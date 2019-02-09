09.02.2019 09:45  В SUSE/openSUSE будет отключена по умолчанию поддержка нетипичных файловых сиситем

Разработчики SUSE объявили о намерении отключить по умолчанию устаревшие или редко применяемые файловые системы, поддерживаемые ядром Linux. Изменение планируется включить в состав будущих выпусков SLE 15-SP1 и OpenSUSE Leap 15.1. В качестве причины называется желание защитить систему от возможных атак, проводимых через подключение носителей со специально модифицированными ФС, эксплуатирующих уязвимости в их реализациях.

Модули с реализацией 21 ФС занесены в чёрный список и не будут загружаться по умолчанию при подключении накопителя с данными ФС. Изменение влияет только на автозагрузку модулей при монтировании с автоматическим определением ФС - пользователь по-прежнему может вручную примонтировать ФС при помощи команды mount, явно указав тип ФС (например, "mount -t jfs"), или загрузив нужный модуль (например, "modprobe jfs"). Отмечается, что для многих из помещённых в чёрный список ФС сопровождение давно сводится лишь к поддержанию совместимости с API ядра и их код никогда не проходил аудит и возможно содержит уязвимости, которые можно эксплуатировать при подключении вредоносного внешнего накопителя.

В список блокируемых по умолчанию ФС в том числе попала активно развиваемая компанией Samsung файловая система F2FS, используемая на Flash-накопителях мобильных устройств. В качестве причины помещения F2FS в чёрный список называется отсутствие в данной ФС механизма определения версии ФС, что не позволяет гарантировать сохранение совместимости при бэкпортировании исправлений проблем с безопасностью.

Состав чёрного списка: