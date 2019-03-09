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09.03.2019 22:32  SmartAdBlock - новый легковесный блокировщик рекламы для Chrome и Firefox

В рамках проекта SmartAdBlock развивается новое дополнение для блокировки рекламы и нежелательного контента для Chrome и Firefox. Дополнение обеспечивает блокировку рекламы по спискам EasyList, автоматически убирает всплывающие диалоги с соглашением об использовании Cookie на сайтах, запрещает открытие всплывающих запросов и отключает код для отслеживания перемещений. Код проекта распространяется под лицензий LGPLv3.

Основное внимание при разработке уделяется оптимизации кода для экономии памяти и снижения потребление ресурсов CPU. Судя по тестам разработчиков проекта SmartAdBlock является одним из самых быстрых дополнений в своей категории и потребляет минимальный объём памяти, опережая по этому показателю даже uBlock Origin.

Особенности SmartAdBlock:

  • Блокировка всевозможных всплывающих окон и диалогов с условиями использования, приглашениями подписаться на рассылки, соглашениями об обеспечении приватности и уведомлениями о применении Cookie.
  • Блокировка всех видов рекламы, без разделения на приемлемую и агрессивную, и без белых списков с рекламными сетями спонсоров;
  • Запрещение выполнения вредоносных скриптов и встраиваемого на сайты кода для майнинга, а также сомнительных вставок, диалогов проверки и всплывающих блоков, часто размещаемых на сайтах с торрентами, сервисах для обмена файлами и системах потокового просмотра видео (например, убраны все мешающие диалоги на сайтах Putlocker, 123movies, solarmovie, fullmatchesandshows и azmovies);
  • Поддержка обхода типовых приёмов для обнаружения блокировщиков рекламы (например, обходит проверку на таких сайтах, как Webmd, IGN, CNET, Eurogamer и Techradar). Убирает диалоги с предложением отключить блокировщик;
  • Отсутствие сбора телеметрии и накопления сведений об активности пользователя;
  • Автоматическая система проверки и обновления фильтров. Новые правила блокировки загружаются раз в 24 часа.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/smartadbloc...)
  2. OpenNews: Оценка производительности браузерных дополнений для блокировки рекламы
  3. OpenNews: Google наметил на 9 июля начало массовой блокировки в Chrome неприемлемой рекламы
  4. OpenNews: Около 9% сайтов используют код для обхода блокировщиков рекламы
  5. OpenNews: DMCA использован для удаления из списка блокировки рекламы Easylist
  6. OpenNews: Новая редакция манифеста Chrome сделает невозможным использование uBlock Origin
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: smartadblock, adblock
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  • 1, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 22:43, 09/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А как же манифест хрома?
     
  • 2, Аноним (2), 22:45, 09/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Идея отличная, но почему NIH, неужели нельзя было законтрибьютить изменения в uBlock Origin?
     

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