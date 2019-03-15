GitHub меняет политику приватности и условия соблюдения санкций

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|2.5, Аноне (?), 09:03, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Естественно. Если у кого-то прибыль на рекламе, то тут и на объёме собранных данных для аналитических исследований.
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|4.86, Аноним (86), 12:04, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А ещё раньше Билли написал программку, которая составляла расписание уроков для учеников, и оказался в классе один среди девочек.
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|6.114, Cradle (?), 12:42, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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пришла мама и отправила допиливать васик, потому что ей большой важный дядя в гольфклубе сказал что когда малыш подрастет можно будет его на взять на мешделмаш, подрабатывать
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|7.92, Anon_Erohin (?), 12:23, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–5 +/–
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Да, лучше бы не шли и были убитыми националистами-фашистами. Поймите, люди просто хотели защитить свою семью от беспредела.
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|9.102, Anon_Erohin (?), 12:30, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Есть огромное кол-во доказательств как останавливали поезда на Крым с этими националистами и автобусов, даже палили их. И только так люди смогли защититься сами до прихода России.
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|8.97, Аноним (72), 12:25, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Но речь не о бендерофашистах, а о том, что взрослый человек должен предвидеть последствия своих поступков.
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|5.94, Anon_Erohin (?), 12:24, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Ага, а если у вас будет проект связанный с военной сферой в России или еще в какой стране на которую покажут эти капиталисты из пендосии пальцем и скажут что тоже надо ее прижать, что будете делать?
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|6.111, пох (?), 12:37, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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а это ты у повешенных в Нюрнберге спроси. У них тоже были интересные проекты по обустройству общественно полезных печек.
И оплачивались неплохо, кстати.
Между прочим, народ был почти целиком согласен и выражал бурное одобрение.
А начинали, кстати, тоже с отжима чужой территории, где все-все население мечтало о камнях с неба, ну, кроме отдельных отщепенцев, которых тоже быстренько отправили в печку.
В 45м эту их мечту исполнили - совершенно неполиткорректно, по национальному признаку (то есть даже не спрашивали чей кры...судеты и съел ли ты свой паспорт или сжег).
Ну, многие, конечно, не пострадали, успев попасть в рай еще до того.
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|7.113, Anon_Erohin (?), 12:42, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Не сравнивайте защиту русскоговорящего населения от бандерофашистов с ними, это совсем разные вещи. Россия в отличии от пендосии не хочет завоевывать весь мир, а просто хочет защитить свое население от посягательств западников.
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|5.95, пох (?), 12:24, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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не всем дано мозгов как топ-топам сбера, кое-кто не в состоянии понять элементарных вещей. А потом, конечно, вой "проклятый майкрософт обижает".
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|5.96, Школьник (ok), 12:24, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>И не связываться с этими сферами.
А ты, наверное, еще и один из тех, кто считает, что в России мало свободы. Угадал?
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|4.89, Онанимус (?), 12:09, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Для попадания в список достаточно жить в Крыму (а это 2,5 млн чел)
Не завидуй, они за это проголосовали.
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|2.13, Аноним (13), 09:29, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+14 +/–
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>Ни за что ни когда ничего у них не куплю,
>буду качать, ломать и ставить и ставить.
Начал за здравие, а кончил за упокой.
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|2.21, 2 (?), 09:40, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Глупец.
Лучшее что ты можешь сделать, если не любишь МС -- не использовать и не рекламировать их продукты.
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|3.71, Ан (??), 11:31, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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У меня MacBook, Хакинтош и Iphone. Не пользовался виндой кроме как виртуалок уже лет 8. Пользовался линухой после винды. А Github пользую постоянно и будет очень грустно если появятся проблемы.
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|5.74, Ан (??), 11:40, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Не знаю что смешного, но я возмущался о том что эта сраная корпорация хоронит опенсорс. Если он будет кому то доступен, а кому то недоступен, это уже не опенсорс.
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|6.104, mickvav (?), 12:31, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Ну так git вроде как открытый инструмент. Кто мешает создать зеркало нужных тебе проектов в юрисдикции, на которую не распространяются санкции, но законодательство в которой не требует их соблюдения? Ну или запилить крымский такой себе гитхабчик...
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|2.15, Аноним (13), 09:32, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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>разрабочик гугл или аппл, посетивший российский полуостров
Угу, в отпуске, сразу после посещения Сомали и перед Северной Кореей.
Разрабочик гугл или аппл, они такие проказники.
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|4.56, Аноним (13), 10:58, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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>разработчик гугла может являться уроженцем Крыма
Заводы стоят, одни, блин, разработчики гугла в стране.
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|7.103, AlexYeCu_not_logged (?), 12:30, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Над этим уже работают, не переживай. Будешь после вышки отрабатывать за копейки.
Ежли ты, мил человек, про высшее образование, то диплом я получил довольно давно, и у меня есть подозрение, что это было ещё до твоего рождения. По специальности проработал в общей сложности года два или три — это то самое «после вышки за копейки», о котором ты говоришь, как о чём-то, чего ещё нет, но вот-вот наступит. Ежли ты про какую другую вышку, то во-первых мораторий, во-вторых — после неё уже не работают ни за копейки, ни за центы, ни за энергокредиты.
P.S. Хорошо провести каникулы.
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|3.76, ыы (?), 11:42, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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"И только в бане маша поняла почему ей не надо было платить ни за выпивку ни за развлечения" (а) анек
а до некоторых не доходит и в бане :)
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|1.24, ыы (?), 09:44, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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Майкрософт- законопослушный резидент США. Поэтому соблюдение ими санкций- естественный ход. И товарищи, котоыре до последнего момента смеялись над отечественной разработкой софта- дескать зачем самим думать когда можно взять готовое на гитхабе - теперь могут может быть предложить какието еще идеи кроме идиотского смеха?
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|6.105, myhand (ok), 12:31, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>>Так он ровно это и предложил
> Не, отзеркалить это ещё не совсем импортозамещение.
Ну да, в основном импортозамещение состоит в раздаче денег достойным людям, которые просто тратят их на, какихтам, шахматы и поэтесс.
>>Покупайте себе депутатов, подкупайте сенаторов и высших госчиновников - и все будет
>> пучком (для вас). Не, а вы как думали? Буржуазная демократия.
> Не выйдет. Текущее правительство уже работает в весьма тесной связке с ну
> очень крупным бизнесом.
Становитесь ну очень крупным бизнесом, кто-ж мешает. Капитализм, конкуренция, вот это
вот все... Какой-то вы не успешный и не эффективный.
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|3.81, Аноним (91), 11:56, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ты это сбербанку скажи и сотовым операторам. Они то нафига американское законы поддерживают?
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|2.60, mumu (ok), 11:05, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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> может быть предложить какието еще идеи кроме идиотского смеха?
Просто не быть страной-изгоем слишком сложно, да?
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|3.65, ыы (?), 11:22, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А лакеи всегда верны своему хозяину до (своего) гроба, или они улепетывают как только запахнет жареным? Поделитесь пожалуста...
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|1.31, Аноним (31), 09:51, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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Вперед в средневековье ! Ктоб сомневался , форточки купили GitHub не просто так , и не из любви к ближнему. Обмани ближнего своего , ибо дальний приблизится и натянет тебя, и возрадуется !
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|1.36, anonymous (??), 10:02, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+4 +/–
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Просто привели юридические документы в соответствие общекорпоративному стандарту. Обычная практика после покупки.
Проблема не в Гитхабе и не в Майкрософте, а в централизованных сервисах как таковых.
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|2.48, Аноним (47), 10:39, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Ну вот откуда вы этот бред берете. Мамины криптоанархисты. Попытка натянуть централизованные сервисы на распредиленные как минимум заканчивается многократный перерасходом вычислительных ресурсов.
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|3.52, Аноним (50), 10:51, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Аудитория продолжает деградировать так что все гуд, улыбаемся и машем
Есть такое знаменитое правило Даннинга-Крюгера... которое позволяет обобщать свой опыт на остальных.
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|2.82, Онанимус (?), 11:59, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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И то правда. Он последнее время стал задумываться, что же лучше, зонд партнера или бутылка в отделении милиции?..
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|3.116, товарищ майор (?), 12:44, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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а что это вы вдруг позволили себе выбирать? Поместится и то и другое, а не поместится - поместят, нажав сапогом как следует.
здесь вам не пиндостан проклятый!
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|1.64, 1 (??), 11:17, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Куда переходить то, битбакет? Гитхаб насколько мне известно остается лучшим сайтом для публикации кода, с самой большой аудиторией. Но сейчас публиковаться там значит действовать в интересах майкрософта, помогать им не только зарабатывать, но и заниматься такими паскудными делами, как сбор «телеметрии».
Интернету нужен аналог гитхаба, который существовал бы по модели википедии.
Так как этого нет, еще раз спрошу, где публиковаться? Можно конечно захостить гитлаб, раскрутить блог или страничку в соцсети, но усилия не сопоставимы.
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|2.100, InuYasha (?), 12:30, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>>по модели википедии
Т.е. под контролем служб? ) Не, как-то не хочется.
Лучше бы каждый у себя поднимал свой гит-сервер, но существовал бы сервис по обмену учётками, названиями репов и прочего. Ну или аналогично bittorrent sync что-ли...
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|2.115, роскомнадзор (?), 12:42, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Любой другой сервис предоставляемый компаниями из США будет иметь такие же строки в соглашении. Это не прихоть MS, это требования правительства США.
А так как на США почти все мировое ИТ завязано и почти все топовые компании сидят Калифорнии - можете начинать писать свой Чебурхаб, свалить точно будет некуда.
Россия ведь великая и очень умная, что стоит гениальным российским разработчикам написать свою систему. Ведь даже в каждом комменте на ЛОРе и Опеннете виден высочайший уровень подготовки специалистов.
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|3.117, товарищ майор (?), 12:46, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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как то есть "что стоит"? Одних только кнутов для стимулирования написателей заказать пришлось уже два вагона.
А то они что-то все вякают про зарплаты и пенсии. (не пойму, кстати, о чем это - у меня вот и с тем и с другим все вполне неплохо)
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|2.119, роскомнадзор (?), 12:48, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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"Ваше все" внезапно тоже из Калифорнии. Хехе:
Agreement shall be deemed to have been made in, and shall be construed pursuant to the laws of the State of California and the United States without regard to conflicts of laws provisions thereof, and without regard to the United Nations Convention on the International Sale of Goods or the Uniform Computer Information Transactions Act.
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|1.75, eraserkry (?), 11:40, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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В условия использования сервисом добавлен пункт о невозможности использования корпоративных учётных записей на GitHub в нарушение санкций и ограничений на экспорт, применяемых в США и других юрисдикциях,
Это я условно понял, почему.
в том числе при нахождении нерезидента в стране или на территории, подпадающей под санкции.
А вот это я вообще не понял, нафига. Это уже выходит за рамки разговора о экспорте технологий, а касается почему-то непонятных ограничений накладываемых на разработчика. Потому что получается тут не просто какие-то технологии в условный Иран отдать, но еще и Иранских прогеров в итоге обломать.
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|2.85, Аноним (91), 12:02, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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На сколько я помню, у редхата такая же тема давно. И что-то особо не было шуму по этому поводу.
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|2.88, Онанимус (?), 12:07, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Это уже выходит за рамки разговора о экспорте технологий
Это уже не про экспорт, а про санкции. А суть в том, что если какая либо страна хочет самовыпилиться и стать изгоем, то ей могут помочь.
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|2.106, Школьник (ok), 12:32, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>еще и Иранских прогеров в итоге обломать
Ну, пацаны просто решили, что раз народ в Иране не восстал еще против аятолл, значит, лучшего он и не заслуживает. Да и вообще - зачем носить овечью шкуру, когда и так почти каждый подходит, здоровается, кланяется и говорит "с нетерпением ожидаем полнолуния, дабы насладиться вашим пением, господин".
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