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28.02.2019 08:06  SecBSD - редакция OpenBSD с VPN и утилитами для проверки безопасности

Началась разработка проекта SecBSD, в рамках которого развивается дистрибутив OpenBSD, нацеленный на использование исследователями безопасности, тестировщиками уязвимостей и экспертами в области защиты информации. По умолчанию все данные на диске хранятся в зашифрованном виде, а для сетевого доступа применяется связка из ProtonVPN и OpenVPN. Пригодные для установки сборки планируется опубликовать в ближайшее время.

Из входящих в состав дополнительных приложений для тестирования уязвимостей и проверки безопасности выделяются:

  • Nmap и Wireshark
  • Metasploit
  • Burp Suite Community Edition
  • Social Engineer Toolkit
  • Gobuster
  • Aquatone & Gitrob
  • R3con1z3r
  • OWASP Zed Attack Proxy
  • Radare2
  • WAFW00F
  • Arjun & Photon
  • Red Hawk
  • Hydra
  • Sublist3r
  • X Attacker
  • DataSploit
  • Cloudflare Enumeration Tool
  • Tko-Subs
  • Parameth
  • Routersploit
  • Tplmap
  • Commmix
  • Auto Sub Takeover
  • Sqlmap
  • Hostile Sub Bruteforcer
  • Aircrack-ng
  • Nikto
  • SSH Punk 1337
  • SpiderFoot
  • Knockpy
  • Exploit Framework
  • Autosploit
  • Dirsearch
  • ShellPop & ShellKiller


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Mozilla экспериментирует с добавлением платного VPN в Firefox
  3. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.3
  4. OpenNews: Разбор ситуации с обвинением OpenBSD в нарушении эмбарго при исправлении уязвимости KRACK
  5. OpenNews: Релиз OpenBSD 6.4, OpenSSH 7.9 и LibreSSL 2.8.2
  6. OpenNews: Выпуск Bitrig 1.0, модернизированного форка OpenBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openbsd, secbsd
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  • 1.2, Аноним (2), 08:15, 28/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    новый дистрибутив кали , я так понимаю ? откуда у людей только свободного времени...
     
     
  • 2.13, школьниккун и студенткун (?), 10:37, 28/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    а почему его у нас не должно быть?

     
  • 1.3, Аноним (3), 08:58, 28/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Как я понимаю, установка на RAID1 не поддерживается? Это ведь OpenBSD, из коробки не умеет зашифрованный RAID1.
     
     
  • 2.14, нах (?), 10:39, 28/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    у них что, до сих пор не скопипасчен geom целиком и geli в частности?

    да ну, вывсьоврёти, не может быть таких слоупоков.

     
  • 1.4, Daemon (??), 09:04, 28/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А не так уж и много проектов по InfoSec на BSD. Интересное решение. Посмотрю обязательно.
     
     
  • 2.12, Qwerty (??), 10:33, 28/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Посмотрю обязательно.

    Отлично. Прекрасно. Разработчики не зря старались - Daemon "посмотрит".

     
  • 1.5, Xasd5 (?), 09:06, 28/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > По умолчанию все данных на диске хранятся в зашифрованном виде,

    ну ОК, то есть -- как и во всех обычных линуксах (в зависимости от того как скажешь во время установки).

    > а для сетевого доступа применяется связка из ProtonVPN и OpenVPN.

    лол, правда чтоль?

    а для доступа к web-сайтам применяется https? даже если web-сайт умеет только http (без "s")?

    > Началась разработка проекта SecBSD, в рамках которого развивается дистрибутив OpenBSD, нацеленный на использование исследователями безопасности, тестировщиками уязвимостей и экспертами в области защиты информации.

    почему бы тогда не развернуть дырявую windows если исследуешь безопасность и уязвимости.. в чём прикол исследовать безопасность через "супер-дупер-защищённую ос"?

    > ...экспертами в области защиты информации.

    эти эксперты -- кто эти люди? какую именно информацию защищают?

     
  • 1.6, 11 (?), 09:27, 28/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    по моему этот проект создается исключительно ради донатов, сходил по ссылки к ним на твитор, все твиты исключительно попрошайничающие
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:47, 28/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С пермиссивной лицензией оно и не удивительно. Да и кому нужен этот BSD когда есть GNU/Linux? Хейтерам Столлмана?
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:53, 28/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >а для сетевого доступа применяется связка из ProtonVPN

    Удивительно, но разрабы связь с компанией не афишируют.

     
     
  • 2.15, нах (?), 10:40, 28/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    удивительно, но чтобы использовать protonvpn, никакая "связь с компанией" нафиг не нужна.

     
  • 1.9, Аноним (9), 10:00, 28/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    SexBSD - это любая бсд Даже нет, линукс 128039 тоже Значит любая непроп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Daemon (??), 10:33, 28/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Смотря какие цели. Как десктоп - сгласен. Любая BSD, это SexBSD. Некоторые совсем большой SexBSD. А шлюзы/файерволы - раз настроил и забыл. Стоит у меня у знакомого шлюза на OpenBSD 3.2 и еще лет 10 простоит.
     
  • 1.10, ыы (?), 10:12, 28/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Из входящих в состав дополнительных приложений для тестирования уязвимостей

    А где список основных приложений для тестирования уязвимостей?

    От нас опять что-то скрывают... А зондик в качестве ProtonVPN уже прокинули...

    Тоесть без коммерческой компании собирающей данные о действиях специалистоф по биезопхасности БЗД жить уже не может?

     

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