Обновление офисного пакета WPS Office 2019 для Linux

Компания Kingsoft Office Software опубликовала обновление Linux-версии своего проприетарного офисного пакета WPS Office, написанного с использованием Qt и продвигаемого в качестве аналога MS Office. Установочные пакеты подготовлены в форматах deb и rpm (i686, amd64). Продукт распространяется бесплатно. Имеется полноценная поддержка русского языка. В состав WPS Office входит текстовый процессор, система для создания презентаций, табличный процессор и встроенный просмотрщик PDF. Поддерживается как интерфейс в стиле "Ribbon", так и классический интерфейс. Из особенностей отмечается возможность одновременной работы с группой документов через систему вкладок, по аналогии с открытием разных сайтов во вкладках современных браузеров. Доступны средства для совместного редактирования, публикации комментариев и отслеживания изменений в документе. Пакет может работать с форматами PPT, DOC, DOCX, XLS, XLSX и PDF (экспорт), поддержка ODF реализована через дополнение. Основные улучшения: Обновлено оформление интерфейса, добавлены новые пиктограммы и кнопки, обеспечена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей, добавлена возможность смены тем оформления и настройки интерфейса на свой вкус;

Добавлены секции с новыми документами, недавно открытыми документами, локальными и внешними шаблонами;

В области документа обеспечен предпросмотр изменения размера шрифта;

Добавлен новый встроенный браузер;

Реализованы домашняя страница, поиск по коллекции документов, обращение к документам в облачных хранилищах;

Добавлен центр персональных данных, показывающих детальные сведения об учётной записи и позволяющий вносить в неё изменения;

Реализована возможность вставки картинок в формате SVG, а также QR-кодов и штрих-кодов;

Предложен новый интерфейс управления метками в документе;

Добавлена возможность просмотра документа в режиме читателя, в котором информация отображается в книжном стиле с разбивкой текста на несколько колонок;

Добавлена поддержка записи в формате HTML и расширены возможности экспорта в PDF;

Добавлена возможность слияния данных из нескольких электронных таблиц.



