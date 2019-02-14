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14.02.2019 10:39  Критическая уязвимость в WordPress-плагине "Simple Social Buttons"

В "Simple Social Buttons", популярном плагине к системе управления web-контентом WordPress, выявлена критическая уязвимость, позволяющая получить контроль над сайтом. Плагин Simple Social Buttons позволяет адаптивно подставлять кнопки отправки данных в социальные сети в различные части страницы в зависимости от их содержимого. Плагин насчитывает более 40 тысяч активных установок (число загрузок превышает 500 тысяч).

Уязвимость вызвана отсутствием должных проверок полномочий, что позволяет любому пользователю, включая обычных подписчиков, изменить системные настройки WordPress, определённые в таблице wp_options. В частности, плагин производит разбор переданного в составе запроса JSON-объекта и обновляет в таблице все указанные в нём настройки, не проверяя их тип, принадлежность плагину и наличие прав доступа. Проблема проявляется начиная с версии 2.0.4 и устранена в выпуске 2.0.22.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.webarxsecurity.com...)
  2. OpenNews: В WordPress 5.0.1 устранена уязвимость, приводящая к индексации паролей поисковыми движками
  3. OpenNews: Зафиксирована массовая атака на сайты с необновлённым движком WordPress
  4. OpenNews: Выявлена скупка плагинов к WordPress для распространения вредоносного кода
  5. OpenNews: Доля WordPress среди крупнейших сайтов достигла 30%
  6. OpenNews: В плагине Captcha к WordPress, имеющем 300 тысяч установок, выявлен бэкдор
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wordpress
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  • 1.2, Аноним (2), 10:52, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Да, выглядит именно как "уязвимость", а не бэкдор.
    Полон опасностей personal-home-page-мирок.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:59, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Flat File CMS не такой!!!
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:05, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Вот тебе и "Simple"
     
  • 1.4, Онаним (?), 11:08, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Вот что бывает, когда не проверяешь входные данные с клиента.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:07, 14/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Вот что бывает когда плагины Не изолированны Исполняются с привилегиями о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 14:16, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В рамках какой cms на php эта проблема плагинов решена?
    Где, вообще, эта проблема решена?
     
  • 3.33, Crazy Alex (ok), 14:18, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зато может быть достаточно гибкой и не сильно прожорливой
     
     
  • 4.47, Аноним (25), 15:39, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >позволяет любому пользователю, включая обычных подписчиков, изменить системные настройки WordPress

    #гибкость #agile #runfastbreakthings

     
  • 1.5, Аноним (5), 11:20, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кривые плагины с административными правами разрушат любую систему. Спасение от этого CMS-хаоса - минимализм. Например, WonderCMS.
     
     
  • 2.8, Аноним (25), 11:44, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +15 +/
    > Спасение от этого CMS-хаоса

    WEBанутым нет покоя.

    Домашнюю страницу? Обфзательно на WordPress! Даже если сайтик на 100% статический и обновляется раз в год. Не забываем установить 10 самых популярных плагинов!

    Картинки для сайтика? Обрезаем обязательно в PhotoShop последней версии ПроЭлитЛимитедЭдишон

    Хостимся? Обязательно в GoogleAzureAmazon cloud в контейнерах на кубеннетесе. Не менее чем в  5 инстансах сразу. Никто не знает выдержит ли ВордПресс наплыв десяти пользователей сразу!



     
     
  • 3.27, Аноним (27), 13:04, 14/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    this а мое решение просто - нифих такие гогносайты Их делают люди, не способные... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 13:21, 14/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Интернет-форматы уродливы сами по себе Напр ты решил поделиться информацией о ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.31, жека воробьев (?), 14:09, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Выбор большинства - бездействие. И я их понимаю.

    вы пропустили появление социальных сетей (одноклассники, фб, вк, инстаграм)?

     
     
  • 6.34, Попугай Кеша (?), 14:21, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А чем это лучше? Вот приехали вы из путешествия, были на островах или в горах. У вас туча классных фоток.

    Делиться в соцсетях? Это как метать бисер перед свиньями. Потонет в ??вне. И уже ощущение, что и обесценились твои фотографии. Перед кем? Для чего?

    Так что да. Вариант - свой сайт. А еще вариант - старая добрая печать. Вы не представляете какое удовольствие оформить самому фотокнигу и распечатать на отличной матовой/глянцевой бумаге!

    Правда вы ее не покажете всем-всем-всем. А вот кому надо - покажете. И вообще - то, что недоступно - ценно.

    А соц.сети как раз и снижают ценность артефакта искусства или фото, или рассказа, или еще чего.

    Так что сайт, или печать. Или печать )

     
     
  • 7.35, Аноним (35), 14:31, 14/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Обычно приехал и сразу забыл, фотки так на фотике и остались Максимум скнинул н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.36, Попугай Кеша (?), 14:33, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    При наличии прямых рук, желания и хорошего настроения - я бы назвал это другим словом. Но если вы любите шарашиться - ничего не имею против )
     
  • 8.39, Аноним (5), 14:47, 14/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не пробовали вариант - не снимать в поездках совсем Пару последних раз испытал ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.42, Аноним (29), 15:17, 14/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Пробовал События со временем забываются Особенно это касается экскурсионных по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.45, Аноним (45), 15:29, 14/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ценность качества фотографий для указанной вами цели как раз около нуля, ценны в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.46, Аноним (29), 15:34, 14/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Кому как Обратил внимание, что посещая одни и те же места я делаю фотоснимки ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.48, Попугай Кеша (?), 15:47, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чет у вас проблемы какие психологические. Но не мне судить, конечно. Сейчас зима, солнца мало. Вы это, витаминчики какие что ли )
     
  • 7.41, Гентушник (ok), 15:15, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Делиться в соцсетях? Это как метать бисер перед свиньями.

    Ну так свинья и метают бисер перед другими свиньями. Вы же сами говорите про "большинство".

     
  • 6.43, имя (?), 15:23, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    это те сайты, где загруженные данные тебе уже не принадлежат и компании могут распоряжаться ими как хотят? о да, это намного лучше личного сайта! А еще они замечательным образом не индексируются поисковиками и в Архиве Интернета не сохраняются.
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:05, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Спасение только статическая генерация и всё. Других выходов не существует.
     
     
  • 3.40, Аноним (5), 14:49, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для статической генерации как раз предназначены простые CMS, одна из которых была упомянута. Безо всяких скриптов и с плоскими файловыми БД. Совсем неплохо.
     
  • 3.44, Гентушник (ok), 15:23, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я помню как извращался с говносайтом одной маленькой компании - наклепал его на Drupal, а потом отзеркаливал копию wget-ом у себя на локалхосте и выкладывал полученное на хостинг (эти операции запихнул в скриптик ессно). Дёшево и сердито.

    Только вот причина такого странного поступка была совсем не безопасность, а то что хостинг был какой-то совсем стрёмный: то ли php не было, то ли не той версии, или поддержки СУБД не было...

     
     
  • 4.49, Аноним (49), 17:29, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Занимался такой же фигней. Давай обнимемся.
     
  • 1.6, Dmitry77 (ok), 11:33, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Сейчас уже для вордпреса есть плагины для Fediverse (децентрализованых и опенсорсных социальных сетей). Остальное - проприетарщина
     
     
  • 2.7, Аноним (25), 11:36, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >децентрализованых и опенсорсных социальных сетей

    А зачем мне децентрализованное и опенсорснное "ненужно"?

     
     
  • 3.10, Аноним (25), 11:48, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто, если в реале показывать всем свой "глубокий внутренний мир" то побьют.
     
     
  • 4.37, Попугай Кеша (?), 14:34, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На то он и внутренний, что показывать не надо ) Он уже внешним становится
     
     
  • 5.50, Аноним (49), 17:30, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А вдруг у тебя там криптомайнер?
     
  • 1.20, Аноним (21), 12:04, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Уязвимость на самом деле называется wordpress.
     
     
  • 2.23, Аноним (16), 12:06, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В контексте PHP и комьюнити WP, да.
     
  • 1.28, Аноне (?), 13:21, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да причем тут пыхп, если с полпинка и в продакшен штампуют сайты. Я изза этого не иду в отрасль вебдева, что клиенту еще нужно донести, почему качественное предложение по цене и срокам больше чем у большинства.
     
     
  • 2.38, Попугай Кеша (?), 14:35, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В корпорейт-секторе все понятнее. Вот лопата, вот навоз. Берешь и копаешь. Пусть и веб, зато зарплата хорошая.
     
  • 1.30, arisu (ok), 13:49, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    да нормально всё, какие проблемы? социализация же: вот пусть социум сайтами и рулит.
     

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