26.02.2019 19:25  Выпуск nginx 1.15.9

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|1.1, Ivan_83 (ok), 19:54, 26/02/2019 [ответить] [к модератору]
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Виндузятники со своим глючным WSAPoll() должны ликовать, учитывая что раньше был только select().
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|3.8, Ivan_83 (ok), 23:45, 26/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Нет, в висте как раз впервые появился WSAPoll(), поэтому она и назначена минимальной в требованиях нгинха для poll.
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|4.10, Ivan_83 (ok), 23:51, 26/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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2к3х64 сервер был самый огонь, ибо на нём спокойно сиделось и когда памяти стало больше 4гб и когда диски выросли больше 2тб. Семёрка тоже была ничего, ипв6 там получше, ещё мелочи пофиксили, но стандартные диалоги открытия и сохранения стали неудобными.
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|3.9, Ivan_83 (ok), 23:47, 26/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Это был камень в сторону висты, где завезли WSAPoll(), притом завезли криво и там есть баг который как раз и проявляется при коннекте (connect()).
Видимо поэтому они и нашли ошибку обработку таймаута для select() бэкенда/двигла.
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