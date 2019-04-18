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Oracle меняет лицензию на Java SE. Red Hat взял на себя сопровождение OpenJDK 8 и 11

18.04.2019 07:53

Начиная с 16 апреля компания Oracle начала публиковать выпуски Java SE с новым лицензионным соглашением, ограничивающим использование в коммерческих целях. Java SE отныне можно использовать бесплатно только в процессе разработки ПО или для персонального использования, тестирования, создания прототипов и демонстрации приложений.

До 16 апреля обновления Java SE выпускались под лицензией BCL (Binary Code License), а после только под новым лицензионным соглашением OTN (Oracle Technology Network). При использовании в коммерческих проектах требуется покупка лицензии или переход на свободный пакет OpenJDK, который продолжает развиваться на прежних условиях под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами. В случае продолжения применения Java SE для дальнейшего получения обновлений предприятиям требуется получить коммерческую лицензию, стоимость которой составляет $2.50 в месяц на одного пользователя или один компьютер.

Решение об изменении модели лицензирования принято после модернизации процесса разработки, переведённого на единую с OpenJDK постоянно обновляемую master-ветку, в которую включаются уже готовые изменения и от которой раз в шесть месяцев ответвляются ветки для стабилизации новых выпусков. Если раньше в набор Java SE от Oracle входили дополнительные коммерческие компоненты, то теперь их код открыт и продукты OpenJDK и Oracle Java SE можно рассматривать как взаимозаменяемые. Корпоративные пользователи бинарных наборов Oracle Java SE, поставляемых с java.com, могут продолжить бесплатное использование Java, перейдя на сборки OpenJDK.

В случае применения ветки Java SE 8, возможен переход на развиваемый компанией Amazon проект Corretto, распространяющий бесплатные дистрибутивы Java 8 и 11 с длительным сроком поддержки, готовые для применения на предприятиях. Выпуск обновлений для Corretto 8 будет обеспечен как минимум до июня 2023 года. Обновления предоставляются бесплатно и без каких-либо ограничений. Corretto сертифицирован как соответствующий спецификациям и может быть использован для замены Java SE.

Дополнительно можно отметить, что компания Red Hat приняла лидерство над ветками OpenJDK 8 и OpenJDK 11, сопровождением которых ранее занималась компания Oracle, а теперь сосредоточилась на OpenJDK 12 и разработке master-ветки, от которой в сентябре будет ответвлён релиз OpenJDK 13. Компания Red Hat взяла на себя работу по продолжению формирования публично доступных обновлений для прошлых веток, сопровождению их кодовой базы и решению задач технической поддержки. Следует отметить, что подобный шаг не является чем-то особенным, Red Hat и раньше брал на себя сопровождение веток OpenJDK 7 и OpenJDK 6.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/abou...)
  2. OpenNews: Компания Oracle опубликовала Java SE 12
  3. OpenNews: Первый стабильный выпуск Corretto 8, LTS-дистрибутива Java 8 от Amazon
  4. OpenNews: Oracle планирует убрать из Java встроенную поддержку сериализации
  5. OpenNews: Java EE переименован в Jakarta EE
  6. OpenNews: Amazon выпустил Corretto, дистрибутив OpenJDK с длительным сроком поддержки
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал IdeaFix
Тип: К сведению
Ключевые слова: java, license
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  • 1.1, Аноним (1), 08:49, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ну вот и все
     
     
  • 2.2, Анонимус Суминонус (?), 08:56, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Да все тлен
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:59, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Конец эпохи. На че переходим, пацаны? На электрон?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 09:55, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    .Net
     
  • 1.4, Аноним (4), 08:59, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Классика, подсадили, а теперь поделись пирогом)
     
  • 1.5, кккк (?), 09:00, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    с одной стороны "вот и всё", но с другой стороны java уже настолько огромна и обросла таким сообществом, что движение Оракл-а даже понятны - оно не может всем рулить и всё тянуть и сбрасывает на сообщество и сторонние компании темы, которые Ораклу не интересны. OpenJDK наше всё. :-)
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 09:56, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но ведь бинари они не распространяют. Пользователям винды самим компилировать? Да они скорее ораклу заплатят.
     
  • 1.6, terryfilch (ok), 09:00, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    давно пора их миллиард устройств закапывать
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:01, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > $2.50 в месяц на одного пользователя или один компьютер

    Это так много...

     
  • 1.8, Анонимный селебрити (?), 09:13, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    Я так и не понял что делать с JRE - всякие онлайн банкинги реализуют подписи чере него, так теперь клиенты банков должны платить Ораклу?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:18, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    При чем тут клиенты? Кто заказывает бал, тот и платит. То бишь банк, который нанимает разработчика своего онлайн-банкинга.
     
     
  • 3.18, Анонимный селебрити (?), 10:03, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В смысле? JRE с плагином работает на стороне клиента
     
  • 2.19, Онаним (?), 10:04, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да. Банк заплатит ораклу, а заплаченное вобьёт в стоимость обслуживания :)
     
  • 1.9, Технополис (?), 09:15, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и ничего страшного. Об этом давно было заявлено. Мы заранее подготовились и просто перешли на OpenJDK12. Почистили старые java библиотеки от разных версий. Работа даже лучше стала. Сейчас всех пользователей переведем на java12 и забудем про жадный Oracle.
     
     
  • 2.13, Anonim (??), 09:53, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему не 11?
     
  • 1.10, Психиатор (?), 09:17, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    — Деточка, а ты не лопнешь? — А ты отойди!
     
  • 1.12, Аноним (12), 09:24, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    Ограничения, установленные Oracle, уже давно душат. К примеру, Sun знала о возможной смене политики, и открыла исходники Solaris до приобретения Oracle. Последняя же не развивает открытую ветвь.
     
  • 1.16, vitalif (ok), 09:57, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    Сначала было обрадовался, что щас она самозакопается, ан нет, это только оракл жаба. Подскажите, какой в ней щас вообще смысл? Там же фич нет, все в опенждк давно?
     
  • 1.17, Аноним (14), 09:59, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    Хочу заметить, что оракловский GraalVM пока что FOSS и намного лучше OpenJDK8. OpenJDK 11 в GraalVM пока не завезли. GraalPython пока что не особо юзабелен - значительная часть станд. библиотеки сломана.
     
  • 1.20, Аноним (20), 10:05, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    "При использовании в коммерческих проектах требуется покупка лицензии или переход на свободный пакет OpenJDK"
    Нет, не так! Наше обиходное понятие "коммерческий" сильно расходится с буржуйским "commercial user"
    Читаем: https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/oracle-jdk-faqs.html
    "If you are an organization used to getting Oracle Java SE binaries at no cost, you can simply continue doing so with Oracle's OpenJDK releases available at jdk.java.net."
    То есть если вы в конторе используете какое-то third-party ПО, даже бесплатное, то идите на OpenJDK. Если вы наколхозили для своего внутреннего употребления своими силами java-приложение, то тоже идите на OpenJDK. Если у вас в конторе старые сетевые железки (NASы, коммутаторы или еще что-то), которые для управления требуют java, то вы тоже идете на OpenJDK.
    Ага, и молитесь, чтобы эта древняя ПО, которое слава богу запустилась на с трудом раздобытом JavaSE 6.*, запустилась на OpenJDK.
     

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