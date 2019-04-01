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Разработчики FreeBSD отказались от идеи сокращения срока поддержки FreeBSD 12

01.04.2019 12:44

Разработчики FreeBSD сообщили об отклонении обсуждаемого с ноября нового жизненного цикла ветки stable/12. К ветке FreeBSD 12 будут применены те же сроки поддержки, что и для ветки FreeBSD 11, т.е. общий гарантированный минимальный срок поддержки составит 5 лет с момента выпуска 12.0-RELEASE, а поддержка прошлых промежуточных релизов (X.Y) будет прекращаться через три месяца после выхода нового промежуточного релиза (X.Y+1).

Переход на новую модель поддержки решено отложить как минимум до FreeBSD 13. В рамках новой модели разработчики намерены сократить жизненный цикл значительных стабильных веток и ускорить формирование новых веток. В качестве причины упоминается изменение обстановки в области обеспечения безопасности, увеличение скорости развития инструментов и сокращение циклов поддержки upstream-компонентов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/f...)
  2. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за четвёртый квартал 2018 года
  3. OpenNews: Разработчики FreeBSD намерены сменить реализацию ZFS на "ZFS on Linux"
  4. OpenNews: Релиз FreeBSD 12.0
  5. OpenNews: Пересмотр сроков поддержки релизов FreeBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: freebsd
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Обсуждение (3) RSS
 
  • 1, Аноним (-), 12:53, 01/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Надо было сделать её вечной в честь дня апрельского дурака.
     
  • 2, Аноним (2), 13:06, 01/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А как много компаний осталось, которые еще используют ее на своих серверах?
     
     
  • 4, eRIC (ok), 13:09, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > А как много компаний осталось, которые еще используют ее на своих серверах?

    поверьте, много :)

     
  • 3, Gentoo Penguin (?), 13:07, 01/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    5 лет - нормальный срок. Во FreeBSD здравые ребята работают. Люблю их.
     

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