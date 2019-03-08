08.03.2019 09:06  Google развеял домыслы в отношении 0-day уязвимости в Chrome

Первого марта компания Google опубликовала очередное обновление браузера Chrome 72.0.3626.121 с устранением уязвимости (CVE-2019-5786), позволяющей инициировать обращение к уже освобождённому блоку памяти (Use-after-free) через манипуляцию с API FileReader. Проблеме был присвоен высокий, но не критический, уровень опасности, т.е. обозначено, что уязвимость не позволяет обойти все уровни защиты браузера и её недостаточно чтобы выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. При этом руководитель команды по обеспечению безопасности Chrome через твиттер рекомендовали как можно быстрее установить обновление, но отказался раскрывать детальную информацию об уязвимости до установки обновления большей частью пользователей, что вызвало много домыслов в СМИ об опасности и самодостаточности проблемы. Несколько часов назад компания Google опубликовала пояснение, в котором подтвердила, что уязвимость CVE-2019-5786 была устранена после поступления 27 февраля сведений о проведении атаки на пользователей с использованием неисправленной уязвимости в Chrome (0-day). Сама по себе уязвимость CVE-2019-5786 в Chrome не позволяет добиться выполнения кода в системе и для обхода sandbox-окружения требуется применение ещё одной уязвимости в операционной системе. Что касается выявленной атаки, для получения контроля за системами пользователей вместе с уязвимостью в Chrome применялась другая 0-day уязвимость в Windows 7. Уязвимость присутствовала в драйвере win32k.sys и позволяла обойти ограничения sandbox-окружения браузера через манипуляции с системным вызовом NtUserMNDragOver(). Проблема до сих пор остаётся неисправленной в Windows 7 и до сих пор может применяться вкупе с другими уязвимостями в браузерах для обхода ограничений sandbox-изоляции. Пользователи Linux, macOS, *BSD и Windows 10 атаке не подвержены.



