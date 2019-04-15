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DXVK 1.0.3 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan

15.04.2019 19:40

Вместо отменённого из-за проблемы с зависанием GPU релиза 1.1 подготовлен выпуск прослойки DXVK 1.0.3, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 10 и Direct3D 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. В DXVK 1.0.3 перенесены некоторые исправления и улучшения из ветки 1.1, например:

  • В DLL обеспечено включение информации о версии DXVK;
  • На системах с GPU NVIDIA решены проблемы с отрисовкой в играх Dark Souls Remastered и Grim Dawn;
  • Устранено зависание GPU и крах драйвера при запуске игры Star Citizen;
  • Решены проблемы с производительностью игры Anno 1800;
  • Исправлены ошибки, приводящие к передаче драйверу неопределённых данных, которые могли негативно отражаться на кэшировании шейдеров;
  • Устранена проблема с хэшированием геометрических шейдеров с метаданными потока, которая могла приводить к неконтролируемому увеличению размера файлов с кэшем состояния.

Напомним, что DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL. В некоторых играх производительность связки Wine+DXVK отличается от запуска в Windows всего на 10-20%, в то время как при использовании реализации Direct3D 11 на базе OpenGL производительность снижается более существенно. Ведётся работа по поставке DXVK как компонента wine-integration, поставляемого в форме отдельной Linux-библиотеки (libdxvk.so), которую напрямую можно использовать в Wine, без необходимости отдельной установки DXVK в форме Windows DLL.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.1 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan
  3. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.0 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan
  4. OpenNews: Выпуск Proton 4.2-1, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: В Wine Staging добавлены патчи для повышения производительности многопоточных игр
  6. OpenNews: Выпуск Wine 4.6
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Павел Павлов
Тип: Программы
Ключевые слова: dxvk
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  • 1.1, Аноним (1), 23:14, 15/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Чувак так скоро DX13 напишет раньше Microsoft.
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 01:42, 16/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Я недавно Sekiro: Shadows Die Twice на ПК прошел. Как ветеран и спидранщик серии Darksouls - люто бомбил и мaтeрился во время прохождения Sekiro. Это какой-то новый левел мазохизма от From Software, для извращенцев особых категорий. Если не подглядывать в прохождения и готовые тактики, то на некоторых боссов спокойно потратишь по 3/5/10 часов. Мои глаза дергались, а руки после боссов тряслись и потели. Я даже не мог нормально спать - мне снились мувсеты, подсечки и боевые приемы. Это Sekiro. Не важно кем ты был в Darksouls и Bloodborne - здесь ты никто. Игра втаптывает тебя в дepьмо снова и снова от начала и до конца игры. Вначале кажется все знакомым, множество знакомых DS-механик. Но это чувство обманчиво. После прохождения игры нарекаю её самым жестоким, хардкорным и человеконенавистническим игровым проектом всех времен!

    А после игры открывается режим "New Game Plus" - это для людей с отсутствием нервной системы. Ведь живой человек такого просто не вынесет. И даже это еще не все! Прямо в начале игры в режиме "New Game Plus" есть возможность взять специальный амулет в подарок от одного из главных персонажей. Если от него отказаться, то игра становится еще адовее. В мире еще не создано таких слов, чтобы описать этот ******!

     
  • 1.2, Анонимс (?), 23:37, 15/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Почему бы wine не пригласить автора dxvk к себе в команду? Вместе веселее, легче работать и проще отбиваться от нападок Микрософта, чем по отдельности каждому пилить свой собственный велосипед!
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 00:29, 16/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    лицензия
     
  • 2.4, Эноним (?), 00:35, 16/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Обе стороны уже работают на Valve, по крайней мере финансируются ими.
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:36, 16/04/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Прикольно, а к ним присоединиться можно? Насколько это реально?
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 01:01, 16/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    будет лучше, если комментаторы с опеннета останутся исключительно в своей помойке
     
  • 2.8, Аноним (-), 01:45, 16/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше задонать им деньжат на развитие.
     

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