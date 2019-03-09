В рамках проекта SmartAdBlock развивается новое дополнение для блокировки рекламы и нежелательного контента для Chrome и Firefox. Дополнение обеспечивает блокировку рекламы по спискам EasyList, автоматически убирает всплывающие диалоги с соглашением об использовании Cookie на сайтах, запрещает открытие всплывающих запросов и отключает код для отслеживания перемещений. Код проекта распространяется под лицензий LGPLv3. Основное внимание при разработке уделяется оптимизации кода для экономии памяти и снижения потребление ресурсов CPU. Судя по тестам разработчиков проекта SmartAdBlock является одним из самых быстрых дополнений в своей категории и потребляет минимальный объём памяти, опережая по этому показателю даже uBlock Origin. Особенности SmartAdBlock: Блокировка всевозможных всплывающих окон и диалогов с условиями использования, приглашениями подписаться на рассылки, соглашениями об обеспечении приватности и уведомлениями о применении Cookie.

Блокировка всех видов рекламы, без разделения на приемлемую и агрессивную, и без белых списков с рекламными сетями спонсоров;

Запрещение выполнения вредоносных скриптов и встраиваемого на сайты кода для майнинга, а также сомнительных вставок, диалогов проверки и всплывающих блоков, часто размещаемых на сайтах с торрентами, сервисах для обмена файлами и системах потокового просмотра видео (например, убраны все мешающие диалоги на сайтах Putlocker, 123movies, solarmovie, fullmatchesandshows и azmovies);

Поддержка обхода типовых приёмов для обнаружения блокировщиков рекламы (например, обходит проверку на таких сайтах, как Webmd, IGN, CNET, Eurogamer и Techradar). Убирает диалоги с предложением отключить блокировщик;

Отсутствие сбора телеметрии и накопления сведений об активности пользователя;

Автоматическая система проверки и обновления фильтров. Новые правила блокировки загружаются раз в 24 часа.



