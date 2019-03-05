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05.03.2019 19:04  Проект GTK намерен отказаться от почтовых рассылок в пользу платформы Discourse

Разработчики GTK объявили о тестировании новой площадки для общения, основанной на платформе Discourse. Если не произойдёт непредвиденных проблем, то web-форумы на основе Discourse придут на смену спискам почтовой рассылки и будут использоваться в качестве основной системы для обсуждения вопросов, связанных с разработкой базовых компонентов платформы GNOME, включая проекты GTK, GLib, Pango и GdkPixbuf. Новая площадка для общения запущена на сайте discourse.gnome.org.

В дальнейшем на использование Discourse также планируется перевести некоторые страницы Wiki, требующие обсуждения или публикации отзывов от сообщества. Также планируется разработать средства для миграции пользователей из связанных с GTK списков рассылки (gtk-devel-list, gtk-app-devel-list, gtk-list и gtk-i18n-list). После перехода на Discourse почтовые списки рассылки планируют закрыть, чтобы не разделять сообщество по разным дискуссионным площадкам.

По мнению разработчиков GTK использование списков рассылки не отвечает современным реалиям, используемое ПО для управления рассылками устарело, а сами рассылки требуют больших затрат на поддержание инфраструктуры и не предоставляют должной гибкости при разделении тем на категории. При отправке писем тысячам участников рассылки регулярно попадают в списки блокировки из-за ложных срабатываний антиспам-систем и разработчикам приходится постоянно тратить время на то чтобы убедить операторов почтовых серверов добавить серверы рассылок в белый список.

Платформа Discourse предоставляет систему линейных обсуждений (одним общим потоком на одной динамически подгружаемой странице, как в чате, без нитевидного отслеживания кто кому ответил и без разделения на страницы), позиционируемую в качестве замены списков рассылки, web-форумов и чатов. Поддерживается разделение тем на основе тегов, обновление списка сообщений в темах в режиме реального времени и возможность подписки на интересующие разделы и отправки ответов по email. Из известных сообществ, в которых для общения применяется платформа Discourse, можно отметить проект Let's Encrypt и сайт community.ubuntu.com. Система написана на языке Ruby с использованием фреймворка Ruby on Rails и библиотеки Ember.js (данные хранятся в СУБД PostgreSQL, быстрый кэш хранится в Redis). Код распространяется под лицензией GPLv2. Для Android и iOS поставляются мобильные приложения, построенные с использованием фреймворка React Native.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.gtk.org/2019/03/0...)
  2. OpenNews: Проект KDE перешёл на Matrix для общения разработчиков
  3. OpenNews: Доступен GTK+ 3.94, экспериментальный выпуск GTK+ 4
  4. OpenNews: Разработчики GTK+ 3 тестируют обновлённую тему оформления
  5. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK+ 3.24
  6. OpenNews: Проект GTK+ объявил о переименовании в GTK
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: discourse, gtk
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  • 1.2, Аноним (2), 19:15, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Я думал мне одному эти ужасные почтовые рассылки кажутся неудобными.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:41, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +7 +/
    RIP GTK.
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:43, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    KDE переходит на Matrix, а модные и стильные хипсторы из GTK в социальную сеть.
     
     
  • 3.15, Bobuk (?), 19:49, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > основанной на платформе Discourse

    Хорошо не Discord. :)

     
  • 2.16, Аноним (16), 19:57, 05/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Для почты я могу использовать различные средства индексирования, обработки, филь... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним (3), 19:16, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Сначала прочитал название как Discord, подумал что у гномоводов окончательно кры... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, имя (?), 19:18, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > одним общим потоком, как в чате, без нитевидного отслеживания кто кому ответил

    и тут эти неудобства и ограничения ради ленивых миллениалов^W гномеров :-(

     
     
  • 2.5, lucentcode (ok), 19:26, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, разве вы сами не миллениал? Думаю, тут на сайте в основном одни миллениалы тусят.
     
     
  • 3.7, Ключевский (?), 19:38, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тут на сайте средний возраст около 40 лет.
     
     
  • 4.13, Аноним (-), 19:45, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Биологический средний возраст /fix
     
  • 2.17, пох (?), 20:12, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну так это ж gtk, именно такие и для таких его и пилят, неосиляторы рассылок, героические борцуны за внесение в белые списки (вместо вынесения нахрен с пляжа горе-борцунов со спамом - силами счастливых не-получателей)

    почтой они пользоваться тоже не умеют, кроме тандерберда и, конечно же, аутглюука, ничего тоже ниасилено.

    за них все сделает дядя - заодно и социальный граф соберет

     
  • 1.6, Аноним (6), 19:29, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Щас все на этой шляпе сидят, но мне она кажется жутко неудобной. Особенно эта тема с бесконечным скроллом.
     
  • 1.8, Аноним (-), 19:40, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Discourse придут на смену спискам почтовой рассылки

    Какой кошмар

     
  • 1.10, АнонимГоним (?), 19:43, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мне кажется плохая идея. На такие вещи нужно писать "стандарт", чтобы не привязываться к Ruby и слонику. Вот почта не привязана ни к C ни к плюсам ни к яве, пиши на чем хошь. Прочитал "стандарт" и наклепал на баше а вместо субд текстовый файлик и без Redisа. Отстой.
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 19:45, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты главное до них это доведи, а то толка от нытья на опеннете мало, их здесь нет...
     
  • 2.14, Аноним (14), 19:47, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ты про GTK ?
     

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