Обновление Linux-дистрибутива Pop!_OS 19.04

Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, опубликовала новый выпуск дистрибутива Pop!_OS 19.04, развиваемого для поставки на оборудовании System76 вместо ранее предлагаемого дистрибутива Ubuntu. Pop!_OS основан на пакетной базе Ubuntu 19.04 и отличается переработанным окружением рабочего стола, основанным на модифицированной оболочке GNOME Shell. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. ISO-образы сформированы для архитектуры x86_64 в вариантах для графических чипов NVIDIA и Intel/AMD (2 Гб).

Pop!_OS поставляется с оригинальной темой оформления system76-pop, новым набором пиктограмм, другими шрифтами (Fira и Roboto Slab), изменёнными настройками, расширенным набором драйверов и модифицированной оболочкой GNOME Shell. Проектом развиваются три расширения к GNOME Shell: Suspend button для изменения кнопки выключения/перехода в спящий режим, Always show workspaces для постоянного отображения эскизов виртуальных рабочих столов в обзорном режиме и Right-click для просмотра детальной информации о программе при клике на пиктограмме правой кнопкой мыши.

В новой версии задействовано ядро Linux 5.0 и рабочий стол GNOME 3.32, обновлены версии драйверов NVIDIA, добавлены пакеты с CUDA 10.1 и Tensorflow 1.13.1. В каталог приложений добавлены игровые платформы Gamehub и Lutris. Изменено оформление пиктограмм для приложений и различных типов файлов. Расширены возможности инструмента для создания загрузочных носителей. В инсталлятор добавлена возможность переустановки Pop!_OS без потери данных в каталоге /home. Добавлен лёгкий режим оформления "Slim", минимизирующий размер заголовков окон.

Добавлен тёмный режим оформления, адаптированный для применения в тёмное время суток.