вырезая ненужные модули, телеметрию и тп. Ничего религиозного тут нет. Не удивительно, что многие пользователи отдают предпочтение палемуну. Достаточно почитать и вдуматься в каждый пункт ченджлога и посмотреть сколько работы выполнено и какая философия преследуется в этом браузере:
https://www.palemoon.org/releasenotes.shtml
Но дажё при всё при этом, до сих пор можно много чего ещё выпилить, переработать в палемуне, чтобы получить ещё более легковесный браузер. Разраб вообщем-то этим и будет заниматься.
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|4.136, DerRoteBaron (ok), 13:04, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Со времени разрыва Gecko на Gecko/Quantumm и Goanna/UXP прошло совсем немного времени, неудивительно что и Pale Moon и всякие другие форки FF 52-56 пока живы и даже часто работают.
Ведь своих сил делать движок под новые и новые гуглостандарты инета мунчайлду вряд ли хватит, раз даже Mozilla и Microsoft еле успевали
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|2.50, Аноним (43), 10:11, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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* Все дополнения должны подписываться - это для вашего же удобства и безопасности.
* Все туалеты должны быть оборудованы камерами - это для вашего же удобства и безопасности.
* Все граждане проходить ежедневный анальный осмотр - это для вашего же удобства и безопасности.
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|3.181, ф (?), 15:49, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я сохраню вам жизнь и свободу, если вы сложите своё оружие, большая часть которого является собственностью правительства. Что же касается костюма — я думаю, Вы его заслужили.
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|1.18, Ещё один анонин (?), 09:36, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
В Tor Browser'е xpinstall.signatures.required false лечит и под Винь и под Линь. В 66 фоксе под Винь - неизлечимо.
|
|1.19, microcoder (ok), 09:37, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> У всех пользователей браузера дополнения оказались заблокированными
Не у всех. У меня ничего не заблокировалось.
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|2.98, ubuntuser (?), 11:45, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У меня тоже ничего, т.к. xpinstall.signatures.required = false уже когда-то сам переключил. Только из этой темы узнал об этой массовой проблеме.
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|3.175, microcoder (ok), 15:08, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня и при xpinstall.signatures.required = true расширения не отключились ))) Разумеется, новость читал и браузер рестартовал несколько раз.
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|2.46, Аноним (27), 10:07, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> В WaterFox 56.2.9 всё работает без проблем ;)
Хех, многие до сих пор ещё на 52-м есэре сидят.
Всё-таки мозилла сфэйлилась в жтом плане, им надо было оставить бессрочную поддержку 52-й версии, для тех кому не совсем по нраву "новые веяния, новый апи аддонов и тп". А так они просто потеряли часть юзеров, которые ушли на палёную луну и прочие форки.
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|3.74, Ан (??), 10:45, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Любят же юзеры палемуна создавать видимость большой толпы. Только по факту их ещё меньше чем тех кто пользует Firefox на Linux.
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|4.87, Аноним (27), 11:16, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Любят же юзеры палемуна создавать видимость большой толпы. Только по факту их
> ещё меньше чем тех кто пользует Firefox на Linux.
Ой да ладно. У юзеров палемуна нет комплекса неполноценности. Разраб палемуна не завоёвывает вселенную. Он просто делает браузер. Вот и всё. Если масса домохозяек сидит на фф и радуется, то пожалуйста, бога ради. Для вас важна цифра или то, насколько браузер юзабелен?
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|3.168, iPony (?), 14:58, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> многие до сих пор ещё на 52-м есэре сидят
Ты сильно преувеличиваешь это число.
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|1.29, Аноним (29), 09:54, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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А потом они заявляют что их гугл топит. Каждую свою проблему они обеспечили себе сами.
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|1.30, Аноним (30), 09:56, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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У меня под Линь даже русский язык на Лисе отвалился и не устанавливается заново. Ой уроды.
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|1.38, user90 (?), 10:02, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
Дык и дополнений-то нет. Так, вебня всякая, кроме пары-тройки типа uBlock'а.
|
|1.42, Серега (?), 10:04, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сертификат вроде обновили пару неделю назад, просто в самом браузере что-то произошло.
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|
|2.53, Аноним (43), 10:19, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Я не осилил браузить интернет без адблокера:
Знаете почему? По пяти причинам! Третья взорвет ваш мозг!!! Подробнее на malware.doorway.ad.traffic.stupid-cunts.sex
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|3.61, user90 (?), 10:25, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
даже тут на индикаторе адблока «9». Хотя казалось бы - но нет :)
|
|3.76, Аноним (45), 10:46, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Я не осилил браузить интернет без адблокера
Вот и отдохнёшь.
|
|1.56, Аноним (27), 10:22, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
На самом деле, вот за такие вот эпичные новости мы и любим мозиллу, да? По крайней мере я когда-то любил...
|
|1.60, Tundra Mundra (?), 10:25, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
>Позиция Mozilla сводится к тому, что большинство авторов вредоносных дополнений ленивы...
ха, по себе людей не судят =)
|
|1.63, user90 (?), 10:29, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
"Как вариант также можно изменить значение системных часов.."
Это даже не алкоголь, тут уже тяжелая наркота))
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|2.68, JL2001 (ok), 10:36, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ничего не отключилось, т.к. ничего не устанавливал дополнительно)))
//offtop
ну и лох, использовать браузер у которого всё ещё основное преимущество - эдоны (и меньшая жручесть оперативки на большом количестве вкладок чем у хромиума, хотя я вчера заметил что хромиум стал куда меньше жрать чем ранее, что-то они починили) - и не использовать сами эдоны
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|2.67, user90 (?), 10:34, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
noscript не достаточно радикальное решение :) uBlock + политика блокировки всех 3rd-party скриптов, и ваш веб станет чуть получше.
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|3.88, Аноним (88), 11:17, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И без скриптов куча сайтов отвалится, кроме разве что гнушных :)
|
|1.72, asdasd (?), 10:44, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
С каждой новостью все больше тянет вернутся на ungoogled-chromium -_-"
Ед. что останавливает, это отсутствие сборок для M$.
|
|1.79, grayich (ok), 10:52, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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about:config
xpinstall.signatures.required false
а дальше чего? дополнения не включились :/
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|3.84, Аноним (84), 11:13, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня линукс и тоже не включились дополнения. Так и числятся в неподдерживаемых.
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|4.178, Аноним (178), 15:27, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У меня линукс и тоже не включились дополнения. Так и числятся в неподдерживаемых.
перезапустить браузер.
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|3.85, grayich (ok), 11:15, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Данный метод для стабильных и бета-выпусков работает только в Linux
значит для стабильных не работает таки? (66.0.3)
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|4.101, ubuntuser (?), 11:52, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Работает (FF из реп убунты), правда этот параметр уже был переключен еще до 4 мая и поэтому ничего не отвалилось.
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|2.96, OpenEcho (?), 11:39, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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пока не починят:
about:debugging => Включить отладку дополнений => Загрузить временное дополнение => ...Mozilla\Firefox\Profiles\ Blocked...Addons...Name.xpi
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|2.95, Аноним (27), 11:37, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> зато небось по аджайл-скрам-канбану работают.
мое тебе увожение за аватарку
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|1.102, Некто (??), 11:54, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Утром, как только прочитал новость, тут-же временно включил в /etc/hosts
0.0.0.0 addons.cdn.mozilla.net
0.0.0.0 addons.mozilla.net
0.0.0.0 addons.mozilla.org
Похоже успел! Три часа - полет нормальный.
Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
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|3.122, Некто (??), 12:38, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Первым делом поднимут addons1.mozilla.org
Программастам из Мозиллы сейчас не до шуток. Эпический косяк срочно исправлять надо.
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|1.105, Аноним (105), 12:01, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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debian stable, firefox esr из реп, xpinstall.signatures.required в true, всё работает
в торе аналогично
ЧЯДНТ?
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|2.118, Некто (??), 12:21, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>ЧЯДНТ?
Скорее всего у тебя выключена автопроверка обновлений дополнений. Запусти проверку обновлений дополнений вручную (шучу, как раз этого делать ни в коем случе нельзя пока не исправят)
Кстати, выклчение автоматической проверки обновлений дополненийв качестве временного workaround вполне сгодится.
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|2.148, Аноним (135), 13:48, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сертификат зависит от часового пояса, до тебя просто еще не дошла очередь.
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|1.107, Аноним (107), 12:03, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В фф добавляют телеметрию в телеметрию - на ватерфоксе удаляют
В фф уничтожают xpi и кастомизацию - в ватерфорксе сохраняют
В фф сдохли все аддоны - в ватерфоксе все работает
хорошо сидеть на браузере для белых людей
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|1.120, Аноним (120), 12:28, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Небинарными гендерами нужно заниматься в свободное от работы время, если ты не уролог или гинеколог.
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|1.125, EuPhobos (ok), 12:47, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В качестве обходного пути для возобновления доступа к дополнениям пользователям Linux можно отключить проверку цифровой подписи через установку в about:config переменной "xpinstall.signatures.required" в значение "false".
Не работает оно, на одной машине всё пропало сразу, на другой утром выставил этот ключ, сейчас вот загорелось предупреждение и всё пропало.
Перепроверил, ключ остался в false
https://i.postimg.cc/WTBcBM2j/2019-05-04-13-43-50.png
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|1.128, отвали (?), 12:51, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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это чтож получается, что когда они соизволят баг исправить - все настроенные параметры расширений собьются в 0??? издец! я подня настраивал цвета для страниц и букв, и тут на тебе - опять е....ся??? или настройки сохранятся?
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|2.138, grayich (ok), 13:11, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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установил фф 67, выбрал профиль свой, включил опцию, всё норм, дополнения вернулись, настройки вроде не сбились
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|1.134, Аноним (134), 13:01, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нет дополнений нет проблем).
Что они там говорили про запутывание кода и блокировку дополнений?
Вопрос решен))
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|1.137, Юрий (??), 13:08, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Предлагаю отключить рейтинг комментариев. В последнее время наиболее глупые комментарии сильнее всего плюсуются. А так бывает только от накрутки.
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|2.142, grayich (ok), 13:24, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А так бывает только от накрутки.
не факт, какой смысл тут крутить
да и с чего ты решил, что твоё мнение более правильное, чем "глупые комментарии" ?
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|3.144, Юрий (??), 13:28, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Предъявлять претензии к моему мнению нелепо, я здесь практически не пишу.
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|5.147, Юрий (??), 13:44, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я высказал только предложение отключить рейтинг комментариев. :D
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|2.143, Аноним (143), 13:25, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты так говоришь, будто это что-то плохое. Если глупые посты имеют повышенное число плюсов, то это позволяет отметать глупые посты, не читая их.
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|1.140, user90 (?), 13:13, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну у мну Icecat в дистрибуимве например. Сложно представить у кого могут быть проблемы. Арч? В_топку эту школоту)) Не разжигаю, скучно от
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|1.152, AnonPlus (?), 13:58, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Добавьте в новость: фикс начали экстренно распространять через систему "экспериментов":
>> 12:50 p.m. UTC / 03:50 a.m. PDT: We rolled-out a fix for release, beta and nightly users. The fix will be automatically applied in the background within the next few hours, you don’t need to take active steps.
In order to be able to provide this fix on short notice, we are using the Studies system. You can check if you have studies enabled by going to Firefox Preferences -> Privacy & Security -> Allow Firefox to install and run studies.
You can disable studies again after your add-ons have been re-enabled.
We are working on a general fix that doesn’t need to rely on this and will keep you updated.
Те, кто отключил эксперименты, либо должны их включить ("Разрешить Firefox проводить исследования") и получить фикс, либо ждать, пока выпустят обновлённую версию браузера, что по понятным причинам (её надо собрать под все платформы, протестировать, дождаться, пока Firefox на стороне юзера проверить наличие обновлений) займёт больше времени.
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|1.156, Аноним (156), 14:16, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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после включения в настройках "Разрешить Firefox проводить исследования" все дополнения заработали
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|2.158, AnonPlus (?), 14:19, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Интересно, что те же самые люди, которые щас повключают исследования, зачастую кричат, что это зонды и Мозилла охренела. А исследования это не только исследования, это еще и способ вот так быстро поменять всем юзерам удалённо проблемную настройку или установить быстрый фикс, не привязанный к платформе.
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|1.162, Аноним (162), 14:37, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Во, нормально! Пока читал статью, из браузера исчезли все расширения. )))
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|2.163, Аноним (163), 14:44, 04/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отключил подпись. Все вернулись обратно только с предупреждающей надписью.
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|1.171, анним (?), 15:01, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Для ускорения доставки исправления оно также оформлено в виде проводимых среди пользователей "исследований" (для активации следует перейти в раздел "Firefox Preferences -> Privacy & Security -> Allow Firefox to install and run studies" и запустить соответствующее исследование. После применения исправления поддержку исследований можно опять отключить.
Начинается... warzone2100:
"Nature research — depleted"
"Research completed"
"Research completed"
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|1.180, Обычный юзер (?), 15:31, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Дополнение 2: В 13:50 (MSK) началось распространение исправления, на стороне пользователей возвращающего в строй отключившиеся дополнения. Исправление будет автоматически загружено через систему доставки обновлений и будет применено в течение нескольких часов.
Обычная брехня. Имеется Windows XP (да, она снята с поддержки, но все работает), Firefox 52.0.6 с настройками (хотя раньше показывала, что версия 52.0.6 - крайняя и обновлений не будет), исключающими любое обновление. Вчера "лиса" сама обновилась до версии 52.0.9 ESR, попутно снеся все дополнения, кроме Session Manager (но стереть все сессии она не забыла). Сегодня проверял - все неработающие со вчерашнего дня дополнения так и не работают.
P.S. никто не подумал, что обычных пользователей просто поимели и "отлучили" от привычных дополнений?
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|1.183, Romario (??), 15:53, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Активные исследования
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prefflip-push-performance-1491171•Активно
Это исследование установит для параметра dom.push.alwaysConnect значение true.
h
hotfix-reset-xpi-verification-timestamp-1548973•Активно
Это исследование установит для параметра app.update.lastUpdateTime.xpi-signature-verification значение 1556945257.
h
hotfix-update-xpi-signing-intermediate-bug-1548973•Активно
This is a hotfix that updates an intermediate certificate used for signing add-ons. It is one of the mechanisms used to fix bug 1548973.
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|1.184, Аноним (184), 16:05, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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xpinstall.signatures.required;true
Все штатно работает.. они даже облажаться нормально не умеют, рукожопы хреновы.
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|1.193, Аноним343 (?), 16:57, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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и что как бить c portable версиями стар. КАК? все болше нельза будет пользоватся ни 52 ни 62.0.3 у меня портахи там обнови отключени но то же самое. все слетело КАК?
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|1.196, Kuromi (ok), 17:06, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"В качестве обходного пути для возобновления доступа к дополнениям пользователям Linux можно отключить проверку цифровой подписи через установку в about:config переменной "xpinstall.signatures.required" в значение "false". Данный метод для стабильных и бета-выпусков работает только в Linux и Android, для Windows и macOS подобная манипуляция возможна только в ночных сборках и в версии для разработчиков (Developer Edition)."
АХАХАХАХ, теперь всем будет понятно почему люди сидят на ночнушках.
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|1.197, Аноним1111 (?), 17:08, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ну врубил ту хреновину "Firefox Preferences -> Privacy & Security -> Allow Firefox to install and run studies" так портаха от 62.0.3 заработает ботом или старым версиям торба?!! Ответьте ктонибудь!!!!
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|1.198, Аноним (198), 17:26, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Перешел пока на waterfox, все расширения сами подхватились и все работает. Исправят будет видно возвращатсья назад или нет.
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|1.199, Аноним (199), 17:31, 04/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Allow Firefox to install and run studies" Не пашет скорее всего у тех у кого правленый в доталово prefs.js ....(как версия)
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