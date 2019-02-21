21.02.2019 10:20  Бета-выпуск openSUSE Leap 15.1

> стесняюсь спросить, что там близкого кроме rpm и lhs 1 Инфраструктура SUSE/Leap/Tumbleweed аналогичная RedHat/CentOS/Fedora

2 Поддержка всеми ими различных архитектур и решений, вроде недавнего анонсированного Кубика.

3 rpm и firwalld (Наиболее востребованные инструменты, есть и другие) Но у openSUSE есть

1 OBS, уникальная бесплатная инфраструктура для сборки и тестирования своих rpm пакетов не только для openSUSE, но даже и для Centos.

2 Самый удобный и быстрый менеджер пакетов zypper, написанный на плюсах и в отличие от pacman (c dnf даже не сравниваю) имеющий интуитивно понятный синтаксис (сокращённые ключи и команды), и позволяющий через cli-интерфейс сделать всё что угодно касающиеся настройки и обслуживания пакетов.

3 Уникальный конфигуратор YaST, через который даже основные /etc настройки можно редактировать.

По началу очень полезный инструмент для новичков которые мало знают об устройстве unix-like систем.

Потом в последствии для тех кто знает что и как и зачем нужно править, для того от него уже больше вреда чем пользы, но его никто не навязывает.

4 По сравнению с CentOS гораздо более актуальная пакетная база.

5 Требуются минимальные усилия для тех, кто привык к RedHat/CentOS/Fedora перейти на SUSE/Leap/Tumbleweed Если Вы не понимаете интерпрайз и/или сложную коммерческую разработку чего-то не типичного (для чего ClodeFlaire-помойка не подходит), то Вы и не поймёте это.

