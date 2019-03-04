04.03.2019 22:51  На GitHub выявлено 73 репозитория с бэкдорами

3.5 , microcoder ( ok ), 23:35, 04/03/2019 [^] [ответить] [к модератору] –3 + / – весь текст скрыт [показать] Я так понимаю, корпоротивные сети и компьютеры в данном случае можно полностью и... 4.7 , Xasd5 ( ? ), 23:41, 04/03/2019 [^] [ответить] [к модератору] +1 + / – ды просто все вордовские файлы зашифруют (в надеждечто нет бэкапа) -- и будут шантажировать на получение пароля.

4.12 , Crazy Alex ( ok ), 01:00, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – Да что угодно. От банального спама/ддоса/майнинга и чуть менее банального угона кредиток и подобного (блин, да тот же скан паспора у каждого второго лежит) до более целенаправленных атак на интересных жертв. Те же креденшлы доступа к корпоративным сетям - запросто. Кстати, двухфакторка вида TOTP SMS не факт, что поможет - протроянить смартфон при уже поломанном ПК - задача решаемая. Атака на разработчиков - есть шанс добраться до коммерческих секретов или протроянить софт, который они пишут. Ну а каким манером "корпоротивные сети и компьютеры в данном случае можно полностью исключить" - даже не знаю. Так и запретили скачивать тулзы от linaro с гитхаба, угу. Или EasyModbus тот же. И пошёл троян гулять по клиентским системам...

5.15 , microcoder ( ok ), 01:22, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору] –1 + / – > Ну а каким манером Насколько я понял, то внедряется вредоносный код в исходники. Каким образом вредоносный скомпилированный бинарник может взломать сеть, пройти ACL, пробить ядро линукса другой машины/сервера, заменить существующие бинарники, чтобы размножаться... ну не знаю... Если такое возможно, то зачем тогда гитхаб в этом случае? А если разрешено каждому Васе в корпорации лезть на гитхаб, качать проект, компилировать его на локальной машине.. Зачем тогда админы нужны в корпорации? Я тут даже и не знаю, может я ошибаюсь...

4.14 , Аноним84701 ( ok ), 01:22, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – > Скорее никакой, так как в наиболее важных местах установлена двуфакторная аутентификация. Во-первых, чтобы не "докучать" пользователю каждый раз, оно может быть вот примерно таким (amazon)

> We use cookies to remember your preferences, so you will not be asked to enter a security code upon each sign-in. If you clear your cookies or use a different browser or device, you may be asked again for verification Во-вторых:

c полным контролем машины можно добавить "правильный" корневой сертификат и "правильный" DNS, подменить номер счета при переводе или просто перенаправить вас на прозрачный прокси и подождать, когда вы сами отошлете туда ваш "второй фактор".

Аутентификация на два канала тоже взламывалсь еще лет шесть назад -- тот же Eurograbber (вариант Зевса) спер под полсотни миллионов у.е. с портретами мертвых президентов, несмотря на необходимость подтвержения каждой трансакции отсылкой TAN по SMS (т.е. через телефон). Ну и по мелочи – Social Engineering, плюс от вашего имени можно что-то замутить -- звездочки там порасставлять, полайкать для накрутки рейтинга очередной конторы "Рога и Копыта". Опять же, ваш компютер будет отличным socks-proxy для кардеров и прочих сомнительных личностей (еще лет десять назад за пачку таких проксей на соотв. ресурсах давали $5/20шт/на пару недель-месяц).

5.16 , microcoder ( ok ), 01:43, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – > подменить номер счета при переводе Так для этого у банка есть защита - присылает код подтверждения и номер счета куда перевод осуществляется. Может это в каких-то других случаях работает, не знаю. > на прозрачный прокси и подождать, когда вы сами отошлете туда ваш "второй фактор" А как они расшифруют HTTPS чтобы получить данные на прокси? Я не помню точно, как это работает, но приватный ключ то у банка находится? Или придётся им полностью функционал банка повторить и направить меня через "правильный" DNS на эту копию? Насколько это вообще реально и были ли такие истории с банками? > Ну и по мелочи – Social Engineering Ну да, вот это реальнее. Нервы потрепят.

