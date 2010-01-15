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Выпуск nginx 1.15.10 и njs 0.3.0

26.03.2019 20:47

Доступен выпуск основной ветки nginx 1.15.10, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.14 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • При использовании имени хоста в директиве listen, nginx теперь создаёт listen-сокеты для всех адресов, соответствующих этому имени (в ранних версиях использовался только первый адрес);
  • В директиве listen появилась возможность указания диапазонов портов;
  • Добавлена возможность загрузки SSL-сертификатов и секретных ключей из переменных;
  • Устранена проблема с не заполнением переменной $ssl_server_name при использовании OpenSSL 1.1.1;
  • Исправлена ошибка сборки nginx под Windows при использовании Visual Studio 2015 и новее.

Дополнительно можно отметить выпуск njs 0.3.0, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях. В новом выпуске njs добавлена поддержка модулей, определённых в спецификации ECMAScript 6. Также предложена новая директива js_path и реализована функция Object.prototype.propertyIsEnumerable().

  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Компания F5 Networks поглотила NGINX за 670 млн долларов
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.8 с поддержкой Java
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.15.9
  5. OpenNews: Релиз njs 0.2.5, интерпретатора JavaScript от NGINX
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Ключевые слова: njs, nginx
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