DXVK 1.0.3 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan

Я недавно Sekiro: Shadows Die Twice на ПК прошел. Как ветеран и спидранщик серии Darksouls - люто бомбил и мaтeрился во время прохождения Sekiro. Это какой-то новый левел мазохизма от From Software, для извращенцев особых категорий. Если не подглядывать в прохождения и готовые тактики, то на некоторых боссов спокойно потратишь по 3/5/10 часов. Мои глаза дергались, а руки после боссов тряслись и потели. Я даже не мог нормально спать - мне снились мувсеты, подсечки и боевые приемы. Это Sekiro. Не важно кем ты был в Darksouls и Bloodborne - здесь ты никто. Игра втаптывает тебя в дepьмо снова и снова от начала и до конца игры. Вначале кажется все знакомым, множество знакомых DS-механик. Но это чувство обманчиво. После прохождения игры нарекаю её самым жестоким, хардкорным и человеконенавистническим игровым проектом всех времен! А после игры открывается режим "New Game Plus" - это для людей с отсутствием нервной системы. Ведь живой человек такого просто не вынесет. И даже это еще не все! Прямо в начале игры в режиме "New Game Plus" есть возможность взять специальный амулет в подарок от одного из главных персонажей. Если от него отказаться, то игра становится еще адовее. В мире еще не создано таких слов, чтобы описать этот ******!