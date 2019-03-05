05.03.2019 22:23  Доступны первые скриншоты браузера Edge на движке Chromium

Издание NeoWin опубликовало первые скриншоты экспериментальных сборок новой редакции браузера Microsoft Edge, переведённой на открытый движок Chromium. Интерфейс во многом повторяет черты Chrome.

В отличие от Chrome стартовая страница поддерживает несколько вариантов компоновки и может включать блоки с обзором новостных лент из службы Microsoft News и наиболее часто открываемыми сайтами. По умолчанию предлагается поисковая система Bing, а для синхронизации используется учётная запись в сервисах Microsoft.

Поддерживается установка дополнений, подготовленных для Chrome. При этом установка дополнений осуществляется через отдельный каталог Microsoft Store.