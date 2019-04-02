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Обновление офисного пакета WPS Office 2019 для Linux

02.04.2019 19:56

Компания Kingsoft Office Software опубликовала обновление Linux-версии своего проприетарного офисного пакета WPS Office, написанного с использованием Qt и продвигаемого в качестве аналога MS Office. Установочные пакеты подготовлены в форматах deb и rpm (i686, amd64). Продукт распространяется бесплатно. Имеется полноценная поддержка русского языка.

В состав WPS Office входит текстовый процессор, система для создания презентаций, табличный процессор и встроенный просмотрщик PDF. Поддерживается как интерфейс в стиле "Ribbon", так и классический интерфейс. Из особенностей отмечается возможность одновременной работы с группой документов через систему вкладок, по аналогии с открытием разных сайтов во вкладках современных браузеров. Доступны средства для совместного редактирования, публикации комментариев и отслеживания изменений в документе. Пакет может работать с форматами PPT, DOC, DOCX, XLS, XLSX и PDF (экспорт), поддержка ODF реализована через дополнение.

Основные улучшения:

  • Обновлено оформление интерфейса, добавлены новые пиктограммы и кнопки, обеспечена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей, добавлена возможность смены тем оформления и настройки интерфейса на свой вкус;
  • Добавлены секции с новыми документами, недавно открытыми документами, локальными и внешними шаблонами;
  • В области документа обеспечен предпросмотр изменения размера шрифта;
  • Добавлен новый встроенный браузер;
  • Реализованы домашняя страница, поиск по коллекции документов, обращение к документам в облачных хранилищах;
  • Добавлен центр персональных данных, показывающих детальные сведения об учётной записи и позволяющий вносить в неё изменения;
  • Реализована возможность вставки картинок в формате SVG, а также QR-кодов и штрих-кодов;
  • Предложен новый интерфейс управления метками в документе;
  • Добавлена возможность просмотра документа в режиме читателя, в котором информация отображается в книжном стиле с разбивкой текста на несколько колонок;
  • Добавлена поддержка записи в формате HTML и расширены возможности экспорта в PDF;
  • Добавлена возможность слияния данных из нескольких электронных таблиц.

  1. Главная ссылка к новости (http://wps-community.org/downl...)
  2. OpenNews: Началось тестирование WPS Office, китайского клона MS Office, написанного на Qt для Linux
  3. OpenNews: Релиз офисного пакета Calligra 3.1, развиваемого проектом KDE
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.6
  5. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wps, office
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  • 1.1, гуси (?), 20:00, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Голимая проприетарщина.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:28, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –5 +/
    При контейнерной изоляции уже не так страшно
     
     
  • 3.7, proninyaroslav (ok), 20:30, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Причём тут изоляция и несвободное ПО?
     
  • 3.8, Аноним (8), 20:30, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Действительно, отгородился занавеской и сидишь с чувством безопасности :)
     
  • 2.12, Аноним (12), 21:50, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Какое отношение проприетарщина имеет к опеннету? Спонсорское?
     
  • 2.19, ggfg (?), 22:56, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Из ядра хотя бы проприетарщину вычистите, а потом уже вякайте.
    Офис достойный, открывает популярные форматы лучше либры. Некоторые вещи я в нем найти не мог т к к либре привык, ну и постоянно обновляется он захватывая ассоциации файлов на себя, включая пдф.
    Лицензия позволяет и на предприятии.
     
     
  • 3.29, zg_nico (ok), 01:47, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Офис достойный

    Согласен. Из минусов: отсутствие поддержки макросов как таковых, формулы в документах word не умеет, документы форматов LibreOffice не умеет, малый набор утилит (только три: writer, Presentation и Spreassheets). В остальном - классный. Шустрый, форматы doc и docx в плане форматирования меньше коверкает и лучше понимает (сравнивая с Libre). По интерфейсу предельно близок к MS Office 2007 (пересаживаться на его "ленту" значительно проще после длительного пользования MS, чем на "ленту" от LibreOffice). Глюки временами возникают. Например, предыдущая версия при русскоязычном интерфейсе в хоткеи не умела на русской раскладке (Ctrl+м и Ctrl+v - это ей казалось разными комбинациями, по-видимому). В 2019 (10.1.0.6758) это победили. Но поломали что-то с ассоциациями файлов: mime-типы с собой тащит какие-то перековерканные, - в итоге документы открываться начинают не в нем, а в архиваторе. Причем с docx оно еще более-менее понятно... Но вот doc :) Лечится переназначением ассоциаций вручную. И несмотря на все это - программа крайне приятная.

     
  • 1.2, mikhailnov (ok), 20:11, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Хороший продукт. Не без причуд, имеется опыт его костылирования, описанный в https://nixtux.ru/tag/wps , но интерфейс илеален для виндузятнигов и работы с несложными документами, совместимость с форматами MS Office очень хорошая (но либра уже научилась в макросы и OLE, а WPS все еще нет).

    Производительность хорошая: огромные документы открываются быстро, прогрузка документа продолжается в фоне. При скроллинге не бывает тормозов. Не Electron.

    Либрофис рулит для серьезной работы с текстовыми документами, но WPS Office очень хорош.

     
     
  • 2.24, mikhailnov (ok), 23:23, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Из /etc/xdg/autostart/wps-office-update.desktop новой версии:
    Exec=/home/gaoyalong/workspace_0313/wps/build_debug/WPSOffice/office6/wtool/wpsupdate /from:manual
    Рукалицо, дядюшка Ляо.
    Еще там в кроне на @reboot от root автоматическое обновление и конфиг logrotate для логов. Сижу перепаковываю это чудо.
     
  • 1.3, Константавр (ok), 20:13, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Они что, и правда рекламу показывают? Или ждут пока больше людей наживку заглотит?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:27, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Там некоторые слова при печате и экспорте заменяются на "Слышь, купи!" от партнеров
     
  • 2.32, mikhailnov (ok), 02:39, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В Линукс-версии нет рекламы, в статье скриншоты с винды, стыренные из интернета.
     
  • 1.4, Аноним (6), 20:27, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Снапы будут?
     
     
  • 2.21, ggfg (?), 22:57, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно есть, какая версия хз. Под линукс была все время альфа или бетта, не знаю релиз вышел или нет.
     
  • 1.9, ыть (ok), 21:30, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Не нашел в нем кнопочки "непечатаемые символы". SoftMaker Office 2018 на WPS очень похож - оба умеют в риббон, оба несвободные)
     
     
  • 2.25, mikhailnov (ok), 23:24, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Отличие в том, что у Softmaker совместимость с MSO похуже LibreOffice. Вплоть до потери кусков документов.
     
  • 1.10, Аноним (10), 21:37, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    тормозной он. тот же софтмакер намного быстрее.
     
  • 1.11, Аноним (12), 21:49, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Это те, у которых антивирус укоренняется в системе хуже руткита даже одна неб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним (12), 21:53, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >либра уже научилась в макросы и OLE

    Лучше бы не училась. Теперь каждый документ вручную приходится осматривать в архиваторе перед открытием. Надо бы санитайзер на питоне или ржавчине написать.

     
  • 1.14, corvuscor (ok), 21:59, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по списку изменений, в формулы на линуксе он так и не научился?
    А жаль.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 22:33, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Формулы наверно в 105-году завезут... будем ждать дальше и наслаждаться либрой, не особо оно и хуже
     
  • 1.15, Аноним (15), 22:03, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Спасибо, за наводку! Не слышал о таком. Надо посмотреть!
     
  • 1.16, Аноним (16), 22:11, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Какого хера это нам?
     
  • 1.18, YetAnotherOnanym (ok), 22:44, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А, простите, на жизнь они зарабатывают на чём?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 22:57, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как все проприерасты — на зондах в твоём анусе.
     
  • 2.22, ggfg (?), 22:59, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    платные шаблоны, и всякая фигня рекламная бывает вылазит. + наверняка тырят данные ведь для китайцев это нормально (за ними следят и они хотят следить тоже)
     
  • 2.26, mikhailnov (ok), 23:24, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне кажется, киатйским госам продают. Но не проверял.
     
  • 2.31, Аноним (31), 02:00, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вендовая версия емнип платная или местами платная, вот зачем им линуксовая — в душе не кхм. Плюс ещё вроде под андроедом у них там что-то платное в офисе есть (но это не точно).
     
  • 1.23, th3m3 (ok), 23:08, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Зонды тоже завезли?
     
  • 1.27, ua9oas (ok), 00:22, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    А сколько народу китайской вещью сей пользуются и у нас на Руси И если у польз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, Аноним (28), 00:28, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зачем нужен проприетарный аналог Microsoft Office если проприетарный Microsoft Office уже есть? Не понимаю...
     
     
  • 2.30, cutlass (?), 01:51, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Согласен бро
     

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