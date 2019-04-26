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Обновление Linux-дистрибутива Pop!_OS 19.04

26.04.2019 10:54

Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, опубликовала новый выпуск дистрибутива Pop!_OS 19.04, развиваемого для поставки на оборудовании System76 вместо ранее предлагаемого дистрибутива Ubuntu. Pop!_OS основан на пакетной базе Ubuntu 19.04 и отличается переработанным окружением рабочего стола, основанным на модифицированной оболочке GNOME Shell. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. ISO-образы сформированы для архитектуры x86_64 в вариантах для графических чипов NVIDIA и Intel/AMD (2 Гб).

Pop!_OS поставляется с оригинальной темой оформления system76-pop, новым набором пиктограмм, другими шрифтами (Fira и Roboto Slab), изменёнными настройками, расширенным набором драйверов и модифицированной оболочкой GNOME Shell. Проектом развиваются три расширения к GNOME Shell: Suspend button для изменения кнопки выключения/перехода в спящий режим, Always show workspaces для постоянного отображения эскизов виртуальных рабочих столов в обзорном режиме и Right-click для просмотра детальной информации о программе при клике на пиктограмме правой кнопкой мыши.

В новой версии задействовано ядро Linux 5.0 и рабочий стол GNOME 3.32, обновлены версии драйверов NVIDIA, добавлены пакеты с CUDA 10.1 и Tensorflow 1.13.1. В каталог приложений добавлены игровые платформы Gamehub и Lutris. Изменено оформление пиктограмм для приложений и различных типов файлов. Расширены возможности инструмента для создания загрузочных носителей. В инсталлятор добавлена возможность переустановки Pop!_OS без потери данных в каталоге /home. Добавлен лёгкий режим оформления "Slim", минимизирующий размер заголовков окон.

Добавлен тёмный режим оформления, адаптированный для применения в тёмное время суток.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.system76.com/post...)
  2. OpenNews: Обновление Linux-дистрибутива Pop!_OS и решение отключить Intel ME в ноутбуках System76
  3. OpenNews: Компания System76 подготовила первый выпуск Linux-дистрибутива Pop!_OS
  4. OpenNews: Компания System76 анонсировала новый Linux-дистрибутив Pop!_OS
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 19.04
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: popos
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  • 1.1, Аноним (1), 12:00, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нича тыртыресного
     
  • 1.2, anonimous (?), 12:04, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нескучные обои? Денис, ты?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:05, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Название как бы уже намекает, что без Попова тут не обошлось.
     

  • 1.4, Анимайзер (?), 12:19, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux

    Одобряю и поддерживаю. Побольше бы производителей так поступало. А то достало каждый раз при покупке ноутбука возвращать или удалять ненужную винду.

     
  • 1.5, An (??), 12:21, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Попова в своё время ругали, а сейчас все кому не лень штампуют.
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:26, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    отличный дистрибутив. Всем рекомендую. Та же Убунта, но слегка допиленная в лучшую сторону. Мне больше всего нравится навигация по хоткеям.
     
     
  • 2.8, Moomintroll (ok), 12:35, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Та же Убунта, но слегка допиленная в лучшую сторону.

    Уже есть, как минимум, Mint. Это чем лучше?

     
     
  • 3.11, Аноним (6), 12:44, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mint тоже хорош, но он другой. Весь такой классический десктоп. Pop_OS немного отличается в плане работы. Там все завязано на хоткеи и активную работы с рабочими местами (workspaces). Тоесть некоторые моменты взяты из мира тайлинговых wm. Ну это лучше посмотреть самому, если работать с хоткеями нравится, но для тайлинговых wm еще не созрел - то Pop_OS хороший вариант.
    вот например обзор https://www.youtube.com/watch?v=jJ39qWNSQ0E
     

  • 1.7, noize (ok), 12:35, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классные ребята эти System76, давно присматриваюсь к их продукции. Жаль, в РФ не возят официально.
    Думаю заказть в следующем году ноут через посредников.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:44, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вот когда закажешь - выкладывай обзор и мы оценим!
     

  • 1.10, Константавр (ok), 12:44, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Проектом развиваются три расширения к GNOME Shell: Suspend button для изменения кнопки выключения/перехода в спящий режим, Always show workspaces для постоянного отображения эскизов виртуальных рабочих столов в обзорном режиме и Right-click для просмотра детальной информации о программе при клике на пиктограмме правой кнопкой мыши.

    Я просто не понимаю. Если в Гноме нет даже этого, то что в нём вообще есть? И зачем все эти мыши упорно лезут на кактус?

     
  • 1.12, Аноним (12), 13:08, 26/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Внедрить в РПЦ срочно!
     
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