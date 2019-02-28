> По умолчанию все данных на диске хранятся в зашифрованном виде,

ну ОК, то есть -- как и во всех обычных линуксах (в зависимости от того как скажешь во время установки).

> а для сетевого доступа применяется связка из ProtonVPN и OpenVPN.

лол, правда чтоль?

а для доступа к web-сайтам применяется https? даже если web-сайт умеет только http (без "s")?

> Началась разработка проекта SecBSD, в рамках которого развивается дистрибутив OpenBSD, нацеленный на использование исследователями безопасности, тестировщиками уязвимостей и экспертами в области защиты информации.

почему бы тогда не развернуть дырявую windows если исследуешь безопасность и уязвимости.. в чём прикол исследовать безопасность через "супер-дупер-защищённую ос"?

> ...экспертами в области защиты информации.

эти эксперты -- кто эти люди? какую именно информацию защищают?

