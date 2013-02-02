14.02.2019 10:16  Выпуск GnuPG 2.2.13

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|4.4, Andrey Mitrofanov (?), 10:58, 14/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ты точно понял проблему? Я хочу из скрипта экспортнуть публичный
>А gpg2 просто стреляет варнингом, но
> выходит с $? = 0.
У них, вроде, _для_скриптов_ другая и отдельная (да, это тстранно) утилита.
Не gpg, а gpgv, кажется.
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|5.6, PnDx (ok), 12:03, 14/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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# man gpgv
"This program is actually a stripped-down version of gpg which is only able to check signatures."
"gpgv2 assumes that all keys in the keyring are trustworthy. That does also mean that it does not check for expired or revoked keys."
Короче, нет. Должна работать или gpg, или gpg2.
Проверил у себя, конструкция """if ! gpg --verify "${asc}" "${sha512}" ; then""" вполне рабочая.
Другое дело, что экспорт — не проверка и разработчики могли просто полениться расставить коды возврата.
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|2.10, Crazy Alex (ok), 14:26, 14/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Потому что в плане usability эти самые электронные подписи убоги и по сей день. Когда ты подписываешь бумажный документ - ты точно знаешь, что именно подписываешь. Когда это электронная подпись - ты жмёшь какую-то кнопочку и можешь только надеяться, что магия сработает как надо и что ты подписал то, что хотел, а не договор о продаже своей души Аццкой Сотоне. Во всяком случае, именно так это выглядит для обывателя. Управление ключами - тоже либо неудобно, либо небезопасно, а обычно - то и другое одновоременно.
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|3.14, Тов. Майор (?), 18:01, 14/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А вот здесь поподробнее, гражданин! "Вы" - это кто? И кто наделил "вас" такими полномочиями - стаканы поднимать?
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