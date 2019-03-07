07.03.2019 20:58  Обновление Ubuntu 14.04.6 LTS

Подготовлено обновление позапрошлой LTS-ветки дистрибутива Ubuntu 14.04.6 LTS, в которое включены только накопившиеся исправления уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Напомним, что официальный пятилетний срок поддержки ветки Ubuntu 14.04 истекает 30 апреля 2019 года. Для пользователей платной подписки дополнительно предложена программа ESM (Extended Security Maintenance), в рамках которой до 2022 года будут формироваться обновления с устранением уязвимостей для ядра и наиболее важных системных пакетов.

Системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 14.04.6 изменения через штатную систему установки обновлений. Основной целью нового выпуска является обновление установочных образов с целью устранения уязвимости в пакетном менеджере APT, позволяющей злоумышленнику подменить устанавливаемый пакет при контроле за зеркалом репозитория или транзитным трафиком между пользователем и репозиторием (MITM-атака). Как и в прошлом выпуске предлагаются ядра Linux 4.4 и 3.13.



