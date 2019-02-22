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22.02.2019 19:29  Выпуск набора компиляторов GCC 8.3

Доступен корректирующий релиз набора компиляторов GCC 8.3, в котором проведена работа по исправлению ошибок, регрессивных изменений и проблем с совместимостью. По сравнению с версией 8.2 в GCC 8.3 внесено 153 исправления, в основном связанных с устранением регрессивных изменений. В конце апреля или начале мая ожидается новый значительный выпуск GCC 9.

  1. Главная ссылка к новости (https://gcc.gnu.org/ml/gcc-ann...)
  2. OpenNews: Выпуск набора компиляторов GCC 8.2
  3. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 8
  4. OpenNews: Вышел компилятор языка D 2.083. Поддержка языка D включена в состав GCC
  5. OpenNews: Влияние несущественных изменений кода на производительность при использовании GCC
  6. OpenNews: Для GCC представлен бэкенд c реализацией WebAssembly
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gcc
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  • 1.2, Аноним (2), 21:08, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    MinGW-w64 всё ещё протухшая - 8.1 . Хостится на сорсфордже вместо гитхаба, CI отсутствует вообще.
     
     
  • 2.4, YetAnotherOnanym (ok), 21:43, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ну так напиши им - так, мол, и так, хочу взять на себя перенос Вашего проекта с SF на github, привязать к нему любую из доступных CI, какую скажете, а то у вас GCC протухшая, отстаёт на две минорные версии.
     
     
  • 3.5, Анонимусс (?), 21:52, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ходили слухи, что разработчики GCC общаются только на С/C++. И, чтобы им написать, надо уже уметь писать.
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 22:21, 22/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +4 +/
    include stdio h int main printf так, мол, и так, хочу взять на себя п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.13, мое правило (?), 00:28, 23/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    запустил, не совсем понял, карякозябры получились.
     
     
  • 6.14, Аноним (14), 00:34, 23/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    да потому что на твоем оффтопике и в 2050 юникода не будет.
     
     
  • 7.16, Аноним (16), 00:45, 23/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > да потому что на твоем оффтопике и в 2050 юникода не будет

    Что сказать-то хотел? Вся ветка про оффтопик, если что.

     
     
  • 8.17, Аноним (14), 00:52, 23/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    То и хотел сказать, что желаю приятного аппетита в поедании кактуса. А зачем вам гнутый компилятор? Оптимизаций у msvc мало? Ошибки на инопланетном языке?
    Ну это все мелочи же.
     
     
  • 9.18, Аноним (16), 01:08, 23/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Это уже другой вопрос Тему не я завёл, но предполагаю, чтобы не использовать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.21, мое правило (?), 01:28, 23/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    cmake?
     
  • 3.7, пох (?), 22:22, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а они ему такие - "это что за гитхап - ааа, это тот, который полтора браузера поддерживает, хромога, и хромого? знаете, мы как-то под винду все больше, и то предпочитаем седьмую десятой - а там штатный все еще msie. А ct, конечно, можете настроить - мы не против, если не будет сильно спамить - даже будем читать ее предупреждения, ci же нам даром не сдалась."

     
     
  • 4.11, Аноним (16), 00:24, 23/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Жизненно Только что столкнулся, что оно теперь в md-файлах даже по якорным ссыл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.19, Аноним84701 (ok), 01:18, 23/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> это что за гитхап - ааа, это тот, который полтора браузера поддерживает
    > Жизненно. Только что столкнулся, что оно теперь в md-файлах даже по якорным ссылкам не переходит на 59 файрфоксе (win 10, amd64, если что).

    Как пользователь маргинальщины (вебкитгтк браузеры) могу многое поведать -- года 2 назад убрали возможность использования без JS (т.е. самой базовой информации -- время последнего изменения, получения ссылки для git clone  и прочее).
    С годик-полтора назад перестала работать менюшка выбора бранча, диффы, разнообразная статистика (insights-что-то-там), стал подглючивать поиск (фильтры результата), появилась громадная черная шапка на 3 экрана (похоже на глючной "адаптив/респонсив").
    Причем, не так давно то же самое началось и для palemoon (27 ветки).
    Что интересно -- новых возможностей как-то не заметил, смысла заменять работающее (когда-то даже без JS) тоже. Смахивает то ли на "прогресс ради прогресса", то ли на  "Нужно показать активность и нужность, а то вдруг новый хозяин решит сократить!" соотв. отдела.

     
     
  • 6.20, Аноним (16), 01:23, 23/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Кстати да, тоже матерился по этому поводу Ещё как вариант, просто решили отрефа... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.8, Аноним (2), 23:16, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >отстаёт на две минорные версии.

    Эти 2 минорные версии - это полгода. Не говоря ещё о нерабочей стандартной библиотеке.

     
  • 2.10, Аноним (16), 00:21, 23/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > CI отсутствует вообще.

    Это не оно? https://gcc.gnu.org/ml/gcc-testresults/2019-02/

     
     
  • 3.12, Аноним (16), 00:25, 23/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ааа!!! Недочитал коммент, подумал, что речь про gcc, а вы про mingw. Прошу простить минусами.
     
  • 2.15, Аноним (14), 00:40, 23/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    8 2 1 в пакетах msys2 Через несколько дней может появиться 8 3 И кстати, оно н... весь текст скрыт [показать]
     

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