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Релиз Chrome OS 74

02.05.2019 10:39

Компания Google представила релиз операционной системы Chrome OS 74, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 74. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 74 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 74:

  • В просмотрщик документов в формате PDF добавлена возможность оставления меток и аннотаций. Предложены инструменты, позволяющие разными цветами выделять области в тексте;
  • В окружение для запуска Linux-приложений добавлена поддержка вывода звука, что позволяет запускать мультимедийные проигрыватели, игры и прочие программы для работы со звуком;
  • Упрощена навигация по истории поисковых запросов. Пользователь теперь может получить доступ к прошлым запросам и недавно использованным приложениям не начиная ввод в адресной строке, а просто переместив курсор или кликнув на строке поиска;
  • Google Assistant из обособленного сервиса преобразован в интегрированную с поиском функцию. Связанные с поиском информации общие запросы теперь отображаются непосредственно в окне браузера, а специализированные обращения, такие как запросы прогноза погоды и обращения к системной справке, показываются в основном интерфейсе Chrome OS в отдельном окне;
  • В приложение для работы с камерой добавлена поддержка подключения внешних камер с интерфейсом USB, таких как web-камеры, системы сканирования документов и электронные микроскопы;
  • В файловом менеджере добавлена возможность помещения любых файлов и каталогов в корневую секцию "My Files", не ограничиваясь каталогом "Downloads";
  • Для разработчиков предоставлена возможность просмотра логов экранного ридера ChromeVox;
  • Добавлена возможность отправки сведений о производительности системы в составе отчётов с телеметрией;
  • Удалена поддержка контролируемых пользователей (функция ранее была объявлена устаревшей);
  • Включён в ядре Linux и задействован в системе LSM-модуль SafeSetID, позволяющий системным сервисам безопасно управлять пользователями без повышения привилегий (CAP_SETUID) и без получения полномочий пользователя root. Назначение привилегий осуществляется через определение в securityfs правил на основе белого списка допустимых привязок (в форме "UID:UID").


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 74
  3. OpenNews: Релиз Chrome OS 73
  4. OpenNews: 31% дополнений к Chrome используют библиотеки с известными уязвимостями
  5. OpenNews: Для Chrome реализован режим экономии ресурсов
  6. OpenNews: В Chrome планируют включить механизм Signed HTTP Exchanges (SXG)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chrome, chromeos
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:37, 02/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Видео в браузере ускоряется. Systemd нет.
     
     
  • 2.3, commiethebeastie (ok), 11:39, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Like as jhwh!
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:38, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Апстарт, конечно, манна небесная
     
  • 2.5, iPony (?), 13:01, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    PulseAudio нет, иксов нет - линукс с правильным лицом 👍
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:34, 02/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    ПалеМунОС еще не начали?
     
  • 1.7, user90 (?), 14:33, 02/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Гугла тупит! Им нужно просто запилить веб-страничку с нескучными обоями, панелью задач и кнопкой Пуск, а юзеру дать только ядро + иксы + хромого))
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:38, 02/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    можно и так. но у них конечная цель - ВендорЛокин. а это значит только свой софт, ни с чем не совместимый.
     

  • 1.9, хотел спросить (?), 16:27, 02/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    не нужно
     
  • 1.10, Аноним (10), 16:44, 02/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    бя
     

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