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15.02.2019 10:32  Уязвимость в библиотеке MatrixSSL

В открытой криптографической библиотеке MatrixSSL, рассчитанной на использование во встраиваемых устройствах и лежащей в основе коммерческого продукта Inside Secure TLS Toolkit (GUARD TLS Toolkit), выявлена уязвимость, приводящая к переполнению буфера при обработке специально оформленных сертификатов X.509 на стороне клиента или сервера. Интересно, что идентичная уязвимость (CVE-2014-1569) была исправлена в библиотеке Mozilla NSS в 2014 году (проблема в MatrixSSL всплыла после проверки подверженности данной библиотеки старому эксплоиту для NSS). Более того, в 2014 году компания Intel после анализа уязвимости в NSS указала, что MatrixSSL имеет аналогичные проблемы в коде разбора сертификатов ASN.1, но все эти уязвимости так и остались неисправленными.

  1. Главная ссылка к новости (https://seclists.org/oss-sec/2...)
  2. OpenNews: Представлена техника атаки для определения ключей ECDSA и DSA
  3. OpenNews: Новый метод атаки на TLS, затрагивающий 27 из 100 крупнейших сайтов
  4. OpenNews: Новая техника атаки для выявления содержимого отдельных блоков SSL/TLS-соединений
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в криптографической библиотеке MbedTLS (PolarSSL)
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в библиотеке Libssh
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: matrixssl
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  • 1.1, Аноним (1), 14:49, 15/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Matrix has you! Neo, wake up!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:15, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ю obosralsya!
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 17:15, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А я и не сплю..
     
  • 1.2, Аноняшка (?), 15:07, 15/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > уязвимость,
    > SSL
    > в 2014 году
    > Intel
    > CVE-2014-1569
    > Mozilla
    > в 2014 году, Карл!
    > до 15.02.2019 10:32 всем пос*ать, даже Снудену и СтолЛману...
    > переполнению буфера при обработке специально оформленных сертификатов X.509

    ни тебе Spectre, ни тебе анклавы... хакеры мира с Notepad.exe

    > лежащей в основе коммерческого продукта

    за что люди платят?) Свободные программы не хуже)

     
     
  • 2.3, Qwerty (??), 15:29, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >Свободные программы не хуже)

    Лол, свободные программисты допустили такой идиoтский баг, о чём ты :D

     
  • 1.4, Xasd5 (?), 15:48, 15/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    кто вообще знает про существование этого matrxssl ?

    кто является клиентами? почему нельзя было воспользоваться nss или openssl? вместо никому не известной штуки

     
     
  • 2.6, Аноним84701 (ok), 16:19, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > кто вообще знает про существование этого matrxssl ?
    > кто является клиентами?

    Оно как суслик -- вроде бы ни разу в жизни не видел, но …
    > Lightweight Embedded SSL/TLS Implementation for IoT Devices - matrixssl/ matrixssl

    Говорят, intel, canon, d-link:
    http://forums.dlink.com/index.php?topic=73920.0
    > Upgrade MatrixSSL to v3.9.3 that resolve the vulnerabilities in MatrixSSL

    там лицензия дуальная, gpl-проприетарная, так что …

     

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