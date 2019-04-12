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Выпуск дистрибутива NixOS 19.03, использующего пакетный менеджер Nix

12.04.2019 22:20

Состоялся выпуск дистрибутива NixOS 19.03, основанного на пакетном менеджере Nix и предоставляющего ряд собственных разработок, упрощающих настройку и сопровождение системы. Например, в NixOS используется единый файл системной конфигурации (configuration.nix), предоставляется возможность быстрого отката обновлений, присутствует поддержка переключения между различными состояниями системы, поддерживается установка индивидуальных пакетов отдельными пользователями (пакет ставится в домашнюю директорию), возможна одновременная установка нескольких версий одной программы. Размер полного установочного образа с KDE - 1 Гб, сокращённого консольного варианта - 400 Мб.

Основные новшества:

  • В состав включено десктоп-окружение Pantheon, разрабатываемое проектом Elementary OS (включение через services.xserver.desktopManager.pantheon.enable);
  • Существенно переработан модуль с системой оркестровки контейнеров Kubernetes, который разделён на отдельные компоненты. Для увеличения безопасности по умолчанию включены TLS и RBAC;
  • В systemd.services добавлены опции для запуска сервисов в chroot-окружении;
  • Добавлен установочный образ для архитектуры Aarch64 с поддержкой UEFI;
  • Обновлены версии компонентов дистрибутива, в том числе CPython 3.7 (был 3.6);
  • Добавлено 22 новых сервиса, среди которых CockroachDB, bolt, lirc, roundcube, weechat и knot.

При использовании Nix пакеты устанавливаются в отдельное дерево директорий /nix/store или поддиректорию в каталоге пользователя. Например, пакет устанавливается как /nix/store/f3a4h95649f394358bh52d4vf7a1f3-firefox-66.0.3/, где "f3a4h9..." является уникальным идентификатором пакета, используемым для контроля зависимостей. Пакеты оформляются в виде контейнеров, содержащих необходимые для работы приложений компоненты.

Между пакетами возможно определение зависимостей, при этом для поиска наличия уже установленных зависимостей используется сканирование хэшей-идентификаторов в директории установленных пакетов. Возможна как загрузка готовых бинарных пакетов из репозитория (при установке обновлений к бинарным пакетам загружаются только delta-изменения), так и сборка из исходных текстов со всеми зависимостями. Коллекция пакетов представлена в специальном репозитории Nixpkgs.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.nixos.org/t/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива NixOS 18.09, использующего пакетный менеджер Nix
  3. OpenNews: Доступен пакетный менеджер Nix 2.0
  4. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 0.16 и дистрибутив GuixSD на его основе
  5. OpenNews: Выпуск GNU Mes 0.19, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nixos
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Обсуждение (1) RSS
 
  • 1, Аноним (-), 22:39, 12/04/2019 [ответить]    [к модератору]
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    Those who do not understand OSTree, are condemned to reimplement it. Poorly.
     

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