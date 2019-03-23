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Endlessh - фиктивный SSH-сервер для борьбы с перебором паролей

23.03.2019 10:01

Представлен проект Endlessh, в рамках которого подготовлен простой фиктивный SSH-сервер, который пытается максимально долго удерживать установленные соединения открытыми на начальной стадии подключения к SSH-серверу. Endlessh может использоваться для затруднения работы различных вредоносных систем, постоянно перебирающих пароли и сканирующих хосты на наличие определённых сетевых сервисов.

Суть борьбы с данными системами в удержании одного соединения, не позволяя ему завершиться по таймайту, и, соответственно, временно блокируя проведения перебора для текущего хоста. Приложение обрабатывает лишь начальную стадию обмена данными, на этапе до аутентификации, поэтому очень просто в реализации и потребляет минимальные ресурсы в процессе работы. Endlessh можно запустить на 22 сетевом порту, а реальный SSH-сервер переместить на другой сетевой порт.

Для предотвращения обрыва соединения по таймауту используется особенность протокола SSH, который допускает отправку сервером произвольного числа строк с информацией о сервере до вывода строки "SSH-", сигнализирующей о начале обмена данными для аутентификации. После подключения клиента, Endlessh периодически отправляет клиенту случайные строки без вывода приглашения "SSH-", что мешает удалённой стороне завершить соединение по таймауту. Таким образом соединение может оставаться открытым длительное время (несколько дней) и сеанс SSH-клиента оказывается заблокированным.

  1. Главная ссылка к новости (https://nullprogram.com/blog/2...)
  2. OpenNews: Уязвимость в OpenSSH, позволяющая определить наличие пользователей
  3. OpenNews: Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.70
  4. OpenNews: Обход защиты OpenSSH, препятствующей определению наличия пользователя
  5. OpenNews: Уязвимость, позволяющая обойти защиту от BruteForce-атак в OpenSSH
  6. OpenNews: Зафиксирована новая ботнет-сеть, распространяющаяся через подбор паролей по SSH
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ssh, bruteforce
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  • 1.1, Аноним (1), 10:05, 23/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +16 +/
    trollssh
     
  • 1.2, Сргей Брин (?), 10:05, 23/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Интересная идея. Запустить 10 фиктивных копий и сиди, жди, пока сбрутят
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:22, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +7 +/
    зачем 10?
     
     
  • 3.29, Слава КПСС (?), 13:01, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Да, 10 маловато будет. N копий
     
     
  • 4.34, Ivan1986 (?), 13:45, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    N мало, надо K
     
  • 1.3, Fedor (??), 10:08, 23/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хорошая идея. Вот только мааааленькая проблема, для того чтобы занять 22 порт её нужно будет запустить с рут правами...
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:14, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это совсем не проблема. Можно форкнуться и стать бичпользователем, как делают адекватные серверы. Хотя, конечно, не факт, что тут сделано нормально.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:28, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не сделано.
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:59, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А можно же и Capabilities
    CAP_NET_BIND_SERVICE
    Bind a socket to Internet domain privileged ports (port numbers less than 1024).
     
  • 2.6, daemontux (?), 10:16, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это только для открытия сокета. Потом можно сбросить права
     
     
  • 3.9, Fedor (??), 10:22, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я о том же. Но в коде ничего такого нет.
     
  • 2.13, Нанобот (ok), 10:31, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    в systemd это не проблема:
    DynamicUser=yes
    AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE
     
     
  • 3.17, Аноним (11), 11:04, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    EPETИК.
     
  • 3.18, Аноним (16), 11:05, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это и без systemd не проблема. Надо только, чтобы ФС поддерживала расширенные атрибуты и метки безопасности.
     
  • 2.14, burik666 (ok), 10:33, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    http://man7.org/linux/man-pages/man7/capabilities.7.html CAP_NET_BIND_SERVICE
    Или с помощью iptables можно сделать REDIRECT
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:53, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Docker
     
  • 2.22, Михайло (??), 11:35, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    можно запустить на любом порте выше 1024 с обычными правами, например 9876 а через iptables сделать redirect:

        iptables -t nat -I PREROUTING -m tcp -p tcp --dport 1:79 -j DNAT --to-destination x.x.x.x:9876
        iptables -t nat -I PREROUTING -m tcp -p tcp --dport 81:442 -j DNAT --to-destination x.x.x.x:9876

     
     
  • 3.26, FreeBDSM (?), 11:59, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    идея в том, чтобы сделать ханипот, а для этого надо работать именно на 22 порту
     
  • 1.4, Фноним (?), 10:13, 23/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Надо вывесить на 22 порту своих впсок, пусть балуются. s

    Пусть брутфорс станет ещё более бесполезным и трудозатратным.
    Пока он долбится в эту заглушку, ssh живёт на другом порту и по ключу)

    С миру по нитке - каккеру петля :D

     
     
  • 2.19, Аноним (16), 11:10, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На другом порту + Port Knocking
     
     
  • 3.20, анон (?), 11:29, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    +TOTP RFC 6238
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:21, 23/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Вообще, глупая затея Быстро поправят сканеры Я подобным образом развлекался, в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним (1), 10:28, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тоже когда-то ощутил китайских ботов у себя - заменил 403 и 404 на 200 с рандомом. Не уверен, сильно ли это повлияло, но они исчезли. Давно было правда
     
  • 1.10, Аноним (8), 10:23, 23/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Отличная идея. Хотелось запустить, но не буду так как не хочу на другой порт перевешивать ssh
     
     
  • 2.21, анон (?), 11:30, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    fail2ban+totp для вас.
     
     
  • 3.23, Умная Маша (?), 11:47, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А хорошая идея, запустить сабж на другом порту, и чтоб fail2ban вместо -j DROP добавлял -j DNAT --to-destination ... <побежала строчить пулреквест>
     
     
  • 4.25, пох (?), 11:53, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    хмм... интересная идея, и тамада хороший. И blacklistd пуллреквестов не нать, он штатно такое может.
     
  • 4.27, EuPhobos (ok), 12:15, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пулреквест на что? 0_о
    Сабж умеет вешаться на любой порт, если хочется на порт <1024 - то стандартными средствами типа iptables Вам в помощь.
    От сюда не понятен мне пулреквест.
     
  • 3.24, пох (?), 11:49, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    это отличный способ самому себя зобанить побыстрому. А потом и с незабаненного ip не суметь подключиться, потому как T взять негде.

    неплохо работал запрет insecure ssh (то бишь коннектов с unprivileged port), но пуссиэкзешники-разработчики совершенно не понимали в чем смысл этой технологии (ведь пуссиэкзе ее не умеет), поэтому в новых версиях openssh она уничтожена.

     
     
  • 4.28, YetAnotherOnanym (ok), 12:34, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > T взять негде

    Ваш пост обижает сотрудников Всероссийского НИИ Физико-технических и радиотехнических измерений.

     
  • 1.30, бублички (?), 13:03, 23/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    и потом вдруг, на пике популярности, внезапно обнаружится наличие утечек чувствительной информации в этих вот случайных строках. никогда ещё такого не было и вот вдруг опять
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 13:40, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Подумал о том же. Надо поглядеть, откуда он "черпает рандом".
     
  • 1.31, Антонидас (?), 13:15, 23/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Не совсем понятно зачем это нужно, если в нетфильтре есть TARPIT?
     
  • 1.33, Аноним (32), 13:42, 23/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие няши. На первое апреля пойдёт.
    Есть вариант, что брутоделы быстро адаптируютя.
     
  • 1.35, tonys (??), 13:46, 23/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    kippo лучше устроен. У кул-хацкеров появляется иллюзия успешного взлома и повышается ЧСВ.
     
  • 1.36, Stax (ok), 14:04, 23/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Так а чем (в плане решения проблемы) плох fail2ban?.. Работает же, вроде эффективный...
     
     
  • 2.37, бублички (?), 14:08, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    плох тем, что новость не о нём
     

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