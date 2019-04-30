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Выпуск TeX-дистрибутива TeX Live 2019

30.04.2019 12:22

Подготовлен релиз дистрибутива TeX Live 2019, созданного в 1996 году на базе проекта teTeX. TeX Live является наиболее простым способом развертывания инфраструктуры для подготовки научной документации, независимо от используемой операционной системы. Для загрузки сформирована DVD-сборка (2,8 Гб) TeX Live 2019, которая содержит рабочее Live-окружение, полный набор установочных файлов для различных операционных систем, копию репозитория CTAN (Comprehensive TeX Archive Network), подборку документации на разных языках (включая русский).

Из новшеств можно отметить:

  • В библиотеке поиска Kpathsea улучшена обработка раскрытия операций в скобках и разделения файловых путей. Вместо жёстко прошитого символа "." добавлена переменная окружения TEXMFDOTDIR, позволяющая управлять охватом подкаталогов при поиске;
  • В epTEX добавлены новые примитивы "\readpapersizespecial" и "\expanded";
  • LuaTEX обновлён до выпуска Lua 5.3. Для чтения PDF-файлов задействована собственная библиотека pplib, которая позволила исключить библиотеку poppler из зависимостей;
  • В MetaPost добавлена команда r-mpost, аналогичная вызову с опцией "--restricted". Минимальная точность десятичного и двоичного режимов установлена в 2. Из MPlib исключена поддержка двоичного режима, который оставлен в MetaPost;
  • В pdfTEX добавлен новый примитив "\expanded". При установке примитива "\pdfomitcharset" в значение 1, строка "/CharSet" не учитывается в выводе PDF, так как невозможно гарантировать её корректность в соответствии со спецификациями PDF/A-2 и PDF/A-3;
  • В XeTEX добавлены примитивы "\expanded", "\creationdate", "\elapsedtime", "\filedump", "\filemoddate", "\filesize", "\resettimer", "\normaldeviate", "\uniformdeviate" и "\randomseed";
  • В tlmgr добавлена возможность использования утилиты curl для загрузки данных. При выборе программ для загрузки и сжатия архивов предпочтение теперь отдаётся системным утилитам, а не встроенным в TEX Live исполняемым файлам, если явно не выставлена переменная окружения TEXLIVE_PREFER_OWN;
  • В install-tl добавлена опция "-gui", позволяющая запустить новый графический интерфейс на Tcl/Tk;
  • В качестве реализации утилиты CWEB задействован пакет cwebbin, предоставляющий поддержку большего числа диалектов языка;
  • Добавлена утилита chkdvifont для вывода информации о шрифтах из файлов в форматах DVI, tfm/ofm, vf, gf и pk;
  • В MacTEX добавлена поддержка macOS 10.12 и более новых выпусков (Sierra, High Sierra, Mojave). Поддержка macOS 10.6+ сохранена в порте 86_64-darwinlegacy;
  • Прекращена поддержка платформы sparc-solaris.


  1. Главная ссылка к новости (http://tug.org/texlive/...)
  2. OpenNews: Выпуск LaTeX-дистрибутива TeX Live 2018
  3. OpenNews: Выпуск LaTeX-дистрибутива TeX Live 2017
  4. OpenNews: Доступен пакет GNU Texinfo 5.0
  5. OpenNews: Выпуск LaTeX2HTML 2018
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tex, texlive
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 14:27, 30/04/2019 [ответить]  
    		• +3 +/
    > Прекращена поддержка платформы sparc-solaris.

    Всплакнул

     
  • 2, Arcane Dementia (?), 14:29, 30/04/2019 [ответить]  
    		• +/
    А чем TL лучше MiKTeX'а?

    MiKTeX также теперь есть не только на Windows, но и Linux и MacOS, и у него роллинг-релиз с удобным гуем без периода заморозки на 3 месяца каждую весну, а набор команд пакетного менеджера и инфраструктуры в целом тот же, что и у TL, только в начале 'miktex-' добавлять надо.

     
     
  • 3, Аноним (3), 15:16, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Встречный вопрос - а чем MiKTeX лучше TeXLive? Роллинг-релиз - сомнительное преимущество и для перехода с годами проверенного техлива на виндоподелие маловато будет.
     
  • 4, adolfus (ok), 15:47, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А чем TL лучше MiKTeX'а?

    Да всем, если иметь опыт там и там.  

    Удобство гуя -- вот какой такой гуй нужен для работы с техом?
    Во-первых, хороший текстовый редактор, заточенный именно под набор и правку текста. Как говорится, чтобы и вдоль и поперек, чтобы групповые замены, подсчет и индикация, регулярные выражения и прочие удобные вещи. В этом отношении редактора лучше kate я не видел. Даже такой супередитор, как слик, этого не умеет.
    Во-вторых, проект-менеджер. Лучший на сегодня -- это kile, который заточен под работу именно с латехом и позволяет настроить любой мыслимый тулчейн. Круче kile только make. Но и она элементарно прикручивается.
    В третьих -- удобный просмотрщик выхлопа (.ps или .pdf), чтобы отслеживал изменения. okular с этой задачей более чем справляется.

    Мне достаточно много приходится работать с latex-выхлопом из Maxima и Maple, контролируя, что они там нагородили. В том виде, что из них выходит на экран, сделать это нереально -- визуальный контроль многострочных формул предполагает книжный вид.


     

  • 5, Arcane Dementia (?), 16:40, 30/04/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Роллинг-релиз - сомнительное преимущество

    Роллинг-релиз это громадное преимущество. Который год сталкиваюсь с ситуацией, когда на дворе весна, вылезает какой-то баг или появляется новая фича, а мейнтейнер фиксит свой пакет где угодно — на CTAN'e, на ГитХабе, и в MiKTeX всё свежее прилетает, а в TL, мать его за ногу, низзя ничего добавить, ибо заморозка и ты прописываешь новый пакет как дурак в системе ручками, и то не факт, что потом что-нибудь не поломается при обновлении.

    > Да всем

    А конкретнее? Причём тут весьма посредственный Kile и Kate, которые тащат с собой половину KDE, и работают нормально только на линуксе? Тот же VSCode с LaTeX Workshop плагином уделывает их как стоячих (а там и гит из коробки, и работает всё одинаково на всех десктопах и не надо тут ляля про электрон). Даже, прости господи, Emacs+AucTeX и то посолиднее будет. Но речь-то не о редакторах, речь о самом дистрибутиве LaTeX.

    Кстати, какой ещё make? Make трутит кучу времени на постоянную перекомпиляцию всего и вся, его не используют с тех ор, как появился latexmk (и про перл не надо тут ляля).

    Ну так что, какие у TL киллер-фичи по сравнению с MiKTeX остались? Кто-нибудь может чётко ответить?

     
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