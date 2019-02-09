На конференции FOSDEM был представлен новый открытый проект FreedomEV, в рамках которого развивается серия надстроек для контроля за программным окружением автомобиля Tesla и полноценного использования Linux в автомобильной информационной системе. Работа FreedomEV обеспечена на Tesla моделей S и X c мультимедийной системой (MCU, Media Control Unit) на базе процессора с архитектурой ARM. Наработки проекта поставляются под лицензией GPLv3.

Проект предоставляет набор приложений и дополнений для информационной системы Telsa, которые оформлены в виде готового системного образа, копируемого на USB-накопитель. Указанный системный образ построен на базе сборки Ubuntu для NVIDIA Tegra и запускается на автомобиле в chroot-окружении. Управление производится через web-интерфейс. Отмечается, что сервисные центры Tesla, с которыми сталкивались участники проекта, адекватно и с интересом относятся к подобным изменениям. Авторы проекта считают, что главное не пытаться требовать исправить что-то в рамках гарантийного обслуживания, если пользователь сам что-то сломал.

Для активации надстройки требуется наличие root-доступа к информационной панели автомобиля, который предоставляется компанией Tesla по запросу после регистрации в качестве исследователя безопасности. Для использования FreedomEV требуется загрузить скрипт freedomevbootstrap и прописать его в crontab штатного Linux-окружения Tesla. Данный скрипт проверяет подключение Flash с окружением FreedomEV к USB-разъёму в автомобиле и автоматически монтирует и активирует его. При отключении Flash, окружение автоматически деактивируется.

В настоящий момент доступны дополнения с реализацией точки беспроводного доступа (Wi-Fi Hotspot), доступом к статистике для разработчиков и режимом блокировки отслеживания перемещения автомобиля (отключает автопилот, WiFi, GSP и 4G). Из планов на будущее отмечается упрощение процесса активации надстройки, подготовка руководства по разработке приложений и кастомизации системного образа, добавление поддержки ФС NTFS для USB-накопителей.

Среди идей по созданию приложений: звуковая индикация включения заднего хода, окружение для запуска Android-приложений, просмотр данных с камер в режиме 360 градусов, функциональность видеорегистратора, упрощение доступа к режиму обслуживания, управление установкой обновлений для штатной прошивки, просмотр YouTube, интерфейс для изменения настроек, особый негромкий звуковой сигнал для пешеходов, которые не слышат машину, изменение подсветки в зависимости от местоположения, ручная корректировка коэффициента энергозатрат на километр пути в зависимости от стиля вождения и погодных условий.