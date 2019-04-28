Опрос для расстановки приоритетов в развитии FreeBSD

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|2.24, qwerty123 (??), 10:16, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>нет смысла, в ближайшей перспективе фря в подполье.
"bsd rip". читаю это уже 20 лет.
возможно, это больше чем тебе лет. =)
а если более серъезно, IMHO, код операционной системы freebsd, и пожалуй, netbsd [относительно] не перегружен, компактен, системен, и имеет очень хороший генезис. от основания ядра до утилит.
так что этот проект всех нас переживет.
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|3.25, grayich (ok), 10:36, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "bsd rip". читаю это уже 20 лет.
про рип не говорил, подполье не рип.
сам фрю пользую больше 15 лет, говорю, то что вижу.
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|2.3, Аноним (3), 08:45, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ей здесь пользуется чувачок с ником "анонн" (с двумя "н" в конце). На других континентах наверное тоже наберется минимум по одному пользователю, я уверен.
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|2.6, iPony (?), 09:05, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Бу 👻 пара пам паи, Ра пара пам мам, Ти пара пам пам...
Не то. Спроси iZEN.
А если серьёзно, то вполне применяется в куче различных устройств роутерно образных. В той же PlayStation и так далее...
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|2.7, anonymous (??), 09:05, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Juniper пользуется и многие другие, елси не ошибаюсь.
А вообще, на конференциях всегда можно встретить множество людей, которые пользуются FreeBSD/NetBSD/OpenBSD.
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|2.10, ыы (?), 09:27, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это сложный вопрос.
Например есть компании, которые когдато выбрали ОС (когда выбор был разумен) и с тех пор вынуждены (когдато подходящий выбор оказался недальновидным) тянут лямку. Давно бы спрагнули, но столько всего переделывать надо- что проще продолжать гордо лепить лэйбочку "фря инсайд".
Для массового же пользователя - это как правило низкоквалифицированные, низкооплачиваемые "специалисты", зачастую без профильного образования, которые потом приходят на опеннет и задают феерические вопросы...
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|3.19, qwerty123 (??), 09:58, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Для массового же пользователя - это как правило низкоквалифицированные, низкооплачиваемые "специалисты" вопросы...
По опыту ... много лет, "линиксоид" это нечто, третье после "пресс ани кей" и "мышегуй".
Для которого "я сделал это на bsd" нечто вроде похода на Эверест. =)
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|1.5, Аноним (5), 08:59, 28/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Предлагаю им переключить свой приоритет на разработку ядра Linux. Хоть делом полезным займутся.
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|2.12, Аноним (15), 09:28, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Предлагаю дистроклепателям переключить свой приоритет на разработку ОС семейства BSD. Хоть делом полезным займутся.
Можешь не благодарить.
Впрочем, их туда никто и на пушечный выстрел не подпустит.
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|1.9, Аноним (9), 09:11, 28/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Добивает подход фри к дистрибуции. Консерватизм начала нулевых обернулся отсталостью, но вместо того, чтобы выпускать логичные LTS они продолжают короткий цикл. Шизофрения в чистом виде.
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|1.11, Moebius (ok), 09:27, 28/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Перейти на git.
Сделать официальную настольную редакцию.
Затроллить sony, apple и прочих угрозой "ваше платиновое спонсорство или мы меняем лицензию ".
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|1.13, Аноним (13), 09:31, 28/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лично для меня решающими причинами ухода с FreeBSD на RHEL/CentOS стал короткий срок поддержки и возможность нарваться на гемморой при промежуточных обновлениях. Ещё бесила их политика "DoS - не уязвимость".
Сделали бы срок поддержки лет 5-10 с портами и предельно простой и надёжный процесс обновления, цены бы им не было. Желательно с возможностью автоматического отката в случае сбоя обновления. А так выбор был не велик - сидеть на тухлом и руками пересобирать обновления, так как порты уже для старой ветки не поддерживаются, или раз в год загадывать - прокатит обновление или всплывут подводные камни. Когда сервер под рукой это не напрягает, а когда на другом конце света - и одного сбоя при обновлении достаточно, чтобы начать думать о миграции на другие платформы.
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|2.20, qwerty123 (??), 10:00, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Лично для меня решающими причинами ухода с FreeBSD на RHEL/CentOS стал короткий срок поддержки
Попроси вернуть деньги за поддержку.
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|1.17, Аноним (17), 09:45, 28/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня только одно пожелание - пусть работают над развитием и поддержкой большого спектра периферийных устройств (например принтеры). Что касается всего остального, то FreeBSD - великолепная ОС.
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|1.18, Аноним (18), 09:55, 28/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да собственно решить проблемы Linux могут попробовать:
* Выпилить сотни терминалов;
* навести порядок с Wayland, X11, fbdev, KMS, DRM и сделать единый и простой API к графике;
* убрать скринсейверы;
и т.д.
В целом предложить на рынке какие-то типовые решения на базе системы вроде какиз-нибудь встраеваемых дистрибутивов и т.д.
В целом нужно больше рекламы и конечно больше песенок и постеров как в OpenBSD (символика будет способствовать развитию)э.
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|2.21, qwerty123 (??), 10:02, 28/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>навести порядок с Wayland, X11, fbdev, KMS, DRM и сделать единый и простой API к графике;
И завоевать Галактику.
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|1.22, Sluggard (ok), 10:11, 28/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надеюсь, результаты будут опубликованы — любопытно, что в приоритете у фряшников, и куда идти планируют.
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