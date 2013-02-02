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14.02.2019 10:16  Выпуск GnuPG 2.2.13

Состоялся релиз инструментария GnuPG 2.2.13 (GNU Privacy Guard), совместимого со стандартами OpenPGP (RFC-4880) и S/MIME, и предоставляющего утилиты для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей. Напомним, что ветка GnuPG 2.2 позиционируется как развивающийся выпуск, в котором продолжают добавляться новые возможности, в ветке 2.1 допускаются только корректирующие исправления.

Основные изменения:

  • В утилите gpg реализована возможность поиска ключей по "keygrip" (идентификатор мастер-ключа), используя префикс "&";
  • Добавлена возможность генерации ключей Ed25519 на основе существующих ключей;
  • Добавлен вывод сообщения об ошибке в случае, если при указании опции "-k" не удалось найти ключи;
  • В утилите gpgsm в процессе интерактивной генерации ключей обеспечено отображение алгоритмов ключей, используемых на смарткарте, и их keygrip-идентификаторов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск GnuPG 2.2.12
  3. OpenNews: GnuPG признан пригодным для заверения нотариальных актов в штате Вашингтон
  4. OpenNews: Уязвимость в GnuPG
  5. OpenNews: В рамках проекта NeoPG развивается форк GnuPG 2
  6. OpenNews: В Libgcrypt/GnuPG выявлена уязвимость, позволяющая воссоздать RSA-ключи
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gnupg, pgp
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  • 1.1, Аноним (1), 10:32, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Делаю gpg --export --armor НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ_КЛЮЧ, а он в exit code возвращает 0, словно ошибок не было.
     
     
  • 2.2, Qwerty (??), 10:52, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А ключ -k указал?
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 10:55, 14/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –1 +/
    --list-keys -k --list-public-keys List the specified keys If no keys are speci... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.4, Andrey Mitrofanov (?), 10:58, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ты точно понял проблему? Я хочу из скрипта экспортнуть публичный
    >А gpg2 просто стреляет варнингом, но
    > выходит с $? = 0.

    У них, вроде, _для_скриптов_ другая и отдельная (да, это тстранно)  утилита.

    Не gpg, а gpgv, кажется.

     
     
  • 5.6, PnDx (ok), 12:03, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    # man gpgv
    "This program is actually a stripped-down version of gpg which is only able to check signatures."
    "gpgv2 assumes that all keys in the keyring are trustworthy.  That does also mean that it does not check for expired or revoked keys."
      Короче, нет. Должна работать или gpg, или gpg2.
    Проверил у себя, конструкция """if ! gpg --verify "${asc}" "${sha512}" ; then""" вполне рабочая.
    Другое дело, что экспорт — не проверка и разработчики могли просто полениться расставить коды возврата.
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:50, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ссылку на багрепорт пожалуйста.
     
  • 2.12, Аноним (-), 17:44, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А прочитал ли ты руководство пользователя?
     
  • 1.8, Аноним (9), 13:47, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Я вот подумал, какая же у нас да и не только у нас паршивая ситуация с подпися... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Crazy Alex (ok), 14:26, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Потому что в плане usability эти самые электронные подписи убоги и по сей день. Когда ты подписываешь бумажный документ - ты точно знаешь, что именно подписываешь. Когда это электронная подпись - ты жмёшь какую-то кнопочку и можешь только надеяться, что магия сработает как надо и что ты подписал то, что хотел, а не договор о продаже своей души Аццкой Сотоне. Во всяком случае, именно так это выглядит для обывателя. Управление ключами - тоже либо неудобно, либо небезопасно, а обычно - то и другое одновоременно.
     
  • 1.11, Аноним (11), 17:43, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Я всегда емейл шифрую с помощью GPG!
     
     
  • 2.13, Andrey Mitrofanov (?), 17:49, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я всегда емейл шифрую с помощью GPG!

    Как зашифруешь и начнёшь отправлять -- маякни.  Мы стакан поднимем.

     
     
  • 3.14, Тов. Майор (?), 18:01, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А вот здесь поподробнее, гражданин! "Вы" - это кто? И кто наделил "вас" такими полномочиями - стаканы поднимать?
     

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