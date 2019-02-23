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22.02.2019 22:32  Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 418.43

Компания NVIDIA представила первый выпуск новой стабильной ветки проприетарного драйвера NVIDIA 418.43. Драйвер доступен для Linux (ARM, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). Ветка будет развиваться в рамках длительного цикла поддержки (LTS) до февраля 2020 года. Одновременно выпущены обновления ещё поддерживаемых старых веток NVIDIA 390.116 и 410.104, в которых проведена работа над ошибками и добавлена поддержка ядра Linux 5.0 (в 390.116 также обеспечена поддержка FreeBSD 12).

Основные новшества ветки NVIDIA 418:

  • Добавлена поддержка GPU GeForce GTX 1660 Ti, GeForce RTX 2070 Max-Q Design, GeForce RTX 2080 Max-Q Design и Tesla V100-SXM3-32GB-H;
  • Добавлена поддержка аппаратных кодировщиков и декодировщиков видео (NVENC/NVDEC), используемых в GPU на базе микроархитектуры Turing;
  • В API NVDECODE (NVCUVID) на GPU Turing для формата кодирования видео HEVC добавлена поддержка B-кадров и декодирования YUV 4:4:4. Кроме того, в API NVDECODE добавлена поддержка использования CUarrays в качестве входных буферов, а также возможность вывода в видеопамять кодированного потока и векторов движения из режима оценки движения;
  • Добавлена поддержка появившейся в GPU Turing аппаратной функциональности "Optical Flow" для высокопроизводительного вычисления оптического потока между изображениями;
  • В состав включена новая библиотека libnvidia-opticalflow.so, которая может применяться для аппаратного ускоренного вычисления векторов оптического потока и значений диспаратности стереовывода. Документация и примеры использования опубликованы отдельно в пакете Optical Flow SDK;
  • Обновлён драйвер VDPAU;
  • Установщик nvidia-installer оптимизирован для запуска depmod только один раз вместо двух (один в фазе удаления старых модулей и один при установке новых);
  • В модуле nvidia.ko прекращена поддержка опции NVreg_UseThreadedInterrupts, позволявшей откатиться на старый обработчик прерываний на базе tasklets. Отныне всегда используется только новый многопоточный обработчик IRQ, поддерживаемые начиная с выпуска 367.44;
  • Добавлена начальная поддержка мониторов, совместимых с технологией синхронизации G-SYNC;
  • Добавлена поддержка стереопредставления в API Vulkan.


  1. Главная ссылка к новости (https://devtalk.nvidia.com/def...)
  2. OpenNews: Доступны графические интерфейсы для разгона видеокарт NVIDIA и AMD
  3. OpenNews: NVIDIA открыла код StyleGAN, генератора лиц на основе машинного обучения
  4. OpenNews: NVIDIA объявила о поддержке открытого стандарта FreeSync/VESA Adaptive-Sync
  5. OpenNews: Компания NVIDIA выпустила открытый движок симуляции физических процессов PhysX 4.0
  6. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 396.24
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nvidia
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  • 1.8, Аноним (8), 00:31, 23/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Для GTX750 есть смысл обновлять?
     
  • 1.9, Anon999 (ok), 00:41, 23/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ребята, оно дружит с Wayland?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:57, 23/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Нужно пробовать, и только.
     

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