NVIDIA открыла код системы машинного обучения, синтезирующей пейзажи по наброскам

Компания NVIDIA опубликовала исходные тексты системы машинного обучения SPADE (GauGAN), позволяющей синтезировать реалистичные пейзажи на основе грубых набросков, а также связанные с проектом нетренированные модели. Система была продемонстрирована в марте на конференции GTC 2019, но код был опубликован только вчера. Наработки открыты под свободной лицензией CC BY-NC-SA 4.0 (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0), допускающей использование только в некоммерческих целях. Код написан на языке Python с применением фреймворка PyTorch.

Наброски оформляются в виде сегментированной карты, определяющей размещение примерных объектов на сцене. Характер генерируемых объектов задаётся при помощи цветовых меток. Например, голубая заливка преобразуется в небо, синяя в воду, тёмно зелёная в деревья, светло зелёная в траву, светло коричневая в камни, тёмно коричневая в горы, серая в снег, коричневая линия преобразуется в дорогу, а синяя линия в реку. Дополнительно на основе выбора эталонных изображений определяется общий стиль композиции и время суток. Предлагаемый инструмент для создания виртуальных миров может оказаться полезным широкому кругу специалистов, от архитекторов и планировщиков городской среды до разработчиков игр и ландшафтных дизайнеров.

Объекты синтезируются генеративно-состязательной нейронной сетью (GAN), которая на основе схематичной сегментированной карты создаёт реалистичные изображения, заимствуя детали из модели, предварительно обученной на нескольких миллионах фотоснимков. В отличие от ранее развиваемых систем синтеза изображений предложенный метод основан на применении адаптивного пространственного преобразования с последующей трансформацией на основе машинного обучения. Обработка сегментированной карты вместо семантической разметки позволяет добиться точного соответствия результата и контролировать стиль.

Для достижения реалистичности применяются две конкурирующие друг с другом нейронных сети: генератор и дискриминатор (Discriminator). Генератор формирует изображения на основе смешивания элементов реальных фотографий, а дискриминатор выявляет возможные отклонения от реальных изображений. В итоге формируется обратная связь, на основе которой генератор начинает компоновать всё более качественные образцы, до тех пор пока дискриминатор не перестанет отличать их от настоящих.