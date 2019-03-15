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Релиз системы сборки CMake 3.14

15.03.2019 11:27

Состоялся релиз кроссплатформенного открытого генератора сценариев сборки CMake 3.14, выступающего в качестве альтернативы Autotools и используемого в таких проектах, как KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB, ReactOS и Blender. Код CMake написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD.

CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев, средствами расширения функциональности через модули, минимальным числом зависимостей (нет привязки к M4, Perl или Python), поддержкой кэширования, наличием инструментов для кросс-компиляции, поддержкой генерации файлов сборки для широкого спектра систем сборки и компиляторов, наличием утилит ctest и cpack для определения сценариев тестирования и сборки пакетов, утилитой cmake-gui для интерактивной настройки параметров сборки.

Основные улучшения:

  • Добавлена поддержка кросс-компиляции для iOS, tvOS и watchOS с использованием простых файлов toolchain;
  • Добавлен экспериментальный генератор сборочных сценариев для Visual Studio 16 2019 (протестирован в Visual Studio 2019 Preview 4). Новый генератор сильно отличается от генераторов для других версий Visual Studio и не поддерживает указание целевой платформы в имени генератора (платформа передаётся только через переменную окружения CMAKE_GENERATOR_PLATFORM). Целевая платформа по умолчанию выбирается на основании платформы текущего окружения (хост-платформы);
  • В генератор "Green Hills MULTI" добавлена поддержка библиотек объектных файлов (Object Library), возможность переименования целевых платформ и изменения свойств вывода;
  • Добавлены переменные "CMAKE_BUILD_RPATH_USE_ORIGIN" и "BUILD_RPATH_USE_ORIGIN", позволяющие использовать относительные пути для runtime (RPATH), что полезно для организации повторяемых сборок;
  • В команду "install(TARGETS)" добавлена возможность определения каталогов для установки по умолчанию в зависимости от типа целевых платформ, без использования переменной DESTINATION. В команды "install(FILES)" и "install(DIRECTORY)" добавлены новые параметры для установки в привязке к типу файлов. Данные о каталогах основываются на переменных, выставляемых модулем GNUInstallDirs, и встроенных значений по молчанию;
  • В команды "install(CODE)" и "install(SCRIPT)" добавлена поддержка выражений генератора;
  • В команду "if()" добавлена возможность проверки переменных из кэша, определённых при помощи выражения "DEFINED CACHE{VAR}";
  • В сборочный режим "cmake --build" добавлена поддержка опций "--verbose" и "-v". В команду "cmake -E compare_files" добавлена опция "--ignore-eol" для игнорирования маркеров конца строки (LF или CRLF) при сравнении;
  • Прекращена поддержка запуска CMake в Windows XP и Windows Vista, для работы на платформе Windows теперь требуется как минимум Windows 7.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.kitware.com/cmake...)
  2. OpenNews: Релиз системы сборки CMake 3.13
  3. OpenNews: Проект Qt прекращает разработку сборочной системы Qbs в пользу CMake
  4. OpenNews: Выпуск системы сборки пакетов Open Build Service 2.8 с поддержкой технологии Snap
  5. OpenNews: Разработчик языка XL опубликовал новую сборочную систему build
  6. OpenNews: Выпуск сборочной системы Meson 0.50
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cmake, make, build
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  • 1, Аноним (1), 11:51, 15/03/2019 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Печально, конечно Я устал бегать с ОС на ОС и давно хочу стабильности Один веч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, BlackRot (?), 11:58, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Windows 10 один на все времена.
    Стабильный, быстрый (если у вас не ведро с гайками)
     
     
  • 3, Аноним (1), 12:03, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Там телеметрия даже в калькуляторе
     
     
  • 4, Аноним (4), 12:13, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    а тебе есть что скрывать от ЦРУ и ФБР ?
     
  • 5, trolleybus (?), 12:18, 15/03/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > 3.14

    В день числа Пи зарелизили, однако

     

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