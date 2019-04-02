Обновление офисного пакета WPS Office 2019 для Linux

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|2.19, ggfg (?), 22:56, 02/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Из ядра хотя бы проприетарщину вычистите, а потом уже вякайте.
Офис достойный, открывает популярные форматы лучше либры. Некоторые вещи я в нем найти не мог т к к либре привык, ну и постоянно обновляется он захватывая ассоциации файлов на себя, включая пдф.
Лицензия позволяет и на предприятии.
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|3.29, zg_nico (ok), 01:47, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>Офис достойный
Согласен. Из минусов: отсутствие поддержки макросов как таковых, формулы в документах word не умеет, документы форматов LibreOffice не умеет, малый набор утилит (только три: writer, Presentation и Spreassheets). В остальном - классный. Шустрый, форматы doc и docx в плане форматирования меньше коверкает и лучше понимает (сравнивая с Libre). По интерфейсу предельно близок к MS Office 2007 (пересаживаться на его "ленту" значительно проще после длительного пользования MS, чем на "ленту" от LibreOffice). Глюки временами возникают. Например, предыдущая версия при русскоязычном интерфейсе в хоткеи не умела на русской раскладке (Ctrl+м и Ctrl+v - это ей казалось разными комбинациями, по-видимому). В 2019 (10.1.0.6758) это победили. Но поломали что-то с ассоциациями файлов: mime-типы с собой тащит какие-то перековерканные, - в итоге документы открываться начинают не в нем, а в архиваторе. Причем с docx оно еще более-менее понятно... Но вот doc :) Лечится переназначением ассоциаций вручную. И несмотря на все это - программа крайне приятная.
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|1.2, mikhailnov (ok), 20:11, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+4 +/–
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Хороший продукт. Не без причуд, имеется опыт его костылирования, описанный в https://nixtux.ru/tag/wps , но интерфейс илеален для виндузятнигов и работы с несложными документами, совместимость с форматами MS Office очень хорошая (но либра уже научилась в макросы и OLE, а WPS все еще нет).
Производительность хорошая: огромные документы открываются быстро, прогрузка документа продолжается в фоне. При скроллинге не бывает тормозов. Не Electron.
Либрофис рулит для серьезной работы с текстовыми документами, но WPS Office очень хорош.
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|2.24, mikhailnov (ok), 23:23, 02/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Из /etc/xdg/autostart/wps-office-update.desktop новой версии:
Exec=/home/gaoyalong/workspace_0313/wps/build_debug/WPSOffice/office6/wtool/wpsupdate /from:manual
Рукалицо, дядюшка Ляо.
Еще там в кроне на @reboot от root автоматическое обновление и конфиг logrotate для логов. Сижу перепаковываю это чудо.
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|2.21, ggfg (?), 22:57, 02/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Давно есть, какая версия хз. Под линукс была все время альфа или бетта, не знаю релиз вышел или нет.
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|1.13, Аноним (12), 21:53, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>либра уже научилась в макросы и OLE
Лучше бы не училась. Теперь каждый документ вручную приходится осматривать в архиваторе перед открытием. Надо бы санитайзер на питоне или ржавчине написать.
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|2.17, Аноним (17), 22:33, 02/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Формулы наверно в 105-году завезут... будем ждать дальше и наслаждаться либрой, не особо оно и хуже
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|2.22, ggfg (?), 22:59, 02/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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платные шаблоны, и всякая фигня рекламная бывает вылазит. + наверняка тырят данные ведь для китайцев это нормально (за ними следят и они хотят следить тоже)
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|2.31, Аноним (31), 02:00, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Вендовая версия емнип платная или местами платная, вот зачем им линуксовая — в душе не кхм. Плюс ещё вроде под андроедом у них там что-то платное в офисе есть (но это не точно).
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