Разработчики FreeBSD отказались от идеи сокращения срока поддержки FreeBSD 12

Разработчики FreeBSD сообщили об отклонении обсуждаемого с ноября нового жизненного цикла ветки stable/12. К ветке FreeBSD 12 будут применены те же сроки поддержки, что и для ветки FreeBSD 11, т.е. общий гарантированный минимальный срок поддержки составит 5 лет с момента выпуска 12.0-RELEASE, а поддержка прошлых промежуточных релизов (X.Y) будет прекращаться через три месяца после выхода нового промежуточного релиза (X.Y+1).

Переход на новую модель поддержки решено отложить как минимум до FreeBSD 13. В рамках новой модели разработчики намерены сократить жизненный цикл значительных стабильных веток и ускорить формирование новых веток. В качестве причины упоминается изменение обстановки в области обеспечения безопасности, увеличение скорости развития инструментов и сокращение циклов поддержки upstream-компонентов.



