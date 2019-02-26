26.02.2019 19:25  Выпуск nginx 1.15.9

Доступен выпуск основной ветки nginx 1.15.9, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.14 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей). Основные изменения: Добавлена возможность использования переменных в директивах 'ssl_certificate' и 'ssl_certificate_key';

Добавлена поддержка метода poll на системах Windows при использовании Windows Vista и новее;

Устранена проблема с установлением соединения с бэкендом при использовании метода select на системах Windows, где nginx ожидал истечения таймаута на установление соединения;

В модуле stream внесены исправления в директивы 'proxy_upload_rate' и 'proxy_download_rate', которые работали некорректно при проксировании UDP-пакетов.



