04.03.2019 22:51  На GitHub выявлено 73 репозитория с бэкдорами

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|4.7, Xasd5 (?), 23:41, 04/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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ды просто все вордовские файлы зашифруют (в надеждечто нет бэкапа) -- и будут шантажировать на получение пароля.
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|4.12, Crazy Alex (ok), 01:00, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Да что угодно. От банального спама/ддоса/майнинга и чуть менее банального угона кредиток и подобного (блин, да тот же скан паспора у каждого второго лежит) до более целенаправленных атак на интересных жертв. Те же креденшлы доступа к корпоративным сетям - запросто. Кстати, двухфакторка вида TOTP SMS не факт, что поможет - протроянить смартфон при уже поломанном ПК - задача решаемая. Атака на разработчиков - есть шанс добраться до коммерческих секретов или протроянить софт, который они пишут.
Ну а каким манером "корпоротивные сети и компьютеры в данном случае можно полностью исключить" - даже не знаю. Так и запретили скачивать тулзы от linaro с гитхаба, угу. Или EasyModbus тот же. И пошёл троян гулять по клиентским системам...
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|5.15, microcoder (ok), 01:22, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Ну а каким манером
Насколько я понял, то внедряется вредоносный код в исходники. Каким образом вредоносный скомпилированный бинарник может взломать сеть, пройти ACL, пробить ядро линукса другой машины/сервера, заменить существующие бинарники, чтобы размножаться... ну не знаю... Если такое возможно, то зачем тогда гитхаб в этом случае?
А если разрешено каждому Васе в корпорации лезть на гитхаб, качать проект, компилировать его на локальной машине.. Зачем тогда админы нужны в корпорации? Я тут даже и не знаю, может я ошибаюсь...
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|4.14, Аноним84701 (ok), 01:22, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Скорее никакой, так как в наиболее важных местах установлена двуфакторная аутентификация.
Во-первых, чтобы не "докучать" пользователю каждый раз, оно может быть вот примерно таким (amazon)
> We use cookies to remember your preferences, so you will not be asked to enter a security code upon each sign-in. If you clear your cookies or use a different browser or device, you may be asked again for verification
Во-вторых:
c полным контролем машины можно добавить "правильный" корневой сертификат и "правильный" DNS, подменить номер счета при переводе или просто перенаправить вас на прозрачный прокси и подождать, когда вы сами отошлете туда ваш "второй фактор".
Аутентификация на два канала тоже взламывалсь еще лет шесть назад -- тот же Eurograbber (вариант Зевса) спер под полсотни миллионов у.е. с портретами мертвых президентов, несмотря на необходимость подтвержения каждой трансакции отсылкой TAN по SMS (т.е. через телефон).
Ну и по мелочи – Social Engineering, плюс от вашего имени можно что-то замутить -- звездочки там порасставлять, полайкать для накрутки рейтинга очередной конторы "Рога и Копыта".
Опять же, ваш компютер будет отличным socks-proxy для кардеров и прочих сомнительных личностей (еще лет десять назад за пачку таких проксей на соотв. ресурсах давали $5/20шт/на пару недель-месяц).
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|5.16, microcoder (ok), 01:43, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> подменить номер счета при переводе
Так для этого у банка есть защита - присылает код подтверждения и номер счета куда перевод осуществляется. Может это в каких-то других случаях работает, не знаю.
> на прозрачный прокси и подождать, когда вы сами отошлете туда ваш "второй фактор"
А как они расшифруют HTTPS чтобы получить данные на прокси? Я не помню точно, как это работает, но приватный ключ то у банка находится? Или придётся им полностью функционал банка повторить и направить меня через "правильный" DNS на эту копию? Насколько это вообще реально и были ли такие истории с банками?
> Ну и по мелочи – Social Engineering
Ну да, вот это реальнее. Нервы потрепят.
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|2.4, Онаним (?), 23:35, 04/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Бэкдорчиком можно много весёлого делать. Например, заходит юзер на страницу оплаты его любимого корма для котов, нажимает "оплатить", а бэкдорчик читает сумму и фигачит его на страницу оплаты корма для котов автора бэкдора. Далее разборчивый юзер поймёт, что что-то не то, и страница оплаты непривычная, а вот хомяк типовой - так и оплатит автору бэкдора корзинку корма остатками со своей кредитки.
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|3.8, maks (??), 00:16, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Как-то где-то мелькали новости о том, что у каких-то там крутых погромистов угоняли пароли путем подстановки формы, так что сложно заметить подмену, если ты изначально не ждешь подвоха.
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|2.9, анон (?), 00:28, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Мне думается что вы не по адресу зашли если задаете такие очевидные вопросы.
Мне жаль работодателя если вас кто-то нанял.
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|2.13, Аноним (13), 01:22, 05/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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О_о
*музыка из Х-files*
Товарищ, вы о чём? Или у вас мания преследования?
Если уж на то пошло - где пруфы или вообще какие-либо обоснования ваших слов?
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