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GitHub меняет политику приватности и условия соблюдения санкций

15.03.2019 08:47

GitHub представил для обсуждения сообществом новую редакцию правил, определяющих политику в отношении приватности и соблюдения законодательства США в области регулирования экспорта. Обсуждение продлится до 12 апреля. На 19 апреля намечено утверждение обновлённых правил.

Наиболее интересные изменения связаны с обработкой заголовка "Do Not Track". Раньше GitHub никак не реагировал на установку заголовка "Do Not Track", но при этом гарантировал, что вся активность механизмов аналитики ограничивается внутренними системами и не вовлекает сторонние online-сервисы, т.е. GitHub самостоятельно отслеживал перемещения внутри себя, но не допускал отслеживание пользователя в глобальном контексте и не использовал внешние сервисы аналитики.

В новой версии правил обеспечена обработка заголовка "Do Not Track", но при этом заявлено о возможности применения на сайте сторонних сервисов аналитики, которые могут отслеживать перемещения пользователя между сайтами. В случае, если пользователь не согласен с подобной практикой в браузере следует настроить установку заголовка "Do Not Track" (DNT) при обращении к GitHub. Если не включить передачу данного заголовка, задействованные на GitHub сервисы и системы аналитики могут использовать Cookie, устанавливаемые при работе на GitHub, для отслеживания активности на других сайтах. В текст, регламентирующий обработку Cookie, добавлено примечание о возможности использования Cookie для идентификации пользователя и его устройства для рекламы продуктов и сервисов GitHub на сторонних сайтах.

В пункте, касающемся внутренней обработки персональной информации, формулировка, допускавшая обработку персональных данных для внутренних целей, таких как обработка логов и анализ безопасности, расширена возможностью получения персональной информации от третьих лиц, в том числе с маркетинговыми целями с привлечением сторонних платформ. При этом любое подобное использование требует получения от пользователя явного согласия на подобную обработку данных через вывод специального запроса.

В условия использования сервисом добавлен пункт о невозможности использования корпоративных учётных записей на GitHub в нарушение санкций и ограничений на экспорт, применяемых в США и других юрисдикциях, в том числе при нахождении нерезидента в стране или на территории, подпадающей под санкции. Ограничения также распространяются на работу от имени компании или лиц, занесённых в санкционные списки, или работающих на правительства санкционных стран.

При этом в документе, определяющий соблюдение ограничений на экспорт, для GitHub Enterprise предусмотрена возможность сохранения доступа пользователей, проживающих на территориях, на которые распространяются санкции. Данная возможность предоставляется в соответствии с разрешениями, выданными Управлением по контролю за иностранными активами. Разработчикам в подпадающих под санкции юрисдикциях запрещено использовать прокси, VPN и другие методы сокрытия своего истинного местоположения, а работа на GitHub ограничена некоммерческими проектами и личным общением.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2019-03-14...)
  2. OpenNews: GitHub частично перевёл приватные репозитории в разряд бесплатной опции
  3. OpenNews: Microsoft успешно завершил сделку по покупке GitHub
  4. OpenNews: GitHub преодолел рубеж в 100 млн репозиториев
  5. OpenNews: Особенность отображения проектов на GitHub создала видимость внедрения бэкдора в ядро Linux
  6. OpenNews: На GitHub выявлено 73 репозитория с бэкдорами
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: github
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  • 1.1, Арчешкольник (?), 08:51, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +34 +/
    Как кто-то хорошо написал:
    >Серверы Microsoft работают не на электричестве, а на телеметрии.
     
     
  • 2.5, Аноне (?), 09:03, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Естественно. Если у кого-то прибыль на рекламе, то тут и на объёме собранных данных для аналитических исследований.
     
     
  • 3.84, addenriukr.net (?), 12:00, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Microsoft с того же и начинал, собирали статистику с траффика на автодорогах.
     
     
  • 4.86, Аноним (86), 12:04, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А ещё раньше Билли написал программку, которая составляла расписание уроков для учеников, и оказался в классе один среди девочек.
     
     
  • 5.90, Аноним (90), 12:10, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > оказался в классе один среди девочек.

    После уроков? Не томи, давай продолжение.

     
     
  • 6.114, Cradle (?), 12:42, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    пришла мама и отправила допиливать васик, потому что ей большой важный дядя в гольфклубе сказал что когда малыш подрастет можно будет его на взять на мешделмаш, подрабатывать
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:53, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +13 +/
    Последние два абзаца звучат как полный абзац в будущем.
     
     
  • 2.25, IRASoldier (?), 09:45, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А вы в будущем намереваетесь отметиться в санкционном списке?
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 10:00, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Как говорится, от сумы, тюрьмы и попадания под незаконные санкции не зарекайся.
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 10:20, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Открою тебе секрет: не бывает "законных" или "незаконных" санкций.
     
     
  • 5.51, А (??), 10:50, 15/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну как бы все разрабы из Крыма разом оказались под санкциями, это не незаконност... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.55, myhand (ok), 10:56, 15/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Почему ты так решило Гражданам США, поверь, от данных законов в лучшем случае -... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.67, AlexYeCu_not_logged (?), 11:28, 15/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Не якобы, а совершенно точно Просто люди, для чьей пользы законы пишутся 8212... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.72, Аноним (72), 11:33, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    На референдум шли? Вот где безмозглость была.
     
     
  • 7.92, Anon_Erohin (?), 12:23, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Да, лучше бы не шли и были убитыми националистами-фашистами. Поймите, люди просто хотели защитить свою семью от беспредела.
     
     
  • 8.93, Аноним (72), 12:24, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Поймите, бендерофашисты только в вашей голове и в телевизоре, откуда они туда пришли.
     
     
  • 9.102, Anon_Erohin (?), 12:30, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Есть огромное кол-во доказательств как останавливали поезда на Крым с этими националистами и автобусов, даже палили их. И только так люди смогли защититься сами до прихода России.
     
  • 9.107, Аноним (107), 12:33, 15/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    до-до-до а поезда автобусы дружбы лично путин придумал а второй по порядку... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.120, ig0r (??), 12:48, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > новой "власти" (Рады)

    а почему новой?

     
  • 8.97, Аноним (72), 12:25, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Но речь не о бендерофашистах, а о том, что взрослый человек должен предвидеть последствия своих поступков.
     
  • 3.38, Аноним (107), 10:05, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В этот список заносят не по намерению там отметиться.
     
     
  • 4.59, IRASoldier (?), 11:01, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Достаточно просто понять, по каким признакам туда заносят. И не связываться с этими сферами.
     
     
  • 5.94, Anon_Erohin (?), 12:24, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ага, а если у вас будет проект связанный с военной сферой в России или еще в какой стране на которую покажут эти капиталисты из пендосии пальцем и скажут что тоже надо ее прижать, что будете делать?
     
     
  • 6.111, пох (?), 12:37, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а это ты у повешенных в Нюрнберге спроси. У них тоже были интересные проекты по обустройству общественно полезных печек.
    И оплачивались неплохо, кстати.

    Между прочим, народ был почти целиком согласен и выражал бурное одобрение.

    А начинали, кстати, тоже с отжима чужой территории, где все-все население мечтало о камнях с неба, ну, кроме отдельных отщепенцев, которых тоже быстренько отправили в печку.
    В 45м эту их мечту исполнили - совершенно неполиткорректно, по национальному признаку (то есть даже не спрашивали чей кры...судеты и съел ли ты свой паспорт или сжег).

    Ну, многие, конечно, не пострадали, успев попасть в рай еще до того.

     
     
  • 7.113, Anon_Erohin (?), 12:42, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не сравнивайте защиту русскоговорящего населения от бандерофашистов с ними, это совсем разные вещи. Россия в отличии от пендосии не хочет завоевывать весь мир, а просто хочет защитить свое население от посягательств западников.
     
  • 5.95, пох (?), 12:24, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    не всем дано мозгов как топ-топам сбера, кое-кто не в состоянии понять элементарных вещей. А потом, конечно, вой "проклятый майкрософт обижает".

     
  • 5.96, Школьник (ok), 12:24, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >И не связываться с этими сферами.

    А ты, наверное, еще и один из тех, кто считает, что в России мало свободы. Угадал?

     
     
  • 6.99, Anon_Erohin (?), 12:27, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    давно надо отправить этих либерастов на лесоповал, чтобы почувствовали "свободу"
     
  • 5.118, Аноним (107), 12:47, 15/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Там единственный признак - туда заносят тех, кто в чем-то составляет конкуренцию... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.87, MVK (??), 12:04, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Для попадания в список достаточно жить в Крыму (а это 2,5 млн чел)
     
     
  • 4.89, Онанимус (?), 12:09, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Для попадания в список достаточно жить в Крыму (а это 2,5 млн чел)

    Не завидуй, они за это проголосовали.

     
  • 3.101, YetAnotherOnanym (ok), 12:30, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А Вы на 100% уверены, что ни Вы, ни Ваш работодатель или заказчик под ними не окажется?
     
  • 1.4, Аноним (2), 09:01, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –10 +/
    Еще одно доказательство какая же Microsoft продажная шарага. Ни за что ни когда ничего у них не куплю, буду качать, ломать и ставить и ставить.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:29, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +14 +/
    >Ни за что ни когда ничего у них не куплю,
    >буду качать, ломать и ставить и ставить.

    Начал за здравие, а кончил за упокой.




     
  • 2.21, 2 (?), 09:40, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Глупец.
    Лучшее что ты можешь сделать, если не любишь МС -- не использовать и не рекламировать их продукты.
     
     
  • 3.80, Аноним (80), 11:55, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, он их только что отрекламировал. Причем с нашей, нормальных людей, помощью.
     
  • 2.28, ryoken (ok), 09:47, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Во баран... так доля МС-а то от этого наоборот только увеличиваться будет.
     
  • 2.37, Дегенератор (ok), 10:02, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ой, мамкин покупатель. Поди даже наклейки на ноутбук видел только у знакомых
     
     
  • 3.71, Ан (??), 11:31, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня MacBook, Хакинтош и Iphone. Не пользовался виндой кроме как виртуалок уже лет 8. Пользовался линухой после винды. А Github пользую постоянно и будет очень грустно если появятся проблемы.
     
     
  • 4.73, Аноним (72), 11:34, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ахаха, не пользуюсь Microsoft, пользуюсь Apple.
     
     
  • 5.74, Ан (??), 11:40, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю что смешного, но я возмущался о том что эта сраная корпорация хоронит опенсорс. Если он будет кому то доступен, а кому то недоступен, это уже не опенсорс.
     
     
  • 6.77, Аноним (72), 11:42, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но ведь первое правило опенсорса — не нравится, сделай сам.
     
  • 6.104, mickvav (?), 12:31, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так git вроде как открытый инструмент. Кто мешает создать зеркало нужных тебе проектов в юрисдикции, на которую не распространяются санкции, но законодательство в которой не требует их соблюдения? Ну или запилить крымский такой себе гитхабчик...
     
     
  • 7.112, пох (?), 12:40, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    место у них там проклято, земля не родит.
    И что ни построй - получается автотаз.
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:03, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. например разрабочик гугл или аппл, посетивший российский полуостров, может быть заблокирован микрософтом?
     
     
  • 2.15, Аноним (13), 09:32, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >разрабочик гугл или аппл, посетивший российский полуостров

    Угу, в отпуске, сразу после посещения Сомали и перед Северной Кореей.
    Разрабочик гугл или аппл, они такие проказники.

     
     
  • 3.39, Аноним (107), 10:11, 15/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ну то есть вариант, что разработчик гугла может являться уроженцем Крыма и приех... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.56, Аноним (13), 10:58, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    >разработчик гугла может являться уроженцем Крыма

    Заводы стоят, одни, блин, разработчики гугла в стране.

     
     
  • 5.70, AlexYeCu_not_logged (?), 11:31, 15/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Так если б заводы работали, да зарплаты на них позволяли на нормальную жизнь зар... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.91, Аноним (91), 12:14, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Над этим уже работают, не переживай. Будешь после вышки отрабатывать за копейки.
     
     
  • 7.103, AlexYeCu_not_logged (?), 12:30, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Над этим уже работают, не переживай. Будешь после вышки отрабатывать за копейки.

    Ежли ты, мил человек, про высшее образование, то диплом я получил довольно давно, и у меня есть подозрение, что это было ещё до твоего рождения. По специальности проработал в общей сложности года два или три — это то самое «после вышки за копейки», о котором ты говоришь, как о чём-то, чего ещё нет, но вот-вот наступит. Ежли ты про какую другую вышку, то во-первых мораторий, во-вторых — после неё уже не работают ни за копейки, ни за центы, ни за энергокредиты.

    P.S. Хорошо провести каникулы.

     
  • 4.83, scorry (ok), 11:59, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Разве посещать Крым стало незаконно?
     
  • 2.41, Аноним (91), 10:13, 15/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    На счёт гугла не знаю, а вот тебе могут визу не выдать, если выяснится, что ты и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.62, Аноним (62), 11:09, 15/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Даже, если это так, то это их собственность, что хочет хозяин, то и делает Они ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.76, ыы (?), 11:42, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    "И только в бане маша поняла почему ей не надо было платить ни за выпивку ни за развлечения" (а) анек

    а до некоторых не доходит и в бане :)

     
  • 1.7, Eric (??), 09:06, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну кто бы сомневался что мелкомягкие конфетку в г. обернут и в итоге все зафейлят
     
  • 1.8, dango (ok), 09:11, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    О, и здесь колючая проволока!
     
  • 1.10, pull request (?), 09:21, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Проходи, присаживайся. Чувствуй себя как дома.
     
  • 1.12, None (??), 09:24, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Ну вот и кончился GitHub. А неплохая была платформа.
     
     
  • 2.17, Аноним (13), 09:36, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хоронить гитхаб будете как Майкрософт - 35 лет подряд?
     
     
  • 3.20, ыы (?), 09:40, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    зато под каждый случай- рюмочку или стаканчик :)
     
  • 3.33, крувкууру (?), 09:55, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Как скайп. Или Нокию.
     
  • 1.24, ыы (?), 09:44, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Майкрософт- законопослушный резидент США. Поэтому соблюдение ими санкций- естественный ход. И товарищи, котоыре до последнего момента смеялись над отечественной разработкой софта- дескать зачем самим думать когда можно взять готовое на гитхабе - теперь могут может быть предложить какието еще идеи кроме идиотского смеха?
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 10:30, 15/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    До сих пор можно взять готовое на гитхабе, в чём проблема, оптимально вообще при... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.61, IRASoldier (?), 11:08, 15/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Ага, а еще взять и импортозаместить, бугага Помимо интересов государства , т е... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.63, myhand (ok), 11:15, 15/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так он ровно это и предложил Покупайте себе депутатов, подкупайте сенаторов и в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.69, IRASoldier (?), 11:31, 15/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не, отзеркалить это ещё не совсем импортозамещение Вот если они запилят собстве... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.105, myhand (ok), 12:31, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Так он ровно это и предложил
    > Не, отзеркалить это ещё не совсем импортозамещение.

    Ну да, в основном импортозамещение состоит в раздаче денег достойным людям, которые просто тратят их на, какихтам, шахматы и поэтесс.

    >>Покупайте себе депутатов, подкупайте сенаторов и высших госчиновников - и все будет
    >> пучком (для вас).  Не, а вы как думали?  Буржуазная демократия.
    > Не выйдет. Текущее правительство уже работает в весьма тесной связке с ну
    > очень крупным бизнесом.

    Становитесь ну очень крупным бизнесом, кто-ж мешает.  Капитализм, конкуренция, вот это
    вот все...   Какой-то вы не успешный и не эффективный.


     
  • 5.108, qwerty (??), 12:33, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Глупо называть клептократию демократией.
     
     
  • 6.121, myhand (ok), 12:48, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ох, как неистребима в бошках "небыдла" - вера в НАСТОЯЩУЮ буржуазную демократию...
     
  • 4.78, Аноним (78), 11:44, 15/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Деточка, без хоть какого-то правительства этот бизнес закончится так же как су... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.109, YetAnotherOnanym (ok), 12:34, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Развелось лоялистов...

    Трагедия... Гиннеса уже выпить не с кем...

     
  • 3.68, ыы (?), 11:30, 15/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Рыбка в банке на моем окне Эта рабка в банке счастлива вполне Позабыла море ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.81, Аноним (91), 11:56, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты это сбербанку скажи и сотовым операторам. Они то нафига американское законы поддерживают?
     
  • 2.50, Аноним (50), 10:41, 15/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Есть такие товарищи, кто и сейчас смеётся, беря готовое на гитхабе и заявляя об ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.60, mumu (ok), 11:05, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    > может быть предложить какието еще идеи кроме идиотского смеха?

    Просто не быть страной-изгоем слишком сложно, да?

     
     
  • 3.65, ыы (?), 11:22, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А лакеи всегда верны своему хозяину до (своего) гроба, или они улепетывают как только запахнет жареным? Поделитесь  пожалуста...
     
     
  • 4.79, Онанимус (?), 11:51, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тоже всегда об этом думаю, разглядывая зал во время трансляции обращения солнцеликого.
     
     ....нить скрыта, показать (15)

  • 1.26, ryoken (ok), 09:46, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Вкратце: кто не свалил с GitHub-а - валите быстрее, пока не началось... :D
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 09:51, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Судя по новости уже началось.
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 10:35, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну ты что анонимушка. Там же написано 19 апреля. Совсем одназодачные стали
     
  • 1.27, Аноним (27), 09:47, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Идея проста как мир - банить людей и забирать их репозитории...

    А потом создавать новые патенты ....

     
     
  • 2.58, myhand (ok), 11:01, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    GitHub не в России находится.  Так топорно там не работают.
     
  • 1.29, Слава Буратине (?), 09:48, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой же доставляющий текст :) Больше запретов хороших и разных.
     
  • 1.31, Аноним (31), 09:51, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вперед в средневековье ! Ктоб сомневался , форточки купили GitHub не просто так , и не из любви к ближнему. Обмани ближнего своего , ибо дальний приблизится и натянет тебя, и возрадуется !
     
  • 1.36, anonymous (??), 10:02, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Просто привели юридические документы в соответствие общекорпоративному стандарту. Обычная практика после покупки.

    Проблема не в Гитхабе и не в Майкрософте, а в централизованных сервисах как таковых.

     
     
  • 2.48, Аноним (47), 10:39, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ну вот откуда вы этот бред берете. Мамины криптоанархисты. Попытка натянуть централизованные сервисы на распредиленные как минимум заканчивается многократный перерасходом вычислительных ресурсов.
     
  • 1.43, th3m3 (ok), 10:18, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот, мелкомягкие начинают, как всегда, внедрять зонды своих партнёров.

    P.S.: Вроде немного опеннет изменился? Или мне кажется?

     
     
  • 2.49, Аноним (47), 10:40, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Аудитория продолжает деградировать так что все гуд, улыбаемся и машем
     
     
  • 3.52, Аноним (50), 10:51, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Аудитория продолжает деградировать так что все гуд, улыбаемся и машем

    Есть такое знаменитое правило Даннинга-Крюгера... которое позволяет обобщать свой опыт на остальных.

     
  • 2.82, Онанимус (?), 11:59, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И то правда. Он последнее время стал задумываться, что же лучше, зонд партнера или бутылка в отделении милиции?..
     
     
  • 3.116, товарищ майор (?), 12:44, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а что это вы вдруг позволили себе выбирать? Поместится и то и другое, а не поместится - поместят, нажав сапогом как следует.

    здесь вам не пиндостан проклятый!

     
  • 1.53, Ordu (ok), 10:53, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Да пускай они сколько угодно таргетируют рекламу на меня, всё равно я её порежу.
     
  • 1.64, 1 (??), 11:17, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Куда переходить то, битбакет? Гитхаб насколько мне известно остается лучшим сайтом для публикации кода, с самой большой аудиторией. Но сейчас публиковаться там значит действовать в интересах майкрософта, помогать им не только зарабатывать, но и заниматься такими паскудными делами, как сбор «телеметрии».
    Интернету нужен аналог гитхаба, который существовал бы по модели википедии.
    Так как этого нет, еще раз спрошу, где публиковаться? Можно конечно захостить гитлаб, раскрутить блог или страничку в соцсети, но усилия не сопоставимы.
     
     
  • 2.100, InuYasha (?), 12:30, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>по модели википедии

    Т.е. под контролем служб? ) Не, как-то не хочется.

    Лучше бы каждый у себя поднимал свой гит-сервер, но существовал бы сервис по обмену учётками, названиями репов и прочего. Ну или аналогично bittorrent sync что-ли...

     
  • 2.115, роскомнадзор (?), 12:42, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Любой другой сервис предоставляемый компаниями из США будет иметь такие же строки в соглашении. Это не прихоть MS, это требования правительства США.

    А так как на США почти все мировое ИТ завязано и почти все топовые компании сидят Калифорнии - можете начинать писать свой Чебурхаб, свалить точно будет некуда.

    Россия ведь великая и очень умная, что стоит гениальным российским разработчикам написать свою систему. Ведь даже в каждом комменте на ЛОРе и Опеннете виден высочайший уровень подготовки специалистов.

     
     
  • 3.117, товарищ майор (?), 12:46, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    как то есть "что стоит"? Одних только кнутов для стимулирования написателей заказать пришлось уже два вагона.

    А то они что-то все вякают про зарплаты и пенсии. (не пойму, кстати, о чем это - у меня вот и с тем и с другим все вполне неплохо)

     
  • 1.66, Аноним (66), 11:22, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    RhodeCode наше всё! https://code.rhodecode.com/
     
     
  • 2.119, роскомнадзор (?), 12:48, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "Ваше все" внезапно тоже из Калифорнии. Хехе:

    Agreement shall be deemed to have been made in, and shall be construed pursuant to the laws of the State of California and the United States without regard to conflicts of laws provisions thereof, and without regard to the United Nations Convention on the International Sale of Goods or the Uniform Computer Information Transactions Act.

     
  • 1.75, eraserkry (?), 11:40, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В условия использования сервисом добавлен пункт о невозможности использования корпоративных учётных записей на GitHub в нарушение санкций и ограничений на экспорт, применяемых в США и других юрисдикциях,

    Это я условно понял, почему.


    в том числе при нахождении нерезидента в стране или на территории, подпадающей под санкции.

    А вот это я вообще не понял, нафига. Это уже выходит за рамки разговора о экспорте технологий, а касается почему-то непонятных ограничений накладываемых на разработчика. Потому что получается тут не просто какие-то технологии в условный Иран отдать, но еще и Иранских прогеров в итоге обломать.

     
     
  • 2.85, Аноним (91), 12:02, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На сколько я помню, у редхата такая же тема давно. И что-то особо не было шуму по этому поводу.
     
  • 2.88, Онанимус (?), 12:07, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это уже выходит за рамки разговора о экспорте технологий

    Это уже не про экспорт, а про санкции. А суть в том, что если какая либо страна хочет самовыпилиться и стать изгоем, то ей могут помочь.

     
  • 2.106, Школьник (ok), 12:32, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >еще и Иранских прогеров в итоге обломать

    Ну, пацаны просто решили, что раз народ в Иране не восстал еще против аятолл, значит, лучшего он и не заслуживает. Да и вообще - зачем носить овечью шкуру, когда и так почти каждый подходит, здоровается, кланяется и говорит "с нетерпением ожидаем полнолуния, дабы насладиться вашим пением, господин".

     
  • 1.98, Anon_Erohin (?), 12:26, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Предлагаю бойкотировать GitHub и никогда и не про какой проект хостящийся там не писать тут, а лучше бы в рунете. Это уже неприкрытая информационная война.
     
  • 1.110, InuYasha (?), 12:34, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Гитхаб уже давно стал сосальной сетью )
    Пилим свои гиты - и радуемся.
     

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