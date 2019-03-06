06.03.2019 19:04  Прекращение поддержки формата исполняемых файлов a.out в ядре Linux

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|4.10, Аноним (10), 20:11, 06/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Это ещё что! GCC в самом начале был на диалекте Паскаля.
А если серьёзно, исполняемые файлы формирует не компилятор, а компоновщик. Это к вопросу о школьниках.
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|5.14, Пиони (?), 20:28, 06/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Кстати, GCC и gcc, это тоже немного разные вещи. И gcc это не компилятор, а драйвер, который интерпретирует аргументы командной строки, вызывает компилятор, и уже выход передаёт дальше ассемблеру и компоновщику
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|2.12, Дуплик (ok), 20:19, 06/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Это не a.out, а ELF-файл. От a.out там лишь одно название в целях совместимости со всякими там древними скриптами.
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|3.20, Annoynymous (ok), 21:31, 06/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> но вероятность того, что вы в своей жизни столкнётесь с PDP-11, тоже исчезающе мала
(Внезапный приступ ностальгии) а жаль!
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