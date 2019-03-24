Выпуск текстового редактора GNU nano 4.0

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|Часть нити удалена модератором
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|2.10, you (?), 20:20, 24/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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можно копировать-вставлять. но как по мне, в nano это очень неудобно.
Поэтому для меня до сих пор загадка почему именно nano так широко включён в дистрибутивы.
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|3.14, Аноним (14), 20:52, 24/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ctrl K - Ctrl U
Целыми строками, но на жизнь хватает. Или можно скопировать нужное выделением и вставить колесом.
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|3.46, Аноним3 (?), 01:20, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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вот где оно великое изделие. работает всегда, пока комп не вырубится. раньше и трава была зеленее.))) ахахах сделано на века.
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