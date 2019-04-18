Oracle меняет лицензию на Java SE. Red Hat взял на себя сопровождение OpenJDK 8 и 11

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|1.5, кккк (?), 09:00, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
|+4 +/–
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с одной стороны "вот и всё", но с другой стороны java уже настолько огромна и обросла таким сообществом, что движение Оракл-а даже понятны - оно не может всем рулить и всё тянуть и сбрасывает на сообщество и сторонние компании темы, которые Ораклу не интересны. OpenJDK наше всё. :-)
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|2.15, Аноним (14), 09:56, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Но ведь бинари они не распространяют. Пользователям винды самим компилировать? Да они скорее ораклу заплатят.
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|2.11, Аноним (11), 09:18, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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При чем тут клиенты? Кто заказывает бал, тот и платит. То бишь банк, который нанимает разработчика своего онлайн-банкинга.
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|1.9, Технополис (?), 09:15, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
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Ну и ничего страшного. Об этом давно было заявлено. Мы заранее подготовились и просто перешли на OpenJDK12. Почистили старые java библиотеки от разных версий. Работа даже лучше стала. Сейчас всех пользователей переведем на java12 и забудем про жадный Oracle.
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|1.12, Аноним (12), 09:24, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
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Ограничения, установленные Oracle, уже давно душат. К примеру, Sun знала о возможной смене политики, и открыла исходники Solaris до приобретения Oracle. Последняя же не развивает открытую ветвь.
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|1.16, vitalif (ok), 09:57, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
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Сначала было обрадовался, что щас она самозакопается, ан нет, это только оракл жаба. Подскажите, какой в ней щас вообще смысл? Там же фич нет, все в опенждк давно?
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|1.17, Аноним (14), 09:59, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
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Хочу заметить, что оракловский GraalVM пока что FOSS и намного лучше OpenJDK8. OpenJDK 11 в GraalVM пока не завезли. GraalPython пока что не особо юзабелен - значительная часть станд. библиотеки сломана.
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|1.20, Аноним (20), 10:05, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
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"При использовании в коммерческих проектах требуется покупка лицензии или переход на свободный пакет OpenJDK"
Нет, не так! Наше обиходное понятие "коммерческий" сильно расходится с буржуйским "commercial user"
Читаем: https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/oracle-jdk-faqs.html
"If you are an organization used to getting Oracle Java SE binaries at no cost, you can simply continue doing so with Oracle's OpenJDK releases available at jdk.java.net."
То есть если вы в конторе используете какое-то third-party ПО, даже бесплатное, то идите на OpenJDK. Если вы наколхозили для своего внутреннего употребления своими силами java-приложение, то тоже идите на OpenJDK. Если у вас в конторе старые сетевые железки (NASы, коммутаторы или еще что-то), которые для управления требуют java, то вы тоже идете на OpenJDK.
Ага, и молитесь, чтобы эта древняя ПО, которое слава богу запустилась на с трудом раздобытом JavaSE 6.*, запустилась на OpenJDK.
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