22.02.2019 19:29  Выпуск набора компиляторов GCC 8.3

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|2.4, YetAnotherOnanym (ok), 21:43, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Ну так напиши им - так, мол, и так, хочу взять на себя перенос Вашего проекта с SF на github, привязать к нему любую из доступных CI, какую скажете, а то у вас GCC протухшая, отстаёт на две минорные версии.
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|3.5, Анонимусс (?), 21:52, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ходили слухи, что разработчики GCC общаются только на С/C++. И, чтобы им написать, надо уже уметь писать.
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|7.16, Аноним (16), 00:45, 23/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> да потому что на твоем оффтопике и в 2050 юникода не будет
Что сказать-то хотел? Вся ветка про оффтопик, если что.
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|8.17, Аноним (14), 00:52, 23/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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То и хотел сказать, что желаю приятного аппетита в поедании кактуса. А зачем вам гнутый компилятор? Оптимизаций у msvc мало? Ошибки на инопланетном языке?
Ну это все мелочи же.
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|3.7, пох (?), 22:22, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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а они ему такие - "это что за гитхап - ааа, это тот, который полтора браузера поддерживает, хромога, и хромого? знаете, мы как-то под винду все больше, и то предпочитаем седьмую десятой - а там штатный все еще msie. А ct, конечно, можете настроить - мы не против, если не будет сильно спамить - даже будем читать ее предупреждения, ci же нам даром не сдалась."
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|5.19, Аноним84701 (ok), 01:18, 23/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>> это что за гитхап - ааа, это тот, который полтора браузера поддерживает
> Жизненно. Только что столкнулся, что оно теперь в md-файлах даже по якорным ссылкам не переходит на 59 файрфоксе (win 10, amd64, если что).
Как пользователь маргинальщины (вебкитгтк браузеры) могу многое поведать -- года 2 назад убрали возможность использования без JS (т.е. самой базовой информации -- время последнего изменения, получения ссылки для git clone и прочее).
С годик-полтора назад перестала работать менюшка выбора бранча, диффы, разнообразная статистика (insights-что-то-там), стал подглючивать поиск (фильтры результата), появилась громадная черная шапка на 3 экрана (похоже на глючной "адаптив/респонсив").
Причем, не так давно то же самое началось и для palemoon (27 ветки).
Что интересно -- новых возможностей как-то не заметил, смысла заменять работающее (когда-то даже без JS) тоже. Смахивает то ли на "прогресс ради прогресса", то ли на "Нужно показать активность и нужность, а то вдруг новый хозяин решит сократить!" соотв. отдела.
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|3.8, Аноним (2), 23:16, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>отстаёт на две минорные версии.
Эти 2 минорные версии - это полгода. Не говоря ещё о нерабочей стандартной библиотеке.
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