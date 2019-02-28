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|2.14, нах (?), 10:39, 28/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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у них что, до сих пор не скопипасчен geom целиком и geli в частности?
да ну, вывсьоврёти, не может быть таких слоупоков.
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|2.12, Qwerty (??), 10:33, 28/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>Посмотрю обязательно.
Отлично. Прекрасно. Разработчики не зря старались - Daemon "посмотрит".
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|1.5, Xasd5 (?), 09:06, 28/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> По умолчанию все данных на диске хранятся в зашифрованном виде,
ну ОК, то есть -- как и во всех обычных линуксах (в зависимости от того как скажешь во время установки).
> а для сетевого доступа применяется связка из ProtonVPN и OpenVPN.
лол, правда чтоль?
а для доступа к web-сайтам применяется https? даже если web-сайт умеет только http (без "s")?
> Началась разработка проекта SecBSD, в рамках которого развивается дистрибутив OpenBSD, нацеленный на использование исследователями безопасности, тестировщиками уязвимостей и экспертами в области защиты информации.
почему бы тогда не развернуть дырявую windows если исследуешь безопасность и уязвимости.. в чём прикол исследовать безопасность через "супер-дупер-защищённую ос"?
> ...экспертами в области защиты информации.
эти эксперты -- кто эти люди? какую именно информацию защищают?
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|1.6, 11 (?), 09:27, 28/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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по моему этот проект создается исключительно ради донатов, сходил по ссылки к ним на твитор, все твиты исключительно попрошайничающие
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|2.7, Аноним (7), 09:47, 28/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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С пермиссивной лицензией оно и не удивительно. Да и кому нужен этот BSD когда есть GNU/Linux? Хейтерам Столлмана?
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|2.15, нах (?), 10:40, 28/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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удивительно, но чтобы использовать protonvpn, никакая "связь с компанией" нафиг не нужна.
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|2.11, Daemon (??), 10:33, 28/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Смотря какие цели. Как десктоп - сгласен. Любая BSD, это SexBSD. Некоторые совсем большой SexBSD. А шлюзы/файерволы - раз настроил и забыл. Стоит у меня у знакомого шлюза на OpenBSD 3.2 и еще лет 10 простоит.
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|1.10, ыы (?), 10:12, 28/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>Из входящих в состав дополнительных приложений для тестирования уязвимостей
А где список основных приложений для тестирования уязвимостей?
От нас опять что-то скрывают... А зондик в качестве ProtonVPN уже прокинули...
Тоесть без коммерческой компании собирающей данные о действиях специалистоф по биезопхасности БЗД жить уже не может?
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