Mozilla отказывается от IRC, как платформы для общения

Компания Mozilla намерена отказаться от использования IRC в качестве основной платформы для живого общения участников проекта. Сервер IRC.mozilla.org планирует вывести из строя в ближайшие несколько месяцев, после миграции на одну из современных web-ориентированных коммуникационных платформ. Решение о выборе новой платформы пока не принято, известно, только что Mozilla не будет разрабатывать свою систему, а воспользуется популярным готовым решением для текстовых чатов. Конечный выбор новой платформы будет сделан после обсуждения с сообществом. Подключение к каналам общения будет требовать аутентификации и согласия с правилами сообщества.

В качестве причин отказа от IRC называется моральное и техническое устаревание протокола, который в современных реалиях не так удобен как хотелось бы, часто блокируется на межсетевых экранах и является серьёзным барьером для подключения к обсуждениям новичков. Кроме того, IRC не предоставляет должных инструментов для защиты от спама, злоупотреблений, травли и домогательств участников.



