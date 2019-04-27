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Mozilla отказывается от IRC, как платформы для общения

27.04.2019 12:00

Компания Mozilla намерена отказаться от использования IRC в качестве основной платформы для живого общения участников проекта. Сервер IRC.mozilla.org планирует вывести из строя в ближайшие несколько месяцев, после миграции на одну из современных web-ориентированных коммуникационных платформ. Решение о выборе новой платформы пока не принято, известно, только что Mozilla не будет разрабатывать свою систему, а воспользуется популярным готовым решением для текстовых чатов. Конечный выбор новой платформы будет сделан после обсуждения с сообществом. Подключение к каналам общения будет требовать аутентификации и согласия с правилами сообщества.

В качестве причин отказа от IRC называется моральное и техническое устаревание протокола, который в современных реалиях не так удобен как хотелось бы, часто блокируется на межсетевых экранах и является серьёзным барьером для подключения к обсуждениям новичков. Кроме того, IRC не предоставляет должных инструментов для защиты от спама, злоупотреблений, травли и домогательств участников.

  1. Главная ссылка к новости (http://exple.tive.org/blarg/20...)
  2. OpenNews: Проект KDE перешёл на Matrix для общения разработчиков
  3. OpenNews: В открытую платформу обмена сообщениями Mattermost инвестировано 20 млн долларов
  4. OpenNews: Открыт код сервиса мгновенного обмена сообщениями Gitter
  5. OpenNews: Релиз платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.5
  6. OpenNews: Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: irc, chat
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  • 1.1, Аноним (1), 12:21, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И правильно. Ирка уже ну слишком морально устарела
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:35, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Не настолько, как многим бы хотелось.
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:37, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    TCP и IP старше ирки. От них тоже надо отказаться, потому что не модно?
     
     
  • 3.16, Аноня (?), 13:03, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда вы сделали такой вывод? Или вы через голый tcp с коллегами переписываетесь
     
     
  • 4.19, Аноним (-), 13:12, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из отсутствия аргументов против IRC, кроме "ему много лет".
     
     
  • 5.22, iPony (?), 13:22, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да очень легко.
    Так же как и с XMPP - перекати поля и пустыня.
    Нормальные клиентов нет. Те которые были, не развиваются.
     
  • 5.23, Аноним (23), 13:22, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Морально устарел» — это не про «много лет». Это означает, что нечто перестало соответствовать современным требованиям.
     
     
  • 6.27, Аноним (27), 13:42, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каким именно?
     
  • 2.21, Аноним (23), 13:19, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От ирки даже ботоводы уже отказались.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:22, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    > Кроме того, IRC не предоставляет должных инструментов для защиты от спама, злоупотреблений, травли и домогательств участников.

    Нельзя банить, тех кто пишет неудобную правду?

     
     
  • 2.10, Анимайзер (?), 12:44, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > домогательств участников

    Наверное, всё из-за того, что продвинутые пользователи слишком часто домогались^W задавали непристойные вопросы разработчикам.

     
  • 2.29, Аноним (29), 13:44, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто опытные пользователи не знают, где у них в клиенте находится блоклист, и хотят банить перманентно на сервере неугодного ему.
     

  • 1.3, Ужик (?), 12:27, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Толерасты... irc жил, жив и будет жить!
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:30, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На что мигрируют? Jabber (XMPP), Google Hangouts, WhatsApp, Viber, Telegram, Discord, TeamSpeak, Mumble, Skype, Matrix, Riot, Wire, Zulip, BitMessage, Tox, ICQ, RocketChat, RetroShare, TrueConf, e-mail, imageboards, DeltaChat, Mattermost, Pica Pica Messenger, Usenet?
     
     
  • 2.9, Anon Anon (?), 12:41, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Google Allo
     
  • 2.24, gbab (?), 13:27, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В32бис, бинк, сквиш и голдед!
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:37, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо бы на Matrix. Кеды уже там.
     
  • 1.8, Аноним (4), 12:37, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Кстати, рекомендую всем канал #linux на Руснете
     
     
  • 2.14, GentooBoy (ok), 13:01, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот зачем? Ну если тебе там помгли, зачем ты про него всем рассказываешь? Сейчас набугут неадекваты и превратят в помойку, а модерам банить мотом
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:47, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удоли
     

  • 1.11, iPony (?), 12:44, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В качестве причин отказа от IRC называется моральное и техническое устаревание протокола

    логично. 2019 год

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:56, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >2019 год

    И что? В первоисточнике ему вообще предъявляют по большей части за анонимность, а не недостаток фич. Сжв-вахтерам хочется пробивать по номеру телефона плохих людей и травить их.

     
  • 2.17, Аноним (17), 13:06, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Следующий на очереди у них TCP видимо.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:08, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    QUIC уже используется в хроме для гуглсайтов вроде.
     

  • 1.13, AntonAlekseevich (ok), 12:58, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Кроме того, IRC не предоставляет должных инструментов для защиты от спама, злоупотреблений, травли и домогательств участников.

    Один вопрос, какие такие инструменты нужны? (Пре-мод планируете?)

    Включающий в основной вопрос уточняющий вопрос.
    Что в данном контексте обозначает "Защита от злоупотреблений"?

     
  • 1.15, GentooBoy (ok), 13:02, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждем отказа от  email,  а то не модно молодежно
     
     
  • 2.25, зопретить не_пущать (?), 13:29, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По мылу тоже можно домогаться и травить!
     
  • 2.30, VINRARUS (ok), 13:47, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ждем отказа от  email

    Так давно уже. Современные хомяки не токо не знают о существовании Bluetooth для передачи фотки, но и за всякими вайберами, тилиграмами и прочими фейсбуками начали забывать о значинии слова email.

     

  • 1.20, Груст (?), 13:14, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Травля участников? Есть за что?
     
  • 1.26, Аноним (26), 13:41, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Устаревание - это в смысле не по паспорту?
     
  • 1.28, VINRARUS (ok), 13:43, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >для живого общения участников проекта
    >и является серьёзным барьером для подключения к обсуждениям новичков

    Ну всё, теперь ещо больше гумонитариев в проэкты Mozilla попадёт...

     
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