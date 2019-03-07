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07.03.2019 20:58  Обновление Ubuntu 14.04.6 LTS

Подготовлено обновление позапрошлой LTS-ветки дистрибутива Ubuntu 14.04.6 LTS, в которое включены только накопившиеся исправления уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Напомним, что официальный пятилетний срок поддержки ветки Ubuntu 14.04 истекает 30 апреля 2019 года. Для пользователей платной подписки дополнительно предложена программа ESM (Extended Security Maintenance), в рамках которой до 2022 года будут формироваться обновления с устранением уязвимостей для ядра и наиболее важных системных пакетов.

Системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 14.04.6 изменения через штатную систему установки обновлений. Основной целью нового выпуска является обновление установочных образов с целью устранения уязвимости в пакетном менеджере APT, позволяющей злоумышленнику подменить устанавливаемый пакет при контроле за зеркалом репозитория или транзитным трафиком между пользователем и репозиторием (MITM-атака). Как и в прошлом выпуске предлагаются ядра Linux 4.4 и 3.13.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Компания Canonical продлевает поддержку Ubuntu 14.04 для платных подписчиков
  3. OpenNews: Доступен Ubuntu 14.04.5 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Ubuntu 14.04
  5. OpenNews: Выпуск Ubuntu 18.04.2 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  6. OpenNews: Выпуск Ubuntu 16.04.6 LTS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.1, Аноним (1), 22:02, 07/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –14 +/
    Помянем последний релиз убунты без системд, активных телеметрий и снапгoвен!
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 23:09, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Баттхерт?
     
  • 2.8, 1 (??), 23:33, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    аминь.

    но 16.04 все еще работает с апстартом, но уже не из коробки...

     
  • 2.11, commiethebeastie (ok), 23:44, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Благо они легко сносятся в отличии от
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:31, 07/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Хорошая ветка была.
     
     
  • 2.4, Dedok (?), 23:11, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    А это смотря какая DE. Kubuntu 14.04 была и правда отличной. Потом была 16.04 - более глючного гoвна я еще не помнил. Потом вышла 18.04 и снова порадовала фичами и стабильностью, даже больше чем 14.04.
     
  • 1.5, Аноним (-), 23:14, 07/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кто может объяснить в чем фишка с apt и apt-get? Раньше надо было писать apt-get, а теперь вроде только apt. Че раньше так не сделать было?
     
     
  • 2.6, mfa (?), 23:20, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    воспринимай apt-get как расширение apt.
     
     
  • 3.7, Аноним (-), 23:27, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что именно он расширяет? Например, apt показывает процесс инсталляции в процентах, а apt-get нет.
     
     
  • 4.9, аноним3 (?), 23:41, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не спрашивай меня . я это глюкалово уже лет 7 как не проверял даже)) ахаха
     
     
  • 5.10, Аноним (10), 23:43, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так я тебя и не спрашивал. Я спросил mfa. Но раз зашел, то что ты проверял, если не секрет?
     
  • 2.12, Аноним (-), 23:46, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    в 18.04 apt-get не обновляет ядро, обновляет только apt
     

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