Oracle меняет лицензию на Java SE. Red Hat взял на себя сопровождение OpenJDK 8 и 11

Начиная с 16 апреля компания Oracle начала публиковать выпуски Java SE с новым лицензионным соглашением, ограничивающим использование в коммерческих целях. Java SE отныне можно использовать бесплатно только в процессе разработки ПО или для персонального использования, тестирования, создания прототипов и демонстрации приложений. До 16 апреля обновления Java SE выпускались под лицензией BCL (Binary Code License), а после только под новым лицензионным соглашением OTN (Oracle Technology Network). При использовании в коммерческих проектах требуется покупка лицензии или переход на свободный пакет OpenJDK, который продолжает развиваться на прежних условиях под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами. В случае продолжения применения Java SE для дальнейшего получения обновлений предприятиям требуется получить коммерческую лицензию, стоимость которой составляет $2.50 в месяц на одного пользователя или один компьютер. Решение об изменении модели лицензирования принято после модернизации процесса разработки, переведённого на единую с OpenJDK постоянно обновляемую master-ветку, в которую включаются уже готовые изменения и от которой раз в шесть месяцев ответвляются ветки для стабилизации новых выпусков. Если раньше в набор Java SE от Oracle входили дополнительные коммерческие компоненты, то теперь их код открыт и продукты OpenJDK и Oracle Java SE можно рассматривать как взаимозаменяемые. Корпоративные пользователи бинарных наборов Oracle Java SE, поставляемых с java.com, могут продолжить бесплатное использование Java, перейдя на сборки OpenJDK. В случае применения ветки Java SE 8, возможен переход на развиваемый компанией Amazon проект Corretto, распространяющий бесплатные дистрибутивы Java 8 и 11 с длительным сроком поддержки, готовые для применения на предприятиях. Выпуск обновлений для Corretto 8 будет обеспечен как минимум до июня 2023 года. Обновления предоставляются бесплатно и без каких-либо ограничений. Corretto сертифицирован как соответствующий спецификациям и может быть использован для замены Java SE. Дополнительно можно отметить, что компания Red Hat приняла лидерство над ветками OpenJDK 8 и OpenJDK 11, сопровождением которых ранее занималась компания Oracle, а теперь сосредоточилась на OpenJDK 12 и разработке master-ветки, от которой в сентябре будет ответвлён релиз OpenJDK 13. Компания Red Hat взяла на себя работу по продолжению формирования публично доступных обновлений для прошлых веток, сопровождению их кодовой базы и решению задач технической поддержки. Следует отметить, что подобный шаг не является чем-то особенным, Red Hat и раньше брал на себя сопровождение веток OpenJDK 7 и OpenJDK 6.



