22.02.2019 22:32  Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 418.43

Компания NVIDIA представила первый выпуск новой стабильной ветки проприетарного драйвера NVIDIA 418.43. Драйвер доступен для Linux (ARM, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). Ветка будет развиваться в рамках длительного цикла поддержки (LTS) до февраля 2020 года. Одновременно выпущены обновления ещё поддерживаемых старых веток NVIDIA 390.116 и 410.104, в которых проведена работа над ошибками и добавлена поддержка ядра Linux 5.0 (в 390.116 также обеспечена поддержка FreeBSD 12). Основные новшества ветки NVIDIA 418: Добавлена поддержка GPU GeForce GTX 1660 Ti, GeForce RTX 2070 Max-Q Design, GeForce RTX 2080 Max-Q Design и Tesla V100-SXM3-32GB-H;

Добавлена поддержка аппаратных кодировщиков и декодировщиков видео (NVENC/NVDEC), используемых в GPU на базе микроархитектуры Turing;

В API NVDECODE (NVCUVID) на GPU Turing для формата кодирования видео HEVC добавлена поддержка B-кадров и декодирования YUV 4:4:4. Кроме того, в API NVDECODE добавлена поддержка использования CUarrays в качестве входных буферов, а также возможность вывода в видеопамять кодированного потока и векторов движения из режима оценки движения;

Добавлена поддержка появившейся в GPU Turing аппаратной функциональности "Optical Flow" для высокопроизводительного вычисления оптического потока между изображениями;

В состав включена новая библиотека libnvidia-opticalflow.so, которая может применяться для аппаратного ускоренного вычисления векторов оптического потока и значений диспаратности стереовывода. Документация и примеры использования опубликованы отдельно в пакете Optical Flow SDK;

Обновлён драйвер VDPAU;

Установщик nvidia-installer оптимизирован для запуска depmod только один раз вместо двух (один в фазе удаления старых модулей и один при установке новых);

В модуле nvidia.ko прекращена поддержка опции NVreg_UseThreadedInterrupts, позволявшей откатиться на старый обработчик прерываний на базе tasklets. Отныне всегда используется только новый многопоточный обработчик IRQ, поддерживаемые начиная с выпуска 367.44;

Добавлена начальная поддержка мониторов, совместимых с технологией синхронизации G-SYNC;

Добавлена поддержка стереопредставления в API Vulkan.



