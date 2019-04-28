Опрос для расстановки приоритетов в развитии FreeBSD

>нет смысла, в ближайшей перспективе фря в подполье.

"bsd rip". читаю это уже 20 лет.

возможно, это больше чем тебе лет. =)

а если более серъезно, IMHO, код операционной системы freebsd, и пожалуй, netbsd [относительно] не перегружен, компактен, системен, и имеет очень хороший генезис. от основания ядра до утилит.

так что этот проект всех нас переживет.

