Выпуск nginx 1.15.10 и njs 0.3.0

Доступен выпуск основной ветки nginx 1.15.10, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.14 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей). Основные изменения: При использовании имени хоста в директиве listen, nginx теперь создаёт listen-сокеты для всех адресов, соответствующих этому имени (в ранних версиях использовался только первый адрес);

В директиве listen появилась возможность указания диапазонов портов;

Добавлена возможность загрузки SSL-сертификатов и секретных ключей из переменных;

Устранена проблема с не заполнением переменной $ssl_server_name при использовании OpenSSL 1.1.1;

Исправлена ошибка сборки nginx под Windows при использовании Visual Studio 2015 и новее. Дополнительно можно отметить выпуск njs 0.3.0, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях. В новом выпуске njs добавлена поддержка модулей, определённых в спецификации ECMAScript 6. Также предложена новая директива js_path и реализована функция Object.prototype.propertyIsEnumerable().



