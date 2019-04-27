Mozilla отказывается от IRC, как платформы для общения

|
|
|
|2.6, Аноним (6), 12:37, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
TCP и IP старше ирки. От них тоже надо отказаться, потому что не модно?
|
|
|
|3.16, Аноня (?), 13:03, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Откуда вы сделали такой вывод? Или вы через голый tcp с коллегами переписываетесь
|
|
|
|
|
|5.22, iPony (?), 13:22, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Да очень легко.
Так же как и с XMPP - перекати поля и пустыня.
Нормальные клиентов нет. Те которые были, не развиваются.
|
|5.23, Аноним (23), 13:22, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
«Морально устарел» — это не про «много лет». Это означает, что нечто перестало соответствовать современным требованиям.
|
|1.2, Аноним (2), 12:22, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
|
> Кроме того, IRC не предоставляет должных инструментов для защиты от спама, злоупотреблений, травли и домогательств участников.
Нельзя банить, тех кто пишет неудобную правду?
|
|
|
|2.10, Анимайзер (?), 12:44, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> домогательств участников
Наверное, всё из-за того, что продвинутые пользователи слишком часто домогались^W задавали непристойные вопросы разработчикам.
|
|2.29, Аноним (29), 13:44, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто опытные пользователи не знают, где у них в клиенте находится блоклист, и хотят банить перманентно на сервере неугодного ему.
|
|1.4, Аноним (4), 12:30, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
На что мигрируют? Jabber (XMPP), Google Hangouts, WhatsApp, Viber, Telegram, Discord, TeamSpeak, Mumble, Skype, Matrix, Riot, Wire, Zulip, BitMessage, Tox, ICQ, RocketChat, RetroShare, TrueConf, e-mail, imageboards, DeltaChat, Mattermost, Pica Pica Messenger, Usenet?
|
|
|
|2.14, GentooBoy (ok), 13:01, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот зачем? Ну если тебе там помгли, зачем ты про него всем рассказываешь? Сейчас набугут неадекваты и превратят в помойку, а модерам банить мотом
|
|1.11, iPony (?), 12:44, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> В качестве причин отказа от IRC называется моральное и техническое устаревание протокола
логично. 2019 год
|
|
|
|2.12, Аноним (12), 12:56, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
>2019 год
И что? В первоисточнике ему вообще предъявляют по большей части за анонимность, а не недостаток фич. Сжв-вахтерам хочется пробивать по номеру телефона плохих людей и травить их.
|
|1.13, AntonAlekseevich (ok), 12:58, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Кроме того, IRC не предоставляет должных инструментов для защиты от спама, злоупотреблений, травли и домогательств участников.
Один вопрос, какие такие инструменты нужны? (Пре-мод планируете?)
Включающий в основной вопрос уточняющий вопрос.
Что в данном контексте обозначает "Защита от злоупотреблений"?
|
|
|
|2.30, VINRARUS (ok), 13:47, 27/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Ждем отказа от email
Так давно уже. Современные хомяки не токо не знают о существовании Bluetooth для передачи фотки, но и за всякими вайберами, тилиграмами и прочими фейсбуками начали забывать о значинии слова email.
|
|1.28, VINRARUS (ok), 13:43, 27/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>для живого общения участников проекта
>и является серьёзным барьером для подключения к обсуждениям новичков
Ну всё, теперь ещо больше гумонитариев в проэкты Mozilla попадёт...
|