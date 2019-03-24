Выпуск текстового редактора GNU nano 4.0

Состоялся релиз консольного текстового редактора GNU nano 4.0, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения. В новом выпуске: По умолчанию включён режим плавной прокрутки (по одной строке). Для возвращения прокрутки по половине страницы за раз добавлена опция "--jumpyscrolling" (-j);

Для построчной прокрутки добавлены горячие клавиши Alt+Up и Alt+Down;

Убрана пустая строка под заголовком, которая теперь относится к области редактирования. Для возвращения пустой строки предложена опция "--emptyline" (-e);

Убраны автоматический перенос очень длинных строк и добавление символа новой строки в конец буфера. Для возвращения старого поведения добавлены опции "--breaklonglines" (-b) и "--finalnewline" (-f);

Хвост строк, которые не вмещаются на экран, теперь помечается символом ">". Добавлена поддержка горизонтальной прокрутки строк;

Любые операции выравнивания теперь могут быть отменены (undo);

После выравнивания выделенного текста он теперь помещается в отдельный параграф;

Добавлена опция "--guidestripe=N" для отображения вертикальной полосы в указанном столбце;

Функции перехода к указанному параграфу переименованы с Search на Go-to-Line;

Добавлена опция "--rebinddelete" для решения проблем с работой клавиши Del в некоторых раскладках клавиатуры;

Объявлены устаревшими и теперь игнорируются опции "--morespace" и "--smooth". Удалена опция скрипта configure "--disable-wrapping-as-root".



