21.02.2019 10:20  Бета-выпуск openSUSE Leap 15.1

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|2.6, iPony (?), 10:46, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Я примерно того же мнения.
Ну это в основном "вот, а можно через YAST конфигурировать!"
Смысл не очень понятен, но ладно.
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|3.9, Ilya Indigo (ok), 11:05, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Я примерно того же мнения.
> Ну это в основном "вот, а можно через YAST конфигурировать!"
> Смысл не очень понятен, но ладно.
"можно" != "можно только так и никак иначе"
Хотя яблочникам это трудно понять, для них это одно и тоже.
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|5.45, fske (?), 15:57, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Если эта личность говорит лишь о своих, далеко не лучших, вкусовых качествах, то эту личность стоит макнуть в те эксременты, что она изрыгает. А ты дальше ной про "ничего не можешь сказать".
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|6.55, Qwerty (??), 16:24, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Если эта личность говорит лишь о своих, далеко не лучших, вкусовых качествах,
... то тебе следует пройти мимо и не разводить грязь. Но это ведь нереально, когда в интернете кто-то неправ, да?
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|3.11, Qwerty (??), 11:23, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>Ну это в основном "вот, а можно через YAST конфигурировать!"
Да, линукойды радуются этой штуке, как дети, а ведь она всего лишь отдалённо напоминает Панель управления оффтопа.
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|4.13, пох (?), 11:38, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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мне в свое время (очень давно, я ни разу не пользователь ляпов) очень нравилось _как_ оно это делало по исходной задумке автора - не созданием мусорной иерархии чегонибудь.d/ с автоинклудом оттуда чего попало, а аккуратной правкой основных конфигов, без создания в них диверсий, с явным обозначением факта правки в комментах и, как правило, подложенной соломкой вида "удали эту строчку, чтобы автоматика сюда больше не лезла....а если ты ее не удалишь, мы все равно постраемся догадаться".
то есть именно упрощало работу админа, а не подменяло привычный инструмент чорти-чем.
Впрочем, оно еще и не было ни разу похоже на "панель управления известно-чего", хотя по сути ей было - потому что разработчикам было неинтересно тогда, как оно там выгляди в известно-чем.
жаль что эти времена давным-давно в прошлом.
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|3.10, нах (?), 11:14, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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ну я вот не понимаю - ни тех кто использует шитос, ни тех кому зачем-то вперся "близкий конкурент" (стесняюсь спросить, что там близкого кроме rpm и lhs)
тех кому зачем-то нужен максимально далекий от шитоса rpm-based дистрибутив с вменяемым (относительно, конечно) метаменеджером, понять с некоторым трудом еще можно, но они встречаются в среднем реже живых динозавров.
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|4.15, Ilya Indigo (ok), 11:43, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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> стесняюсь спросить, что там близкого кроме rpm и lhs
1 Инфраструктура SUSE/Leap/Tumbleweed аналогичная RedHat/CentOS/Fedora
2 Поддержка всеми ими различных архитектур и решений, вроде недавнего анонсированного Кубика.
3 rpm и firwalld (Наиболее востребованные инструменты, есть и другие)
Но у openSUSE есть
1 OBS, уникальная бесплатная инфраструктура для сборки и тестирования своих rpm пакетов не только для openSUSE, но даже и для Centos.
2 Самый удобный и быстрый менеджер пакетов zypper, написанный на плюсах и в отличие от pacman (c dnf даже не сравниваю) имеющий интуитивно понятный синтаксис (сокращённые ключи и команды), и позволяющий через cli-интерфейс сделать всё что угодно касающиеся настройки и обслуживания пакетов.
3 Уникальный конфигуратор YaST, через который даже основные /etc настройки можно редактировать.
По началу очень полезный инструмент для новичков которые мало знают об устройстве unix-like систем.
Потом в последствии для тех кто знает что и как и зачем нужно править, для того от него уже больше вреда чем пользы, но его никто не навязывает.
4 По сравнению с CentOS гораздо более актуальная пакетная база.
5 Требуются минимальные усилия для тех, кто привык к RedHat/CentOS/Fedora перейти на SUSE/Leap/Tumbleweed
Если Вы не понимаете интерпрайз и/или сложную коммерческую разработку чего-то не типичного (для чего ClodeFlaire-помойка не подходит), то Вы и не поймёте это.
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|5.19, Аноним (19), 12:53, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> позволяющий через cli-интерфейс сделать всё что угодно касающиеся настройки и обслуживания пакетов
Удалять неиспользуемые пакеты уже научился?
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|6.21, Ilya Indigo (ok), 13:03, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>> позволяющий через cli-интерфейс сделать всё что угодно касающиеся настройки и обслуживания пакетов
> Удалять неиспользуемые пакеты уже научился?
ХЗ, я это через YaST после обновления делаю.
Про "sudo zypper rm -u" Вы, полагаю, знаете и это не то что нужно.
P.S. А как в принципе МП может знать используемый это пакет или нет?
Даже если этот пакет был установлен как зависимость к другому, а другой пакет я удалил или он в нём более не нуждается, то это не означает что пользователю он больше не нужен!
ИМХО! Подобную работу должен выполнять сам пользователь, тем более через YaST, думаю и через zypper, списки ненужных и осиротевших пакетов получить возможно.
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|7.30, DiabloPC (ok), 14:50, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А толку их вообще удалять? Некая экономия места на диске, что-ли? И что ж на этом сэкономить можно если сейчас цена одного Gb дискового пространства сопоставима с бутылкой пива) ))
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|8.34, Ilya Indigo (ok), 15:17, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> А толку их вообще удалять? Некая экономия места на диске, что-ли? И
> что ж на этом сэкономить можно если сейчас цена одного Gb
> дискового пространства сопоставима с бутылкой пива) ))
Я даже не знаю Вы тролль или действительно...
Дома Вы тоже не убираетесь и мусор разводите, мол зачем убираться всё равно снова будет грязно?
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|9.42, DiabloPC (ok), 15:39, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Я не мусорю :D :D :D
А если серьёзно: никоим боком это не триллинг, просто не вижу смысла перелопачивать всю базу rpm выискивая десяток другой мелких неиспользуемых пакетов. Как-то ну не мешают они мне чтобы таким заниматься.
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|6.35, Ilya Indigo (ok), 15:19, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> OBS, собственно, позволяет собирать, наверное, под все, а не только под rpm-based.
Возможно даже и так, просто deb и pacman пакеты собранные ей не тестировал, и сказал только то в чём уверен.
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|2.52, Игорь (??), 16:15, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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О-па! Я на домашнем компе уже лет 12 использую opensuse, а оказывается, я человека невидимка.
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|1.4, Ilya Indigo (ok), 10:41, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Я, надеюсь, они успеют с openSSL 1.1.1 разобраться, точнее не с ним а с пихоновскими говно-поделиями, которые не могут работать с ним, принять его в Factory и отправить его в Leap 15.1 до выпуска, иначе это будет Fail!
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|3.16, Ilya Indigo (ok), 11:47, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Берём в одну руку пыхтновы поделия, а в другую — ~~дистиллированную воду~~
> живительный rm…
Это, к сожалению, не от меня зависит. :-(
В этой воде искупать весь RadHat нужно!
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|2.28, DiabloPC (ok), 14:38, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Стесняюсь спросить :
А где у них что так хромает что прям "на 3"?
Не без косяков конечно, но пользуясь этим дистром ещё с 9-х версий, конкретный косяк только один припоминается - 13.2 назывался.
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|2.33, Ilya Indigo (ok), 15:12, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Я им пользуюсь 10 лет, и чем старше он становится - тем лучше он становится! ИМХО!
Был период с 12-ки тогда да, бывали там косяки по вине systemd и dracut.
С появлением настоящего Tumbleweed, а не того дополнительного репозитория к Current OSS который они по началу выдали за ролинг, работаю только на нём и даже желание переходить на арчик отпало напрочь!
Что там не работало или не было (rp-pppoe, ppp-modem (быстрое и простое решение на ppp/udev/systemd для подключения любого 3G/GPRS модема по принципу воткнул - есть интернет через модем, выткнул - корректно переключилось на эзернет), alsa-equal, apulse (сделал корректный запуск скайпа), freetype2-profile-tti35 (для freetype2 >= 2.6.4, в которой поломали полный хинт), mednafen, и много всего ещё (всего сразу не вспомню)) сделал/добавил/"взял под свой контроль" сам!
А также забыл сказать, что это единственный дистр, где на свежих пакетах со свежим KDE Apps можно полноценно использовать KDE4 и в этом, частично, тоже моя заслуга!
А с появлением Leap я понял, что могу его полноценно и в серьёзных коммерческих проектах, и мои знания и опыт работы с ним и над ним буду востребованы!
А на чём основывается Ваше мнение, что реализация на 3-ку?
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|3.37, DiabloPC (ok), 15:24, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Имхо, работать с Tumbleweed с родни извращенства. Черт его знает, может то я такой везучий, но сколько раз я его не пытался использовать в качестве основной системы постоянно что-то шло не туда и спустя максимум 2 недели я успешно переезжал обратно
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|5.41, DiabloPC (ok), 15:36, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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На релизы, они у меня успешно и стабильно живут, а вот с роллингом как не заладилось с самого начала так и по сей день %)
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|6.44, Ilya Indigo (ok), 15:48, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> На релизы, они у меня успешно и стабильно живут, а вот с
> роллингом как не заладилось с самого начала так и по сей
> день %)
Странно, я вот наоборот убежал от 11,12,13 релизов, где после обновления на них у меня в половине случаев ломался загрузчик на рейд-массиве и мне приходилось чинить с ливсиди.
Аааа я помню... Нужен свежий postfix - хрен тебе, используй или старый или подключай репу с postfix-ом, нужен свежий dovecot - аналогично, подключай репу с ним, PHP, Apache, Apache modules, MySQL... у меня около 15 дополнительных реп было подключено... а при обновлении на новую цифру. какая-то репа не добавила поддержку этой цифры, и сиди и кусай логти...
А бывало что репы или пакеты в этих доп репах конфликтовать начинали...
Тогда-то я и думал свалить на арчик, вот это меня дико бесило, пока не появился нормальный Tumbleweed.
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|7.49, DiabloPC (ok), 16:07, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> у меня около 15 дополнительных реп было подключено...
У меня сейчас такое-же на Leap15 (+25 репозиториев помимо стандартных), но оно стабильно работает.
> А бывало что репы или пакеты в этих доп репах конфликтовать начинали...
Тоже пару раз такое проскакивало, но учитуя насколько это редко случается (если не навешивать пол сотни home-реп) - особо не напрягает. Кста на 42.3 и 15 вообще такого не попадалось...
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|8.51, Ilya Indigo (ok), 16:12, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>> у меня около 15 дополнительных реп было подключено...
> У меня сейчас такое-же на Leap15 (+25 репозиториев помимо стандартных), но оно
> стабильно работает.
Для меня такое НЕ нормально, даже если они уже стали нормально работать.
Я и перешёл на Tumbleweed чтобы было всё свежее и такого не было и у меня он тоже стабильно и нормально работает.
> 42.3 и 15 вообще такого не попадалось...
У меня к этому моменту на Tumbleweed тоже. :-)
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|7.50, DiabloPC (ok), 16:09, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Единственный релиз от которого я сбежал - 132, ну точнее как сказать сбежал, просто остался на 13.1 в плоть до 42
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|8.53, Ilya Indigo (ok), 16:15, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Единственный релиз от которого я сбежал - 132, ну точнее как сказать
> сбежал, просто остался на 13.1 в плоть до 42
Вспомнил, таже каша была я на 13.1 был, а на 13.2 там на grub2 перешли то ли выкинули grub1, и у меня после установки с рейда не грузилось и ливсиди никак не лечилось и я вплоть до Tumbleweed сидел на 13.1.
Потом ещё были проблемы с systemd/dracut, но когда я хотел попробовать арч, там были ровно теже проблемы из-за них же.
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|3.40, Аноним (25), 15:33, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ее и использую! Но вдруг стало интересно, что там в параллельной вселенной. И тут возник вопрос выбора.
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