08.03.2019 09:06  Google развеял домыслы в отношении 0-day уязвимости в Chrome

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|4.6, Аноним (6), 10:21, 08/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Семерке уготовлена участь устаревания аля XP. Злопыхатели могут и дальше плевать желчью, но 7ку задолбаются хоронить.
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|5.10, Аноним (10), 11:09, 08/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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После того, как МС встроила телеметрию в обновления безопасности, место и семёрке, и МС - именно на свалке истории.
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|5.18, рэмзэн95к (?), 13:48, 08/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Да не задолбаются: http://i.imgur.com/hfqKUJQ.png (картинка по данным http://gs.statcounter.com/windows-version-market-share/desktop/worldwide ).
За год из всех виндов доля вин7 сократилась с 41.59% до 33.89%, т.е. на 7.7%/год произошло падение популярности вин7.
Понятное дело, что rate снижения доли вин7 может измениться, но он может как замедлиться, так и ускориться: для сравнения, за год до этого доля вин7 сократилась с 47.46% до 41.89%, т.е. на 5.57%.
Рыночная доля ниже 7% - это уже маргиналы, которыми можно пренебречь.
При сохранении темпов спада доли вин7 на рынке виндов до достижения маргинального лимита потребуется столько времени: (33.89 -7) / 7.7 = 3.49, т.е. всего-то 3.5 года.
Подозреваю, что темпы спада доли вин7 всё же снизятся, но 3.5 лет - ну МАКСИМУМ превратятся в 7 лет.
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|3.11, Аноним (11), 11:14, 08/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Просто десятка от XP и семерки глобально отличается только одной вещью - ядром. А теперь представьте, если бы для обновления ядра на линуксе вы бы отстегивали по сотке баксов. То то и оно
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|2.8, Нанобот (ok), 10:35, 08/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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однозначно имеет место заговор мегакорпораций против хомячков с целью развести их на деньги!!111
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