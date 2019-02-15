15.02.2019 10:32  Уязвимость в библиотеке MatrixSSL

> уязвимость,

> SSL

> в 2014 году

> Intel

> CVE-2014-1569

> Mozilla

> в 2014 году, Карл!

> до 15.02.2019 10:32 всем пос*ать, даже Снудену и СтолЛману...

> переполнению буфера при обработке специально оформленных сертификатов X.509

ни тебе Spectre, ни тебе анклавы... хакеры мира с Notepad.exe

> лежащей в основе коммерческого продукта

за что люди платят?) Свободные программы не хуже)

