The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

05.03.2019 22:23  Доступны первые скриншоты браузера Edge на движке Chromium

Издание NeoWin опубликовало первые скриншоты экспериментальных сборок новой редакции браузера Microsoft Edge, переведённой на открытый движок Chromium. Интерфейс во многом повторяет черты Chrome.

В отличие от Chrome стартовая страница поддерживает несколько вариантов компоновки и может включать блоки с обзором новостных лент из службы Microsoft News и наиболее часто открываемыми сайтами. По умолчанию предлагается поисковая система Bing, а для синхронизации используется учётная запись в сервисах Microsoft.

Поддерживается установка дополнений, подготовленных для Chrome. При этом установка дополнений осуществляется через отдельный каталог Microsoft Store.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.neowin.net/news/ex...)
  2. OpenNews: Microsoft официально объявил о переходе Edge на движок Chromium
  3. OpenNews: Microsoft заменит Edge браузером на основе свободного движка Chromium
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: edge, chromium
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним (1), 22:30, 05/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Опера, Вивальди, теперь и Едж на опеннете.
    Мой внутренний религиозный фанатик бьётся в истерике.
     
  • 2, Рамзан Кадыров (?), 22:40, 05/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Если бы мне рассказали обо всём этом в 2010, я бы не поверил.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor