Релиз Chrome OS 74

Компания Google представила релиз операционной системы Chrome OS 74, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 74. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 74 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Основные изменения в Chrome OS 74: В просмотрщик документов в формате PDF добавлена возможность оставления меток и аннотаций. Предложены инструменты, позволяющие разными цветами выделять области в тексте;

В окружение для запуска Linux-приложений добавлена поддержка вывода звука, что позволяет запускать мультимедийные проигрыватели, игры и прочие программы для работы со звуком;

Упрощена навигация по истории поисковых запросов. Пользователь теперь может получить доступ к прошлым запросам и недавно использованным приложениям не начиная ввод в адресной строке, а просто переместив курсор или кликнув на строке поиска;

Google Assistant из обособленного сервиса преобразован в интегрированную с поиском функцию. Связанные с поиском информации общие запросы теперь отображаются непосредственно в окне браузера, а специализированные обращения, такие как запросы прогноза погоды и обращения к системной справке, показываются в основном интерфейсе Chrome OS в отдельном окне;

В приложение для работы с камерой добавлена поддержка подключения внешних камер с интерфейсом USB, таких как web-камеры, системы сканирования документов и электронные микроскопы;

В файловом менеджере добавлена возможность помещения любых файлов и каталогов в корневую секцию "My Files", не ограничиваясь каталогом "Downloads";

Для разработчиков предоставлена возможность просмотра логов экранного ридера ChromeVox;

Добавлена возможность отправки сведений о производительности системы в составе отчётов с телеметрией;

Удалена поддержка контролируемых пользователей (функция ранее была объявлена устаревшей);

Включён в ядре Linux и задействован в системе LSM-модуль SafeSetID, позволяющий системным сервисам безопасно управлять пользователями без повышения привилегий (CAP_SETUID) и без получения полномочий пользователя root. Назначение привилегий осуществляется через определение в securityfs правил на основе белого списка допустимых привязок (в форме "UID:UID").



