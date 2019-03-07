07.03.2019 11:18  Выпуск Maru OS 0.6, Linux-окружения для Android

Опубликован выпуск Maru OS 0.6, рабочего окружения для смартфонов, сочетающего Android и Debian GNU/Linux с рабочим столом Xfce. Окружение рассчитано на комфортную работу как на экране смартфона, так и при подключении стационарного монитора или телевизора, клавиатуры и мыши. Наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0. В отличие от уже существующих Linux-окружений для Android (например, Debian noroot, GNURoot Debian, Complete Linux Installer и Linux Deploy) в Maru OS обеспечена более тесная интеграция Linux-контейнера с Android и автоматизирован выбор режима работы - при подключении монитора по HDMI предоставляется доступ к рабочему столу Xfce в окружении Debian, а при работе с экрана смартфона предлагается интерфейс Android. Обратной стороной подобной интеграции является поставка не в форме chroot-образа, а в виде самодостаточной прошивки на базе Android, включающей контейнер с полноценным Debian GNU/Linux, в котором можно устанавливать deb-пакеты, запускать офисные приложения и браузер Chromium, получить доступ к SD-карте, которая также используется приложениями в Android. Основные новшества: Базовые компоненты платформы обновлены до Android 8.1 и Debian 9 (ранее использовались Android 6 и Debian 8);

Пересмотрен подход к поддержке оборудования. Ранее для портирования Maru OS на устройство требовалось наличие на смартфоне порта HDMI для подключения монитора и возможности сборки прошивки на основе кода AOSP (Android Open Source Project). Данные требования ограничивали возможность использования Maru только на устройствах Google Nexus. Отныне проект отказался от подобных требований и теперь нацелен на обеспечении работы на любых Android-устройствах;

В качестве основы для сборки вместо эталонного кода AOSP (Android Open Source Project) задействован урезанный вариант кодовой базы LineageOS (бывший CyanogenMod). Использование LineageOS позволило упростить формирование сборок для различных устройств и существенно расширить спектр поддерживаемых смартфонов;

Помимо вывода на экран через порт HDMI, обеспечена возможность использования беспроводных технологий вывода, таких как применение устройств Chromecast (настройка осуществляется через секцию "Settings > Connected devices > Cast"). Помимо Chromecast в следующих выпусках ожидается поддержка технологий Miracast и WiFi Display. Первым поддерживаемым устройством без HDMI, для которых подготовлены сборки Maru OS 0.6, стал смартфон Nexus 5X;

Улучшена работа со внешними устройствами ввода, такими как клавиатура и мышь. Добавлена поддержка динамической смены устройств ввода для режимов рабочего стола и мобильного интерфейса, в зависимости от подключения к внешнему монитору (если монитор подключен, то мышь и клавиатура используются на рабочем столе, а если нет на экране мобильного устройства). Помимо подключения мышей и клавиатур через Bluetooth добавлена возможность подключения устройств ввода с интерфейсом USB через порт USB-OTG и USB-хаб.

Решены проблемы с задействованием всех доступных ядер CPU для приложений, запускаемых в режиме рабочего стола.



