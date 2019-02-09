09.02.2019 09:45  В SUSE/openSUSE будет отключена по умолчанию поддержка нетипичных файловых сиситем

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|3.53, Аноним (53), 13:45, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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из заголовка, по буквам
"нетипичных файловых сиситем"
какие си-си-темы считаются нетипичными?
это дискриминация?
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|2.7, botman (ok), 10:26, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Да, на десктопном debian root-раздел был на btrfs был несколько лет, потом при переустановке решил оставить root-раздел btrfs и он начал со стабильным постоянством ломаться при использовании активно использующих диск приложений, типа торент-клиента, даже починка раздела помогала ненадолго. В конце-концов пришлось переустанавливать систему, до этого хотел попользоваться Manjaro, и там уже ставил на ext4(/home в ext4 был) и проблем таких теперь нет.
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|3.22, Анонимный Роман (?), 11:13, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Для таких операций нужно отключать COW для директорий с торрент файлами и образами ВМ. BTRFS не очень совместима с большими файлами которые постоянно меняются по мелочи. А это образы ВМ и большинство торренов (торрент качалки часто создают пустой файл, выделяя себе пространство)
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|5.35, Анонимный Роман (?), 11:53, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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У меня для тебя плохие новости, потому что ZFS постороена на технологии COW
По поводу btrfs
Compression does not work with direct IO (DIO), does work with COW (the default) and does not work for NOCOW files. If a file is opened in DIO mode, it will fall back to buffered IO.
(c) btrfs.wiki.kernel.org
Не знаю, с чего это ты решил, что компрессия отключает COW
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|5.39, riv1329 (?), 12:06, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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в zfs используется Redirect on Write, как думаю и BTRFS в отличие от LVM, где для классических снимков используется именно Copy on Write и очень сильно тормозит работу. Но там-же в LVM есть тонкие снимки, основанные на RoW
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|5.40, riv1329 (?), 12:09, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Полностью согласен. Она могла бы тормозить, как-то не оптимально работать, но если при любом сочетании настроек и нагрузок возникает ситуация повреждения данных, значит fs не готова. Не надо нам расказывать чего там надо отключить или подключить.
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|3.57, нех (?), 14:23, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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года четыре на нескольких рабочих станциях btrfs и в корне и в хомяке.
падения питания были, все ок.
у кого-то кривые руки и древний дистр?
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|4.47, пох (?), 12:52, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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э... насчет второго, надеюсь, личный опыт? А то глядя в код - что-то хочется отправить туда же, куда btrfs.
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|1.5, DerRoteBaron (ok), 10:20, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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За исключением f2fs всё выглядит логично.
Хотя и f2fs используется настолько часто, что её пользователи могут и прописать принудительную загрузку модуля или руками тип ФС при монтировании.
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|2.54, Аноним (53), 13:57, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Может им имя автора не понравилось?
Ким Чэ Гык (из Википедии про f2fs)
Или чье-то еще имя напомнило...
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|3.31, YetAnotherOnanym (ok), 11:32, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Тех, кто сам для себя решает, эта новость и не касается, вроде
> :)
Да как сказать... как миниммум обрекает на дополнительные телодвижения.
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|3.34, YetAnotherOnanym (ok), 11:50, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Реагируют, будто бы "SUSE ПЛАНИРУЕТ ЗАПРЕТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ФС..."
Вообще-то - почти да: "список блокируемых по умолчанию ФС".
Вот представь себе, ты пилишь какую-нибудь эмбедовку, и по десять раз на дню ты втыкаешь в ридер sd'шку с той же f2fs чтобы залить на неё новый файлик или глянуть лог (ты ведь понимаешь, что у пользователя jtag-шнурок вряд ли будет, а лог может понадобиться). Так вот, раньше ты вставлял карточку, ждал полсекунды - и вуаля! Можно читать-писать. А теперь - фиг тебе. Ручками, ручками.
Поэтому решение сусе - неправильное. Правильное - дать удобный инструмент конфигурирования какие ФС будут загружены для того, чтобы влёт подхватить вставленный носитель, а какие будут лежать на диске на всякий случай. Кому-то кроме FAT ничего не надо (даже ISO9660 не нужна), а кому-то нужна какая-то экзотика потому что он с ней работает.
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|4.44, Ordu (ok), 12:18, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Правильное [решение] - дать удобный инструмент конфигурирования какие ФС будут загружены для того, чтобы влёт подхватить вставленный носитель, а какие будут лежать на диске на всякий случай.
Что собственно SUSE и сделала. Читай внимательнее.
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|3.28, AlexYeCu_not_logged (?), 11:26, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> как зачем - они охренительно сэкономят дисковое пространство
Может это и не совсем шутка, если речь про всякое встраиваемое. Но на десктопах-серверах?
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|3.30, AlexYeCu_not_logged (?), 11:30, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> как зачем - они охренительно сэкономят дисковое пространство
Причём, они ж просто отключат автомонтирование носителей с этим фс: там вся экономия уложится в десяток байт на флаги с запасом.
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|2.48, пох (?), 12:55, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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в самсунге _своим_ клиентам как раз гарантируют - отсутствие апдейтов лопаты трехлетней давности гарантирует тебе, мой толстый шерстяной друг, что ее устаревшую версию f2fs никто по ошибке не перепутает с модной-новой.
за пределами экосистемы самсуня эту fs используют обычно только от большой глупости и неумения прочитать ее "документацию" на одну страничку, поэтому все правильно пацаны сделали.
Кому на самом деле надо - всегда сможет примонтировать странную флэшку вручную.
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|2.63, Аноним84701 (ok), 14:59, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> А ufs за что? Засунешь старый DVD в USB-дисковод, а он не читается.
Unix File System (ufs) вместо Unified Disk Format (udf) -- какой-то очень экзотический выбор формата DVD.
А блеклист ufs вполне оправдан -- модуль не доделан, причем давно. Половина ФС поддерживается в режими ro, да еще и аглицким по фоновому цвету написано:
> some implementations are undocumented, so its hard to recognize
> type of ufs automatically. That's why user must specify type of
> ufs manually by mount option ufstype. Possible values are:
>
т.е. автоугадайка все равно не работает толком.
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|2.43, Аноним (42), 12:17, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Для простых пользователей F2FS самое то. Очень странное решение.
А F2FS зачем для простых пользователей?
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|3.49, пох (?), 12:57, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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они краем уха услышали, что она делает их флэшки мягкими и пушистыми. Поскольку мозгом для понимания особенностей не оборудованы - продолжают цепочку распространителей этих глупых бредней.
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|3.65, Аноним (65), 15:11, 09/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>А рептилоидов с Нибиру ты не боишься, наш переевший киселя друг?
Рептилойды не с Нибиру. Живи праведно и они тебя не одолеют. Кисель я не пью и не ем, а значит ложь пишешь.
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