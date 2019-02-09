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09.02.2019 09:45  В SUSE/openSUSE будет отключена по умолчанию поддержка нетипичных файловых сиситем

Разработчики SUSE объявили о намерении отключить по умолчанию устаревшие или редко применяемые файловые системы, поддерживаемые ядром Linux. Изменение планируется включить в состав будущих выпусков SLE 15-SP1 и OpenSUSE Leap 15.1. В качестве причины называется желание защитить систему от возможных атак, проводимых через подключение носителей со специально модифицированными ФС, эксплуатирующих уязвимости в их реализациях.

Модули с реализацией 21 ФС занесены в чёрный список и не будут загружаться по умолчанию при подключении накопителя с данными ФС. Изменение влияет только на автозагрузку модулей при монтировании с автоматическим определением ФС - пользователь по-прежнему может вручную примонтировать ФС при помощи команды mount, явно указав тип ФС (например, "mount -t jfs"), или загрузив нужный модуль (например, "modprobe jfs"). Отмечается, что для многих из помещённых в чёрный список ФС сопровождение давно сводится лишь к поддержанию совместимости с API ядра и их код никогда не проходил аудит и возможно содержит уязвимости, которые можно эксплуатировать при подключении вредоносного внешнего накопителя.

В список блокируемых по умолчанию ФС в том числе попала активно развиваемая компанией Samsung файловая система F2FS, используемая на Flash-накопителях мобильных устройств. В качестве причины помещения F2FS в чёрный список называется отсутствие в данной ФС механизма определения версии ФС, что не позволяет гарантировать сохранение совместимости при бэкпортировании исправлений проблем с безопасностью.

Состав чёрного списка:

  • adfs
  • affs
  • bfs
  • befs
  • cramfs
  • efs
  • erofs
  • exofs
  • freevxfs
  • f2fs
  • hfs (автозагрузка модуля hfsplus сохранена)
  • hpfs (OS/2)
  • jffs2
  • jfs
  • minix
  • nilfs2
  • qnx4
  • qnx6
  • sysv
  • ubifs
  • ufs
  • В список планируется также добавить omfs и ntfs (давно не развивается, следует использовать ntfs-3g)


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.opensuse.org/ope...)
  2. OpenNews: Атака на Linux-системы через запуск кода при вставке USB-накопителя
  3. OpenNews: Представлена техника атаки, позволяющая шпионить за соседними USB-устройствами
  4. OpenNews: Открыт код инструментария для проведения атак через модификацию прошивок USB-накопителей
  5. OpenNews: Атака на заблокированный ПК через USB
  6. OpenNews: Новый вид атак с использованием перепрограммированных USB-устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: suse, usb, fs, kernel
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  • 1.1, Аноним (1), 10:10, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    btrfs пусть выкинут :) f2fs таки стабилен.
    Война дисторо-строителей.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:11, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Война дисторо-строителей.

    Именно.

     
     
  • 3.53, Аноним (53), 13:45, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    из заголовка, по буквам
    "нетипичных файловых сиситем"

    какие си-си-темы считаются нетипичными?
    это дискриминация?

     
  • 2.7, botman (ok), 10:26, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Да, на десктопном debian root-раздел был на btrfs был несколько лет, потом при переустановке решил оставить root-раздел btrfs и он начал со стабильным постоянством ломаться при использовании активно использующих диск приложений, типа торент-клиента, даже починка раздела помогала ненадолго. В конце-концов пришлось переустанавливать систему, до этого хотел попользоваться Manjaro, и там уже ставил на ext4(/home в ext4 был) и проблем таких теперь нет.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:37, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    У вас рейд btrfs был?
     
  • 3.22, Анонимный Роман (?), 11:13, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Для таких операций нужно отключать COW для директорий с торрент файлами и образами ВМ. BTRFS не очень совместима с большими файлами которые постоянно меняются по мелочи. А это образы ВМ и большинство торренов (торрент качалки часто создают пустой файл, выделяя себе пространство)
     
     
  • 4.26, Аноним (11), 11:18, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    force-cpmpress=zstd автоматом выключает проклятый CoW. Или уходить вовсе от CoW в ZoL.
     
     
  • 5.35, Анонимный Роман (?), 11:53, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня для тебя плохие новости, потому что ZFS постороена на технологии COW

    По поводу btrfs

    Compression does not work with direct IO (DIO), does work with COW (the default) and does not work for NOCOW files. If a file is opened in DIO mode, it will fall back to buffered IO.
    (c) btrfs.wiki.kernel.org

    Не знаю, с чего это ты решил, что компрессия отключает COW

     
  • 5.39, riv1329 (?), 12:06, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    в zfs используется Redirect on Write, как думаю и BTRFS в отличие от LVM, где для классических снимков используется именно Copy on Write и очень сильно тормозит работу. Но там-же в LVM есть тонкие снимки, основанные на RoW
     
  • 4.37, Аноним (37), 11:57, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Пока надо так заморачиваться, что-то думать - значит что ФС не готова
     
     
  • 5.40, riv1329 (?), 12:09, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Полностью согласен. Она могла бы тормозить, как-то не оптимально работать, но если при любом сочетании настроек и нагрузок возникает ситуация повреждения данных, значит fs не готова. Не надо нам расказывать чего там надо отключить или подключить.
     
  • 3.57, нех (?), 14:23, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    года четыре на нескольких рабочих станциях btrfs и в корне и в хомяке.
    падения питания были, все ок.
    у кого-то кривые руки и древний дистр?
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:59, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    btrfs жила, btrfs жива, btrfs будет жить!
     
     
  • 3.21, Аноним (11), 11:02, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Btrfs Raid 5/6 отлично живёт ага... Не то что всякие ZRaid 1/2
     
     
  • 4.47, пох (?), 12:52, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    э... насчет второго, надеюсь, личный опыт? А то глядя в код - что-то хочется отправить туда же, куда btrfs.

     
  • 1.3, КнязьГрязь (?), 10:12, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Это сумасшествие какое-то...
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:19, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >сиситем

    Поправте очепятку в названии.

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 11:23, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "Ь" )
     
     
  • 3.50, Аноним (4), 13:14, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня эта клавиша не работает :(
     
  • 1.5, DerRoteBaron (ok), 10:20, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    За исключением f2fs всё выглядит логично.
    Хотя и f2fs используется настолько часто, что её пользователи могут и прописать принудительную загрузку модуля или руками тип ФС при монтировании.
     
     
  • 2.54, Аноним (53), 13:57, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Может им имя автора не понравилось?
      Ким Чэ Гык (из Википедии про f2fs)
    Или чье-то еще имя напомнило...
     
  • 1.6, YetAnotherOnanym (ok), 10:23, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    Ээээ.... а чо, я уже сам решать не могу, какую фс мне ставить на раздел?
    Кстати, кто в курсе, а муж каратистки всё ещё считает опенсусе лучшим дистром?
     
     
  • 2.10, 0x0 (?), 10:37, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Тех, кто сам для себя решает, эта новость и не касается, вроде :)
     
     
  • 3.31, YetAnotherOnanym (ok), 11:32, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Тех, кто сам для себя решает, эта новость и не касается, вроде
    > :)

    Да как сказать... как миниммум обрекает на дополнительные телодвижения.

     
  • 2.25, Аноним (25), 11:17, 09/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Местные комментаторы вообще читают новость или нет Реагируют, будто бы SUSE ПЛ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.34, YetAnotherOnanym (ok), 11:50, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Реагируют, будто бы "SUSE ПЛАНИРУЕТ ЗАПРЕТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ФС..."

    Вообще-то - почти да: "список блокируемых по умолчанию ФС".
    Вот представь себе, ты пилишь какую-нибудь эмбедовку, и по десять раз на дню ты втыкаешь в ридер sd'шку с той же f2fs чтобы залить на неё новый файлик или глянуть лог (ты ведь понимаешь, что у пользователя jtag-шнурок вряд ли будет, а лог может понадобиться). Так вот, раньше ты вставлял карточку, ждал полсекунды - и вуаля! Можно читать-писать. А теперь - фиг тебе. Ручками, ручками.
    Поэтому решение сусе - неправильное. Правильное - дать удобный инструмент конфигурирования какие ФС  будут загружены для того, чтобы влёт подхватить вставленный носитель, а какие будут лежать на диске на всякий случай. Кому-то кроме FAT ничего не надо (даже ISO9660 не нужна), а кому-то нужна какая-то экзотика потому что он с ней работает.

     
     
  • 4.38, Аноним (25), 11:58, 09/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сделаю modprobe и всё будет как раньше У вас нытьё из-за проблемы , которая ре... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.44, Ordu (ok), 12:18, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Правильное [решение] - дать удобный инструмент конфигурирования какие ФС  будут загружены для того, чтобы влёт подхватить вставленный носитель, а какие будут лежать на диске на всякий случай.

    Что собственно SUSE и сделала. Читай внимательнее.

     
     
  • 5.60, Аноним (60), 14:42, 09/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Спецам опеннета некомильфо читать Им нужно успеть проорать За нас решают, как... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, AlexYeCu_not_logged (?), 10:31, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Но зачем? Они есть просят?
     
     
  • 2.17, Hellraiser (??), 10:45, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    как зачем - они охренительно сэкономят дисковое пространство
     
     
  • 3.28, AlexYeCu_not_logged (?), 11:26, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > как зачем - они охренительно сэкономят дисковое пространство

    Может это и не совсем шутка, если речь про всякое встраиваемое. Но на десктопах-серверах?

     
  • 3.30, AlexYeCu_not_logged (?), 11:30, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > как зачем - они охренительно сэкономят дисковое пространство

    Причём, они ж просто отключат автомонтирование носителей с этим фс: там вся экономия уложится в десяток байт на флаги с запасом.

     
  • 1.9, Ilya Indigo (ok), 10:35, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что в этом списке делает F2FS!?
    Я ожидал там увидеть riserfs, но никак не F2FS!
     
     
  • 2.12, Ilya Indigo (ok), 10:41, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > https://features.opensuse.org/326832

    Feature #326832 does either not exist or you are not authorized to access it.

    И даже посмотреть и спросить нельзя!

     
     
  • 3.18, Аноним (11), 10:46, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Диктатура главного шизафрена сюзи и SJW-тлен.
     
  • 2.13, A.Stahl (ok), 10:41, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты почитай текст новости -- там написано.
     
  • 1.14, Аноним (11), 10:42, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Ага в самсунге типа работают дурачки, не то что в сузе Не могут гарантировать с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.48, пох (?), 12:55, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    в самсунге _своим_ клиентам как раз гарантируют - отсутствие апдейтов лопаты трехлетней давности гарантирует тебе, мой толстый шерстяной друг, что ее устаревшую версию f2fs никто по ошибке не перепутает с модной-новой.

    за пределами экосистемы самсуня эту fs используют обычно только от большой глупости и неумения прочитать ее "документацию" на одну страничку, поэтому все правильно пацаны сделали.
    Кому на самом деле надо - всегда сможет примонтировать странную флэшку вручную.

     
  • 1.15, Аноним (15), 10:43, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А ufs за что? Засунешь старый DVD в USB-дисковод, а он не читается.
     
     
  • 2.16, Аноним (11), 10:44, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Или смонтируещь бинарный дифф раздела для kvm, а там шляпа😂!
     
  • 2.19, iPony (?), 10:55, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тут серьёзные дядьки про сервера думают, а вы с какими-то старыми DVD 📀
     
  • 2.24, Аноним (25), 11:16, 09/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Научитесь читать, пожалуйста ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.63, Аноним84701 (ok), 14:59, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А ufs за что? Засунешь старый DVD в USB-дисковод, а он не читается.

    Unix File System (ufs) вместо Unified Disk Format (udf) -- какой-то очень экзотический выбор формата DVD.
    А блеклист ufs вполне оправдан -- модуль не доделан, причем давно. Половина ФС поддерживается в режими ro, да еще и аглицким по фоновому цвету написано:

    > some implementations are undocumented, so its hard to recognize
    > type of ufs automatically. That's why user must specify type of
    > ufs manually by mount option ufstype. Possible values are:
    >

    т.е. автоугадайка все равно не работает толком.

     
  • 1.23, Аноним (23), 11:14, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >сиситем

    У кого что болит...

     
  • 1.29, Чёрт рогатый (?), 11:28, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А из взрослых файлосистем какую лучше выбрать — UFS/UFS2 или ZFS?
     
     
  • 2.36, YetAnotherOnanym (ok), 11:53, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > А из взрослых файлосистем какую лучше выбрать — UFS/UFS2 или ZFS?

    Бгггггг ))))
    Тонко! Зачот.

     
     
  • 3.42, Аноним (42), 12:15, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Тонко! Зачот.

    Аффтар пеши исчо

     
     
  • 4.64, Аноним (64), 15:08, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Йа креведко! Ктулху зохавал мой моск.
     
  • 3.66, анонн (?), 15:11, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> UFS2
    > Бгггггг ))))
    > Тонко! Зачот.

    Конечно тонко - оно честно работает "ас интендед", в отличие от :)
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/50519.html
    "Проблемы с потерей данных на Ext4 разделах в тестовой версии..."
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/115984.html
    "Выпущен патч, решающий проблему с ext4 в ядре Linux 4.19"


     
  • 2.41, Аноним (42), 12:13, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > А из взрослых файлосистем какую лучше выбрать — UFS/UFS2 или ZFS?

    Из взрослых - FAT12

     
  • 1.32, Аноним (32), 11:35, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В BTRFS много плюшек, которые абсолютно не нужны простым пользователям, и за кот... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.43, Аноним (42), 12:17, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Для простых пользователей F2FS самое то. Очень странное решение.

    А F2FS зачем для простых пользователей?

     
     
  • 3.49, пох (?), 12:57, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    они краем уха услышали, что она делает их флэшки мягкими и пушистыми. Поскольку мозгом для понимания особенностей не оборудованы - продолжают цепочку распространителей этих глупых бредней.

     
  • 1.33, Аноним (33), 11:38, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > f2fs

    Зачем так жить.

     
  • 1.45, Аноним (-), 12:20, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    erofs ? O_o
     
     
  • 2.52, Аноним (52), 13:21, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > erofs ? O_o

    Ох, не ту фс назвали erofs. Ох, не ту...

     
  • 1.51, Анонимчик (?), 13:16, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    f2fs у меня отключена на 4.20 и норм робят флешки.)
     
  • 1.55, Аноним (-), 14:07, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    erofs - фс для хранения фильмов 18+ ?
     
     
  • 2.61, Аноним (61), 14:46, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Угу! Потому что что бы ты ни записывал, файлы будут иметь имя "диплом-1", "диплом-2"... :)
     
  • 1.56, А (??), 14:16, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    jfs - то за что? Кретины. Она в ядре уже до рождения тех, кто принимает такие кривые решения.
     
  • 1.58, Аноним (58), 14:29, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    После этой статьи:
    >https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46819

    как-то все равно что они там говорят.

     
     
  • 2.62, Аноним (60), 14:47, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А рептилоидов с Нибиру ты не боишься, наш переевший киселя друг?
     
     
  • 3.65, Аноним (65), 15:11, 09/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >А рептилоидов с Нибиру ты не боишься, наш переевший киселя друг?

    Рептилойды не с Нибиру. Живи праведно и они тебя не одолеют. Кисель я не пью и не ем, а значит ложь пишешь.

     
  • 1.59, Какаянахренразница (ok), 14:40, 09/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    JFS-то зачем???
     

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