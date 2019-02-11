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11.02.2019 08:25  Обновление пакета с ядром для Ubuntu привело к проблемам с загрузкой на некоторых ноутбуках

Компания Canonical выпустила обновление (4.18.0-15) пакетов с ядром для Ubuntu 18.04 и 18.10, в котором устранено регрессивное изменение, внесённое в предложенном за несколько дней до этого обновлении ядра с устранением уязвимости в реализации vsock (CVE-2018-14625). Некорректное устранение уязвимости привело к невозможности загрузить некоторые системы с GPU Intel (gen4/gen5) - при использовании обновлённого ядра система зависала на этапе загрузки драйвера i965.

Например, проблема проявляется на ноутбуках Samsung NP-R580, Lenovo X300, Lenovo 3000 g410, Thinkpad T510, ThinkPad T400, Sony Vaio VPCEB4E1E и Dell Inspiron 13 5000, а также на ПК c материнской платой Asus P7H55-M PRO. Пользователям рекомендуется оперативно установить обновление ядра 4.18.0-15, минуя выпуск 4.18.0-14.

  1. Главная ссылка к новости (https://usn.ubuntu.com/3878-3/...)
  2. OpenNews: Установка Ubuntu 17.10 может привести к повреждению прошивок некоторых ноутбуков
  3. OpenNews: Выполнение rm -rf / может привести к неработоспособности UEFI-прошивки ноутбука
  4. OpenNews: Загрузка Linux в режиме UEFI выводит из строя некоторые модели ноутбуков Thinkpad
  5. OpenNews: В ноутбуках Lenovo выявлена проблема, не позволяющая установить Linux
  6. OpenNews: Раскрыты причины блокирования работы UEFI-прошивки ноутбуков Samsung
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubuntu, boot, kernel
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  • 1.1, AleksK (ok), 08:32, 11/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А на большинстве ноутбуков с Ryzen Ubuntu вообще не работает. Это они когда собираются исправлять?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:35, 11/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    «Исправляйте кто хотите, нам всё по барабану» - ubuntu community:)
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 08:57, 11/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    В коммерческом софте тоже самое, только ещё и сам исправить не можешь.
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:44, 11/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    "Хочешь чтобы что-то было сделано - сделай это сам" - мнение всего linux сообщества.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 09:05, 11/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    "Моё желание сделать это хорошо было недостаточным, пусть этим займутся другие" - из мемуаров постаревшего линуксоида.
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:45, 11/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "Ну так пользуйтесь iOS - тоже не идет? То-то же"
     
  • 2.14, nondo (?), 09:42, 11/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    что ты несёшь, дитятко?
    hp elitebook 745g5 - 18.04 без проблем. точнее, теперь без проблем - после того как откатил свежий биос, с которым были проблемы...
     
  • 1.3, Аноним (7), 08:35, 11/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Такое на всех линуксах бывает Недавно и на Арче было и на менее популярных Маг... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:41, 11/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А вот была бы suse с btrfs, откатить было бы гораздо проще
     
  • 2.8, вейланд (?), 08:46, 11/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    В убунте при установке нового ядра старое остаётся, достаточно выбрать его в грабе. Также и в дебиане.

    Выбираешь старое ядро, грузишься, сносишь новое. И никаких плясок с чрутом.

     
  • 1.4, Аноним (4), 08:39, 11/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Качество обнов уровня абанта сесьюрити нотициз.
     
  • 1.11, Аноним (12), 09:04, 11/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не запускается, зато безопасно С какого-то ведра 4 09 поломали хибернейт и спящ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:22, 11/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кмиксер, емнип, так и не портанули нормально в пятокеды и теперь там затычка.
     
  • 1.15, Дворник (??), 09:46, 11/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Так вот почему на thinkpad 420 latest-ядро в NixOS 18.03 не работало! Помню, тогда особого внимания этому не придал - откатился и забыл.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:52, 11/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    nixos использует ядра из дебиана?
     
     
  • 3.19, дебилиан (?), 10:19, 11/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > nixos использует ядра из дебиана?

    вы это так говорите, как будто у нас какие-то другие ядра, и патчи мы не из lkml тащим не читая, как все.


     
  • 1.17, Аноним (17), 10:06, 11/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, была проблема с планшетом на Bay Trail (Sandy Bridge), но ядро *-13 грузилось само после фейла, так что ощутил не сильно.
     
  • 1.18, Аноним (18), 10:13, 11/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > ubuntu привело к проблемам с загрузкой

    Это нормально

     

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