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10.03.2019 10:30  Представлена утилита для автоматической синхронизации субтитров

Опубликован код утилиты subsync, обеспечивающей автоматическую синхронизацию субтитров с видео. Утилита позволяет откорректировать момент показа текста, синхронизировав его с началом произношения фраз. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией MIT. Подготовлен патч для интеграции с мультимедийным проигрывателем VLC. Для обработки видео используется FFmpeg, для разбора субтитров применяется библиотека srt, а для выделения речи модуль py-webrtcvad.

Проект не привязан к конкретным языкам и базируется на сопоставлении абстрактных текстовых данных с выделенными фрагментами речи. Алгоритм синхронизации вначале выполняет дискретизацию видео и субтитров с разбиением на отрывки продолжительностью 10 мс. Далее для каждого отрывка определяется наличие речи: для видео задействован применяемый в WebRTC алгоритм определения наличия речи VAD, а для субтитров формируется раскладка на основе указанных временных меток. В итоге формируется два ряда, в которых каждый отрывок с речью отмечен 1, а без речи - 0. На последнем этапе осуществляется сопоставление двух полученных рядов и корректировка смещения с использованием быстрого преобразования Фурье (FFT).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/smacke/subs...)
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  6. OpenNews: Медиаплеер VLC преодолел рубеж в три миллиарда загрузок. Выпуск VLC 3.0.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: subtitle, sync, vlc
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  • 1, Аноним (1), 11:12, 10/03/2019 [ответить]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Скачиваешь с торрентов сериальчик на ангельском Он оказывается записью с ТВ с н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, bircoph (ok), 11:16, 10/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, потому что речь на английском будет и синхронизация слетит.
     
     
  • 4, MrClon (ok), 11:56, 10/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Почитал описание алгоритма на гитхабе, вроде должно работать, во всяком случае если продолжительности титров примерно совпадают с продолжительностью реплик
     
  • 3, Аноним (1), 11:43, 10/03/2019 [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    также не будет работать для субтитров, которые составлялись видимо либо для глух... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5, watcher (??), 12:09, 10/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Написать утилиту, которая будет сопоставлять SDH и простые субтитры куда проще (достаточно школьных знаний)
     

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