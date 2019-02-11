11.02.2019 08:25  Обновление пакета с ядром для Ubuntu привело к проблемам с загрузкой на некоторых ноутбуках

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|3.12, Аноним (12), 09:05, 11/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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"Моё желание сделать это хорошо было недостаточным, пусть этим займутся другие" - из мемуаров постаревшего линуксоида.
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|2.14, nondo (?), 09:42, 11/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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что ты несёшь, дитятко?
hp elitebook 745g5 - 18.04 без проблем. точнее, теперь без проблем - после того как откатил свежий биос, с которым были проблемы...
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|2.8, вейланд (?), 08:46, 11/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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В убунте при установке нового ядра старое остаётся, достаточно выбрать его в грабе. Также и в дебиане.
Выбираешь старое ядро, грузишься, сносишь новое. И никаких плясок с чрутом.
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|3.19, дебилиан (?), 10:19, 11/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> nixos использует ядра из дебиана?
вы это так говорите, как будто у нас какие-то другие ядра, и патчи мы не из lkml тащим не читая, как все.
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