Все дополнения к Firefox отключены из-за истечения срока сертификата Mozilla (исправлено)

Добавьте в новость: фикс начали экстренно распространять через систему "экспериментов": >> 12:50 p.m. UTC / 03:50 a.m. PDT: We rolled-out a fix for release, beta and nightly users. The fix will be automatically applied in the background within the next few hours, you don’t need to take active steps. In order to be able to provide this fix on short notice, we are using the Studies system. You can check if you have studies enabled by going to Firefox Preferences -> Privacy & Security -> Allow Firefox to install and run studies.



You can disable studies again after your add-ons have been re-enabled.



We are working on a general fix that doesn’t need to rely on this and will keep you updated. Те, кто отключил эксперименты, либо должны их включить ("Разрешить Firefox проводить исследования") и получить фикс, либо ждать, пока выпустят обновлённую версию браузера, что по понятным причинам (её надо собрать под все платформы, протестировать, дождаться, пока Firefox на стороне юзера проверить наличие обновлений) займёт больше времени.