14.02.2019 10:39  Критическая уязвимость в WordPress-плагине "Simple Social Buttons"

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|4.47, Аноним (25), 15:39, 14/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>позволяет любому пользователю, включая обычных подписчиков, изменить системные настройки WordPress
#гибкость #agile #runfastbreakthings
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|2.8, Аноним (25), 11:44, 14/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+15 +/–
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> Спасение от этого CMS-хаоса
WEBанутым нет покоя.
Домашнюю страницу? Обфзательно на WordPress! Даже если сайтик на 100% статический и обновляется раз в год. Не забываем установить 10 самых популярных плагинов!
Картинки для сайтика? Обрезаем обязательно в PhotoShop последней версии ПроЭлитЛимитедЭдишон
Хостимся? Обязательно в GoogleAzureAmazon cloud в контейнерах на кубеннетесе. Не менее чем в 5 инстансах сразу. Никто не знает выдержит ли ВордПресс наплыв десяти пользователей сразу!
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|5.31, жека воробьев (?), 14:09, 14/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>Выбор большинства - бездействие. И я их понимаю.
вы пропустили появление социальных сетей (одноклассники, фб, вк, инстаграм)?
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|6.34, Попугай Кеша (?), 14:21, 14/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А чем это лучше? Вот приехали вы из путешествия, были на островах или в горах. У вас туча классных фоток.
Делиться в соцсетях? Это как метать бисер перед свиньями. Потонет в ??вне. И уже ощущение, что и обесценились твои фотографии. Перед кем? Для чего?
Так что да. Вариант - свой сайт. А еще вариант - старая добрая печать. Вы не представляете какое удовольствие оформить самому фотокнигу и распечатать на отличной матовой/глянцевой бумаге!
Правда вы ее не покажете всем-всем-всем. А вот кому надо - покажете. И вообще - то, что недоступно - ценно.
А соц.сети как раз и снижают ценность артефакта искусства или фото, или рассказа, или еще чего.
Так что сайт, или печать. Или печать )
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|8.36, Попугай Кеша (?), 14:33, 14/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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При наличии прямых рук, желания и хорошего настроения - я бы назвал это другим словом. Но если вы любите шарашиться - ничего не имею против )
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|12.48, Попугай Кеша (?), 15:47, 14/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Чет у вас проблемы какие психологические. Но не мне судить, конечно. Сейчас зима, солнца мало. Вы это, витаминчики какие что ли )
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|7.41, Гентушник (ok), 15:15, 14/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Делиться в соцсетях? Это как метать бисер перед свиньями.
Ну так свинья и метают бисер перед другими свиньями. Вы же сами говорите про "большинство".
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|6.43, имя (?), 15:23, 14/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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это те сайты, где загруженные данные тебе уже не принадлежат и компании могут распоряжаться ими как хотят? о да, это намного лучше личного сайта! А еще они замечательным образом не индексируются поисковиками и в Архиве Интернета не сохраняются.
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|3.40, Аноним (5), 14:49, 14/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Для статической генерации как раз предназначены простые CMS, одна из которых была упомянута. Безо всяких скриптов и с плоскими файловыми БД. Совсем неплохо.
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|3.44, Гентушник (ok), 15:23, 14/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Я помню как извращался с говносайтом одной маленькой компании - наклепал его на Drupal, а потом отзеркаливал копию wget-ом у себя на локалхосте и выкладывал полученное на хостинг (эти операции запихнул в скриптик ессно). Дёшево и сердито.
Только вот причина такого странного поступка была совсем не безопасность, а то что хостинг был какой-то совсем стрёмный: то ли php не было, то ли не той версии, или поддержки СУБД не было...
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|2.7, Аноним (25), 11:36, 14/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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>децентрализованых и опенсорсных социальных сетей
А зачем мне децентрализованное и опенсорснное "ненужно"?
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|1.28, Аноне (?), 13:21, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Да причем тут пыхп, если с полпинка и в продакшен штампуют сайты. Я изза этого не иду в отрасль вебдева, что клиенту еще нужно донести, почему качественное предложение по цене и срокам больше чем у большинства.
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