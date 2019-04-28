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Опрос для расстановки приоритетов в развитии FreeBSD

28.04.2019 08:22

Разработчики FreeBSD объявили о проведении опроса среди пользователей проекта, который должен помочь расставить приоритеты в разработке и выявить области, требующие особого внимания. Опрос включает в себя 47 вопросов и требует примерно 10 минут на заполнение. Вопросы охватывают такие темы как область применения, предпочтения в инструментах при разработке, отношение к настройкам по умолчанию, пожелания по срокам поддержки, особенности работы во FreeBSD. Ответы будут приниматься до 13 мая.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Началось тестирование сборок FreeBSD, переведённых на "ZFS on Linux"
  3. OpenNews: Разработчики FreeBSD отказались от идеи сокращения срока поддержки FreeBSD 12
  4. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за четвёртый квартал 2018 года
  5. OpenNews: Релиз FreeBSD 12.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: freebsd
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  • 1.1, grayich (ok), 08:33, 28/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    нет смысла, в ближайшей перспективе фря в подполье.
     
     
  • 2.24, qwerty123 (??), 10:16, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >нет смысла, в ближайшей перспективе фря в подполье.

    "bsd rip". читаю это уже 20 лет.
    возможно, это больше чем тебе лет. =)

    а если более серъезно, IMHO, код операционной системы freebsd, и пожалуй, netbsd [относительно] не перегружен, компактен, системен, и имеет очень хороший генезис. от основания ядра до утилит.

    так что этот проект всех нас переживет.

     
     
  • 3.25, grayich (ok), 10:36, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "bsd rip". читаю это уже 20 лет.

    про рип не говорил, подполье не рип.
    сам фрю пользую больше 15 лет, говорю, то что вижу.

     

  • 1.2, Вася (??), 08:40, 28/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Скажите мне, кто пользуется *BSD?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:45, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ей здесь пользуется чувачок с ником "анонн" (с двумя "н" в конце). На других континентах наверное тоже наберется минимум по одному пользователю, я уверен.
     
  • 2.4, betcher (ok), 08:46, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Походу как раз и хотят выяснить пользуется ли кто-то :)
     
  • 2.6, iPony (?), 09:05, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Бу 👻 пара пам паи, Ра пара пам мам, Ти пара пам пам...
    Не то. Спроси iZEN.

    А если серьёзно, то вполне применяется в куче различных устройств роутерно образных. В той же PlayStation и так далее...

     
  • 2.7, anonymous (??), 09:05, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Juniper пользуется и многие другие, елси не ошибаюсь.

    А вообще, на конференциях всегда можно встретить множество людей, которые пользуются FreeBSD/NetBSD/OpenBSD.

     
  • 2.10, ыы (?), 09:27, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это сложный вопрос.

    Например есть компании, которые когдато выбрали ОС (когда выбор был разумен) и с тех пор вынуждены (когдато подходящий выбор оказался недальновидным) тянут лямку. Давно бы спрагнули, но столько всего переделывать надо- что проще продолжать гордо лепить лэйбочку "фря инсайд".

    Для массового же пользователя - это как правило низкоквалифицированные, низкооплачиваемые "специалисты", зачастую без профильного образования, которые потом приходят на опеннет и задают феерические вопросы...

     
     
  • 3.19, qwerty123 (??), 09:58, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Для массового же пользователя - это как правило низкоквалифицированные, низкооплачиваемые "специалисты" вопросы...

    По опыту ... много лет, "линиксоид" это нечто, третье после "пресс ани кей" и "мышегуй".

    Для которого "я сделал это на bsd" нечто вроде похода на Эверест. =)

     
  • 2.15, Аноним (15), 09:41, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скажите мне, кто пользуется *BSD?

    Неважно, лишь бы не ты.

     
  • 2.26, KonstantinB (ok), 10:42, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Netflix, Whatsapp
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:59, 28/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Предлагаю им переключить свой приоритет на разработку ядра Linux. Хоть делом полезным займутся.
     
     
  • 2.8, Ключевский (?), 09:08, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А они не могут, у них лапки
     
  • 2.12, Аноним (15), 09:28, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Предлагаю дистроклепателям переключить свой приоритет на разработку ОС семейства BSD. Хоть делом полезным займутся.

    Можешь не благодарить.
    Впрочем, их туда никто и на пушечный выстрел не подпустит.

     

  • 1.9, Аноним (9), 09:11, 28/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добивает подход фри к дистрибуции. Консерватизм начала нулевых обернулся отсталостью, но вместо того, чтобы выпускать логичные LTS они продолжают короткий цикл. Шизофрения в чистом виде.
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 09:41, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, у них предосудительно мало дистрибутивов с разными обоями.
     

  • 1.11, Moebius (ok), 09:27, 28/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перейти на git.
    Сделать официальную настольную редакцию.
    Затроллить sony, apple и прочих угрозой "ваше платиновое спонсорство или  мы меняем лицензию ".
     
  • 1.13, Аноним (13), 09:31, 28/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лично для меня решающими причинами ухода с FreeBSD на RHEL/CentOS стал короткий срок поддержки и возможность нарваться на гемморой при промежуточных обновлениях. Ещё бесила их политика "DoS - не уязвимость".


    Сделали бы срок поддержки лет 5-10 с портами и предельно простой и надёжный процесс обновления, цены бы им не было. Желательно с возможностью автоматического отката в случае сбоя обновления. А так выбор был не велик - сидеть на тухлом и руками пересобирать обновления, так как порты уже для старой ветки не поддерживаются, или раз в год загадывать - прокатит обновление или всплывут подводные камни. Когда сервер под рукой это не напрягает, а когда на другом конце света - и одного сбоя при обновлении достаточно, чтобы начать думать о миграции на другие платформы.

     
     
  • 2.20, qwerty123 (??), 10:00, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Лично для меня решающими причинами ухода с FreeBSD на RHEL/CentOS стал короткий срок поддержки

    Попроси вернуть деньги за поддержку.

     

  • 1.14, Аноним (14), 09:33, 28/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть вариант "закопать"?
     
  • 1.17, Аноним (17), 09:45, 28/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня только одно пожелание - пусть работают над развитием и поддержкой большого спектра периферийных устройств (например принтеры). Что касается всего остального, то FreeBSD - великолепная ОС.
     
  • 1.18, Аноним (18), 09:55, 28/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да собственно решить проблемы Linux могут попробовать:

    * Выпилить сотни терминалов;
    * навести порядок с Wayland, X11, fbdev, KMS, DRM и сделать единый и простой API к графике;
    * убрать скринсейверы;

    и т.д.

    В целом предложить на рынке какие-то типовые решения на базе системы вроде какиз-нибудь встраеваемых дистрибутивов и т.д.

    В целом нужно больше рекламы и конечно больше песенок и постеров как в OpenBSD (символика будет способствовать развитию)э.

     
     
  • 2.21, qwerty123 (??), 10:02, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >навести порядок с Wayland, X11, fbdev, KMS, DRM и сделать единый и простой API к графике;

    И завоевать Галактику.

     

  • 1.22, Sluggard (ok), 10:11, 28/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь, результаты будут опубликованы — любопытно, что в приоритете у фряшников, и куда идти планируют.
     
  • 1.23, Аноним (23), 10:11, 28/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это надо было делать гораздо раньше.
     
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