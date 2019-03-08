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08.03.2019 09:06  Google развеял домыслы в отношении 0-day уязвимости в Chrome

Первого марта компания Google опубликовала очередное обновление браузера Chrome 72.0.3626.121 с устранением уязвимости (CVE-2019-5786), позволяющей инициировать обращение к уже освобождённому блоку памяти (Use-after-free) через манипуляцию с API FileReader. Проблеме был присвоен высокий, но не критический, уровень опасности, т.е. обозначено, что уязвимость не позволяет обойти все уровни защиты браузера и её недостаточно чтобы выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. При этом руководитель команды по обеспечению безопасности Chrome через твиттер рекомендовали как можно быстрее установить обновление, но отказался раскрывать детальную информацию об уязвимости до установки обновления большей частью пользователей, что вызвало много домыслов в СМИ об опасности и самодостаточности проблемы.

Несколько часов назад компания Google опубликовала пояснение, в котором подтвердила, что уязвимость CVE-2019-5786 была устранена после поступления 27 февраля сведений о проведении атаки на пользователей с использованием неисправленной уязвимости в Chrome (0-day). Сама по себе уязвимость CVE-2019-5786 в Chrome не позволяет добиться выполнения кода в системе и для обхода sandbox-окружения требуется применение ещё одной уязвимости в операционной системе.

Что касается выявленной атаки, для получения контроля за системами пользователей вместе с уязвимостью в Chrome применялась другая 0-day уязвимость в Windows 7. Уязвимость присутствовала в драйвере win32k.sys и позволяла обойти ограничения sandbox-окружения браузера через манипуляции с системным вызовом NtUserMNDragOver(). Проблема до сих пор остаётся неисправленной в Windows 7 и до сих пор может применяться вкупе с другими уязвимостями в браузерах для обхода ограничений sandbox-изоляции. Пользователи Linux, macOS, *BSD и Windows 10 атаке не подвержены.

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: 31% дополнений к Chrome используют библиотеки с известными уязвимостями
  3. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 72
  4. OpenNews: В Chrome планируют включить механизм Signed HTTP Exchanges (SXG)
  5. OpenNews: Google наметил на 9 июля начало массовой блокировки в Chrome неприемлемой рекламы
  6. OpenNews: В Chrome развивается API для создания полноценных пользовательских приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, Ан (??), 09:29, 08/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Это они сотрудничают теперь с мелкомягкими и таким образом подталкивают людей купить 10-ку?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:32, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –6 +/
    Нет, это просто XP и Семерка - устаревшие системы, которым место на свалке истории.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:11, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    чем 7-а устаревшая ? нема плиток ?
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 10:21, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Семерке уготовлена участь устаревания аля XP. Злопыхатели могут и дальше плевать желчью, но 7ку задолбаются хоронить.
     
     
  • 5.7, Аноним (7), 10:31, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Фанат оффтопика?
     
  • 5.10, Аноним (10), 11:09, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    После того, как МС встроила телеметрию в обновления безопасности, место и семёрке, и МС - именно на свалке истории.
     
  • 5.13, Аноним (-), 11:51, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Любят виндузятники всяким древним хламом пользоваться. Старьёвщики.
     
  • 5.18, рэмзэн95к (?), 13:48, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да не задолбаются: http://i.imgur.com/hfqKUJQ.png (картинка по данным http://gs.statcounter.com/windows-version-market-share/desktop/worldwide ).

    За год из всех виндов доля вин7 сократилась с 41.59% до 33.89%, т.е. на 7.7%/год произошло падение популярности вин7.

    Понятное дело, что rate снижения доли вин7 может измениться, но он может как замедлиться, так и ускориться: для сравнения, за год до этого доля вин7 сократилась с 47.46% до 41.89%, т.е. на 5.57%.

    Рыночная доля ниже 7% - это уже маргиналы, которыми можно пренебречь.

    При сохранении темпов спада доли вин7 на рынке виндов до достижения маргинального лимита потребуется столько времени: (33.89 -7) / 7.7 = 3.49, т.е. всего-то 3.5 года.

    Подозреваю, что темпы спада доли вин7 всё же снизятся, но 3.5 лет - ну МАКСИМУМ превратятся в 7 лет.

     
  • 3.11, Аноним (11), 11:14, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Просто десятка от XP и семерки глобально отличается только одной вещью - ядром. А теперь представьте, если бы для обновления ядра на линуксе вы бы отстегивали по сотке баксов. То то и оно
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 13:59, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    почитай сколько стоит подписка а redhat.
    там 100кой не обойдешься, там баксов 400 надо.
     
  • 2.8, Нанобот (ok), 10:35, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    однозначно имеет место заговор мегакорпораций против хомячков с целью развести их на деньги!!111
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:57, 08/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Напомните, в какой версии решили кастрировать все адблоки?
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:57, 08/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    NOTABUG!
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:43, 08/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Сменить ОС из-за дырявого браузера ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:42, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чроме не браузер.
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:14, 08/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Там вроде еще Windows 8.1 между ними.
     
  • 1.15, Аноним (15), 12:06, 08/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    гугл и мс пиарят свои поделки нахаляву
     
  • 1.16, Аноним (16), 13:35, 08/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >*BSD

    что означает звездочка? Семейство BSD?

     

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