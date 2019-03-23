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|2.5, Аноним (5), 10:14, 23/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Это совсем не проблема. Можно форкнуться и стать бичпользователем, как делают адекватные серверы. Хотя, конечно, не факт, что тут сделано нормально.
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|3.16, Аноним (16), 10:59, 23/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А можно же и Capabilities
CAP_NET_BIND_SERVICE
Bind a socket to Internet domain privileged ports (port numbers less than 1024).
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|3.18, Аноним (16), 11:05, 23/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Это и без systemd не проблема. Надо только, чтобы ФС поддерживала расширенные атрибуты и метки безопасности.
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|2.22, Михайло (??), 11:35, 23/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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можно запустить на любом порте выше 1024 с обычными правами, например 9876 а через iptables сделать redirect:
iptables -t nat -I PREROUTING -m tcp -p tcp --dport 1:79 -j DNAT --to-destination x.x.x.x:9876
iptables -t nat -I PREROUTING -m tcp -p tcp --dport 81:442 -j DNAT --to-destination x.x.x.x:9876
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|1.4, Фноним (?), 10:13, 23/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Надо вывесить на 22 порту своих впсок, пусть балуются. s
Пусть брутфорс станет ещё более бесполезным и трудозатратным.
Пока он долбится в эту заглушку, ssh живёт на другом порту и по ключу)
С миру по нитке - каккеру петля :D
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|2.12, Аноним (1), 10:28, 23/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Тоже когда-то ощутил китайских ботов у себя - заменил 403 и 404 на 200 с рандомом. Не уверен, сильно ли это повлияло, но они исчезли. Давно было правда
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|3.23, Умная Маша (?), 11:47, 23/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А хорошая идея, запустить сабж на другом порту, и чтоб fail2ban вместо -j DROP добавлял -j DNAT --to-destination ... <побежала строчить пулреквест>
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|4.25, пох (?), 11:53, 23/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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хмм... интересная идея, и тамада хороший. И blacklistd пуллреквестов не нать, он штатно такое может.
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|4.27, EuPhobos (ok), 12:15, 23/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Пулреквест на что? 0_о
Сабж умеет вешаться на любой порт, если хочется на порт <1024 - то стандартными средствами типа iptables Вам в помощь.
От сюда не понятен мне пулреквест.
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|3.24, пох (?), 11:49, 23/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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это отличный способ самому себя зобанить побыстрому. А потом и с незабаненного ip не суметь подключиться, потому как T взять негде.
неплохо работал запрет insecure ssh (то бишь коннектов с unprivileged port), но пуссиэкзешники-разработчики совершенно не понимали в чем смысл этой технологии (ведь пуссиэкзе ее не умеет), поэтому в новых версиях openssh она уничтожена.
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|1.30, бублички (?), 13:03, 23/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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и потом вдруг, на пике популярности, внезапно обнаружится наличие утечек чувствительной информации в этих вот случайных строках. никогда ещё такого не было и вот вдруг опять
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