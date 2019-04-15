DXVK 1.0.3 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan

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Вместо отменённого из-за проблемы с зависанием GPU релиза 1.1 подготовлен выпуск прослойки DXVK 1.0.3, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 10 и Direct3D 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. В DXVK 1.0.3 перенесены некоторые исправления и улучшения из ветки 1.1, например:
- В DLL обеспечено включение информации о версии DXVK;
- На системах с GPU NVIDIA решены проблемы с отрисовкой в играх Dark Souls Remastered и Grim Dawn;
- Устранено зависание GPU и крах драйвера при запуске игры Star Citizen;
- Решены проблемы с производительностью игры Anno 1800;
- Исправлены ошибки, приводящие к передаче драйверу неопределённых данных, которые могли негативно отражаться на кэшировании шейдеров;
- Устранена проблема с хэшированием геометрических шейдеров с метаданными потока, которая могла приводить к неконтролируемому увеличению размера файлов с кэшем состояния.
Напомним, что DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL. В некоторых играх производительность связки Wine+DXVK отличается от запуска в Windows всего на 10-20%, в то время как при использовании реализации Direct3D 11 на базе OpenGL производительность снижается более существенно. Ведётся работа по поставке DXVK как компонента wine-integration, поставляемого в форме отдельной Linux-библиотеки (libdxvk.so), которую напрямую можно использовать в Wine, без необходимости отдельной установки DXVK в форме Windows DLL.