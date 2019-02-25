25.02.2019 12:31  Проекты F-Droid и Android Rebuilds ввели в строй репозиторий с пересобранным Android SDK

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|3.8, Кирилл (??), 13:19, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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Именно из за того, что каждый студент быстро набрасывает приложение под андроид и кроется проблема пользователей. Попробуй потом найти приличное приложение среди бесконечного списка самоделок, о индексацию которых обломал зубы индексатор гугла.
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|4.11, тоже Аноним (ok), 13:59, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Эту проблему вполне эффективно решают "миллионы мух".
А вот проблему бездарно организованной безопасности, когда у пользователя выбор - либо разрешить программе делать все, что она захочет, либо не пользоваться ей - по-прежнему актуальна, и главное - решать ее никто не собирается.
Сама архитектура системы вполне логично позволяет при обращении программы к тем или иным функциям не только определить, получала ли она на них разрешение (как сейчас), но и выбрать, дать ли ей настоящий доступ или сэмулировать фейковый.
Но такая свобода пользователя ломает всю схему рекламной монетизации, поэтому "жри, что дают", как писал Антон Палыч.
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|5.14, Ааа (?), 14:34, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–5 +/–
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В линуксе вообще никакого контроля приложений для пользователя нет, и ничего. Все считают раз мейнтейнер собрал из исходников значит безопасно. В андроиде так же можно считать.
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|6.19, none_first (ok), 15:30, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> В линуксе вообще никакого контроля приложений для пользователя нет, и ничего. Все
> считают раз мейнтейнер собрал из исходников значит безопасно. В андроиде так
> же можно считать.
если заменить линукс на ч-л другое, и соборщиков этого другого обозвать мейтенер - что-то в контроле изменится? ;)
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|7.20, нах (?), 15:42, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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количество людей которым приходится слепо доверять - изменится.
да, майнтейнер тоже может оказаться казачком засланным или просто профукать, поскольку занят опакечиванием а не анализом кода - но все же это лучше, чем ставить продукт неизвестного васяна, у которого нет ни репутации, ни имени, одна только учетка на гугломаркете.
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|8.39, Аноним (39), 18:02, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Я - мейнтейнер, занимаюсь опакечиванием и, внезапно, анализом кода того, что опакечиваю. А также взаимодействием с апстримами и помощью им.
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|6.25, Аноним84701 (ok), 16:04, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> В линуксе вообще никакого контроля приложений для пользователя нет, и ничего. Все считают раз мейнтейнер собрал из исходников значит безопасно.
Наверное, это потому что ни мейнтейнер, ни репо-хост не имеют (и не могут) вот-так вот запросто и официально получить с каждого пакета денюжку -- в отличие от?
Правда, я не знал, что в помо^W гуглосторе тоже сначала нужно найти ментора из "полноправных" мейнтейнеров, который будет проверять и загружать ваши пакеты в стор, пройти испытательный срок, найти минимум одного полноценного DD (Debain Developer) который за вас поручится и только после этого подать заявку в nm.debian.org
Да, как говорится -- "век живи, век учись, а дураком помрешь" :(
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|5.18, Anon3 (?), 15:18, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>> А вот проблему бездарно организованной безопасности ... решать ее никто не собирается.
Так вроде ж в Цианогене ее решили. Ну и потом лавочку прикрыли, ибо негоже холопам.
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|5.23, iPony (?), 15:52, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> А вот проблему бездарно организованной безопасности, когда у пользователя выбор - либо разрешить программе делать все, что она захочет, либо не пользоваться ей - по-прежнему актуальна, и главное - решать ее никто не собирается.
Ну как не решается. Гугл вон запилил всё же опуиональные разрешения для приложений.
Да, до той же iOS не дотягивает в этом плане.
Но всё же лучше чем ничего, так что какие-то всё же улучшения есть.
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|5.38, Аноним (38), 17:45, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Акцентируюсь на важном: на сторонних. Линуксу во всех его проявлениях доверять нельзя ни в коем случае.
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|2.3, Аноним (3), 12:57, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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убунтуфон похоронили, мобила от кедерастов с железом 2012 года похоже тоже не взлетела.
Ну, мы пытались...
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|2.10, Аномномномнимус (?), 13:47, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Шёл 2019-ый год. bluetooth клава запущенная на андроиде продолжает вести себя неадекватно, как и тачпад. В особенности бесят Esc, Enter и Meta. В особенности если нужно быстро глянуть что-то по vnc/rdp.
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|2.15, Ааа (?), 14:35, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Это все слова и красивые наклейки. Тот же ведроид дает больше свободы пользователю чем все перечисленные вместе взятые.
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|4.26, Аноним (26), 16:24, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Я видел и даже пользовался n900 полгода как основным телефоном. Как хакерский девайс оно отлично работает, но как телефон... В общем, мне тогда надоело и я перелез на Blackberry.
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|5.31, ssh (ok), 16:48, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Я видел и даже пользовался n900 полгода как основным телефоном. Как хакерский девайс оно отлично работает, но как телефон... В общем, мне тогда надоело и я перелез на Blackberry.
Пару лет гонял с N900, это конечно было давно, но претензий за исключением "кирпичности" я назвать не могу.
Ну так BB совсем другого поля ягода! :X В смысле это прежде всего устройство для коммуникаций, тексты, BBM. Как вспомню BIS, лоченые Wi-Fi/BBM у РСТ моделей... жуть жуть жуть!
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|3.28, Аномномномнимус (?), 16:34, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А что у Samsung про телевизоры? Там кроме полутора шкурок на основе браузера нет нишыша. Только веб-клиенты к ютубу и нескольким платным провайдерам видосиков. Игр нет. Тысяч приложений нет. Даже сотен нет. Тем более рабочих. Чтобы настрогать своё приложение и залить нужно немного сломать мозг и обдолбаться в усмерть раскуривая их SDK. Единственное что я хотел от этого "умного" телика за овердофига денег: возможность запустить на нём SSH- или RDP-клиента, чтобы не возить с собой "на всякий пожарный" ноут когда к родителям погостить еду - фигушки. Проще всё выкинуть, взять любую малину и развернуть на ней всё что нужно. А эти поделки как были тупо ящиками, так и остались. Только ещё куча дыр, латать которые никто не собирается, и бесплатная прослушка юзверей https://habr.com/ru/post/371793/
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|4.35, Stax (ok), 17:10, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> и обдолбаться в усмерть раскуривая их SDK. Единственное что я хотел
> от этого "умного" телика за овердофига денег: возможность запустить на нём
Лично я не вижу удобства в таком применении.. а что касается "ума" телевизора, на мой взгляд там тоже не очень, но можно нажать кнопку на пульте и сказать в него "видео с котиками", после чего открывается список видео с котиками с ютуба. Выбираешь и смотришь. Это, правда, на LG, не на самсунге (и говорить можно только во второй пульт-махалку, а не в тот, который с кучей кнопок).
А для пожарного ssh, имхо, достаточно планшета-читалки с андроидом..
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|5.37, Аномномномнимус (?), 17:33, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Есть у меня планшет с ведроидом. "экранная" клавиатура в принципе дно и бесит, а bluetooth-клавиатура работает через... выше писал. В итоге часа через пол такой "работы" хочется согнуть всё об колено.
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|1.42, Ordu (ok), 18:22, 25/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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О, это круто. Вся эта возня с тем, что при каждом обновлении SDK надо явно вручную соглашаться с EULA, бесит до невозможности. Да ещё и дополнительный источник багов, когда не работает, и приходится вручную вмешиваться, и что-то там фиксить, чтобы заработало.
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