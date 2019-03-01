Выпуск Rakudo Star 2019.03, дистрибутива Perl 6

Доступен релиз пакета Rakudo Star 2019.03, включающего компилятор Rakudo, виртуальную машину MoarVM, документацию, модули и инструменты, необходимые для разработки на языке Perl 6. Компилятор соответствует спецификации Perl v6.d, за исключением поддержки расширенных макросов, неблокирующего ввода/вывода и ряда мелких особенностей, которые планируется довести до рабочего состояния в будущих выпусках. В качестве виртуальной машины для исполнения байткода предлагается MoarVM, которая проходит все тесты (альтернативный бэкенд на базе JVM пока не обладает всей необходимой функциональностью).

В новой версии обеспечена поддержка обновлённой спецификации Perl v6.d (ранее было заявлено о поддержке Perl v6.с). В состав включён дополнительный JavaScript-бэкенд 6pad, позволяющий выполнять код Perl 6 прямо в браузере. Объявлен устаревшим модуль LWP::Simple, вместо которого следует использовать "HTTP::UserAgent". Обновлён модуль zef. Разделены модули tap-harness6 и app-prove6.



