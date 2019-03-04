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04.03.2019 22:51  На GitHub выявлено 73 репозитория с бэкдорами

Исследователи безопасности из команды "dfir it" выявили на GitHub цепочку учётных записей, предлагающих подложные репозитории с библиотеками и сборками различных проектов, включающими вредоносный код для получения контроля за системой пользователя. Всего было выявлено 73 репозитория с вредоносным кодом и несколько сотен бинарных файлов в формате ELF, JAR и PE, содержащих бэкдоры. В настоящее время все связанные с выявленной вредоносной активностью учётные записи уже удалены с GitHub.

В ходе классификации вредоносных вставок был выделен 41 вариант бэкдоров, созданных на основе нескольких типовых реализаций для получения удалённого контроля за системой (например, применялись supremebot, elitesubot и blazebot). В большинстве случаев вредоносный код обеспечивал загрузку и выполнение скрипта с внешнего сайта, после чего размещал в системе компоненты для удалённого управления, выполнения внешних команд и формирования ботнетов.

Интересно, что список учётных записей с вредоносным кодом был определён путём анализа социальных связей у пользователя, в коде которого изначально был найден бэкдор. Оценив пользователей, отслеживавших изменения и выставлявших "звёздочки" на GitHub (списки Watch и Star) было выделено 89 типовых учётных записей, созданных примерно в одно время и распространявших код с бэкдорами. Некоторые учётные записи не содержали собственных репозиториев и использовались исключительно для поднятия рейтинга вредоносных репозиториев в результатах поиска на GitHub. Злоумышленники рассчитывали на то, что кто-то воспользуется предлагаемыми ими файлами вместо использования официальных сборок или самостоятельной сборки из исходных текстов.

Проблемные репозитории включали форки или бинарные сборки известных проектов, таких как FFmpeg, LAME, JXplorer и EasyModbus, изменённые с целью получения контроля за системами пользователей. Бэкдоры были сформированы для Linux, Windows и macOS. Например, в 9 репозиториях пользователя adunkins (Andrew Dunkins) было найдено 305 исполняемых файлов с бэкдорами, в том числе поставлявшиеся под видом инструментариев OpenWRT, Linaro и MinGW.

  1. Главная ссылка к новости (https://dfir.it/blog/2019/02/2...)
  2. OpenNews: Особенность отображения проектов на GitHub создала видимость внедрения бэкдора в ядро Linux
  3. OpenNews: Выявлен 21 вид вредоносных программ, подменяющих OpenSSH
  4. OpenNews: Бэкдор в зависимости к event-stream, популярной библиотеке для Node.js
  5. OpenNews: Злоумышленники добавили вредоносный код в скрипт установки хостинг-панели VestaCP
  6. OpenNews: Выявлена попытка включения бэкдора в популярный NPM-пакет mailparser
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: github, backdoor
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  • 1.1, microcoder (ok), 23:07, 04/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –5 +/
    Расскажите, а что у пользователя можно контролировать Фоточки Чем интересуются... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:20, 04/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Можно спам рассылать, DDoS-ить, майнить и сниффить локальную сеть на предмет пар... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.5, microcoder (ok), 23:35, 04/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Я так понимаю, корпоротивные сети и компьютеры в данном случае можно полностью и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.7, Xasd5 (?), 23:41, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ды просто все вордовские файлы зашифруют (в надеждечто нет бэкапа) -- и будут шантажировать на получение пароля.
     
  • 4.12, Crazy Alex (ok), 01:00, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да что угодно. От банального спама/ддоса/майнинга и чуть менее банального угона кредиток и подобного (блин, да тот же скан паспора у каждого второго лежит) до более целенаправленных атак на интересных жертв. Те же креденшлы доступа к корпоративным сетям - запросто. Кстати, двухфакторка вида TOTP SMS не факт, что поможет - протроянить смартфон при уже поломанном ПК - задача решаемая. Атака на разработчиков - есть шанс добраться до коммерческих секретов или протроянить софт, который они пишут.

    Ну а каким манером "корпоротивные сети и компьютеры в данном случае можно полностью исключить" - даже не знаю. Так и запретили скачивать тулзы от linaro с гитхаба, угу. Или EasyModbus тот же. И пошёл троян гулять по клиентским системам...

     
     
  • 5.15, microcoder (ok), 01:22, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Ну а каким манером

    Насколько я понял, то внедряется вредоносный код в исходники. Каким образом вредоносный скомпилированный бинарник может взломать сеть, пройти ACL, пробить ядро линукса другой машины/сервера, заменить существующие бинарники, чтобы размножаться... ну не знаю... Если такое возможно, то зачем тогда гитхаб в этом случае?

    А если разрешено каждому Васе в корпорации лезть на гитхаб, качать проект, компилировать его на локальной машине.. Зачем тогда админы нужны в корпорации? Я тут даже и не знаю, может я ошибаюсь...

     
  • 4.14, Аноним84701 (ok), 01:22, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Скорее никакой, так как в наиболее важных местах  установлена двуфакторная аутентификация.

    Во-первых, чтобы не "докучать" пользователю каждый раз, оно может быть вот примерно таким (amazon)
    > We use cookies to remember your preferences, so you will not be asked to enter a security code upon each sign-in. If you clear your cookies or use a different browser or device, you may be asked again for verification

    Во-вторых:
    c полным контролем машины можно добавить "правильный" корневой сертификат и "правильный" DNS, подменить номер счета при переводе или просто перенаправить вас на прозрачный прокси и подождать, когда вы сами отошлете туда ваш "второй фактор".
    Аутентификация на два канала тоже взламывалсь еще лет шесть назад -- тот же Eurograbber (вариант Зевса) спер под полсотни миллионов у.е. с портретами мертвых президентов, несмотря на необходимость подтвержения каждой трансакции отсылкой TAN по SMS (т.е. через телефон).

    Ну и по мелочи – Social Engineering, плюс от вашего имени можно что-то замутить -- звездочки там порасставлять, полайкать для накрутки рейтинга очередной конторы "Рога и Копыта".

    Опять же, ваш компютер будет отличным socks-proxy для кардеров и прочих сомнительных личностей (еще лет десять назад за пачку таких проксей на соотв. ресурсах давали $5/20шт/на пару недель-месяц).

     
     
  • 5.16, microcoder (ok), 01:43, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > подменить номер счета при переводе

    Так для этого у банка есть защита - присылает код подтверждения и номер счета куда перевод осуществляется. Может это в каких-то других случаях работает, не знаю.

    > на прозрачный прокси и подождать, когда вы сами отошлете туда ваш "второй фактор"

    А как они расшифруют HTTPS чтобы получить данные на прокси? Я не помню точно, как это работает, но приватный ключ то у банка находится? Или придётся им полностью функционал банка повторить и направить меня через "правильный" DNS на эту копию? Насколько это вообще реально и были ли такие истории с банками?

    > Ну и по мелочи – Social Engineering

    Ну да, вот это реальнее. Нервы потрепят.

     
  • 2.3, Final Countdown (?), 23:27, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    написано же, бекдор
     
  • 2.4, Онаним (?), 23:35, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Бэкдорчиком можно много весёлого делать. Например, заходит юзер на страницу оплаты его любимого корма для котов, нажимает "оплатить", а бэкдорчик читает сумму и фигачит его на страницу оплаты корма для котов автора бэкдора. Далее разборчивый юзер поймёт, что что-то не то, и страница оплаты непривычная, а вот хомяк типовой - так и оплатит автору бэкдора корзинку корма остатками со своей кредитки.
     
     
  • 3.6, Онаним (?), 23:36, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, не сам бэкдорчик, payload, но сути не меняет.
     
  • 3.8, maks (??), 00:16, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как-то где-то мелькали новости о том, что у каких-то там крутых погромистов угоняли пароли путем подстановки формы, так что сложно заметить подмену, если ты изначально не ждешь подвоха.
     
  • 2.9, анон (?), 00:28, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Мне думается что вы не по адресу зашли если задаете такие очевидные вопросы.
    Мне жаль работодателя если вас кто-то нанял.
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:31, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Активность на опеннете мониторить
     
  • 1.11, Аноним (11), 00:45, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    сборки уже заряжены этим от производителя по регионам Rus Eng Ua Kz, доступ за о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 01:22, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    О_о
    *музыка из Х-files*
    Товарищ, вы о чём? Или у вас мания преследования?
    Если уж на то пошло - где пруфы или вообще какие-либо обоснования ваших слов?
     
  • 1.17, vitalif (ok), 01:51, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Всего 73?....
     

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