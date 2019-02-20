20.02.2019 12:53  Раскрыты детали уязвимости в WordPress 5.0.0

Саймон Скэннелл (Simon Scannell), в прошлом году предложивший метод атаки "PHP Phar deserialization", опубликовал сведения об уязвимости в системе управления контентом WordPress, позволяющей выполнить произвольный код на сервере, имея привилегии автора публикаций (Author) на сайте. В обновлениях WordPress 4.9.9 и 5.0.1 была добавлена частичная защита, позволяющая блокировать атаку в основном коде WordPress, но полностью проблема остаётся не исправленной и в актуальном выпуске WordPress 5.0.3 может быть эксплуатирована через дополнительные ошибки в плагинах (отмечается, что проблема проявляется в некоторых популярных плагинах c миллионами активных установок). Уязвимость стала следствием двух проблем - возможности переопределения метаданных в БД и ошибки при обработке файловых путей. Первая проблема позволяет переопределить в БД значение записи с параметрами изображения в таблице wp_postmeta. При изменении параметров загруженного изображения (например, описания), передаваемые данные обрабатываются в виде массива параметров, что позволяет переопределить и значение служебного параметра "_wp_attached_file", содержащего имя файла с изображением. Так как, параметр из БД с именем файла используется относительно каталога "wp-content/uploads" без повторной проверки корректности имени, атакующий может через добавление символов "../" выйти за пределы базового каталога с загружаемыми файлами. В функции wp_crop_image(), вызываемой при кадрировании изображения, поддерживается как обработка уже загруженного локального файла, так и загрузка внешнего файла. Если локальный файл присутствует, обрабатывается он, а если нет то предпринимается попытка его загрузки c внешнего хоста (например, если указан файл evil.jpg и его нет в локальной ФС, он будет загружен как "https://targetserver.com/wp-content/uploads/evil.jpg"). После кадрирования файл сохраняется в отдельном каталоге с добавлением к имени приставки "cropped-" ("cropped-evil.jpg"). Изменив при помощи вышеотмеченной проблемы имя на "evil.jpg?/../../evil.jpg" можно сохранить результирующее изображение в любом каталоге, например, в каталоге с темами оформления (wp-content/themes), PHP-файлы из которого могут быть выполнены через вызов функции include() при подключении тем. Имя выполняемого файла с темой определяется в переменной "_wp_page_template", которая по аналогии с именем изображения может быть изменена на произвольное значение. Таким образом, на данном этапе атакующий уже может добиться записи изображения в каталог с текущей темой оформления и указать этот файл в качестве текущего шаблона оформления. Для решения задачи по передаче PHP-кода под видом изображения используется особенность PHP-расширения Imagick, которое после редактирования оставляет содержимое метаданных EXIF в неизменном виде, т.е. в результирующем изображении остаются те же параметры EXIF, что и в исходном. Разместив вместо блока EXIF PHP-код можно добиться его выполнения при попытке подключения шаблона определённой темы оформления. При применении для преобразования изображений PHP-расширения GD, атака усложняется, так как GD очищает EXIF и для выполнения кода необходим особый подбор значений пикселей, который после обработки в GD образует PHP-код. Интересно, что в ходе изучения внутренних структур PHP-расширения в libgd параллельно была выявлена уязвимость CVE-2019-69772, приводящая к переполнению буфера при разборе в функции gdImageColorMatch специально оформленных изображений, которую также можно использовать для атаки на PHP-приложения, вызывающие функцию imagecolormatch().



