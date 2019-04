Oracle меняет лицензию на Java SE. Red Hat взял на себя сопровождение OpenJDK 8 и 11

"При использовании в коммерческих проектах требуется покупка лицензии или переход на свободный пакет OpenJDK"

Нет, не так! Наше обиходное понятие "коммерческий" сильно расходится с буржуйским "commercial user"

Читаем: https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/oracle-jdk-faqs.html

"If you are an organization used to getting Oracle Java SE binaries at no cost, you can simply continue doing so with Oracle's OpenJDK releases available at jdk.java.net."

То есть если вы в конторе используете какое-то third-party ПО, даже бесплатное, то идите на OpenJDK. Если вы наколхозили для своего внутреннего употребления своими силами java-приложение, то тоже идите на OpenJDK. Если у вас в конторе старые сетевые железки (NASы, коммутаторы или еще что-то), которые для управления требуют java, то вы тоже идете на OpenJDK.

Ага, и молитесь, чтобы эта древняя ПО, которое слава богу запустилась на с трудом раздобытом JavaSE 6.*, запустилась на OpenJDK.