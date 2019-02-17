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17.02.2019 12:00  Выпуск распределённой системы управления версиями Mercurial 4.9

Доступен релиз распределённой системы управления версиями Mercurial 4.9. Код Mercurial написан на языке Python (требующие высокой производительности части оформлены в виде модулей на Си или Rust) и распространяется под лицензией GPLv2+. Среди проектов, использующих Mercurial, можно выделить следующие: Mozilla, OpenOffice.org, OpenSolaris, NetBeans, OpenJDK, Nginx, Xine и W3C.

Основные изменения:

  • Устранена уязвимость, позволяющая через использование символических ссылок и субрепозиториев обойти код для проверки путей и при клонировании подконтрольного репозитория организовать запись файла за пределы корневого каталога с репозиторием. В качестве обходного пути защиты можно запретить использование субрепозиториев (в секции "[subrepos]" следует добавить опцию "allowed = false");
  • В команде 'hg histedit' предложен новый консольный интерфейс редактирвоания на базе библиотеки curses (для включения в 'ui.interface' или 'ui.interface.histedit' следует указать 'curses');
  • Для новых репозиториев включена по умолчанию стратегия сохранения delta-изменений 'sparse-revlog';
  • Добавлена новая опция 'rewrite.update-timestamp=True'для обновления данных о времени коммита после редактирования истории;
  • Добавлена новая опция 'ui.message-output=stderr' для упрощения разбора сообщений с состоянием из скриптов;
  • Реализован новый шаблон файловых путей rootglob, позволяющий задать маску относительно корня репозитория;
  • Продолжена переработка алгоритмов на языке Rust для повышения производительности.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mercurial-scm.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск распределённой системы управления версиями Mercurial 4.8
  3. OpenNews: Уязвимость в Git, Subversion и Mercurial, допускающая подстановку команд через URL ssh://
  4. OpenNews: В Git и Mercurial устранена критическая уязвимость, проявляющаяся в Windows и OS X
  5. OpenNews: Facebook работает над реализацией сервера Mercurial на языке Rust
  6. OpenNews: Создатель системы управления версиями Mercurial передаёт проект в руки сообщества
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mercurial
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  • 1.1, Аноним (1), 13:12, 17/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    python 3 до сих пор не поддерживается -> нe нyжно.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:49, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Доколе на раст не перепишут, не нужно.
     
  • 1.2, Аноня (?), 13:25, 17/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Я сам чопорный нудный ретроград, но почему бы разработчикам меркуриала просто не перейти на гит?
     
     
  • 2.3, Matt Mackall (?), 13:47, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Потому что тебя не спросили.
     
  • 1.5, Дуб (?), 13:50, 17/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Надо отдать должное — меркуриал тупо надёжнее гита. Недостатков ровно два: он на питоне и за ним не стоит армады IT-гигантов.
     
     
  • 2.6, Аноня (?), 13:56, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В каком месте он тупо надёжнее? В каком месте гит ненадёжен?
     
  • 2.7, Андрей (??), 13:59, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Их больше: метаданные репозитория занимают больше места чем в git. Обновление больших репозиториев (например, mozilla) занимает больше времени чем в git.
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:03, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > надёжнее
    > на питоне

    Опеннет умеет удивлять.

     
     
  • 3.10, username (??), 14:06, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    какая связь?
     
  • 1.9, kosmonaffft (?), 14:04, 17/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    NetBeans после передачи его в апач мигрировал на git. Можно его уже в список укпроектов на mercurial не указывать.
     

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