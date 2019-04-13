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NVIDIA открыла код системы машинного обучения, синтезирующей пейзажи по наброскам

13.04.2019 08:58

Компания NVIDIA опубликовала исходные тексты системы машинного обучения SPADE (GauGAN), позволяющей синтезировать реалистичные пейзажи на основе грубых набросков, а также связанные с проектом нетренированные модели. Система была продемонстрирована в марте на конференции GTC 2019, но код был опубликован только вчера. Наработки открыты под свободной лицензией CC BY-NC-SA 4.0 (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0), допускающей использование только в некоммерческих целях. Код написан на языке Python с применением фреймворка PyTorch.

Наброски оформляются в виде сегментированной карты, определяющей размещение примерных объектов на сцене. Характер генерируемых объектов задаётся при помощи цветовых меток. Например, голубая заливка преобразуется в небо, синяя в воду, тёмно зелёная в деревья, светло зелёная в траву, светло коричневая в камни, тёмно коричневая в горы, серая в снег, коричневая линия преобразуется в дорогу, а синяя линия в реку. Дополнительно на основе выбора эталонных изображений определяется общий стиль композиции и время суток. Предлагаемый инструмент для создания виртуальных миров может оказаться полезным широкому кругу специалистов, от архитекторов и планировщиков городской среды до разработчиков игр и ландшафтных дизайнеров.

Объекты синтезируются генеративно-состязательной нейронной сетью (GAN), которая на основе схематичной сегментированной карты создаёт реалистичные изображения, заимствуя детали из модели, предварительно обученной на нескольких миллионах фотоснимков. В отличие от ранее развиваемых систем синтеза изображений предложенный метод основан на применении адаптивного пространственного преобразования с последующей трансформацией на основе машинного обучения. Обработка сегментированной карты вместо семантической разметки позволяет добиться точного соответствия результата и контролировать стиль.

Для достижения реалистичности применяются две конкурирующие друг с другом нейронных сети: генератор и дискриминатор (Discriminator). Генератор формирует изображения на основе смешивания элементов реальных фотографий, а дискриминатор выявляет возможные отклонения от реальных изображений. В итоге формируется обратная связь, на основе которой генератор начинает компоновать всё более качественные образцы, до тех пор пока дискриминатор не перестанет отличать их от настоящих.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/NVlabs/SPAD...)
  2. OpenNews: NVIDIA открыла код StyleGAN, генератора лиц на основе машинного обучения
  3. OpenNews: Реализация нейронной сети для синтеза и редактирования лиц
  4. OpenNews: Новые системы машинного обучения от Fаcebook и Google. Код для раскрашивания чёрно-белых фотографий
  5. OpenNews: Выпуск библиотеки компьютерного зрения OpenCV 4.0
  6. OpenNews: Компания Intel опубликовала библиотеку для шумоподавления и фильтрации изображений
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Аноним
Тип: К сведению
Ключевые слова: ai, nvidia, gan, pytorch, image
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  • 1.1, dimcha (??), 11:19, 13/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    ОГНИЩЕ!!!!!
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:22, 13/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Всё стремится к примитивности. Такими темпами скоро появятся "желтые" заголовки в стиле - "шимпонзе создала картину превосходящую по технике Ван Гога!" и "мой кот повторяет шедевры Пикассо!"
     
     
  • 2.8, commiethebeastie (ok), 12:38, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Мой кот умнее анонима.
     
  • 1.3, Zenitur (ok), 11:27, 13/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    А можно ли конвертировать игры для CGA и EGA в HiRes в реальном времени?
     
  • 1.4, freehck (ok), 11:34, 13/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Молодцы, что открыли, фигли. Поясните кто-нибудь, кто разбирается, и у кого есть время посмотреть: рисование картин по шаблонам вроде как тема очень не новая, в связи с чем вопрос; в части построения слоёв там что-нибудь принципиально новое есть, или это просто демонстраци того, как оптимизировать это дело под NVidia?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:01, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Здесь наглядное сравнение с аналогами https://nvlabs.github.io/SPADE/images/coco_comparison.jpg при обучении на одной и той же коллекции картинок. Насколько я понял принципиальная разница в том, что сеть начинает поступательно улучшать полученную на входе мазню до уровня реализма без отдельной фазы нормализации.

     
  • 1.6, Аноним (6), 12:23, 13/04/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Драйверы под линь лучше бы написала и открыла
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:27, 13/04/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Грым не знал точно, как работает доводчик — и никто толком не знал. Дамилола сказал только, что в нём заложен тот же алгоритм, что и в Кае — программа учитывает всё, когда-то сказанное людьми, все бесчисленные смысловые выборы, которые делались в течение веков и сохранились в информационных анналах. Пальцы Грыма как бы управляли армией мёртвых душ, двигавших для него кубики слов.
     
  • 1.9, Анонимс (?), 12:51, 13/04/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Объекты синтезируются генеративно-состязательной нейронной сетью (GAN), которая на основе схематичной сегментированной карты создаёт реалистичные изображения, заимствуя детали из модели, предварительно обученной на нескольких миллионах фотоснимков

    Видимо, скоро актёры в голливуде останутся без работы. Нажал на кнопку, а ИИ тебе сгенерировал 100500 новых, реалистичных актёров, которые будут делать всё, что пожелаешь.

     

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