06.03.2019 19:04  Прекращение поддержки формата исполняемых файлов a.out в ядре Linux

Линус Торвальдс согласился с предложением по удалению из ядра поддержки устаревшего формата исполняемых файлов a.out и принял в состав находящейся в разработке ветки 5.1 изменения, одно из которых переводит a.out в разряд устаревших технологии (deprecated), а другое удаляет код формирования core-файлов в этом формате.

Ядро Linux поддерживает формат ELF уже около 25 лет, и у a.out на машинах под управлением Linux давно не осталось применений, о которых было бы известно разработчикам ядра. Как следствие, в текущем виде код формирования core-файлов в a.out находится в заброшенном состоянии и требует дополнительных ресурсов для приведения его в порядок. Так как формат a.out давно вышел из обихода и генерация файлов a.out уже не поддерживается современными инструментальными средствами в конфигурациях для Linux по умолчанию, оказалось более целесообразным удалить поддержку core-файлов в формате a.out и объявить сам формат a.out устаревшим.

Код для поддержки a.out планируют удалить из ядра в одном из следующих выпусков, если не будут представлены доводы по сохранению его поддержки и не найдётся желающий взять на себя работу по его сопровождению в составе ядра. Удалению поддержки a.out из ядра также способствует то, что загрузчик для a.out файлов может вполне быть реализован целиком в пространстве пользователя.



