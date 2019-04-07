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В Wine Staging добавлены патчи для повышения производительности многопоточных игр

07.04.2019 20:25

В ветку Wine Staging, включающую не полностью готовые или рискованные изменения, пока не пригодные для принятия в основную ветку Wine, добавлен набор патчей "esync" (Eventfd Synchronization), позволяющих добиться увеличения производительности многопоточных Windows игр и приложений. Патчи были подготовлены ещё летом прошлого года, но включены в репозиторий только сейчас. По умолчанию esync отключен и для его активации следует установить переменную окружения WINEESYNC в значение, отличное от нуля.

Использование сборки Wine с поддержкой esync значительно снижает нагрузку на CPU в некоторых играх и позволяет добиться увеличения производительности за счёт рационального использования ресурсов многоядерных CPU и эффективного распределения процессов по ядрам CPU. Esync предлагает примитивы синхронизации, реализованные поверх Linux API eventfd, который в отличие от futexes и семафоров pthread, позволяет опросить состояние сразу нескольких объектов синхронизации.

Целью проекта является организация выполнения всех операций синхронизации в "пользовательском пространстве", без привлечения wineserver. При использовании esync почти все операции ожидания события выполняются на стороне ntdll, включая привязанные к объектам сервера. Сервер лишь создаёт файловый дескриптор eventfd и возвращает его в ntdll, а ntdll создаёт необходимый объект синхронизации и кэширует его.

Так как esync создаёт отдельный файловый дескриптор для каждого объекта, то при запуске некоторых игр может быть превышен системный лимит на число открытых файлов. В случае вывода ошибки "eventfd: Too many open files" следует увеличить число открытых файлов через изменение настройки "nofile" в /etc/security/limits.conf, /etc/systemd/system.conf или /etc/systemd/user.conf или при помощи команды "ulimit -Hn 1048576".

  1. Главная ссылка к новости (https://vk.com/multi_linux_com...)
  2. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 4.0, дополняющего Wine 4.0
  3. OpenNews: Стабильный релиз Wine 4.0
  4. OpenNews: Проект Hangover для запуска Windows-приложений на системах ARM64 c Linux и Android
  5. OpenNews: Вышел WineVDM 0.7
  6. OpenNews: Выпуск Proton 4.2-1, пакета для запуска Windows-игр в Linux
Автор новости: Павел Павлов
Тип: К сведению
Ключевые слова: wine, game
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Обсуждение (4) RSS
 
  • 1, Skullnet (?), 23:50, 07/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Долго пересобирать, будет в официальном ppa?
     
     
  • 2, Аноним (2), 23:56, 07/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Будет, начиная с Wine Staging 4.6.
     
     
  • 5, Skullnet (?), 01:58, 08/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Будет, начиная с Wine Staging 4.6.

    Тогда, возможно, и соберу. Жаль нету автоматической сборки.

     
  • 3, Аноним (3), 00:57, 08/04/2019 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Это хорошо А то я думал, как бы грамотнее его впилить в openSUSE У нас и так... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4, axredneck (?), 01:56, 08/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Nine можно и отдельным пакетом сделать:
    https://github.com/iXit/wine-nine-standalone
     

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