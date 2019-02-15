15.02.2019 10:32  Уязвимость в библиотеке MatrixSSL

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В открытой криптографической библиотеке MatrixSSL, рассчитанной на использование во встраиваемых устройствах и лежащей в основе коммерческого продукта Inside Secure TLS Toolkit (GUARD TLS Toolkit), выявлена уязвимость, приводящая к переполнению буфера при обработке специально оформленных сертификатов X.509 на стороне клиента или сервера. Интересно, что идентичная уязвимость (CVE-2014-1569) была исправлена в библиотеке Mozilla NSS в 2014 году (проблема в MatrixSSL всплыла после проверки подверженности данной библиотеки старому эксплоиту для NSS). Более того, в 2014 году компания Intel после анализа уязвимости в NSS указала, что MatrixSSL имеет аналогичные проблемы в коде разбора сертификатов ASN.1, но все эти уязвимости так и остались неисправленными.