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26.02.2019 23:52  59.7% маршрутизаторов в домашних сетях имеют проблемы с безопасностью

Компания Avast опубликовала результаты (PDF) анализа безопасности устройств в домашних сетях и системах "умный дом". Анализ применяемых в домашних сетях маршрутизаторов показал, что 59.7% маршрутизаторов имеют проблемы с безопасностью из-за наличия неисправленных уязвимостей или применения ненадёжных паролей.

Исследование также выявило, что 40.8% из всех домашних сетей содержат как минимум одно устройство, содержащее уязвимости, компрометация которого может угрожать безопасности всей домашней сети. Уязвимость 69.2% из проблемных устройств вызвана использованием ненадёжных параметров доступа, например, применением тривиальных паролей. Остальные 31.8% из проблемных устройств остаются уязвимыми из-за использования не обновлённых прошивок.

Процентное соотношение сетей с как минимум одним уязвимым устройством в зависимости от разных стран выглядит следующим образом:

Наибольшее число уязвимостей выявлено в принтерах (32.9%) и сетевых устройствах, таких как коммутаторы (28.9%). Далее следуют камеры наблюдения (20.8%), сетевые хранилища (7.8%) и мультимедийные проигрыватели (5.3%). При рассмотрении данного рейтинга в разрезе отдельных стран в США 40.8% уязвимых устройств являются принтерами, 17.7% - сетевыми хранилищами, 14.7% - камерами, 14.6% - сетевыми устройствами и 3.7% - мультимедийными системами. В России распределение выглядит следующим образом: принтеры (45%), камеры (22.9%), сетевые устройства (17.3%), телевизоры (6.1%), NAS (4.4%), мультимедийные системы (2.5%).

Также можно упомянуть общую статистку о популярности различных типов устройств в домашних сетях. 40.3% из всех проверенных домашних сетей содержат более 5 цифровых устройств, подключённых к сети. В России из сетевых устройств преобладают умные телевизоры (46.4%), далее следуют принтеры (15.4%), камеры (11.2%), мультимедийные системы (8.9%), планшеты (8.3%), сетевые устройства (4.3%), игровые консоли (3.7%), NAS (0.9%), системы IP-телефонии (0.5%) и звуковое оборудование (0.3%). В США первое место занимают мультимедийные системы (31.1%), затем следуют принтеры (23.7%), планшеты (10.3%), телевизоры (10.2%), игровые консоли (8.9%), голосовые помощники (5.3%), звуковое оборудование (3.1%), камеры (2.6%), сетевые устройства (0.7%) и системы управления освещением (0.8%).

Данные получены на основе сканирования адресов, охватывающих 16 млн домашних сетей. В результате проверки было выявлено 56 млн устройств и 11 млн домашних маршрутизаторов. Сканирование производилось по инициативе пользователей, запустивших приложение Avast Wi-Fi Inspector на компьютерах, находящихся в домашней сети.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.businesswire.com/n...)
  2. OpenNews: Уязвимость в прошивках Marvell Avastar, позволяющая атаковать различные устройства через WiFi
  3. OpenNews: Уязвимость в устройствах Netgear, позволяющая получить управление без аутентификации
  4. OpenNews: В Linux обеспечена возможность устранения уязвимости MouseJack в устройствах Logitech
  5. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая запустить код при подключении USB-устройства злоумышленника
  6. OpenNews: 83% изученных беспроводных маршрутизаторов содержат неисправленные уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: security
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  • 1, Штунц (?), 00:27, 27/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вот выпустил бы кто-нибудь тулзу, чтобы просто как этот Avast просканировала домашнюю сеть и выдала список уязвимостей. Или может есть уже?
     
     
  • 2, Штунц (?), 00:29, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Сорян. Главного не заметил. В последнем параграфе Avast Inspector
     
  • 3, DiabloPC (ok), 00:34, 27/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Сканирование производилось по инициативе пользователей, запустивших приложение Avast Wi-Fi Inspector

    А они вообще в курсе что этот инспектор не только им какие-то циферки показал, а еще и успешно их слил??
    Или как всегда: мелкий текст и боооольшая кнопка "Мне по, делай что хочешь"

    > В России распределение выглядит следующим образом: принтеры (45%),

    Домашние ли это сети?? Что-то с трудом верится что у нас чтолько сетевых принтеров по домам имеется.... То что китайского хлама по имени tp-link, tenda и т.д , ес-но с необновлёнными прошивками, по домам навалом (а точнее почти в каждом доме по экземпляру имеется) - это понятно, но что-то мне подсказывает что в эту "выборку" всякоразных офисов попало больше чем домашних сетей.

    > Компания Avast опубликовала результаты (PDF) анализа безопасности устройств в домашних сетях и системах "умный дом".

    Походу Avast себе нехилый такой ботнет готовит :D

     

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