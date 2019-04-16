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Уязвимость в Adblock Plus, позволяющая выполнить код при использовании сомнительных фильтров

16.04.2019 07:31

В блокировщике рекламы Adblock Plus выявлена уязвимость, позволяющая организовать выполнение JavaScript-кода в контексте сайтов, в случае использования непроверенных фильтров, подготовленных злоумышленниками (например, при подключении сторонних наборов правил или через подмену правил в ходе MITM-атаки).

Авторы списков с наборами фильтров могут организовать выполнение своего кода в контексте открываемых пользователем сайтов через добавление правил с оператором "rewrite", позволяющем заменить часть URL. Оператор rewrite не позволяет заменить хост в URL, но даёт возможность свободно манипулировать с аргументами запроса. В качестве маски для замены допускается применение только текста, а подстановка тегов script, object и subdocument блокируется.

Тем не менее, выполнения кода можно добиться обходным путём. Некоторые сайты, в том числе Google Maps, Gmail и Google Images, применяют технику динамической загрузки исполняемых JavaScript-блоков, передаваемых в форме голого текста. Если сервер допускает перенаправление запросов, то проброса на другой хост можно добиться подменив параметры URL (например, в контексте Google редирект может быть произведён через API "google.com/search"). Кроме хостов, допускающих редирект, атака также может быть совершена против сервисов, допускающих размещение контента пользователей (хостинги кода, платформы размещения статей и т.п.).

Предложенный метод атаки затрагивает только страницы, динамически загружающие строки с JavaScript кодом (например, через XMLHttpRequest или Fetch) и затем выполняющие их. Другим важным ограничением является необходимость использования редиректа или размещения произвольных данных на стороне исходного сервера, отдающего ресурс. Тем не менее, в качестве демонстрации актуальности атаки показано как организовать выполнение своего кода при открытии maps.google.com, используя редирект через "google.com/search".

Исправление пока находится в процессе подготовки. Проблема также затрагивает блокировщики AdBlock и uBlock. Блокировщик uBlock Origin проблеме не подвержен, так как не поддерживает оператор "rewrite". В своё время автор uBlock Origin отказался добавлять поддержку rewrite, сославшись на потенциальные проблемы с безопасностью и недостаточность ограничения на уровне хоста (вместо rewrite была предложена опция querystrip для очистки параметров запроса вместо их замены).

Разработчики Adblock Plus считают проведение реальных атак маловероятным, так как все изменения в штатных списках правил проходят рецензирование, а подключение сторонних списков практикуется пользователями крайне редко. Подмену правил через MITM исключает применение по умолчанию HTTPS для загрузки штатных списков блокировки (для остальных списков планируется запретить загрузку по HTTP в будущем выпуске). Для блокирования атаки на стороне сайтов могут применяться директивы CSP (Content Security Policy), через которые можно явно определить хосты, с которых допускается загрузка внешних ресурсов.

  1. Главная ссылка к новости (https://adblockplus.org/blog/p...)
  2. OpenNews: Судебный иск против Adblock Plus, манипулирующий изменением кода на сайтах
  3. OpenNews: SmartAdBlock - новый легковесный блокировщик рекламы для Chrome и Firefox
  4. OpenNews: Новая редакция манифеста Chrome сделает невозможным использование uBlock Origin
  5. OpenNews: Около 9% сайтов используют код для обхода блокировщиков рекламы
  6. OpenNews: DMCA использован для удаления из списка блокировки рекламы Easylist
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: adblock
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Обсуждение (4) RSS
 
  • 1, Дегенератор (ok), 09:10, 16/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Не понимаю, почему могут быть такие новости, если есть ublock orign?
     
     
  • 2, A.Stahl (ok), 09:22, 16/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Потому что есть такая программа Adblock Plus и в ней нашли уязвимость.
     
  • 4, hand (?), 09:33, 16/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    со всех фронтов заходят чтобы задавить, вчера иск подали на них совершенно замечательный, сегодня эта уязвимость.
     
  • 3, Аноним (3), 09:25, 16/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Уязвимость в Adblock
    > Некоторые сайты, в том числе Google Maps, Gmail и Google Images

    Не-а. Это в google уязвимость

     

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