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26.02.2019 19:25  Выпуск nginx 1.15.9

Доступен выпуск основной ветки nginx 1.15.9, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.14 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • Добавлена возможность использования переменных в директивах 'ssl_certificate' и 'ssl_certificate_key';
  • Добавлена поддержка метода poll на системах Windows при использовании Windows Vista и новее;
  • Устранена проблема с установлением соединения с бэкендом при использовании метода select на системах Windows, где nginx ожидал истечения таймаута на установление соединения;
  • В модуле stream внесены исправления в директивы 'proxy_upload_rate' и 'proxy_download_rate', которые работали некорректно при проксировании UDP-пакетов.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.15.8
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.15.7
  4. OpenNews: Выпуск ngx_php 0.0.13, модуля с интерпретатором PHP для nginx
  5. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.6
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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  • 1.1, Ivan_83 (ok), 19:54, 26/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Виндузятники со своим глючным WSAPoll() должны ликовать, учитывая что раньше был только select().
     
     
  • 2.3, Нанобот (ok), 21:13, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > раньше был только select()

    в windows 95 что-ли? да, было дело...

     
     
  • 3.8, Ivan_83 (ok), 23:45, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Нет, в висте как раз впервые появился WSAPoll(), поэтому она и назначена минимальной в требованиях нгинха для poll.
     
  • 2.5, zzz (??), 21:26, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вам открыта новая ачивка "лапчатый": пинаешь XP, систему 20-летней давности.
     
     
  • 3.7, Анон Михайлович (?), 23:12, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Так после Икспихи - одна сплошная деградация. По сути ИксПи - флагман.
     
     
  • 4.10, Ivan_83 (ok), 23:51, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    2к3х64 сервер был самый огонь, ибо на нём спокойно сиделось и когда памяти стало больше 4гб и когда диски выросли больше 2тб. Семёрка тоже была ничего, ипв6 там получше, ещё мелочи пофиксили, но стандартные диалоги открытия и сохранения стали неудобными.
     
  • 3.9, Ivan_83 (ok), 23:47, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это был камень в сторону висты, где завезли WSAPoll(), притом завезли криво и там есть баг который как раз и проявляется при коннекте (connect()).
    Видимо поэтому они и нашли ошибку обработку таймаута для select() бэкенда/двигла.
     
  • 1.4, Анонимос (?), 21:21, 26/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно не было релизов, а тут такой слабенький
     
  • 1.6, Аноним (-), 22:27, 26/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    QUIC доколе ждать?
     

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