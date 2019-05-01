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Facebook открыл реализацию хэш-таблиц F14

01.05.2019 20:58

Компания Facebook объявила об открытии исходных текстов реализации хэш-таблиц F14, оптимизированной для эффективного потребления памяти. F14 используется в инфраструктуре Facebook в качестве замены большинства типов хэш-таблиц и позволяет снизить потребление памяти без потери производительности. F14 заметно превосходит по производительности хэш-таблицы google::sparse_hash_map, до сих пор считавшиеся наиболее эффективными по потреблению памяти. Код проекта написан на языке C++ и включен в состав библиотеки Folly.

F14 относится к алгоритмам с системой разрешения коллизий на основе двойного хэширования с 14 последовательностями проб (в одной ячейке хэш-таблицы хранится цепочка из 14 слотов, а интервал между ячейками вычисляется при помощи вспомогательной хеш-функции). Для ускорения операций фильтрации ячеек в реализации используются векторные инструкции SSE2 для систем x86_64 и NEON для Aarch64, которые позволяют распараллелить выполнение операций выбора слотов с цепочками ключей и отсеивания ключей внутри цепочки. За раз обрабатываются блоки в 14 слотов, что является оптимальным балансом между эффективностью использования процессорного кэша и числом коллизий.

Особенностью F14 является возможности выбора различных стратегий хранения данных:

  • F14NodeMap - потребляет меньше всего памяти для ключей большого и среднего размера. Обеспечивает косвенное сохранение элементов с вызовом при каждой вставке функции malloc;
  • F14ValueMap - обеспечивает минимальное потребление памяти для небольших ключей. Элементы хранятся в самих ячейках (inline). Для средних и больших ключей подобных подход приводит к заметным накладным расходам памяти;
  • F14VectorMap - работает быстрее для больших таблиц и сложных ключей, но медленее для простых ключей и небольших таблиц. Элементы упаковываются в непрерывно заполняемом массиве и адресуются 32-разрядным индексным указателем;
  • F14FastMap - комбинированная стратегия. Если ключ меньше 24 байтов, то выбирается F14ValueMap, а если больше - F14VectorMap.


  1. Главная ссылка к новости (https://code.fb.com/developer-...)
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  3. OpenNews: Facebook опубликовал Spectrum 1.0.0, библиотеку для работы с изображениями
  4. OpenNews: Facebook опубликовал открытую систему распознавания речи Wav2letter++
  5. OpenNews: Facebook открыл код для обработки ситуации нехватки памяти в системе
  6. OpenNews: Facebook открыл код C++ библиотеки Folly
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: facebook, hash
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Вася (??), 22:03, 01/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Круто, очень круто. FaceBook молодцы, очень большой вклад вносят в OpenSurce Community!
     
     
  • 2, Аноним (2), 22:27, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Два чая этому ГоспоДину.
     
  • 3, онаним (?), 22:35, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Embrace,_extend_and_extinguish
    - nuff said
     
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