05.03.2019 19:04  Проект GTK намерен отказаться от почтовых рассылок в пользу платформы Discourse

Разработчики GTK объявили о тестировании новой площадки для общения, основанной на платформе Discourse. Если не произойдёт непредвиденных проблем, то web-форумы на основе Discourse придут на смену спискам почтовой рассылки и будут использоваться в качестве основной системы для обсуждения вопросов, связанных с разработкой базовых компонентов платформы GNOME, включая проекты GTK, GLib, Pango и GdkPixbuf. Новая площадка для общения запущена на сайте discourse.gnome.org.

В дальнейшем на использование Discourse также планируется перевести некоторые страницы Wiki, требующие обсуждения или публикации отзывов от сообщества. Также планируется разработать средства для миграции пользователей из связанных с GTK списков рассылки (gtk-devel-list, gtk-app-devel-list, gtk-list и gtk-i18n-list). После перехода на Discourse почтовые списки рассылки планируют закрыть, чтобы не разделять сообщество по разным дискуссионным площадкам.

По мнению разработчиков GTK использование списков рассылки не отвечает современным реалиям, используемое ПО для управления рассылками устарело, а сами рассылки требуют больших затрат на поддержание инфраструктуры и не предоставляют должной гибкости при разделении тем на категории. При отправке писем тысячам участников рассылки регулярно попадают в списки блокировки из-за ложных срабатываний антиспам-систем и разработчикам приходится постоянно тратить время на то чтобы убедить операторов почтовых серверов добавить серверы рассылок в белый список.

Платформа Discourse предоставляет систему линейных обсуждений (одним общим потоком на одной динамически подгружаемой странице, как в чате, без нитевидного отслеживания кто кому ответил и без разделения на страницы), позиционируемую в качестве замены списков рассылки, web-форумов и чатов. Поддерживается разделение тем на основе тегов, обновление списка сообщений в темах в режиме реального времени и возможность подписки на интересующие разделы и отправки ответов по email. Из известных сообществ, в которых для общения применяется платформа Discourse, можно отметить проект Let's Encrypt и сайт community.ubuntu.com. Система написана на языке Ruby с использованием фреймворка Ruby on Rails и библиотеки Ember.js (данные хранятся в СУБД PostgreSQL, быстрый кэш хранится в Redis). Код распространяется под лицензией GPLv2. Для Android и iOS поставляются мобильные приложения, построенные с использованием фреймворка React Native.



