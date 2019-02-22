22.02.2019 19:29  Выпуск набора компиляторов GCC 8.3

4.11 , Аноним ( 16 ), 00:24, 23/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – весь текст скрыт [показать] Жизненно Только что столкнулся, что оно теперь в md-файлах даже по якорным ссыл... 5.19 , Аноним84701 ( ok ), 01:18, 23/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] +1 + / – >> это что за гитхап - ааа, это тот, который полтора браузера поддерживает

> Жизненно. Только что столкнулся, что оно теперь в md-файлах даже по якорным ссылкам не переходит на 59 файрфоксе (win 10, amd64, если что). Как пользователь маргинальщины (вебкитгтк браузеры) могу многое поведать -- года 2 назад убрали возможность использования без JS (т.е. самой базовой информации -- время последнего изменения, получения ссылки для git clone и прочее).

С годик-полтора назад перестала работать менюшка выбора бранча, диффы, разнообразная статистика (insights-что-то-там), стал подглючивать поиск (фильтры результата), появилась громадная черная шапка на 3 экрана (похоже на глючной "адаптив/респонсив").

Причем, не так давно то же самое началось и для palemoon (27 ветки).

Что интересно -- новых возможностей как-то не заметил, смысла заменять работающее (когда-то даже без JS) тоже. Смахивает то ли на "прогресс ради прогресса", то ли на "Нужно показать активность и нужность, а то вдруг новый хозяин решит сократить!" соотв. отдела.

6.20 , Аноним ( 16 ), 01:23, 23/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – весь текст скрыт [показать] Кстати да, тоже матерился по этому поводу Ещё как вариант, просто решили отрефа...