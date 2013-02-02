14.02.2019 10:16  Выпуск GnuPG 2.2.13

> Ты точно понял проблему? Я хочу из скрипта экспортнуть публичный

>А gpg2 просто стреляет варнингом, но

> выходит с $? = 0.

У них, вроде, _для_скриптов_ другая и отдельная (да, это тстранно) утилита.

Не gpg, а gpgv, кажется.

