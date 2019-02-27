26.02.2019 23:52  59.7% маршрутизаторов в домашних сетях имеют проблемы с безопасностью

Компания Avast опубликовала результаты (PDF) анализа безопасности устройств в домашних сетях и системах "умный дом". Анализ применяемых в домашних сетях маршрутизаторов показал, что 59.7% маршрутизаторов имеют проблемы с безопасностью из-за наличия неисправленных уязвимостей или применения ненадёжных паролей.

Исследование также выявило, что 40.8% из всех домашних сетей содержат как минимум одно устройство, содержащее уязвимости, компрометация которого может угрожать безопасности всей домашней сети. Уязвимость 69.2% из проблемных устройств вызвана использованием ненадёжных параметров доступа, например, применением тривиальных паролей. Остальные 31.8% из проблемных устройств остаются уязвимыми из-за использования не обновлённых прошивок.

Процентное соотношение сетей с как минимум одним уязвимым устройством в зависимости от разных стран выглядит следующим образом:

Наибольшее число уязвимостей выявлено в принтерах (32.9%) и сетевых устройствах, таких как коммутаторы (28.9%). Далее следуют камеры наблюдения (20.8%), сетевые хранилища (7.8%) и мультимедийные проигрыватели (5.3%). При рассмотрении данного рейтинга в разрезе отдельных стран в США 40.8% уязвимых устройств являются принтерами, 17.7% - сетевыми хранилищами, 14.7% - камерами, 14.6% - сетевыми устройствами и 3.7% - мультимедийными системами. В России распределение выглядит следующим образом: принтеры (45%), камеры (22.9%), сетевые устройства (17.3%), телевизоры (6.1%), NAS (4.4%), мультимедийные системы (2.5%).

Также можно упомянуть общую статистку о популярности различных типов устройств в домашних сетях. 40.3% из всех проверенных домашних сетей содержат более 5 цифровых устройств, подключённых к сети. В России из сетевых устройств преобладают умные телевизоры (46.4%), далее следуют принтеры (15.4%), камеры (11.2%), мультимедийные системы (8.9%), планшеты (8.3%), сетевые устройства (4.3%), игровые консоли (3.7%), NAS (0.9%), системы IP-телефонии (0.5%) и звуковое оборудование (0.3%). В США первое место занимают мультимедийные системы (31.1%), затем следуют принтеры (23.7%), планшеты (10.3%), телевизоры (10.2%), игровые консоли (8.9%), голосовые помощники (5.3%), звуковое оборудование (3.1%), камеры (2.6%), сетевые устройства (0.7%) и системы управления освещением (0.8%).

Данные получены на основе сканирования адресов, охватывающих 16 млн домашних сетей. В результате проверки было выявлено 56 млн устройств и 11 млн домашних маршрутизаторов. Сканирование производилось по инициативе пользователей, запустивших приложение Avast Wi-Fi Inspector на компьютерах, находящихся в домашней сети.



