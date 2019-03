04.03.2019 22:51  На GitHub выявлено 73 репозитория с бэкдорами

> Скорее никакой, так как в наиболее важных местах установлена двуфакторная аутентификация. Во-первых, чтобы не "докучать" пользователю каждый раз, оно может быть вот примерно таким (amazon)

> We use cookies to remember your preferences, so you will not be asked to enter a security code upon each sign-in. If you clear your cookies or use a different browser or device, you may be asked again for verification Во-вторых:

c полным контролем машины можно добавить "правильный" корневой сертификат и "правильный" DNS, подменить номер счета при переводе или просто перенаправить вас на прозрачный прокси и подождать, когда вы сами отошлете туда ваш "второй фактор".

Аутентификация на два канала тоже взламывалсь еще лет шесть назад -- тот же Eurograbber (вариант Зевса) спер под полсотни миллионов у.е. с портретами мертвых президентов, несмотря на необходимость подтвержения каждой трансакции отсылкой TAN по SMS (т.е. через телефон). Ну и по мелочи – Social Engineering, плюс от вашего имени можно что-то замутить -- звездочки там порасставлять, полайкать для накрутки рейтинга очередной конторы "Рога и Копыта". Опять же, ваш компютер будет отличным socks-proxy для кардеров и прочих сомнительных личностей (еще лет десять назад за пачку таких проксей на соотв. ресурсах давали $5/20шт/на пару недель-месяц).