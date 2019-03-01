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Выпуск Rakudo Star 2019.03, дистрибутива Perl 6

01.04.2019 12:25

Доступен релиз пакета Rakudo Star 2019.03, включающего компилятор Rakudo, виртуальную машину MoarVM, документацию, модули и инструменты, необходимые для разработки на языке Perl 6. Компилятор соответствует спецификации Perl v6.d, за исключением поддержки расширенных макросов, неблокирующего ввода/вывода и ряда мелких особенностей, которые планируется довести до рабочего состояния в будущих выпусках. В качестве виртуальной машины для исполнения байткода предлагается MoarVM, которая проходит все тесты (альтернативный бэкенд на базе JVM пока не обладает всей необходимой функциональностью).

В новой версии обеспечена поддержка обновлённой спецификации Perl v6.d (ранее было заявлено о поддержке Perl v6.с). В состав включён дополнительный JavaScript-бэкенд 6pad, позволяющий выполнять код Perl 6 прямо в браузере. Объявлен устаревшим модуль LWP::Simple, вместо которого следует использовать "HTTP::UserAgent". Обновлён модуль zef. Разделены модули tap-harness6 и app-prove6.

  1. Главная ссылка к новости (https://rakudo.org/post/announ...)
  2. OpenNews: Уязвимости в интерпретаторе Perl, связанные с обработкой переменных окружения и regexp
  3. OpenNews: Выпуск Rakudo Star 2018.10, дистрибутива Perl 6
  4. OpenNews: Релиз оптимизирующего компилятора Perl5-кода RPerl 4.0
  5. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.28.0
  6. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 0.5 с поддержкой Perl
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rakudo, perl
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Обсуждение (4) RSS
 
  • 1, mikhailnov (ok), 12:28, 01/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    В Росе стек Perl6 собран в репозиторий
     
  • 2, Аноним (2), 12:47, 01/04/2019 [ответить]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Как называется болезнь, когда разработчиками вдруг хочется взять и переписать ст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3, rshadow (ok), 12:54, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты перечислил проекты которые меняют в корне архитектуру, а не просто переписали код. Лучше это или хуже уже другой вопрос.
     
  • 4, Аноним (4), 13:00, 01/04/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а типизация и компиляция в нативный код там есть?
    или хотябы в webassembly?
     

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