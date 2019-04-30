Выпуск TeX-дистрибутива TeX Live 2019

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|1, Аноним (1), 14:27, 30/04/2019 [ответить]
|+3 +/–
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> Прекращена поддержка платформы sparc-solaris.
Всплакнул
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|2, Arcane Dementia (?), 14:29, 30/04/2019 [ответить]
|+/–
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А чем TL лучше MiKTeX'а?
MiKTeX также теперь есть не только на Windows, но и Linux и MacOS, и у него роллинг-релиз с удобным гуем без периода заморозки на 3 месяца каждую весну, а набор команд пакетного менеджера и инфраструктуры в целом тот же, что и у TL, только в начале 'miktex-' добавлять надо.
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|3, Аноним (3), 15:16, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Встречный вопрос - а чем MiKTeX лучше TeXLive? Роллинг-релиз - сомнительное преимущество и для перехода с годами проверенного техлива на виндоподелие маловато будет.
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|4, adolfus (ok), 15:47, 30/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А чем TL лучше MiKTeX'а?
Да всем, если иметь опыт там и там.
Удобство гуя -- вот какой такой гуй нужен для работы с техом?
Во-первых, хороший текстовый редактор, заточенный именно под набор и правку текста. Как говорится, чтобы и вдоль и поперек, чтобы групповые замены, подсчет и индикация, регулярные выражения и прочие удобные вещи. В этом отношении редактора лучше kate я не видел. Даже такой супередитор, как слик, этого не умеет.
Во-вторых, проект-менеджер. Лучший на сегодня -- это kile, который заточен под работу именно с латехом и позволяет настроить любой мыслимый тулчейн. Круче kile только make. Но и она элементарно прикручивается.
В третьих -- удобный просмотрщик выхлопа (.ps или .pdf), чтобы отслеживал изменения. okular с этой задачей более чем справляется.
Мне достаточно много приходится работать с latex-выхлопом из Maxima и Maple, контролируя, что они там нагородили. В том виде, что из них выходит на экран, сделать это нереально -- визуальный контроль многострочных формул предполагает книжный вид.
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|5, Arcane Dementia (?), 16:40, 30/04/2019 [ответить]
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> Роллинг-релиз - сомнительное преимущество
Роллинг-релиз это громадное преимущество. Который год сталкиваюсь с ситуацией, когда на дворе весна, вылезает какой-то баг или появляется новая фича, а мейнтейнер фиксит свой пакет где угодно — на CTAN'e, на ГитХабе, и в MiKTeX всё свежее прилетает, а в TL, мать его за ногу, низзя ничего добавить, ибо заморозка и ты прописываешь новый пакет как дурак в системе ручками, и то не факт, что потом что-нибудь не поломается при обновлении.
> Да всем
А конкретнее? Причём тут весьма посредственный Kile и Kate, которые тащат с собой половину KDE, и работают нормально только на линуксе? Тот же VSCode с LaTeX Workshop плагином уделывает их как стоячих (а там и гит из коробки, и работает всё одинаково на всех десктопах и не надо тут ляля про электрон). Даже, прости господи, Emacs+AucTeX и то посолиднее будет. Но речь-то не о редакторах, речь о самом дистрибутиве LaTeX.
Кстати, какой ещё make? Make трутит кучу времени на постоянную перекомпиляцию всего и вся, его не используют с тех ор, как появился latexmk (и про перл не надо тут ляля).
Ну так что, какие у TL киллер-фичи по сравнению с MiKTeX остались? Кто-нибудь может чётко ответить?
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