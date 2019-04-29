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Фонд Apache перевёл свои Git-репозитории на GitHub

29.04.2019 21:26

Фонд Apache сообщил о завершении работы по интеграции своей инфраструктуры с GitHub и переносе на GitHub всех своих git-сервисов. Изначально для разработки проектов Apache предлагались две системы контроля версий: централизованная система управления версиями Subversion и децентрализованная система Git.

C 2014 года на GitHub были запущены зеркала репозиториев Apache, доступные в режиме только для чтения. Теперь репозитории на GitHub переведены в разряд первичных и могут использоваться для внесения и рецензирования изменений. Собственные git-сервисы Apache переведены на работу в качестве запасных зеркал.

Под эгидой Фонда Apache развивается более 350 проектов, суммарный размер активной кодовой базы которых превышает 200 млн строк, а общий накопленный за 20 лет архив изменений включает более миллиарда строк кода, охватывающих более трёх миллионов коммитов. Использование GitHub вместо собственной Git-инфраструктуры упростит работу над проектами и позволит использовать уже привычные многим новым разработчикам инструменты для передачи изменений, обсуждения и рецензирования кода, а также даст возможность организовать взаимодействие с разработчиками других проектов.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2019-04-29...)
  2. OpenNews: Фонду Apache исполнилось 20 лет
  3. OpenNews: Особенность отображения проектов на GitHub создала видимость внедрения бэкдора в ядро Linux
  4. OpenNews: GitHub частично перевёл приватные репозитории в разряд бесплатной опции
  5. OpenNews: GitHub меняет политику конфиденциальности и условия соблюдения санкций
  6. OpenNews: Предоставлены средства для интеграции инфраструктуры Apache с GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: apache, github
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  • 1.1, zloykakpes (ok), 21:30, 29/04/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Использование GitHub вместо собственной Git-инфраструктуры упростит работу над проектами и позволит использовать уже привычные многим новым разработчикам инструменты для передачи изменений

    Мозилла с irc переезжает, для удобства новым разработчика, эти на гитхаб переехали, что не так с этими новыми разработчиками?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:48, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сокращение издержек для возможности внести вклад в проект - это движение в правильном направлении.
    Вопрос в том, рассматривали ли они GitLab и почему выбрали именно GitHub.
     

  • 1.2, Гномспецназ (?), 21:43, 29/04/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Что то скрывают они
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:03, 29/04/2019 [ответить]  
    		• +/
    GitLab был бы как-то логичнее
     
     
  • 2.5, aploskov (ok), 22:06, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем? Они ведь не за FSF топят, идеологически им ничего не мешает быть на GitHub. А издержки снизят на поддержку инфраструктуры слегка, наверно.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 22:16, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя бы тем, что гитлаб можно в любой момент поднять у себя, ничего не потеряв.С гитхабом такого не провернуть
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:20, 29/04/2019 [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь их собственная инфраструктура останется полностью функциональной и работа не встанет в случае факапа гх
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:30, 29/04/2019 [ответить]  
    		• +/
    https://www.apache.org/foundation/thanks.html#platinum

    >Microsoft

    Ясно.

     
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