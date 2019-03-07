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07.03.2019 11:18  Выпуск Maru OS 0.6, Linux-окружения для Android

Опубликован выпуск Maru OS 0.6, рабочего окружения для смартфонов, сочетающего Android и Debian GNU/Linux с рабочим столом Xfce. Окружение рассчитано на комфортную работу как на экране смартфона, так и при подключении стационарного монитора или телевизора, клавиатуры и мыши. Наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0.

В отличие от уже существующих Linux-окружений для Android (например, Debian noroot, GNURoot Debian, Complete Linux Installer и Linux Deploy) в Maru OS обеспечена более тесная интеграция Linux-контейнера с Android и автоматизирован выбор режима работы - при подключении монитора по HDMI предоставляется доступ к рабочему столу Xfce в окружении Debian, а при работе с экрана смартфона предлагается интерфейс Android. Обратной стороной подобной интеграции является поставка не в форме chroot-образа, а в виде самодостаточной прошивки на базе Android, включающей контейнер с полноценным Debian GNU/Linux, в котором можно устанавливать deb-пакеты, запускать офисные приложения и браузер Chromium, получить доступ к SD-карте, которая также используется приложениями в Android.

Основные новшества:

  • Базовые компоненты платформы обновлены до Android 8.1 и Debian 9 (ранее использовались Android 6 и Debian 8);
  • Пересмотрен подход к поддержке оборудования. Ранее для портирования Maru OS на устройство требовалось наличие на смартфоне порта HDMI для подключения монитора и возможности сборки прошивки на основе кода AOSP (Android Open Source Project). Данные требования ограничивали возможность использования Maru только на устройствах Google Nexus. Отныне проект отказался от подобных требований и теперь нацелен на обеспечении работы на любых Android-устройствах;
  • В качестве основы для сборки вместо эталонного кода AOSP (Android Open Source Project) задействован урезанный вариант кодовой базы LineageOS (бывший CyanogenMod). Использование LineageOS позволило упростить формирование сборок для различных устройств и существенно расширить спектр поддерживаемых смартфонов;
  • Помимо вывода на экран через порт HDMI, обеспечена возможность использования беспроводных технологий вывода, таких как применение устройств Chromecast (настройка осуществляется через секцию "Settings > Connected devices > Cast"). Помимо Chromecast в следующих выпусках ожидается поддержка технологий Miracast и WiFi Display. Первым поддерживаемым устройством без HDMI, для которых подготовлены сборки Maru OS 0.6, стал смартфон Nexus 5X;
  • Улучшена работа со внешними устройствами ввода, такими как клавиатура и мышь. Добавлена поддержка динамической смены устройств ввода для режимов рабочего стола и мобильного интерфейса, в зависимости от подключения к внешнему монитору (если монитор подключен, то мышь и клавиатура используются на рабочем столе, а если нет на экране мобильного устройства). Помимо подключения мышей и клавиатур через Bluetooth добавлена возможность подключения устройств ввода с интерфейсом USB через порт USB-OTG и USB-хаб.
  • Решены проблемы с задействованием всех доступных ядер CPU для приложений, запускаемых в режиме рабочего стола.


  1. Главная ссылка к новости (https://maruos.com/blog/2019/a...)
  2. OpenNews: Samsung опубликовал Linux-окружение для смартфонов и планшетов с адаптером DeX
  3. OpenNews: Компания Purism намерена выпустить смартфон Librem 5 на базе СПО и Linux
  4. OpenNews: Фонд СПО признал PureOS полностью свободным дистрибутивом
  5. OpenNews: Первый открытый выпуск Maru OS
  6. OpenNews: Maru, Linux-окружение для Android, переведено в разряд открытых проектов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: maru, android, pureos
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  • 1.1, Аноним (1), 11:42, 07/03/2019 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Ну ведь неправда, а https maruos com downloads ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:52, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Раньше был только Nexus 5 с HDMI, теперь добавили ещё и Nexus 5X без HDMI, что не так?
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 12:23, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > на любых

    Может, это?

     
  • 1.3, Попугай Кеша (?), 12:20, 07/03/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие молодцы! Идите - папаня похвалит (MS)
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 12:26, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > папаня

    Неполиткорректно жеж. Надо - биологический родитель №1.

     
     
  • 3.6, йййй (?), 13:16, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Неполиткорректно жеж. Надо - биологический родитель типа XY.
     

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