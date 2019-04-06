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Goldman Sachs намерен открыть код некоторых приложений для трейдеров

06.04.2019 09:15

Goldman Sachs, один из самых крупных инвестиционных банков, планирует перевести в разряд открытых и опубликовать на GitHub некоторые из проектов, которые трейдеры и инженеры компании используют для анализа и управления рисками, а также применяемых для оценки и прогнозирования стоимости ценных бумаг. Более того, банк намерен ежегодно выделять 100 тысяч долларов на поддержку сторонних разработчиков новых приложений, основанных на опубликованном открытом коде.

При помощи модели краудсорсинга Goldman Sachs ожидает расширение областей применения и функциональности имеющихся технологий, при сохранении владения результирующей интеллектуальной собственностью и получением возможности инвестировать в перспективные проекты на раннем этапе их развития. Кроме того, публикацией кода Goldman Sachs намерен завоевать лояльность среди создателей автоматизированных компьютерных систем "квантового" трейдинга.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.wsj.com/articles/g...)
  2. OpenNews: Релиз свободной системы финансового учета GnuCash 3.0
  3. OpenNews: Выпуск программы учета личных финансов KMyMoney 5.0
  4. Обход ограничения доступа к материалам сайтов для платных подписчиков
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: finance
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