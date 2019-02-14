14.02.2019 10:39  Критическая уязвимость в WordPress-плагине "Simple Social Buttons"

А чем это лучше? Вот приехали вы из путешествия, были на островах или в горах. У вас туча классных фоток. Делиться в соцсетях? Это как метать бисер перед свиньями. Потонет в ??вне. И уже ощущение, что и обесценились твои фотографии. Перед кем? Для чего? Так что да. Вариант - свой сайт. А еще вариант - старая добрая печать. Вы не представляете какое удовольствие оформить самому фотокнигу и распечатать на отличной матовой/глянцевой бумаге! Правда вы ее не покажете всем-всем-всем. А вот кому надо - покажете. И вообще - то, что недоступно - ценно. А соц.сети как раз и снижают ценность артефакта искусства или фото, или рассказа, или еще чего. Так что сайт, или печать. Или печать )

