Опубликован выпуск графического редактора GIMP 2.10.10, в котором продолжено оттачивание функциональности и повышение стабильности ветки 2.10. Кроме исправления ошибок в GIMP 2.10.10 представлены следующие улучшения: Упрощено использование инструмента заливки областей (Bucket Fill). Добавлен режим аккуратной заливки контурных рисунков (line art), обычно используемых в комиксах (предложенный алгоритм не оставляет неокрашенных пикселей рядом со штрихами и автоматически замыкает потенциальные зоны). По аналогии с инструментами для рисования в инструменте для заливки добавлена возможность быстрого определения цветов на холсте через нажатие клавиши Ctrl, без необходимости вызова инструмента Color Picker. В режимах заливки похожими цветами и заливки контурных рисунков реализована возможность заливки смежных областей при перемещении курсора на другие области с удержанием нажатой клавиши мыши;

Проведена работа по повышению удобства работы с инструментами трансформации. Например, операции масштабирования теперь всегда осуществляются относительно центра, а не края области. В унифицированном инструменте трансформации при увеличении или уменьшении по умолчанию теперь сохраняется соотношение сторон. В инструмент корректировки перспективы добавлены опции для настройки ограничений ("Constrain handles") и манипуляции относительно центра ("Around center"). В различные инструменты добавлена кнопка Readjust для перенастройки точек рамки с учётом текущего уровня масштабирования. Реализована возможность связывания прямого и обратного направлений трансформации, что позволяет перемещать точки привязки и вручную корректировать позицию преобразования по рамке;

В инструмент "лечебная кисть" (Heal) добавлена опция для слияния образцов (Sample Merged), позволяющая отражать изменения на отдельном слое, сохраняя неизменными исходные данные. Например, при помощи предложенной опции можно манипулировать изображениями без изменения оригинальных пикселей;

В параметрических кистях обеспечена точность в 32 бита на канал, которая позволяет избежать постеризации (грубых цветовых и тональных переходов) при применении больших кистей, особенно при использовании тёмных цветов. Точность растровых кистей и плагинов для работы с кистями и текстурами по-прежнему составляет 8 бит на канал (обновление до 32 бит ожидается в будущем);

Упрощено создание кистей и текстур из буфера обмена. Если раньше на основе помещённого в буфер обмена изображения можно было создать только временные кисти и текстуры, то теперь их можно продублировать и сохранить для повторного использования;

В панель управления кистями добавлена кнопка открытия кисти как изображения (Open as Image), позволяющая быстро открыть файл с кистью для редактирования кисти как изображения;

Добавлен режим выбора слоёв на холсте, позволяющий без поиска нужного слоя в списке напрямую определить слой, привязанный определённым пикселям на изображении. Выбор слоя производится через клик средней кнопкой мыши с нажатой клавишей Alt;

Проведена оптимизация кода. Например, ускорен процесс отрисовки групп слоёв за счёт многопоточной отрисовки более крупными порциями вместо последовательного вывода по частям;

Повышена надёжность работы частей, связанных с записью файлов. При выполнении операций экспорта и сохранения файлы теперь не перезаписываются в случае возникновения ошибки;

В сборках для macOS улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI/Retina) и устранены проблемы с размытостью пиктограмм. Пакеты для macOS заверены цифровой подписью;

Добавлена начальная версия плагина для загрузки и экспорта файлов в формате DDS;

Полностью переписан плагин Spyrogimp, в котором появилась возможность автоматического предпросмотра (через отисовку на временном слое) и добавлены новые опции. Старый плагин пока также остаётся доступен, так как на его API завязаны некоторые скрипты, но в меню он заменён на новую версию;

В фильтры кругового, линейного и масштабируемого размытия добавлена возможность интерактивной корректировки работы через визуальное изменение параметров на холсте;

В новом выпуске библиотеки GEGL значительно переработана утилита "gegl", позволяющая выполнить операции с GEGL из командной строки, в которую дополнительно интегрирован графический интерфейс пользователя. Новый GUI сочетает в себе просмотрщик изображений с графическим редактором, который позволяет на лету изменять изображения в недеструктивном режиме. Новый интерфейс позволяет подключать Lua-обработчики интерфейса для новых операций и может применяться как полигон для тестирования развиваемых в GEGL новых возможностей, таких как MIP-текстурирование. В GEGL также переработан фреймворк для распаралелливания операций и обеспечено сжатие буфера подкачки (tile swap). Кроме того, продолжается работа по глубокой интеграции поддержки CMYK в babl и GEGL, включая CMYK ICC профили и чтение/запись данных CMYK в TIFF и JPEG.



