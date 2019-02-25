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25.02.2019 12:31  Проекты F-Droid и Android Rebuilds ввели в строй репозиторий с пересобранным Android SDK

Разработчики проектов F-Droid и Android Rebuilds представили новый репозиторий с пересобранным вариантом инструментария Android SDK/NDK, в который включены только инструменты и библиотеки, поставляемые под свободными лицензиями. Новый публичный репозиторий примечателен разделением SDK на отдельные модули (платформа, документация, утилиты, библиотеки, примеры и т.п.), что позволяет упростить установку сборок SDK от проекта Android Rebuilds. В частности, при помощи sdkmanager можно выбрать только необходимые компоненты, без необходимости загрузки монолитной версии SDK и не прибегая к ручной пересборке из исходных текстов.

Необходимость создания альтернативных сборок Android SDK обусловлена тем, что несмотря на то, что исходные тексты компонентов SDK поставляются под свободными лицензиями (в основном Apache 2.0), предлагаемые для загрузки бинарные файлы из официальных наборов Android SDK и NDK распространяются под отдельным соглашением (EULA). В соглашении в том числе запрещено использование официальных сборок SDK для разработки приложений под другие платформы (в том числе под несовместимые ответвления Android), запрещена переупаковка (компоновки других SDK) и не допускается использование для разработки приложений, нарушающих предписания регулирующих органов и законодательства США.

Пользователи которые не согласны с требованиями EULA могут собрать компоненты SDK из исходных текстов, но это достаточно трудоёмкий и длительный процесс с учётом огромной кодовой базы проекта. Android Rebuilds решает эту проблему и предоставляет готовые альтернативные сборки, лишённые ограничений EULA. Решением похожей задачи также занимаются разработчики Debian, которые формируют отдельные сборки Android SDK и NDK для своего дистрибутива.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.beuc.net/posts/An...)
  2. OpenNews: 71% мобильных приложений, считающихся открытыми, в действительности нарушают условия лицензий
  3. OpenNews: Джеймс Боттомли анализирует промахи Android при взаимодействии с Linux-сообществом
  4. OpenNews: Очередной виток спекуляций на тему нарушения лицензии GPL в платформе Android
  5. OpenNews: Google представил инициативу по кросс-лицензированию патентов, связанных с Android
  6. OpenNews: В 85% планшетов на базе платформы Android нарушены условия лицензии GPL
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: android, sdk, eula
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  • 1.1, Аноним (1), 12:48, 25/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +20 +/
    Долой андроид!
    Доешь полноценный GNU/Linux на телефоне!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:56, 25/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –11 +/
    На андройд я могу быстро набросать приложение для какой-то самоделки Могу устан... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, Кирилл (??), 13:19, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Именно из за того, что каждый студент быстро набрасывает приложение под андроид и кроется проблема пользователей. Попробуй потом найти приличное приложение среди бесконечного списка самоделок, о индексацию которых обломал зубы индексатор гугла.
     
     
  • 4.11, тоже Аноним (ok), 13:59, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Эту проблему вполне эффективно решают "миллионы мух".
    А вот проблему бездарно организованной безопасности, когда у пользователя выбор - либо разрешить программе делать все, что она захочет, либо не пользоваться ей - по-прежнему актуальна, и главное - решать ее никто не собирается.
    Сама архитектура системы вполне логично позволяет при обращении программы к тем или иным функциям не только определить, получала ли она на них разрешение (как сейчас), но и выбрать, дать ли ей настоящий доступ или сэмулировать фейковый.
    Но такая свобода пользователя ломает всю схему рекламной монетизации, поэтому "жри, что дают", как писал Антон Палыч.
     
     
  • 5.14, Ааа (?), 14:34, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    В линуксе вообще никакого контроля приложений для пользователя нет, и ничего. Все считают раз мейнтейнер собрал из исходников значит безопасно. В андроиде так же можно считать.
     
     
  • 6.19, none_first (ok), 15:30, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В линуксе вообще никакого контроля приложений для пользователя нет, и ничего. Все
    > считают раз мейнтейнер собрал из исходников значит безопасно. В андроиде так
    > же можно считать.

    если заменить линукс на ч-л другое, и соборщиков этого другого обозвать мейтенер - что-то в контроле изменится? ;)

     
     
  • 7.20, нах (?), 15:42, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    количество людей которым приходится слепо доверять - изменится.

    да, майнтейнер тоже может оказаться казачком засланным или просто профукать, поскольку занят опакечиванием а не анализом кода - но все же это лучше, чем ставить продукт неизвестного васяна, у которого нет ни репутации, ни имени, одна только учетка на гугломаркете.

     
     
  • 8.39, Аноним (39), 18:02, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я - мейнтейнер, занимаюсь опакечиванием и, внезапно, анализом кода того, что опакечиваю. А также взаимодействием с апстримами и помощью им.
     
  • 6.25, Аноним84701 (ok), 16:04, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В линуксе вообще никакого контроля приложений для пользователя нет, и ничего. Все считают раз мейнтейнер собрал из исходников значит безопасно.  

    Наверное, это потому что ни мейнтейнер, ни репо-хост не имеют (и не могут) вот-так вот запросто и официально получить с каждого пакета денюжку -- в отличие от?

    Правда, я не знал, что в помо^W гуглосторе тоже сначала нужно найти ментора из "полноправных" мейнтейнеров, который будет проверять и загружать ваши пакеты в стор, пройти испытательный срок, найти минимум одного полноценного DD (Debain Developer) который за вас поручится  и только после этого подать заявку в nm.debian.org
    Да, как говорится  -- "век живи, век учись, а дураком помрешь" :(

     
  • 5.18, Anon3 (?), 15:18, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> А вот проблему бездарно организованной безопасности ... решать ее никто не собирается.

    Так вроде ж в Цианогене ее решили. Ну и потом лавочку прикрыли, ибо негоже холопам.

     
     
  • 6.29, Аноним (29), 16:35, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не прикрыли, они переименовались в LineageOS
     
  • 5.23, iPony (?), 15:52, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А вот проблему бездарно организованной безопасности, когда у пользователя выбор - либо разрешить программе делать все, что она захочет, либо не пользоваться ей - по-прежнему актуальна, и главное - решать ее никто не собирается.

    Ну как не решается. Гугл вон запилил всё же опуиональные разрешения для приложений.
    Да, до той же iOS не дотягивает в этом плане.
    Но всё же лучше чем ничего, так что какие-то всё же улучшения есть.

     
  • 4.32, Аноним (32), 17:00, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для этого есть рейтинг, отзывы и обзоры на сторонних сайтах
     
     
  • 5.38, Аноним (38), 17:45, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Акцентируюсь на важном: на сторонних. Линуксу во всех его проявлениях доверять нельзя ни в коем случае.
     
  • 3.27, ssh (ok), 16:33, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > На андройд я могу быстро набросать

    Ну хорош уже набрасывать! :D

     
  • 3.43, Аноним (43), 18:35, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >андройд

    Да сколько же можно!!111

     
  • 2.3, Аноним (3), 12:57, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    убунтуфон похоронили, мобила от кедерастов с железом 2012 года похоже тоже не взлетела.
    Ну, мы пытались...
     
  • 2.4, Djam (ok), 12:58, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Почему долой? Это ж тот же самый Андроид...
     
  • 2.5, MINIX (?), 13:02, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Производители Вас не поймут!
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:10, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Геймдевы уже разобрались. Пора и остальным подтягивать знания.
     
  • 2.10, Аномномномнимус (?), 13:47, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Шёл 2019-ый год. bluetooth клава запущенная на андроиде продолжает вести себя неадекватно, как и тачпад. В особенности бесят Esc, Enter и Meta. В особенности если нужно быстро глянуть что-то по vnc/rdp.
     
     
  • 3.13, Аноним (38), 14:16, 25/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ubuntu, i5, тормозит переключение раскладки Особенно хорошо видно при быстром 1... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, Аноним (17), 15:15, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кто-то сказал Sailfish OS?
     
     
  • 3.22, Попугай Кеша (?), 15:47, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Sailfish живет и здравствует. Хорошая ОС
     
     
  • 4.30, Аноним (29), 16:37, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Жаль что не open source
     
  • 2.36, Annoynymous (ok), 17:25, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто тебе мешает поставить GNU на Linux из андроид вот прямо сейчас? Никто. В чём проблема-то?
     
     
  • 3.41, Аноним (38), 18:18, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Лучше на Линукс не поставить, а положить.
     
  • 1.6, Попугай Кеша (?), 13:06, 25/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Был ведь когда-то Maemo/MeeGo/Tizen.

    Чем не полноценный Linux?

    SailFish туда же

     
     
  • 2.15, Ааа (?), 14:35, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Это все слова и красивые наклейки. Тот же ведроид дает больше свободы пользователю чем все перечисленные вместе взятые.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 15:11, 25/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вы ту-же maemo в глаза видели Там обычный наистандартнейшее ПО было с местами д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 16:24, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я видел и даже пользовался n900 полгода как основным телефоном. Как хакерский девайс оно отлично работает, но как телефон... В общем, мне тогда надоело и я перелез на Blackberry.
     
     
  • 5.31, ssh (ok), 16:48, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я видел и даже пользовался n900 полгода как основным телефоном. Как хакерский девайс оно отлично работает, но как телефон... В общем, мне тогда надоело и я перелез на Blackberry.

    Пару лет гонял с N900, это конечно было давно, но претензий за исключением "кирпичности" я назвать не могу.

    Ну так BB совсем другого поля ягода! :X В смысле это прежде всего устройство для коммуникаций, тексты, BBM. Как вспомню BIS, лоченые Wi-Fi/BBM у РСТ моделей... жуть жуть жуть!

     
  • 4.34, Аноним (32), 17:03, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В маркете куча приложений, у которых просто нет аналогов под линукс
     
  • 2.24, Stax (ok), 15:54, 25/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Превратился в Ubuntu Mobile и умер Ubuntu недостаточно крупная контора, чтобы с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.28, Аномномномнимус (?), 16:34, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что у Samsung про телевизоры? Там кроме полутора шкурок на основе браузера нет нишыша. Только веб-клиенты к ютубу и нескольким платным провайдерам видосиков. Игр нет. Тысяч приложений нет. Даже сотен нет. Тем более рабочих. Чтобы настрогать своё приложение и залить нужно немного сломать мозг и обдолбаться в усмерть раскуривая их SDK. Единственное что я хотел от этого "умного" телика за овердофига денег: возможность запустить на нём SSH- или RDP-клиента, чтобы не возить с собой "на всякий пожарный" ноут когда к родителям погостить еду - фигушки. Проще всё выкинуть, взять любую малину и развернуть на ней всё что нужно. А эти поделки как были тупо ящиками, так и остались. Только ещё куча дыр, латать которые никто не собирается, и бесплатная прослушка юзверей https://habr.com/ru/post/371793/
     
     
  • 4.35, Stax (ok), 17:10, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > и обдолбаться в усмерть раскуривая их SDK. Единственное что я хотел
    > от этого "умного" телика за овердофига денег: возможность запустить на нём

    Лично я не вижу удобства в таком применении.. а что касается "ума" телевизора, на мой взгляд там тоже не очень, но можно нажать кнопку на пульте и сказать в него "видео с котиками", после чего открывается список видео с котиками с ютуба. Выбираешь и смотришь. Это, правда, на LG, не на самсунге (и говорить можно только во второй пульт-махалку, а не в тот, который с кучей кнопок).

    А для пожарного ssh, имхо, достаточно планшета-читалки с андроидом..

     
     
  • 5.37, Аномномномнимус (?), 17:33, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть у меня планшет с ведроидом. "экранная" клавиатура в принципе дно и бесит, а bluetooth-клавиатура работает через... выше писал. В итоге часа через пол такой "работы" хочется согнуть всё об колено.
     
     
  • 6.40, paulus (ok), 18:07, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >хочется согнуть всё

    Теперь понятно, почему стали делать сгибаемые мобилы :)

     
     
  • 7.44, имя (?), 18:57, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    главной чтобы они током в ответ не били.
     
  • 1.9, Аноним (9), 13:24, 25/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, bsdroid сдох?
     
     
  • 2.12, Аноним (38), 14:01, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Линуксокапец. Не ждали?
     
  • 1.42, Ordu (ok), 18:22, 25/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    О, это круто. Вся эта возня с тем, что при каждом обновлении SDK надо явно вручную соглашаться с EULA, бесит до невозможности. Да ещё и дополнительный источник багов, когда не работает, и приходится вручную вмешиваться, и что-то там фиксить, чтобы заработало.
     

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