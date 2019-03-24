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Выпуск текстового редактора GNU nano 4.0

24.03.2019 20:10

Состоялся релиз консольного текстового редактора GNU nano 4.0, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения.

В новом выпуске:

  • По умолчанию включён режим плавной прокрутки (по одной строке). Для возвращения прокрутки по половине страницы за раз добавлена опция "--jumpyscrolling" (-j);
  • Для построчной прокрутки добавлены горячие клавиши Alt+Up и Alt+Down;
  • Убрана пустая строка под заголовком, которая теперь относится к области редактирования. Для возвращения пустой строки предложена опция "--emptyline" (-e);
  • Убраны автоматический перенос очень длинных строк и добавление символа новой строки в конец буфера. Для возвращения старого поведения добавлены опции "--breaklonglines" (-b) и "--finalnewline" (-f);
  • Хвост строк, которые не вмещаются на экран, теперь помечается символом ">". Добавлена поддержка горизонтальной прокрутки строк;
  • Любые операции выравнивания теперь могут быть отменены (undo);
  • После выравнивания выделенного текста он теперь помещается в отдельный параграф;
  • Добавлена опция "--guidestripe=N" для отображения вертикальной полосы в указанном столбце;
  • Функции перехода к указанному параграфу переименованы с Search на Go-to-Line;
  • Добавлена опция "--rebinddelete" для решения проблем с работой клавиши Del в некоторых раскладках клавиатуры;
  • Объявлены устаревшими и теперь игнорируются опции "--morespace" и "--smooth". Удалена опция скрипта configure "--disable-wrapping-as-root".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU nano 3.2
  3. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU nano 3.0
  4. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU nano 2.7.0. Конфликт с проектом GNU исчерпан
  5. OpenNews: Раскол проекта Nano при попытке его вывода из состава GNU
  6. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nano
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Часть нити удалена модератором

  • 5.41, CZ (??), 23:52, 24/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Очевидно, чтобы давать советы.
     
  • 4.42, Аноним (42), 23:52, 24/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    "Переродись сначала" забыто.
     
  • 1.6, Аноним (6), 20:14, 24/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Использую vim, хотя пока вот не знаю, какие он даёт перевесы, если честно. В nano разве нельзя копировать-вставлять?
     
     
  • 2.8, Я (??), 20:18, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Слишком легко выйти же
     
     
  • 3.12, Аноним (6), 20:30, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    А из него надо выходить вообще? Там ведь все для жизни есть
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 22:25, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    для жизни есть emacs
     
  • 3.19, Аноним (19), 21:00, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем из него выходить? Я даже не помню в каком году последний раз выключал комп...
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 21:46, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В 2019-ом.
     
     
  • 5.40, Аноним (40), 23:48, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что за год? Как-то знакомо выглядит...
     
  • 2.10, you (?), 20:20, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    можно копировать-вставлять. но как по мне, в nano это очень неудобно.
    Поэтому для меня до сих пор загадка почему именно nano так широко включён в дистрибутивы.
     
     
  • 3.11, Я (??), 20:22, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ctrl+Shift+V, не?
     
  • 3.14, Аноним (14), 20:52, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ctrl K - Ctrl U
    Целыми строками, но на жизнь хватает. Или можно скопировать нужное выделением и вставить колесом.
     
  • 3.24, Аноним (-), 21:21, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ЧТо за бред, там обычные комбинации.
     
     
  • 4.29, Gannet (ok), 22:10, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сам ты бред. Читай man. И туда же пиши претензии.
     
  • 1.15, Laura Bodewig (ok), 20:55, 24/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Запустил, не смог выйти...
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 20:59, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Это ты про Vim? Тоже долго не мог. Пришлось выключить комп.
     
     
  • 3.46, Аноним3 (?), 01:20, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вот где оно великое изделие. работает всегда, пока комп не вырубится. раньше и трава была зеленее.))) ахахах сделано на века.
     
  • 1.20, th3m3 (ok), 21:00, 24/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    nano хватает за глаза. Хороший редактор. И выйти легко.
     
     
  • 2.21, Аноним (-), 21:01, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Да и войти несложно! Что тоже немаловажно.
     
     
  • 3.43, Аноним (42), 23:55, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Выйти выжнее )
     
  • 3.45, Аноним (42), 23:57, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Выйти важнее )
     
  • 1.32, Аноним (32), 22:25, 24/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    я использую word но notepad стабильее по этому я не отказываю себе в удовольст... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.37, Антонин (?), 23:38, 24/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Блин, только закончил 3.2 компилять.
     

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