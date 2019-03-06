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06.03.2019 19:04  Прекращение поддержки формата исполняемых файлов a.out в ядре Linux

Линус Торвальдс согласился с предложением по удалению из ядра поддержки устаревшего формата исполняемых файлов a.out и принял в состав находящейся в разработке ветки 5.1 изменения, одно из которых переводит a.out в разряд устаревших технологии (deprecated), а другое удаляет код формирования core-файлов в этом формате.

Ядро Linux поддерживает формат ELF уже около 25 лет, и у a.out на машинах под управлением Linux давно не осталось применений, о которых было бы известно разработчикам ядра. Как следствие, в текущем виде код формирования core-файлов в a.out находится в заброшенном состоянии и требует дополнительных ресурсов для приведения его в порядок. Так как формат a.out давно вышел из обихода и генерация файлов a.out уже не поддерживается современными инструментальными средствами в конфигурациях для Linux по умолчанию, оказалось более целесообразным удалить поддержку core-файлов в формате a.out и объявить сам формат a.out устаревшим.

Код для поддержки a.out планируют удалить из ядра в одном из следующих выпусков, если не будут представлены доводы по сохранению его поддержки и не найдётся желающий взять на себя работу по его сопровождению в составе ядра. Удалению поддержки a.out из ядра также способствует то, что загрузчик для a.out файлов может вполне быть реализован целиком в пространстве пользователя.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2019/3/5...)
  2. OpenNews: В ядре Linux 4.17 ожидается удаление 8 процессорных архитектур
  3. OpenNews: Из ядра Linux намерены удалить драйвер файловой системы ext3
  4. OpenNews: В ядре Linux прекращена поддержка процессоров 386
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux, kernel, a.out
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  • 1.4, Аноним (4), 19:47, 06/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    gcc без -o генерирует эти ваши a.out
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:52, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Там от a.out одно название.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 20:01, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    и в чем тогда прикол?
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:55, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Посмотрите file a.out и удивитесь, увидев, что это ELF.
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 20:08, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Я в курсе, но название смущает. GCC явно делали школьники в самом начале.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 20:11, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это ещё что! GCC в самом начале был на диалекте Паскаля.

    А если серьёзно, исполняемые файлы формирует не компилятор, а компоновщик. Это к вопросу о школьниках.

     
     
  • 5.14, Пиони (?), 20:28, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, GCC и gcc, это тоже немного разные вещи. И gcc это не компилятор, а драйвер, который интерпретирует аргументы командной строки, вызывает компилятор, и уже выход передаёт дальше ассемблеру и компоновщику
     
     
  • 6.16, Аноним (10), 20:37, 06/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    И так как это драйвер, он тем более ничего не генерирует и о форматах исполняемы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, Пиони (?), 20:17, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Наверняка для обратной совместимости так оставили
     
  • 2.12, Дуплик (ok), 20:19, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не a.out, а ELF-файл. От a.out там лишь одно название в целях совместимости со всякими там древними скриптами.
     
     
  • 3.17, Аноним (10), 20:39, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > в целях совместимости со всякими там древними скриптами

    Во-первых, это краси^W POSIX: https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/utilities/c99.html

     
  • 1.13, supercyberhawk (?), 20:28, 06/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    розрабы гнома теперь линукс разрабатывают?
     
     
  • 2.15, Аноним (10), 20:32, 06/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Вы можете отличить инженеров, удаляющих мёртвый код для упрощения поддержки живо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.20, Annoynymous (ok), 21:31, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > но вероятность того, что вы в своей жизни столкнётесь с PDP-11, тоже исчезающе мала

    (Внезапный приступ ностальгии) а жаль!

     
  • 1.21, Аноним (21), 22:16, 06/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    ВОТ могла бы быть хорошая причина увеличить номер мажорной версии, а не то, что Линус только до 20 считать умеет.
     

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