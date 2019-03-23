Представлен проект Endlessh, в рамках которого подготовлен простой фиктивный SSH-сервер, который пытается максимально долго удерживать установленные соединения открытыми на начальной стадии подключения к SSH-серверу. Endlessh может использоваться для затруднения работы различных вредоносных систем, постоянно перебирающих пароли и сканирующих хосты на наличие определённых сетевых сервисов.

Суть борьбы с данными системами в удержании одного соединения, не позволяя ему завершиться по таймайту, и, соответственно, временно блокируя проведения перебора для текущего хоста. Приложение обрабатывает лишь начальную стадию обмена данными, на этапе до аутентификации, поэтому очень просто в реализации и потребляет минимальные ресурсы в процессе работы. Endlessh можно запустить на 22 сетевом порту, а реальный SSH-сервер переместить на другой сетевой порт.

Для предотвращения обрыва соединения по таймауту используется особенность протокола SSH, который допускает отправку сервером произвольного числа строк с информацией о сервере до вывода строки "SSH-", сигнализирующей о начале обмена данными для аутентификации. После подключения клиента, Endlessh периодически отправляет клиенту случайные строки без вывода приглашения "SSH-", что мешает удалённой стороне завершить соединение по таймауту. Таким образом соединение может оставаться открытым длительное время (несколько дней) и сеанс SSH-клиента оказывается заблокированным.



