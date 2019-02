15.02.2019 10:32  Уязвимость в библиотеке MatrixSSL

> кто вообще знает про существование этого matrxssl ?

> кто является клиентами? Оно как суслик -- вроде бы ни разу в жизни не видел, но …

> Lightweight Embedded SSL/TLS Implementation for IoT Devices - matrixssl/ matrixssl Говорят, intel, canon, d-link:

http://forums.dlink.com/index.php?topic=73920.0

> Upgrade MatrixSSL to v3.9.3 that resolve the vulnerabilities in MatrixSSL там лицензия дуальная, gpl-проприетарная, так что …