25.02.2019 12:31  Проекты F-Droid и Android Rebuilds ввели в строй репозиторий с пересобранным Android SDK

Разработчики проектов F-Droid и Android Rebuilds представили новый репозиторий с пересобранным вариантом инструментария Android SDK/NDK, в который включены только инструменты и библиотеки, поставляемые под свободными лицензиями. Новый публичный репозиторий примечателен разделением SDK на отдельные модули (платформа, документация, утилиты, библиотеки, примеры и т.п.), что позволяет упростить установку сборок SDK от проекта Android Rebuilds. В частности, при помощи sdkmanager можно выбрать только необходимые компоненты, без необходимости загрузки монолитной версии SDK и не прибегая к ручной пересборке из исходных текстов.

Необходимость создания альтернативных сборок Android SDK обусловлена тем, что несмотря на то, что исходные тексты компонентов SDK поставляются под свободными лицензиями (в основном Apache 2.0), предлагаемые для загрузки бинарные файлы из официальных наборов Android SDK и NDK распространяются под отдельным соглашением (EULA). В соглашении в том числе запрещено использование официальных сборок SDK для разработки приложений под другие платформы (в том числе под несовместимые ответвления Android), запрещена переупаковка (компоновки других SDK) и не допускается использование для разработки приложений, нарушающих предписания регулирующих органов и законодательства США.

Пользователи которые не согласны с требованиями EULA могут собрать компоненты SDK из исходных текстов, но это достаточно трудоёмкий и длительный процесс с учётом огромной кодовой базы проекта. Android Rebuilds решает эту проблему и предоставляет готовые альтернативные сборки, лишённые ограничений EULA. Решением похожей задачи также занимаются разработчики Debian, которые формируют отдельные сборки Android SDK и NDK для своего дистрибутива.



